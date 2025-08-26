© Kristof Ramon/Red Bull Content Pool
Велоспорт
Все, що тобі потрібно знати про Вуельту 2025
Фінальний Гранд-тур року вже зовсім близько, і попереду — запекла боротьба, сповнена несподіванок. Дізнайся про нього більше прямо тут.
Вуельта — це третій і останній Гранд-тур сезону, і цього року в перегонах візьмуть участь одні з найкращих велогонщиків світу. Протягом трьох тижнів вони змагатимуться на дорогах Італії, Франції, Андорри та Іспанії, щоб вибороти червону майку лідера генеральної класифікації.
Наймолодший з трьох Гранд-турів у 2025 році святкуватиме 90-річчя, адже перші перегони відбулися у 1935-му. Спочатку їх проводили у квітні-травні, але з 1995 року почали організовувати наприкінці сезону, щоб уникнути збігу з Джиро д’Італія. Нині серія є не лише частиною великої трійки велоспорту, а й слугує для багатьох підготовкою до чемпіонату світу з шосейних велоперегонів UCI, а для тих, хто вже стартував у Джиро д’Італія чи Тур де Франс, — шансом реабілітуватися після невдач на початку сезону.
Хай хто вийде на старт, перегони завжди проходять на межі — пелотон змагається не лише між собою, а й із важким рельєфом та мінливою погодою. А цьогорічний список учасників обіцяє особливо напружену боротьбу за перемогу у фінальному Гранд-турі 2025 року.
01
Головні факти про Вуельту 2025
80-та Вуельта вперше в історії стартує в Італії — 23 серпня з Турина. Маршрут розпочнеться чотирма днями перегонів у північно-західній частині країни, а вже на 4-му етапі пелотон перетне французький кордон і вирушить через Альпи, фінішувавши у Вуароні. Далі перегони прямують до Іспанії: на 5-му етапі відбудеться командний заїзд на час, після чого учасники відвідають четверту країну — Андорру, де пройдуть 6-й та 7-й етапи. Решта дистанції пролягатиме північними регіонами Іспанії, а фінальні відрізки — через центральні, щоб 14 вересня традиційно завершитися у Мадриді.
Перегони складатимуться з 21 етапу, включно з командним та індивідуальним заїздами на час, а після 9-го та 15-го етапів велосипедисти матимуть два дні відпочинку. Рекордний пелотон з 23 команд та 184 гонщиків подолає 3 180 км та 54 588 м набору висоти між Grand Depart у Турині та фінішем у Мадриді, тож він стане найкоротшим, але одним із найгорбистіших Гранд-турів 2025 року.
Окрім червоної майки для лідера генеральної класифікації, протягом трьох тижнів змагань розігруються ще три другорядні заліки — спринтерський, гірський та молодіжний. Як і на Тур де Франс, лідери кожної з них одягають зелену, біло-блакитну у горошок, а також білу майку відповідно.
