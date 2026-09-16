Гори без натовпів: маловідомі маршрути Карпат

Останніми роками Карпати стали чи не найпопулярнішим місцем для активного відпочинку в Україні. Взимку це обов'язкове катання на лижах, сноуборді чи фристайл з Red Bull Roll The Dice. Восени ж — ідеальний сезон походів і дослідження гір без літнього туристичного ажіотажу.
Якщо ти хоча б раз піднімався на Говерлу, то знаєш, скільки людей зустрінеш на вершині. Те саме на Петросі чи Чорногорі. Але маршрутів Карпатами значно більше, ніж пропонують популярні туристичні довідники. Ми зібрали 7 маловідомих маршрутів, де можна усамітнитися з природою й по-справжньому випробувати себе.
До речі, якщо ти хочеш провести у горах кілька днів, але не готовий тягнути на плечах намет — рішення існує. Про те, як спланувати маршрут, заночувати в мальовничих долинах Карпат і не дати холодним ночам жодного шансу, ми розповідали раніше.
Близниці, Закарпатська область
Висота — 1883 метри
Свою назву вершини отримали, бо розташовані одна навпроти одної. Щоправда, одна з них вища — 1883 метри, тому називається Великою Близницею. А гора Мала Близниця на 11 метрів нижча.
Близниці — найвищі вершини Свидовецького хребта. Під час підйому мандрівники можуть побачити панорами на Чорногору, Мармароси і навіть частину румунських Карпат.
Щоб підкорити обидві гори, достатньо дня. Маршрут із села Кваси через хребет і полонини з поверненням назад становить 20 км. Попри масштаби, підйом на обидві вершини підійде навіть для мандрівників без досвіду.
З вершини Близниці ти можеш роздивитися далекі Мармароси — один із найдикіших і найважкодоступніших масивів України. Розповіли, як туди дістатися та чого очікувати в горах на самому кордоні з Румунією.
Магура-Жиде, Закарпатська область
Висота — 1517 метрів
Третя за висотою гора Боржавських полонин. Її вершина — 1517 метрів над рівнем моря. Гора цікава тим, що після позначки 1200 метрів тут закінчуються букові ліси, тож перед мандрівниками відкривається повноцінна панорама на Боржаву.
Розпочати підйом на Магуру-Жиде пропонуємо із сіл Пилипець чи Ізки. В обох випадках можна скористатися підйомниками, щоб полегшити мандрівку.
До речі, від вершини до сусідньої гори Гимби можна пройтися хребтом усього за годину, а там поблизу і водоспад Шипіт. Загалом подорож на гору і назад триває до 8 годин.
Якщо ці маршрути розпалили апетит, радимо переглянути чотири пригоди, які ми рекомендували запланувати на 2026 рік, можливо, ти ще встигнеш викреслити щось зі списку.
Менчул, Івано-Франківська / Закарпатська область
Висота — 1998 метрів
З цією вершиною пригоди починаються ще до старту мандрівки. По-перше, гора лежить на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, тому в різних довідниках ця інформація відрізняється.
По-друге, гір із назвою Менчул в українських Карпатах — безліч! Один Менчул трохи західніше Міжгір'я, заввишки 1247 метрів; інший поблизу Лумшора — 1294 метри; ще один неподалік Торуні — 1450 метрів.
Серед українських мандрівників живе ідея символічно «досипати» гору Менчул й зробити її повноцінним двотисячником
Наш Менчул — 1998 метрів, і це сьома за висотою вершина Українських Карпат. До заповітної позначки у 2000 метрів їй бракує якихось двох метрів — тож серед мандрівників живе ідея символічно «досипати» гору й зробити її повноцінним двотисячником. Чому б не піднятися й не перевірити, наскільки Менчул близький до мрії?
