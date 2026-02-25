Ексклюзив: Юрген Клопп про силу позитивного мислення
Здається, в усьому світі відчувається тривога щодо майбутнього. Що ти про це думаєш?
Я дуже оптимістичний. Саме так я дивлюся в майбутнє. Звісно, це не стосується абсолютно всіх аспектів життя чи всього, що відбувається у світі. Все змінюється. Багато ресурсів, які ми довго вважали нескінченними, стають дефіцитними та дорожчими з різних причин. І багато речей просто поза нашим контролем. У цьому й суть: я оптиміст щодо тих речей, на які можу вплинути. З усім іншим — подіями та трендами — доводиться жити і якось давати раду.
Звучить просто.
Звісно, багато людей страждають значно більше за мене, з огляду на моє привілейоване становище. Я це усвідомлюю. Мені 58 років, і я прожив життя, про яке в юності навіть не мріяв. Та 40 років тому я був тією самою людиною з тими ж цінностями. Можливо, це «безпідставний оптимізм», але я завжди вірю, що зрештою все буде добре.
Чи обов’язково бути оптимістом, щоб досягти успіху в елітному спорті? Ти виріс у Шварцвальді, один із мільйонів хлопців, які мріяли про футбольну кар'єру. Шанси на успіх фактично дорівнювали нулю.
Я дуже любив цю гру та був одним із найкращих у регіоні. Але вже тоді реаліст у мені знав: я недостатньо вправний. Можливо, я себе трохи недооцінював. У мене була дуже середня професійна кар'єра, але саме вона зробила можливим усе, що було потім. Тому що я точно не був би тим тренером, яким є сьогодні, якби не провів 325 матчів на німецьких стадіонах другого дивізіону. Щоб здійснити свою мрію, тобі дійсно знадобиться оптимізм. Він робить шлях до мети приємнішим. Але реалізм теж має значення: «Які у мене таланти? Де я можу змінити світ на краще?» Сам по собі песимізм мені нічим не допоможе.
Чому?
Песимізм зазвичай випливає з минулого досвіду, коли щось пішло не так. Цей досвід часто змушує людей переставати вірити в те, чого вони можуть досягти в майбутньому. Для мене речі, які не спрацювали в минулому, — це просто інформація про те, що вони не спрацювали. Я ніколи не давав невдачам стримувати мене довше, ніж тривала сама поразка.
Перші кроки Клоппа в тренерській роботі з Майнцом
Як тобі вдається запалювати команду, клуб, ціле місто?
На все свій час — і для смутку, і для гніву, і для рефлексії. Найболючішими для мене були невдачі з Майнцом 05, коли ми двічі не змогли вийти до Бундесліги, поступившись буквально одним очком. Після першої поразки я не бачив нічого позитивного. «Обміркуй це на свіжу голову» — це порада, яку я дав би кожному перед тим, як ухвалити важливе рішення.
Оптимізм сам по собі — це добре. Але коли ти ділишся ним з іншими, він набуває справді потужної сили
І що далі?
Наступного ранку я вже думав: ми були такими сильними, так близько підійшли до мети — треба лише трохи допрацювати й зробити це наступного року. Та ми знову не вийшли — цього разу через один гол. Здавалося, ніби футбольні боги з мене насміхаються. Це були поразки, що змінюють життя. Я розумів: якщо провалюся втретє, на великій тренерській кар’єрі можна буде поставити хрест. Але зрештою нам це вдалося — і я ніби отримав другий шанс. Поразки у фіналах Ліги чемпіонів 2013, 2018 та 2022 років теж були болісними. Проте я знав: вони вже не визначать мого життя. Це були радше проблеми «люкс-класу». Зрештою, не так важливо, чи з’явиться на полиці ще один трофей. А от ті ранні невдачі справді загартували мене — у цьому немає сумніву.
Більшість людей вже опустили б руки.
