Гори без натовпів: маловідомі маршрути Карпат

Останніми роками Карпати стали чи не найпопулярнішим місцем для активного відпочинку в Україні. Взимку це обов'язкове катання на лижах, сноуборді чи фристайл з Red Bull Roll The Dice . Восени ж — ідеальний сезон походів і дослідження гір без літнього туристичного ажіотажу.

Якщо ти хоча б раз піднімався на Говерлу, то знаєш, скільки людей зустрінеш на вершині. Те саме на Петросі чи Чорногорі. Але маршрутів Карпатами значно більше, ніж пропонують популярні туристичні довідники. Ми зібрали 7 маловідомих маршрутів, де можна усамітнитися з природою й по-справжньому випробувати себе.

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До речі, якщо ти хочеш провести у горах кілька днів, але не готовий тягнути на плечах намет — рішення існує. Про те, як спланувати маршрут, заночувати в мальовничих долинах Карпат і не дати холодним ночам жодного шансу , ми розповідали раніше.

Близниці, Закарпатська область

Висота — 1883 метри

Свою назву вершини отримали, бо розташовані одна навпроти одної. Щоправда, одна з них вища — 1883 метри, тому називається Великою Близницею. А гора Мала Близниця на 11 метрів нижча.

Близниці — найвищі вершини Свидовецького хребта. Під час підйому мандрівники можуть побачити панорами на Чорногору, Мармароси і навіть частину румунських Карпат.

Щоб підкорити обидві гори, достатньо дня. Маршрут із села Кваси через хребет і полонини з поверненням назад становить 20 км. Попри масштаби, підйом на обидві вершини підійде навіть для мандрівників без досвіду.

З вершини Близниці ти можеш роздивитися далекі Мармароси — один із найдикіших і найважкодоступніших масивів України. Розповіли, як туди дістатися та чого очікувати в горах на самому кордоні з Румунією.

Ввечері тут особливо гарно: сонце фарбує сніг і гори у помаранчевий колір © Ukraine Gravity

Магура-Жиде, Закарпатська область

Висота — 1517 метрів

Третя за висотою гора Боржавських полонин. Її вершина — 1517 метрів над рівнем моря. Гора цікава тим, що після позначки 1200 метрів тут закінчуються букові ліси, тож перед мандрівниками відкривається повноцінна панорама на Боржаву.

Розпочати підйом на Магуру-Жиде пропонуємо із сіл Пилипець чи Ізки. В обох випадках можна скористатися підйомниками, щоб полегшити мандрівку.

До речі, від вершини до сусідньої гори Гимби можна пройтися хребтом усього за годину, а там поблизу і водоспад Шипіт. Загалом подорож на гору і назад триває до 8 годин.

Якщо ці маршрути розпалили апетит, радимо переглянути чотири пригоди, які ми рекомендували запланувати на 2026 рік , можливо, ти ще встигнеш викреслити щось зі списку.

Менчул, Івано-Франківська / Закарпатська область

Висота — 1998 метрів

З цією вершиною пригоди починаються ще до старту мандрівки. По-перше, гора лежить на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, тому в різних довідниках ця інформація відрізняється.

По-друге, гір із назвою Менчул в українських Карпатах — безліч! Один Менчул трохи західніше Міжгір'я, заввишки 1247 метрів; інший поблизу Лумшора — 1294 метри; ще один неподалік Торуні — 1450 метрів.

Quotation Серед українських мандрівників живе ідея символічно «досипати» гору Менчул й зробити її повноцінним двотисячником

Наш Менчул — 1998 метрів, і це сьома за висотою вершина Українських Карпат. До заповітної позначки у 2000 метрів їй бракує якихось двох метрів — тож серед мандрівників живе ідея символічно «досипати» гору й зробити її повноцінним двотисячником. Чому б не піднятися й не перевірити, наскільки Менчул близький до мрії?

Тим паче дорогою відкриваються панорамні краєвиди Карпат і безмежні поля лохини. До того ж піднятися на гору можна двома маршрутами: легшим — від села Говерла, і насиченішим — від туристичної бази «Заросляк». Обирай шлях залежно від погоди й настрою: перший пролягає пологішою місцевістю, а другий розтягнеться на 29 км.

