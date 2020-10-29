Добрий робот, що готується летіти у космос

Хоч ми й дуже любимо дивитись на найновіші творіння робототехніки, навіть ми розуміємо, що часто їх зовнішність не відповідає рівню розвитку технологій, який вони представляють, та їм бракує чогось особливого. Останнім часом ми побачили трохи більше розмаїття стилю: від космічного шику робота

до індустріального спортивного Vue 3. І от тепер команда з університету Брігама Янга (Brigham Young University або BYU) створила дружнього робота, націленого на нові галактики.