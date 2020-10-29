Добрий робот, що готується летіти у космос
© Brigham Young University
Ми побачили Короля Луї — надувного робота з університету Брігама Янга, якого NASA збирається відправити у космос.
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Хоч ми й дуже любимо дивитись на найновіші творіння робототехніки, навіть ми розуміємо, що часто їх зовнішність не відповідає рівню розвитку технологій, який вони представляють, та їм бракує чогось особливого. Останнім часом ми побачили трохи більше розмаїття стилю: від космічного шику робота CIMON до індустріального спортивного Vue 3. І от тепер команда з університету Брігама Янга (Brigham Young University або BYU) створила дружнього робота, націленого на нові галактики.
Знайомтесь — Король Луї (King Louie). Ми не знаємо точно, чи надихалася команда відомим тезкою від студії Діснея, але один із персонажів цього гіганта індустрії розваг допоміг науковцям обрати підхід до дизайну цього робота. Сайт BYU зазначає, що Король Луї створювався схожим на головного героя мультика «Велика шістка» Беймакса — він надувний та безпечний для дітей.
Може здатися, що це лише зовнішність, але один зі спеціалістів BYU Марк Кілпак розповів більш повну картину: «Метою нашого дослідження м’яких роботів є створення роботів, що будуть більш безпечними для людей. Вони доволі небезпечні у більшості сценаріїв, та ми вважаємо, що м’які роботи можуть бути корисними».
Король Луї зроблений з тканини, а його внутрішності нагадують велосипедну покришку. Завдяки цьому він дуже легкий та його просто підлатати у випадку якоїсь несправності. Нас дуже веселить образ групи науковців, що ремонтують робота за допомогою насоса, але матеріали, з яких зроблений Луї, дуже витривалі, тому навряд це колись станеться.
Дастін Краус так пояснює переваги м’яких матеріалів у створенні робота: «Він надувний і тому не може ніяк вас поранити. Перше, що хочеться зробити, коли бачиш Луї — це обійняти його. Або вдарити. І в цьому немає жодних проблем, адже він абсолютно безпечний».
Надувні роботи дуже круто виглядають, але чи зручно ними керувати? Ну… не дуже. Рух такого робота здійснюється завдяки надуванню та випусканню повітря у конкретних секціях корпусу, що виступають замість м’язів у його тілі. Такий метод доволі ефективний, але така конфігурація означає, що внутрішня структура робота змінюється щоразу, коли його надувають та здувають. Через це операторам складніше ставити йому повторювальні завдання, адже його «м’язи» поводять себе по-різному кожен раз.
Але це не привід сумувати. Команда із BYU вірить, що знайшла рішення – візуальний привід.
Візуальний привід дозволяє коригувати рух Луї в реальному часі. Це може бути настільки просто, як сказати йому «трохи лівіше, трохи нижче», коли наш надувний товариш займається своїми справами. Такий метод непросто втілити у реальність, але його результатом стануть дії, які можна відтворити знову, навіть якщо його внутрішня структура змінилась.
Усе це зробило можливим робота, мрії якого набагато більші, ніж просто допомагати дітям. BYU отримали фінансування від NASA, щоб підготувати Луї до космічних пригод. Цей механічний велетень ідеально вміщається в тісному просторі та дуже добре підходить для устаткування космічного корабля. Нам також здається, що м’який надувний робот буде менш небезпечним за відсутності гравітації, ніж металевий термінатор. У крайньому випадку, це додаткове джерело кисню.
Разом із роботом CIMON, Луї приєднається до групи роботів Astrobee та зробить Міжнародну космічну станцію найбільшим осередком роботів в космосі. A
Ось як в NASA коментують збільшення масштабів роботизованої еміграції із планети Земля: «Розуміння того, як роботи можуть працювати із людьми у тісному просторі, стане ключем до дослідження Місяця та інших планет.»
Король Луї може й виглядає як боксер-початківець, але науковці вважають, що такі роботи краще підійдуть до життя у пересічних родинах. Звичайно, часто ми хочемо, щоб нам вдома допомагали здоровезні та страшнючі роботи, але іноді приємно мати милого надувного товариша. Його ж можна обійняти — або тріснути — коли забажається.