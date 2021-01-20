Зустрічай райдерів, які влаштують видовище на Laax Open 2021
© Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool
Головний контест європейського сноубордингу повертається: 22 і 23 січня у Швейцарії зберуться і битимуться за перемогу найкрутіші райдери. Дивись трансляцію на RBTV!
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Складно знайти більш важливе в історії цього спорту місце. Більше того --- у Європі ти не знайдеш сноупарка та пайпа крутіших, ніж тут. Лакс у Швейцарії — це столиця європейського сноубординга. І не дивно, що саме тут проходить найбільший і найповажніший контест в індустрії, Laax Open. У 2021 року змагання заплановані на 22-23 січня, тож прийшов час ближче познайомитися з тими, хто збирається брати участь. І з тими, хто увірветься на схил на повній швидкості заради титулу чемпіона.
📺 Трансляція проходитиме на Red Bull TV. Додавай у збережене та став нагадування!
Кращий спосіб налаштуватися на атмосферу Laax Open 2021 --- подивитися відео учасників контеста про стрибки з великих трамплінів:
Відео: мистецтво польотів на сноуборді
Слоупстайл
На контесті ти побачиш всіх чемпіонів, починаючи з 2015 року, в авангарді з легендарними канадськими «повітряними військами»: до Швейцарії їдуть Себ Тутан (2020), Макс Парро (2017) та Марк Макморріс (2016). До потужної команди приєднаються і інші ветерани, норвезький унікум Столе Сандбех (2015) та Кріс Корніг з США (2019). А поборотися за подіум їм доведеться з молодою гвардією зірок: наприклад, з американцями Джуддом Хенкесом та Дасті Хенріксеном. З упевненістю можна сказати тільки те, що трапитися може все!
Спорт прогресує з неймовірною швидкістю, і протягом кожного сезону, немов з нізвідки вистрілюють нові вундеркінди. Тож слоупстайл у чоловічому заліку — це, мабуть, один з найскладніших подіумів, на який тільки можна претендувати.
У жіночому заліку ситуація так само заряджена інтригою і напругою. Зірки минулих років, такі як Джеймі Андерсон, Енні Рукаярві та чемпіонка минулого року Джулія Марино, зійдуться з талановитими новачками.
Головне питання — чи забере собі золото Лакса золота дівчинка Австрії Анна Гассер? Вона вже тримає у своїй скарбничці майже всі найголовніші титули в цьому спорті. А ще її вважають найбільш прогресивною сноубордисткою на планеті (ти ж бачив перший в історії кеб тріпл андерфліп в її виконанні, вірно?). Поки у неї не вистачає тільки трофею Laax Open. І, судячи за її останніми постами в Instagram, вона зараз у найкращій формі.
Хафпайп
Змагання з хафпайпу в Лаксі — це завжди позамежний рівень трюків, у тому числі і тому, що цей пайп вважається найкращим за якістю в світі. Зараз низькі нічні температури створюють ідеальні снігові умови для потужних швидкостей та ульотних амплітуд. Суботнє шоу стане феєричним батлом.
У чоловічому заліку силою підтримки від місцевої тусовки точно будуть заряджені швейцарські герої Ян Шеррер, Пет Бургенер і Давид Хаблютцель. Але складно забути про те, що поборотися їм доведеться з австралійським біороботом Скотті Джеймсом, якого за останні роки нікому перемогти не вдавалося.
У випадку, якщо Джеймс хоч на секунду розгубиться, його запросто зможуть подолати японець Юто Тоцука і швейцарець Ян Шеррер. На минулому US Open їм це чудово вдалося. Втім, не важливо, хто в підсумку буде першим, цю сутичку просто круто побачити своїми очима.
Рівень майстерності в жіночому заліку хафпайпа зараз зашкалює. Крім нескінченного потоку фантастичних атлетів з Японії і Китаю, який очолюють Харуна Мацумото і Сюетун Цай, реальний кандидат на подіум — американка Медді Мастре. Ходять чутки про те, що в цьому сезоні у змагання повернеться і Хлоя Кім.
Але після 2020 року у всіх дівчат у пайпі з'явився серйозний конкурент: іспанська сноубордистка Керальт Кастельєт. Кілька років вона бомбила контести, не досягаючи вершини подіуму, але в минулому сезоні забрала один за іншим титули королеви Laax Open і X Games. Чи зберегла вона приціл і міць, які забезпечать їй перемогу у 2021?
Серед всіх контестів, запланованих на цю зиму, Laax Open, без сумніву, збере на одній горі саме тих райдерів, які покажуть найпрекрасніше шоу сноубордингу на європейському снігу. Не забудь, що ти теж зможеш побачити це шоу --- підключайся до Red Bull TV, де ми проведемо пряму трансляцію.
Розклад трансляцій Laax Open 2021:
- Слоупстайл, фінал: п'ятниця, початок о 18:30 за Києвом
- Хафпайп, фінал: субота, початок о 22:30 за Києвом.