У цій ролі це неможливо. Гравці зазвичай думають лише про наступне тренування чи матч — і це не критика, я був таким самим. Але хтось має показувати шлях і створювати відчуття, що цілі досяжні. Після того як ми вдруге не вийшли в Бундеслігу з Майнцом, я стояв на сцені й сказав, що, можливо, футбольний бог проводить над нами експеримент: чи можна впасти не один, а два чи навіть три рази й все одно стати сильнішим. І я зазначив, що немає кращого клубу та міста, ніж Майнц, для такого експерименту. У той момент 25 гравців, 20 000 людей перед сценою — усі в це повірили. На перше тренування прийшло 10 000 глядачів, що дало нам поштовх на весь сезон. Оптимізм сам по собі — це добре. Але коли ти ділишся ним з іншими, він набуває справді потужної сили.
Залишимося в Майнці ще на мить. У 2001 році тодішній спортивний директор Крістіан Гайдель зателефонував тобі й запитав, чи можеш ти стати тренером-гравцем. Звідки взялася впевненість прийняти такий виклик?
Це можна назвати юнацькою зухвалістю. Мені було 33, я мав диплом зі спортивної науки, але жодного досвіду. Питання було не в тому: «Чи зможеш ти працювати до кінця сезону?» Йшлося про інше: «Чи зможеш ти підготувати команду до середи?» І я подумав: «Так, це мені під силу». А потім ми виграли шість із перших семи матчів. Це був непоганий старт.
Урок полягає в тому, щоб думати маленькими кроками.
Саме так... Велика мета важлива, але до неї веде послідовність щоденних рішень.
Важливість сім'ї
Вчені досліджували, чому люди різною мірою схильні до оптимізму: 30% визначається генетикою — зокрема тим, як швидко розщеплюються нейромедіатори. Ще 20% припадає на вдачу та позитивний досвід. Решта значною мірою залежить від середовища, у якому ти зростаєш. На твою думку, чому ти такий, яким є?
Це справді ключові чинники. Передусім нас формує родина. Я був третьою дитиною в сім'ї — на п’ять років молодшим за сестер і, нарешті, довгоочікуваним сином після двох доньок. Міг вирости цілковитим ідіотом — мене страшенно балували. Водночас саме це дало мені безумовну довіру до людей. Справді: я ставлюся до них відкрито, без упереджень і повністю довіряю. А якщо розчаровуюся — розбираюся з цим пізніше.
Батьки прищепили тобі ці цінності?
Мій батько належав до довоєнного покоління та був дуже вимогливим. Чи казав він мені щодня, що любить мене? Ні. Але я це відчував. Він бачив у мені хлопця, який може досягти всього того, чого не зміг він. Батько підштовхував мене. Не знаю, чи це виховання, чи ДНК, чи моє власне рішення. Але важливо те, що я хочу йти по життю з оптимізмом і бути корисним для людей, з якими спілкуюся. Недостатньо, щоб тільки я був щасливим. Це пов'язано з моєю християнською вірою, з моїм вихованням. У моєму житті не завжди все було просто. Були моменти, коли я міг піти не тим шляхом.
Наприклад?
Я став батьком дуже рано, і тоді я не думав, що це чудово. А сьогодні це найкраще, що могло зі мною статися. Я бачу свою місію в тому, щоб максимально використати цю можливість. Я маю на увазі саме те життя, яке ми маємо тут. Ось і все.
Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард якось сказав: «Юрген Клопп завжди посміхався, коли заходив у роздягальню». Це правда? І чи свідомо ти «вмикав» цю посмішку перед тим, як відчинити двері?
Я цього не усвідомлював. Втім, звісно, заходячи в роздягальню, ти маєш максимально підготувати команду до матчу. Йдеться про те, щоб ця група людей після моїх слів стала сильнішою, ніж була до того. Я вимагаю від своїх гравців багато чого: мужності, креативності та єдності. Посмішка — це, ймовірно, єдиний вираз обличчя, який робить це можливим.