02
Маршрут Вуельти 2025
Огляд маршруту Вуельти 2025:
- 4 рівнинних етапів
- 8 горбистих етапів
- 7 гірських етапів
- 1 командний заїзд на час
- 1 індивідуальний заїзд на час
Етапи
- Етап 1: субота, 23 серпня, Турин, Італія — Новара, Італія (200 км, рівнинний)
- Етап 2: неділя, 24 серпня, Альба, Італія — Пуерто-Лімоне, Італія (157 км, рівнинний з гірським фінішем)
- Етап 3: понеділок, 25 серпня, Сан-Мауриціо-Канавезе, Італія — Черес, Італія (139 км, горбистий)
- Етап 4: вівторок, 26 серпня, Суза, Італія — Вуарон, Франція (192 км, горбистий)
- Етап 5: середа, 27 серпня, Фігерас, Іспанія (20 км, командний заїзд на час)
- Етап 6: четвер, 28 серпня, Олой, Андорра — Пал, Андорра (170 км, гірський)
- Етап 7: п'ятниця, 29 серпня, Андорра-ла-Велья, Андорра — Серлер. Уеска-ла-Магія (187 км, гірський)
- Етап 8: субота, 30 серпня, Монсон Темпларіо — Сарагоса (187 км, рівнинний)
- Етап 9: неділя, 31 серпня, Альфаро — Вальдескарай (195 км, горбистий)
- День відпочинку: понеділок, 1 вересня
- Етап 10: вівторок, 2 вересня, Parque de la Naturaleza Sendaviva — El Ferial Larra Belagua (168 км, горбистий)
- Етап 11: середа, 3 вересня, Більбао — Більбао (167 км, горбистий)
- Етап 12: четвер, 4 вересня, Ларедо — Лос-Корралес-де-Буельна (143 км, горбистий)
- Етап 13: п'ятниця, 5 вересня, Кабесон-де-ла-Саль — Л'Англіру (202 км, гірський)
- Етап 14: субота, 6 вересня, Авілес — Альто-де-ла-Фаррапона (135 км, гірський)
- Етап 15: неділя, 7 вересня, Вегадео — Монфорте-де-Лемос (167 км, горбистий)
- День відпочинку: понеділок, 8 вересня
- Етап 16: вівторок, 9 вересня, Пойо — Мос. Кастро-де-Ервіль (172 км, горбистий)
- Етап 17: середа, 10 вересня, О-Барко-де-Вальдеоррас — Альто-де-Ель-Морредеро (137 км, гірський)
- Етап 18: четвер, 11 вересня, Вальядолід — Вальядолід (26 км, індивідуальний заїзд на час)
- Етап 19: п'ятниця, 12 вересня, Руеда — Гіхуело (159 км, рівнинний)
- Етап 20: субота, 13 вересня, Робледо-де-Чавела — Пуерто-де-Навасеррада (156 км, гірський)
- Етап 21: неділя, 14 вересня, Аальпардо — Мадрид (101 км, рівнинний)
03
Гонщики Вуельти 2025
Хто головні фаворити? Кого бракує на цих перегонах? Хто з відомих героїв повертається?
Стартовий список перегонів обіцяє надзвичайну конкуренцію в генеральній класифікації — зокрема й через відсутність деяких фаворитів на Grand Depart у Турині.
Чемпіон цьогорічного Тур де Франс Тадей Погачар вирішив пропустити іспанський Гранд-тур, аби зосередитися на захисті райдужної майки на чемпіонаті світу з шосейних велоперегонів UCI у Руанді наприкінці вересня. Його земляк — рекордсмен і чотириразовий переможець Вуельти, чинний володар червоної майки Прімож Рогліч — теж не стартує, адже вже встиг виступити на Джиро д’Італія і Тур де Франс. Тим часом його партнер по команді Red Bull – BORA – hansgrohe, фіналіст Туру та найкращий молодий гонщик Флоріан Ліповіц, завершує сезон двома перегонами в Канаді й одноденною класикою в Італії.
Зіркових імен на цьогорічній Вуельті не бракує, хоча навіть колишні переможці Сепп Кусс і Найро Кінтана не належать до головних фаворитів. Уся увага буде прикута до Йонаса Вінгегора та до того, чи зможе данець здобути свою першу червону майку за відсутності Погачара. Дворазовому тріумфатору Тур де Франс допомагатимуть його ключові помічники — Кусс і Маттео Йоргенсон, але суперництво обіцяє бути запеклим: головним опонентом стане Жоао Алмейда з UAE Team Emirates - XRG, якого підтримає Хуан Аюсо. Обидва мають серйозні амбіції й готові поборотися за перемогу.
Ще одним фаворитом, ймовірно, буде Мікель Ланда. Серед інших кандидатів переможці Гранд-туру Іган Бернал, Джай Гіндлі та Річард Капарац, а також нове покоління талантів на чолі з Томом Підкоком і Джуліо Пелліццарі.
Хоч шанси спринтерів цього разу невеликі, переможець фіолетової майки Джиро д’Італія Мадс Педерсен залишається беззаперечним фаворитом у спринтерському заліку Вуельти. Натомість майка у горошок і біла майка, ймовірно, дістануться претендентам на лідерство у загальній класифікації — серед них Аюсо та Пелліццарі.