Атлет Red Bull Патрік фон Кенель під час змагань Red Bull X Alps 2025 © Maximilian Gierl / Red Bull Content Pool Крістіан Шугг з командою долають стежки на Red Bull X Alps 2025 © Maximilian Gierl / Red Bull Content Pool

Кукул, Івано-Франківська область

Висота — 1539 метрів

Сюди варто встигнути, поки гора не набрала популярності. Малознаний Кукул має 1539 метрів. Хоча дорога нагору зручна й має плавний набір висоти, туристів тут обмаль. Підйом і спуск цілком можна організувати протягом одного дня. Стартувати варто з Ворохти чи села Вороненка.

Гора Кукул цікава не тільки пейзажами, овечками, ягодами та грибами, що зустрічаються на маршруті. На самій вершині є купа артефактів сторічної давнини. Через гору проходили солдати багатьох армій Європи, залишаючи по собі окопи та предмети побуту. Тут ти можеш побачити все у такому ж завмерлому вигляді, як і сто років тому.

Яйко-Ілемське, Івано-Франківська область

Висота — 1680 метрів

Вершина, де можна організувати одно- чи дводенний маршрут для тих, хто хоче випробувати себе. Висота гори — 1680 метрів, а її схили стрімкі й скелясті.

Поверхня вкрита кам'яними розсипами з мохами та лишайниками. Серед місцевих такі називають греготами. Маршрут на вершину проходить повз два водоспади — Поріг Буковинський та Правич, де зручно розбити табір.

Загальна довжина підйому та спуску становить приблизно 32 кілометри. На машині з достатнім кліренсом можна подолати перші 3–7 кілометрів лісовою дорогою, перш ніж знайти місце для стоянки.

Починати маршрут варто із села Мислівка, куди зручно дістатися зі Львова.

Аарон Дурогаті робить перерву на змаганні Hike and Fly від Red Bull © Daniele Molineris / Red Bull Content Pool

Хом'як, Івано-Франківська область

Висота — 1542 метри

Одна з найзручніших вершин для одноденного походу. Висота гори — всього 1542 метри, а на вигляд вона має випуклу дахоподібну форму, що нагадує спину хом'яка — звідси й походить назва.

На вершину можна піднятися кількома маршрутами — з Татарова, Поляниці, Яблуниці або від водоспаду Женецький Гук. Найкоротший маршрут із Татарова займає близько 2,5 години та має довжину 6 км.

З вершини відкривається панорама на Петрос, Говерлу та Чорногірський масив.

Ці маршрути — про те, щоб іти туди, де ще майже нема протоптаних стежок. А що, як стежки нема взагалі? Польський альпініст Анджей Баргель розповів, що відчуває людина, ступивши туди, де до неї не було нікого.

Скелелазка Саша ДіДжуліан ходить в походи в рідному штаті Колорадо © Greg Mionske / The Red Bulletin

Пікуй, Львівська область

Висота — 1408 метрів

Найвищу точку Львівщини досвідчені мандрівники називають обов'язковим пунктом для дослідників українських Карпат.

Для новачків — це маршрут на 12 км, або ж орієнтовно 5 годин підйому від смт Жденієво. Ті, хто хоче випробувати себе і вирушити в подорож з ночівлею, можуть обрати складніший шлях на 38,5 км від села Сянки.

В обох випадках Пікуй гарантує панораму Карпат, водоспади та сирну ферму.

Quotation Найвищу точку Львівщини мандрівники називають обов'язковим пунктом для дослідників українських Карпат

Ще на вершині є дві памʼятки. Одна з них — кам'яний обеліск 1935 року. Щоправда, існують різні версії, хто і з якою метою його туди встановив. Інша — зменшена копія статуї Христа в Ріо, до якої можна доторкнутися і зробити фото.

Хай там який маршрут ти обереш, кожен із них — це шанс побачити Карпати без натовпу й перевірити, на що ти здатен. Обирай вершину, збирай рюкзак — і нехай цієї осені гори здивують тебе.

Якщо тебе зацікавив цей матеріал, ймовірно, тебе не лякають холодні осінні ночі. А як щодо зимових? Читай, як підкорювати вершини у січні, що вдягати й що взяти з собою, аби кайфувати від процесу.