Це моє захоплення [моєю новою роботою]. Я можу нарешті задовольнити свою цікавість до світу
Ти якось сказав: «Якби можна було розлити по пляшках і продавати те, що я відчуваю перед матчем, це було б незаконно». Що було б написано на етикетці?
Жага до успіху. Жага до змагання. Жага до гри. Жага до того, на що ти можеш впливати. Назви мені хоча б одну річ у житті, яку можна зробити краще, якщо ти постійно бурчиш.
Можеш порадити, як цього уникнути?
Давати поради людям, яких не знаєш, непросто. Але я спробую. Моя кар’єра склалася чудово, хоча я не вигравав кожного матчу. Дехто каже: «Він тричі програв фінал Ліги чемпіонів». Це правда. Але хіба не безглуздо дивитися на це лише так? Я не думаю щодня про ті абсурдні голи, які Реал забивав нам. Утім, не згадую щодня й моменти, коли тримав трофей. Тільки від мене залежить, як я сприймаю те, що відбувається. Якщо ти програв, можеш сказати: «План був хибний. Повертаємося до початку». А можеш інакше: «Ідея була хороша, але підвело виконання — таймінг, точність». Саме так з’являється шанс стати кращим наступного разу. Викластися на повну — не гарантія, що отримаєш усе. Але це єдина нагода здобути бодай щось.
У спорті є такий феномен, коли команда раптом починає шалено вірити в себе і зносить усіх на своєму шляху. Як ти це реалізовуєш? Що при цьому відчуваєш?
У нас був період у Ліверпулі, коли за два з половиною сезони ми втратили вдома лише п'ять чи шість очок. Це було божевілля! На жаль, за цей час ми виграли чемпіонат лише один раз. Зі сторони здається: «Вони можуть усе, їм це легко вдається». Але коли ти в самому центрі подій, напруга постійно зростає. Ти виграв гру, ти щасливий на мить. Чудово. Три очки. А потім ти дивишся на свій склад: «Як там хлопці?» Кого треба «приземлити»? Кого треба підбадьорити? За ким треба наглядати? Три дні до наступної гри. Ти знову виграєш. Неймовірно. Що робити тепер? Переможна серія не має нічого спільного з насолодою. Це так: зусилля — полегшення, зусилля — полегшення. Чим довше триває серія, тим сильнішим стає натиск. Основним відчуттям було максимальне полегшення. Настільки сильне, що я ледь тримався на ногах.
Новий виклик з Red Bull
Чи трапляються подібні екстремальні ситуації на твоїй новій роботі?
Насамперед я не сумую за адреналіном. Я й досі пов’язаний із грою. Менш інтенсивно, адже вже не перебуваю безпосередньо на полі. Проте я й надалі вкладаюся в наші команди й тренерів. Тепер я не водій, а радше пасажир: спостерігаю за процесом і радію, коли ми прибуваємо до пункту призначення. Мені дуже подобається моя робота — спілкування з людьми на різних посадах і в різних країнах, постійний обмін досвідом. Щодня дізнаюся щось нове — і саме в цьому весь кайф. Я можу нарешті задовольнити свою цікавість до світу.
Що змінилося у твоїй новій ролі? А що залишилося незмінним?
Я не сумую за роздягальнею. Я був там достатньо часто. І пахне там не надто приємно. Перший рік у Red Bull був неймовірно інтенсивним. Ми ініціювали багато речей і зламали старі шаблони. Як і в моїх попередніх клубах, я не прийшов і не почав з першого дня вказувати людям, що їм треба робити інакше. Я хочу знати, з ким маю справу, що вони роблять і чому. Тоді ми можемо говорити про зміни та покращення.
Я уявляю глобальну офісну роботу як повну протилежність роздягальні: безліч відеодзвінків і повідомлень у месенджерах, постійна дистанція. Як у таких умовах створити відчуття зв’язку та мотивувати людей?
