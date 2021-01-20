На контесті ти побачиш всіх чемпіонів, починаючи з 2015 року, в авангарді з легендарними канадськими «повітряними військами»: до Швейцарії їдуть

(2020), Макс Парро (2017) та

(2016). До потужної команди приєднаються і інші ветерани, норвезький унікум Столе Сандбех (2015) та Кріс Корніг з США (2019). А поборотися за подіум їм доведеться з молодою гвардією зірок: наприклад, з американцями Джуддом Хенкесом та Дасті Хенріксеном. З упевненістю можна сказати тільки те, що трапитися може все!