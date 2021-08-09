Тут же Нурія ділиться своїми порадами, як втілити в життя справжню пригоду, незважаючи на те, буде це велика експедиція чи просто коротенька вилазка.

1. Куди вирушати

Я трохи задрот у цьому плані. Я досить довго вивчаю карти Googlе, оглядаючи все довкола. Також багато спілкуюся з людьми з інших видів спорту, наприклад, альпіністами. Розпитую про річки, які вони бачили. Вони мені розповідають щось, і я думаю: «Ну, тепер моя черга це перевірити».

Веслуючи подалі від усіх © Erik Boomer

Звісно, ти ніколи не можеш повністю покладатися на Google. Краще довіряти йому 50 на 50. Іноді річка може бути привабливою на екрані, але в житті її неможливо пройти. Втім, такі відчуття засмучують, тільки коли ти налаштовуєшся побачити там тиху, спокійну воду.

Якщо ти думаєш «О, це обов’язково варто спробувати» — маєш великий шанс бути розчарованим. Так у вісімдесяти відсотках випадків.

У процесі дослідження речі можуть здаватися зовсім не такими, як ти очікуєш © Erik Boomer

У Норвегії ми з самого початку знали, що все буде добре. Подорож складалася чудово, окрім моменту, коли у нас зламалася машина. Тоді ми застрягли на стоянці на цілих три дні. Та коли ми знову взялися за весла, все стало куди краще.

Ми знали, що може трапитися будь-що, і намагалися зосередитися на позитиві.

2. Спорядження

Все залежить від того, як ти перевозитимеш речі. Наприклад, нещодавно, під час експедиції в Патагонії , ми мали все спорядження носити в наших байдарках. Тому намагалися запакуватися якомога легше.

Нурія і все її спорядження під час експедиції © Erik Boomer Коли ти сам несеш спорядження, бажано спакувати його якнайлегше © Erik Boomer У Норвегії Нурії хоча б не довелося лагодити каяк © Erik Boomer

У подорожі Норвегією в нас була машина, тому я набрала купу всього. Взяла усе, аби лагодити байдарку — термопластирі, інструменти, купу пластику. Врешті мені це все не знадобилося. Я впевнена: саме тому, що я якраз узяла все з собою.

Крім того, ми були у фургоні, тому я легко могла зібрати з собою, наприклад, два дощовики для зручності.

3. Їжа

Для подорожі ми закупилися їжею в Німеччині, бо в Норвегії вона дорога. Також ми взяли із собою все, що не зіпсується за два з половиною тижні: макарони, рис, сочевиця. І багато шоколаду.

У Норвегії вже купували хіба фрукти і овочі. І карамелізований коричневий сир, який за смаком нагадує мед.

Готуючи їжу в поході © Erik Boomer

А ще мама Кіарана зробила трохи рататуя, який ми з’їли. Взагалі, коли мама дає тобі будь-яку їжу, раджу просто казати «так».

4. Команда

Ерік, Бен і Нурія © Erik Boomer

Дійсно важливо обрати правильну команду для експедиції. Я вчилася цього дуже важким шляхом.

Буває, думаєш, що всі ж байдарочники. Усі, як і ти, хочуть щось робити — і це тішить. А потім потрапляєш у команду людей, у кожного з яких власні пріоритети. Або в дорозі виявляєш, що насправді це не твої справжні друзі. Це дуже важлива штука, особливо, коли на річці ти маєш повністю довіряти партнеру.

Те саме працює і в інших життєвих ситуаціях.

5. Пріоритети

Якщо ти хочеш зняти класне відео, то твій пріоритет — це зйомки. Тому ти можеш поїхати на річку, не найкращу для веслування, але круту для кадру.

Ідеальний кадр © Erik Boomer

Тому не варто тягти із собою людей, яким зовсім не цікаві твої зйомки. Ні ти, ні вони тоді не проведуть час весело. Набери людей, які, наприклад, просто горять інстаграмом. Вони точно будуть вражені усіма кадрами. що ти знімеш.

Подорож Патагонією проходила в постійній розвідці © Erik Boomer

Якщо вирушаєш у подорож, подібну до нашої в Патагонії , тоді зйомка має бути понад усе. Усі ріки та проблеми мають відходити на другий план, аби можна було щось зняти.

6. Що робити, коли все йде не за планом

Головне — не втрачай голови. Ти маєш бути готовим, що щось піде не так. Звісно, не забувай про домашнє завдання. Перевір річку, уявляй місце, переглянь карту. Втім, у будь-який момент маєш бути готовим, що щось не дозволить тобі зробити все так, як ти хочеш.

Не турбуйся, якщо плани доведеться змінити © Erik Boomer

Думаю, це так само варто застосовувати і в житті. Кілька разів на рік мені скасовують рейси чи щось інше. Так, це збиває з пантелику. Це жахливо. Та я розумію, що не можу цього змінити. Тому просто намагаюся розслабитися і зрозуміти, що робити далі. Хвилювання не принесе користі

7. Як зрозуміти, що вже досить

Тільки командно можна вирішити, чи припиняти експедицію. Коли я їздила в Квебек, там була дуже висока вода і нас просто з’їдали комарі. Врешті нас звідти забрав вертоліт, який знайшов нас за 4 кілометри нижче за течією. Ніхто з нас уже не хотів плисти до кінця, тому ми вирішили покликати на допомогу.

Буває, що тобі доводиться тягнути байдарку лісом © portrait-nouria-newman

Якби я була з Беном Стоксбері та Еріком Бумером, ми ніколи не покликали б вертоліт. Вони б не погодилися на це. Тому, повторюся, це має бути тільки командне рішення.