Це передусім питання мислення. Самі лише відеодзвінки без особистих зустрічей — складна історія. Але коли ти бачишся з кожним хоча б двічі, це вже працює. Усе настільки особисте, наскільки ти сам готовий це таким зробити. Я прокидаюся вранці, маю п’ять дзвінків, обговорюю з людьми важливі речі. І регулярно буваю на місцях — щоб відчувати атмосферу та отримувати нові враження.
Що робить голова глобального футболу?
Я прагну бути партнером, якого немає ні в кого іншого у світовому футболі. Активом, який мають лише тренери Red Bull. У сучасному професійному футболі головному тренеру часто немає в кого запитати поради в межах клубу. Усі вважають, що він має знати усе. І тепер, якщо в одного з наших тренерів виникає проблема, він може зателефонувати мені, і я, ймовірно, знатиму відповідь, бо сам був у такій ситуації.
Отже, ти ще й спаринг-партнер. Про що тренери запитують перед матчем?
Я постійно підтримую зв'язок з усіма нашими тренерами. Йдеться про створення підґрунтя для дискусій і впровадження нових ідей, про які вони раніше не замислювалися. Одне з найчастіших запитань: «Як ти це оцінюєш?»
Найбільший тиск у спорті — це тиск громадськості. Як із ним упоратися? Якби я писав книгу, вона була б саме про це — і дуже короткою: «Просто ігноруй». Одне речення на двісті сторінок. Тренери й без того створюють собі достатньо напруги. Як реагувати на публічні дискусії? Ніяк. У цьому в мене можна повчитися. Ми хочемо грати в найкращий футбол і досягати власних цілей, а не дозволяти іншим диктувати умови. Зазвичай ми не найбільша риба у ставку, тож маємо шукати нові, нестандартні рішення. І допомагати людям бути й залишатися сміливими — це справді вдячна справа.
Віра у майбутнє допомагає уявити позитивний результат
Новий виклик з РБ Лейпциг
У твоїй кар'єрі часто траплялися перезавантаження: у Майнці, Дортмунді, Ліверпулі. Тепер у РБ Лейпциг відбулася серйозна перебудова. Звідки оптимізм, що новий старт буде вдалим?
Криза як можливість. Після негативного досвіду важливо швидко ухвалювати рішення. Лейпциг — це клуб, який звик до успіху й утвердився як нова сила в Лізі чемпіонів. Це справді рідкісна для Європи історія злету. Команда молода, енергійна. Та щось пішло не так — і виникла потреба перезавантаження. Повернення до джерел, оновлення складу, свіжа кров у вже вибудуваній системі — саме цього вимагала ситуація.
Ти провів багато років у Бундеслізі та Прем'єр-лізі. Тепер працюєш одразу з кількома професійними лігами. Чого це вчить про футбол?
Якщо говорити про інтенсивність, Прем’єр-лізі немає рівних. Найкращі гравці, тренування найвищого рівня, повна самовіддача. Два кубкові турніри, розширений чемпіонат — усе це створює надзвичайну конкуренцію. Франція — передусім ліга талантів. Японія — дуже захоплива й інакше структурована: там футболісти часто навчаються в університетах і приєднуються до професійних клубів приблизно у 23 роки. Тож вони вже сформовані як особистості. Це різні, але однаково цікаві системи. Саме тому ми не прагнемо механічно переносити модель Бундесліги чи Прем’єр-ліги в інші країни. Натомість намагаємося знаходити рішення, які відповідають конкретному культурному контексту, щоб показати цю прекрасну гру в найкращому світлі.
Раніше ти говорив про нетерплячість громадськості. Як можна досягти прогресу за таких умов?
