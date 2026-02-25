Ексклюзив: Юрген Клопп про силу позитивного мислення

Юрген Клопп: У цій ролі це неможливо. Гравці зазвичай думають лише про наступне тренування чи матч — і це не критика, я був таким самим. Але хтось має показувати шлях і створювати відчуття, що цілі досяжні. Після того як ми вдруге не вийшли в Бундеслігу з Майнцом, я стояв на сцені й сказав, що, можливо, футбольний бог проводить над нами експеримент: чи можна впасти не один, а два чи навіть три рази й все одно стати сильнішим. І я зазначив, що немає кращого клубу та міста, ніж Майнц, для такого експерименту. У той момент 25 гравців, 20 000 людей перед сценою — усі в це повірили. На перше тренування прийшло 10 000 глядачів, що дало нам поштовх на весь сезон. Оптимізм сам по собі — це добре. Але коли ти ділишся ним з іншими, він набуває справді потужної сили.