Знову краща: 5 моментів Ольги Харлан

7 грудня Ольга Харлан уп'яте очолила рейтинг кращих фехтувальниць планети. Це чергове поповнення списку яскравих перемог та переломних моментів шестиразової чемпіонки світу і восьмикратної чемпіонки Європи. Тож ми попросили українську шаблістку скласти перелік 5 найважливіших подій у кар’єрі за останні 10 років.

Згадати є що — саме 10 років тому атлетка почала працювати з командою Red Bull. «Я пам'ятаю нашу першу зустріч», — згадує Ольга — «Це було у листопаді 2010 року, перед Чемпіонатом світу в Парижі. Моїм спортивним менеджером тоді був Юра Шаповалов. Я погодилась і не пошкодувала жодної секунди. Red Bull допомагає мені у всьому: від сумних моментів, коли потрібно було відновлюватись після операції, до щасливих, коли я перемагаю на змаганнях. Коли я бачу по телевізору спортсмена або будь-яку людину з символікою Red Bull, я відчуваю, що це мій тіммейт».

А ось які важливі моменти трапились на спортивному шляху Харлан пізніше.

Бронзова медаль на Олімпійських іграх у Лондоні

Олімпійська бронза далася важко © Dmytro Vakulka/Red Bull Content Pool

2012 рік

Бронза у індивідуальних змаганнях далась мені дуже важко. До того у мене не було медалей на олімпіадах. У 2008 році ми вигравали командою і я лише почала реалізовувати себе як індивідуальний боєць.

Тоді у півфіналі я програла Софії Великій, мабуть тому що так і не змогла повірити у себе до кінця. За третє місце я змагалась з дворазовою олімпійською чемпіонкою із США Маріель Загуніс. Я пам’ятаю, як хвилювалась, у мене буквально боліла голова. Четверте місце — це страшний сон, що сниться усім олімпійцям.

Першу половину бою я програвала. Але раптом щось у мені змінилося, щось дало мені силу і я сказала цілому світу: зроблю все можливе і отримаю бронзу. Це було круто. Ця медаль для мене — як золота.

Бронзова та срібна медаль на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро

Ольга Харлан, экшн © Daniel Kolodin/Red Bull Content Pool

2016 рік

Я шалено раділа срібній медалі у командному змаганні в Бразилії. Ми виступали новим складом, я була єдиною, хто залишився з Олімпіади 2008 року.

Ця перемога знакова для усіх нас. На згадку дівчата навіть подарували мені кулон у формі сердечка, на якому написано Dream team і дата нашої перемоги. Коли я побачила його, то втратила мову від розчулення.

Операція на плечі та довге відновлення

Ольга Харлан швидка, мов блискавка

2016 – 2017 рік

Після Олімпіади життя завжди змінюється. На мене чекало одне із найважливіших питань у житті: лишити спорт чи продовжувати, але пройти через хірургічну операцію на плечі. Це був переломний період у моєму житті. Я розлучилась з чоловіком, переїхала до Києва і все ж вирішила продовжувати спортивну кар’єру. Мене чекало довге відновлення після операції, робота з фізіотерапевтом. Але повернення у Київ після всього вартувало кожного зусилля.

Мені хотілося показати всім, що я повернулася. Я виграла на першому ж турнірі на якому виступала, і пізніше того року — Чемпіонат світу. 2017 рік був дуже важливим для мене, бо вплинув на мій результат, стан та пріоритети у майбутньому.

Знайомство з тренером Андреа Терензіо

2018 був роком важливого знайомства © Вадим Герасименко

2018 рік

У 2018 році я почала більше часу проводити в Італії. І це вплинуло на багато моментів кар’єри та особистого життя. Мій хлопець познайомив нас з тренером Андреа Терензіо, і запропонував займатися з ним. Я продовжую працювати з українськими тренерами, але поєдную з порадами Андреа. Новий погляд молодого талановитого тренера дає багато переваг: ми розробили нову систему тренувань, переглянули підхід. Після знайомства з Андреа, я почала інакше ставитись до постаті тренера і його ролі у житті спортсмена.

Сезон 2019 року

Попередній сезон був одним із найуспішніших у кар'єрі © Вадим Герасименко