Доводиться розв'язувати нагальні проблеми. Але я завжди виходив з того, що залишатимуся на своїх посадах надовго — не тому, що я надмірно оптимістичний щодо своїх шансів, а тому, що це мій спосіб мислення. Я не бродяга. Я хочу пізнавати людей, розуміти речі, мати вплив і потім, сподіваюся, бути успішним. Розвиток потребує часу. Ми поклали початок у РБ Лейпциг. А тепер подивимося, скільки часу нам знадобиться. Сім, десять, дванадцять років. Це не має значення.
Ти розпочав свою тренерську роботу 25 років тому. Коли сьогодні дивишся матчі 2000-х, чи не виникає думка: «Я що, увімкнув уповільнену зйомку?» Які ключові чинники визначатимуть зміни у футболі в найближчі роки?
Коли я грав у дев’яностих, нам перед тренуванням давали сольові таблетки й забороняли пити. Ми працювали фактично зневодненими. Відтоді змінилося дуже багато — і в тактиці, і в підходах до тренувань. Моя робота теж трансформувалася кардинально. Якщо в Майнці я починав із того, що буквально вкручував шуруп у стіну, то наприкінці роботи в Ліверпулі це вже нагадувало керування космічним шатлом. Втім, у всього є межі — передусім біомеханічні. За останні роки обсяг бігової роботи не зріс зі 100 до 150 кілометрів. Справжній прорив станеться тоді, коли гравці матимуть достатньо часу для виступів, відновлення та якісних тренувань. Саме це дасть футболу новий імпульс.
Як би ти описав настрої вдома, у Німеччині?
Я живу в Майнці, у Гонзенхаймі. Я не проводжу опитувань, але багато подорожую і слухаю. Настрій не особливо хороший, я це знаю. Але проблеми були завжди — люди просто схильні швидко про них забувати. Нинішні проблеми завжди здаються найбільшими й такими, що не мають вирішення. Кілька речей є новими та несподіваними: те, що в Європі знову війна. Політичні погляди, які не є моїми, стають дедалі популярнішими. Я справді не заздрю політикам.
Чому?
Догодити всім неможливо. Що б ти не вирішив, завжди знайдеться група, яка вигукне: «Ви всі збожеволіли?!» Я поважаю людей, які, попри це, беруть на себе відповідальність і не бояться протистояти цій опозиції. Поки я бачу, що хтось щиро намагається чинити правильно, я не критикую. Бо завжди діяти безпомилково майже неможливо. Я прихильник здорового глузду — варто переглянути рішення, ще раз усе зважити. І тут ми знову повертаємося до оптимізму: віра у майбутнє допомагає уявити позитивний результат. А це, своєю чергою, спонукає працювати над тим, щоб він став реальністю.
Чи можна навчити себе бути оптимістом?
Мій погляд на життя ґрунтується на роздумах про те, що зі мною сталося. Ніхто ніколи не казав мені, що так чи інакше потрібно боротися з зустрічними вітрами та невдачами. Це було моє рішення. Коли ти подивишся, звідки я родом і куди привела мене моя кар'єра, я думаю про себе, що це насправді неможливо. І мені хотілося б зараз прикинутися, що я знав правильний шлях на кожному перехресті чи в кожній кризовій ситуації. Але це було не так. Я сподівався, що це було правильне рішення. І наступного разу я був готовий знову ризикнути всім.
Як це виглядає на практиці?
Я не хочу давати молодим людям готових рецептів. Можу лише сказати, що для мене це спрацювало. Моє професійне життя склалося на 90 000 відсотків краще, ніж я міг уявити. Але були й інші моменти — наприклад, коли ми з дружиною Уллою сиділи за кухонним столом і рахували, чи можемо дозволити собі поставити все на футбол. Ми розуміли: якщо не вийде, доведеться підробляти таксистом. І тоді ми обоє натиснули на газ. Зрештою це спрацювало. Це була неймовірна подорож, і на цьому шляху мене підтримало дуже багато людей. Можливо, в цьому і є головний меседж: будь сміливим і оточуй себе правильними людьми. Тоді все може скластися якнайкраще.