Тим паче дорогою відкриваються панорамні краєвиди Карпат і безмежні поля лохини. До того ж піднятися на гору можна двома маршрутами: легшим — від села Говерла, і насиченішим — від туристичної бази «Заросляк». Обирай шлях залежно від погоди й настрою: перший пролягає пологішою місцевістю, а другий розтягнеться на 29 км.
Кукул, Івано-Франківська область
Висота — 1539 метрів
Сюди варто встигнути, поки гора не набрала популярності. Малознаний Кукул має 1539 метрів. Хоча дорога нагору зручна й має плавний набір висоти, туристів тут обмаль. Підйом і спуск цілком можна організувати протягом одного дня. Стартувати варто з Ворохти чи села Вороненка.
Гора Кукул цікава не тільки пейзажами, овечками, ягодами та грибами, що зустрічаються на маршруті. На самій вершині є купа артефактів сторічної давнини. Через гору проходили солдати багатьох армій Європи, залишаючи по собі окопи та предмети побуту. Тут ти можеш побачити все у такому ж завмерлому вигляді, як і сто років тому.
Яйко-Ілемське, Івано-Франківська область
Висота — 1680 метрів
Вершина, де можна організувати одно- чи дводенний маршрут для тих, хто хоче випробувати себе. Висота гори — 1680 метрів, а її схили стрімкі й скелясті.
Поверхня вкрита кам'яними розсипами з мохами та лишайниками. Серед місцевих такі називають греготами. Маршрут на вершину проходить повз два водоспади — Поріг Буковинський та Правич, де зручно розбити табір.
Загальна довжина підйому та спуску становить приблизно 32 кілометри. На машині з достатнім кліренсом можна подолати перші 3–7 кілометрів лісовою дорогою, перш ніж знайти місце для стоянки.
Починати маршрут варто із села Мислівка, куди зручно дістатися зі Львова.
Хом'як, Івано-Франківська область
Висота — 1542 метри
Одна з найзручніших вершин для одноденного походу. Висота гори — всього 1542 метри, а на вигляд вона має випуклу дахоподібну форму, що нагадує спину хом'яка — звідси й походить назва.
На вершину можна піднятися кількома маршрутами — з Татарова, Поляниці, Яблуниці або від водоспаду Женецький Гук. Найкоротший маршрут із Татарова займає близько 2,5 години та має довжину 6 км.
З вершини відкривається панорама на Петрос, Говерлу та Чорногірський масив.
Ці маршрути — про те, щоб іти туди, де ще майже нема протоптаних стежок. А що, як стежки нема взагалі? Польський альпініст Анджей Баргель розповів, що відчуває людина, ступивши туди, де до неї не було нікого.
Пікуй, Львівська область
Висота — 1408 метрів
Найвищу точку Львівщини досвідчені мандрівники називають обов'язковим пунктом для дослідників українських Карпат.
Для новачків — це маршрут на 12 км, або ж орієнтовно 5 годин підйому від смт Жденієво. Ті, хто хоче випробувати себе і вирушити в подорож з ночівлею, можуть обрати складніший шлях на 38,5 км від села Сянки.
В обох випадках Пікуй гарантує панораму Карпат, водоспади та сирну ферму.
Найвищу точку Львівщини мандрівники називають обов'язковим пунктом для дослідників українських Карпат
Ще на вершині є дві памʼятки. Одна з них — кам'яний обеліск 1935 року. Щоправда, існують різні версії, хто і з якою метою його туди встановив. Інша — зменшена копія статуї Христа в Ріо, до якої можна доторкнутися і зробити фото.
Хай там який маршрут ти обереш, кожен із них — це шанс побачити Карпати без натовпу й перевірити, на що ти здатен. Обирай вершину, збирай рюкзак — і нехай цієї осені гори здивують тебе.
Якщо тебе зацікавив цей матеріал, ймовірно, тебе не лякають холодні осінні ночі. А як щодо зимових? Читай, як підкорювати вершини у січні, що вдягати й що взяти з собою, аби кайфувати від процесу.