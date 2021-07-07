Ольга Харлан — про свій стиль та найбільший страх у фехтуванні

Ольга Харлан уже не раз ставала кращою у світі. У грудні минулого року вона уп'яте очолила рейтинг найкращих фехтувальниць планети. Але стабільні результати лише заряджають українку на нові досягнення. Тому літо 2021 — особливо важливий період повернення великих змагань, на яких спортсменці буде вкрай важливо не загубитися в емоціях.

Дивись нове відео Hero Journey, у якому Ольга розповідає про тренування, особливості спорту та те, як стати найкращою:

На фоні інших фехтувальниць Ольгу відрізняє не лише стиль — сама спортсменка характеризує його як більш «чоловічий», і каже, що значну увагу приділяє швидкості. Інша характерна риса спортсменки — довгі роки високих результатів. Але як залишатися у топі та зберігати мотивацію, уже маючи великий список досягнень? Якщо вірити Ользі, її рецепт — горіти справою у всіх можливих сенсах.

«Фехтування — це моє життя і я займаюся ним уже майже 21 рік. Це моя робота, хобі, пристрасть. Довго без фехтування я не можу. У підготовці до змагань я проводжу напевно годин 8 в залі. Години три вранці, потім між тренуваннями, ще індивідуальні уроки і таке інше. Це годин 8 загалом. 2 тренування на день. Буває 3. Плюс психологічна підготовка», — коментує спортсменка.

Харлан відпрацьовує рухи © Pavel Floresku / Red Bull Content Pool

Звичайно, перед відповідальними змаганнями процес тренувань змінюється. За словами Харлан, чим ближче до змагань, тим більше у «раціоні» шаблістки тренувань з тактики та техніки, а також спарингів. Процес залежить від специфіки турніру. Атлетка каже, що звичайному глядачу поки що складно вловити усі нюанси спорту, але прогрес є, особливо за останні 5 років.

«Мені здається, фехтування особливе тим, що це незвичайний вид спорту. На жаль, не всі навіть розуміють, що відбувається на доріжці. Тільки зараз люди почали розуміти, що є такий спорт. Але мені подобається, що цей спорт незвичайний. Коли ти зустрічаєш людину, а він каже, що займався фехтуванням рік, я кажу: Вау! Чому? Як? Не так просто цей спорт знайти, не так просто у ньому залишитися».

Можливо, ще за 5 років люди будуть розрізняти, що є 3 види зброї та як вони відрізняються. Ольга Харлан

Останній пункт вдається Ользі повною мірою. Утім, це не означає, що на шляху досвідченої спортсменки не виникає нових челенджів та страху. Більшість з них — у голові:

Ольга Харлан присвячує фехтуванню більшу частину доби © Pavel Floresku / Red Bull Content Pool

«Найбільший страх у фехтуванні — це напевно страх програшу. Те, що не дуже корисно відчувати. Ти автоматично починаєш замислюватися про це. А якщо я програю? А раптом щось піде не так? І, напевно, ще страх падіння. Тому що, коли ти на піку, падати дуже боляче», — коментує Харлан.

Але спортсменка підходить до повернення великих спортивних змагань із запалом. Вона, як і багато інших професійних атлетів, повертається на доріжку після 1,5 року без змагань. «Це буде складно. Але це буде цікаво», — додає вона.