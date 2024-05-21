Унікальний світ швидкості та ігор Карстена Вархольма

Карстен Вархольм обожнює Lego Гаррі Поттера, влаштовує вірусні зйомки у соціальних мережах зі своїм тренером і бігає швидко. Дуже швидко. Норвезький легкоатлет виводить свій вид спорту на новий рівень.

Через фінішну лінію забігу на 400 метрів з бар'єрами Вархольм біг з широко розплющеними очима, відкритим ротом та розпростертими руками. Тоді в Токіо він не вірив, що побив світовий рекорд.

Норвежець уже долав світовий рекорд на початку літа; цього разу він його розтрощив. Але, як ми з'ясували, роль світової зірки легкої атлетики, що заповнює порожнечу, залишену Усейном Болтом, це ще далеко не єдине його амплуа.

01 Його першим спортивним захопленням був футбол

У дитинстві саме футбол вперше захопив уяву юного Вархольма, який грав під номером 9 у місцевій команді. Але, як він сам казав: «Я був «багатоніжкою», я використовував свою швидкість, але це все, що у мене було. Я ніколи не просувався далеко».

Вархольм швидко з'ясував, що він кращий бігун, ніж футболіст. Тому переключив увагу на мультиспортивний формат десятиборства.

Вітаємо нового короля бігу на 400 метрів з бар'єрами Карстена Вархольма © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

02 Його техніка подолання бар'єрів була жахливою

Попри перемогу на чемпіонаті світу з десятиборства серед юнаків до 18 років, його тренер побачив щось, що змусило його направити навички хлопця у біг на 400 метрів з бар'єрами. Але це був далеко не найкращий старт.

Вархольм згадував: «В одному з моїх перших тренувальних таборів з бігу на 400 метрів я дуже сильно врізався в один з бар'єрів, і це був жорстокий старт». Але незабаром прийшов ритм. Почавши займатися бігом у 2015 році, він потрапив на Олімпійські ігри у 2016 році, а через рік став чемпіоном світу.

03 Він і його тренер стали вірусними сенсаціями

Як його тренер, Лейф Олав Алнес, так і він сам, очевидно, дуже серйозно ставляться до свого виду спорту. Але пара не боїться розважитися, про що свідчить стрічка Вархольма в Інстаграмі. Пара любить позувати для химерних фотографій, які вибухнули в соціальних мережах.

Про те, як йому вдалося домовитися зі своїм тренером, Карстен розповів: «Зазвичай я приходжу з більшістю ідей. Лейф не любить розголошувати особисту інформацію, тому я дуже здивований, що мені вдається переконати його робити деякі речі, які ми робимо. В глибині душі він знаходить це дуже кумедним».

Вархольм став майстром спорту, відомого як «вбивця людей» © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

04 Його вид спорту відомий як «вбивця»

«Наш спорт називають "вбивцею людей", і на це є вагомі причини», — говорить Карстен про вид спорту, який відомий жахливим накопиченням молочної кислоти, коли спортсмени, хитаючись, долають останні метри забігу.

Він додає: «Це неприємне відчуття, варто лише раз спробувати, але ти навчишся працювати і з цим. Мені подобається, як ритм працює на перших восьми бар'єрах, а останні 100 метрів — це про те, щоб дістатися додому. Це складно, але саме за це я його і люблю».

05 Коли Карстен не б'є світові рекорди, він любить будувати моделі Lego

Як ви готуєтеся, щоб пробігти дистанцію швидше, ніж будь-хто до вас? У випадку з 28-річним Карстеном, він відволікається, збираючи Lego, зокрема, нещодавно відтворив Гоґвортс.

«Я багато будую з Lego, — пояснює він. — Це розвага, спосіб розслабитися після тренувань. Я багато робив це в дитинстві, але був довгий період, коли це здавалося дурницею, адже дорослі так не роблять. Але потім ти розумієш: треба робити те, що тобі подобається. Лего — це мій спосіб робити те, що мені подобається, і це дуже ностальгічно».

Всі посміхаються перед тренуванням © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool Я багато будую з Lego. Це розвага після тренування, спосіб розслабитися Karsten Warholm

06 Його мрія — одного дня перестрибнути через машину... можливо, через болід Макса Ферстаппена

У спорті Карстен звик виходити за рамки, але і за межами траси він теж хоче це робити. Його особлива пристрасть — колись кинути виклик автомобілю... звичайно у безпечному форматі.

«Я завжди мріяв перестрибнути через машину, — зізнається він, — але це має бути останньою річчю, яку я зроблю, щоб не травмуватися. Це було б схоже на проєкт мрії, але я не впевнений, чи вистачить у мене сміливості на це». Щодо пропозиції кинути виклик боліду Red Bull Racing Макса Ферстаппена , він каже: «Це було б круто. Але це буде складно і ризиковано».

07 Для людини, яка бігає так швидко, він неймовірно лінивий... і запізнюється

Набираємо милі © Red Bull Norway for Wings for Life World Run

Вархольм, за його визнанням, має дві погані звички — він лінивий і спізнюється, і жодна з них не здається правдоподібною для спортсмена на піку його сил.

«Я завжди спізнююся, це, мабуть, моя найгірша звичка, — каже він. — Якщо поїздка на машині займає 10 хвилин, я завжди буду думати, що можу зробити це за п'ять, і це не найкращий спосіб поводитися. Це просто моє позитивне ставлення до часу. А ще я неймовірно лінивий. Я можу тренуватися вісім годин і бути повністю зосередженим, але потім я лінуюся. Я можу чекати днями, перш ніж помити посуд!»