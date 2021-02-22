Каякерка Нурія Ньюман відома тим, що підкорювала найскладніші річки по всьому світу — від Гімалаїв до Патагонії. Свій новий проект француженка зняла практично на задньому дворі домівки — у рідній Франції.

«Через карантинні обмеження нам довелося сфокусуватися на проектах у своєму регіоні, а на Вердонську ущелину я поглядала уже давненько, — розповідає спортсменка. — Я не дуже знайома з цим місцем: була тут лише раз, коли мені було 13. У мене лишилися чудові спогади про Вердонську ущелину, але я погано пам'ятала деталі мандрівки. Повернувшись сюди торік, я згадала, наскільки це круте місце. А ще виявилося, що всередині каньйону зйомки досі не проводилися».

25-кілометрова ділянка річки Вердон, яку вирішила підкорити Нурія Ньюман, розташована вгору за течією від озера Сент-Круа у регіоні Прованс — Альпи — Французька Рив'єра.

«Це одна із найкрасивіших ділянок для каякінгу у Франції, тому для мене цей проект став можливістю не просто пройти маршрут, але і зосередитися на красі цього місця», — говорить Ньюман.

Nouria Newman kayaking the Verdon River in France © Ciaran Heurteau 01 / 04

Ньюман розповіла, що у Вердонській ущелині не дуже великі пороги, однак через сифони кожен каякер має бути готовим до дуже технічно складного спуску.

«Сифоном річки називають місце, де вода засмоктується у тунель, ховається під камінням або під валунами. Саме через такі місця ущелини вважають небезпечними. Якщо впадеш з каяка, то є ризик, що тебе затягне під воду і ти потонеш. Так що потрібно завжди зберігати пильність і точно вибудовувати траєкторію руху».

Найскладніші ділянки річки Вердон мають окремі назви: Стікс — на честь однієї з річок підземного царства Аїда у грецькій міфології, Імбут, що перекладається як «воронка», а місце, де річка протікає через маленький коридор між двома скелями, отримала назву Рідо.

«Каякерів завжди вчать: якщо річка звужується або стає перевантаженою настільки, що ти не можеш вийти з неї, — тобі не слід по ній сплавлятися, — пояснює Ньюман. — Звичайно, перед такими місцями не висить знак «Небезпека». Проте сплав у таких місцях суперечить здоровому глузду».