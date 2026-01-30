© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool
Фрістайл
Скотті Джеймс та Ейлін Гу творять історію: Laax Open знову підіймає планку
Laax Open демонструє найкращі стилі сноубордингу та лижного спорту, а учасники щороку встановлюють нові рекорди. Поринь в атмосферу екшну з Laax Open 2026.
Повернувшись водинадцяте, турнір Laax Open зустрів атлетів суворими погодними умовами. Сильний вітер ускладнив набір швидкості, однак це не зупинило учасників. Приблизно 250 спортсменів з усього світу приїхали, щоб викластися на повну. Для багатьох із них змагання стали одним з останніх шансів пройти кваліфікацію або довести форму до ідеалу перед майбутніми Іграми в Італії.
01
Сноуборд-слоупстайл: великі трюки та високі бали на Laax Open
У жіночому сноуборд-слоупстайлі японка Кокомо Мурасе, попри сильний вітер, виборола титул із результатом 77,55 бала й очолила подіум Кубку світу FIS. Американка Лілі Даворнвей посіла друге місце, набравши 71,18 бала, а австрійка Анна Гассер замкнула трійку призерок із 69,70 балами.
Французький сноубордист Ромен Аллеман продемонстрував винятковий виступ і здобув перемогу в чоловічому фіналі сноуборд-слоупстайлу, перервавши тривалу серію невдач Франції на етапах Кубку світу в цій дисципліні. Він показав найкращий результат на трасі, випередивши основних конкурентів. Японець Юто Кімура фінішував другим, а китаєць Су Їмін — третім.
Жіночий сноуборд-слоупстайл:
- Мурасе Кокомо (Японія): 77,55
- Лілі Даворнвей (США): 71,18
- Анна Гассер (Австрія): 69,70
Чоловічий сноуборд-слоупстайл:
- Ромен Аллеман (Франція): 86,70
- Юто Кімура (Японія): 81,95
- Су Їмін (Китай): 76,10
02
Сноуборд-хафпайп: Скотті Джеймс здобув п'яте золото в Лааксі
Австралійський віртуоз Скотті Джеймс знову запалив хафпайп своїм другим заїздом під світлом прожекторів у Лааксі. Цей виступ без перебільшення став одним із найяскравіших у його кар’єрі.
Уже 84,00 бала за першу спробу було б достатньо для перемоги, однак у другому заїзді 31-річний спортсмен остаточно зняв усі питання. Він продемонстрував справжню класику, вдруге в історії чисто виконавши Switch Backside Double Cork 1440 Mute. Конкуренти не мали жодних шансів проти такого рівня, а неймовірні 98,75 бала від суддів стали чітким підтвердженням його майстерності. Нині Джеймс має вже п’ять титулів Laax Open, і, схоже, найближчим часом перевершити його буде вкрай складно.
Решту місць на подіумі зайняли представники південної півкулі. Новозеландець Кемпбелл Айвз Мелвілл зумів оговтатися після невдалих 41,00 бала в першій спробі й став єдиним іншим райдером, якому вдалося подолати межу в 90 балів. У другому заїзді він набрав 91,00 та здобув срібло. Земляк Джеймса, австралієць Валентино Гуселі, вправно здійснив перший проїзд, отримавши 80,25 бала, що дало йому змогу впевнено посісти третє місце, не виходячи на другу спробу.
Жіночий залік не менш упевнено виграла кореянка Гаон Чой. Як і Джеймс у чоловічому фіналі, Чой продемонструвала ефектний другий заїзд, залишивши конкуренток далеко позаду. Вона плавно виконала Backside 900 Stalefish та Frontside 1080 Melon, що принесло їй 92,50 бала. Жодна інша учасниця навіть не наблизилася до позначки у 90 балів.
Друге місце вихопила японка Різе Кудо (82,75 бала), а замкнула подіум китаянка Цай Сюетун (75,25 бала).
Жіночий сноуборд-хафпайп:
- Гаон Чой (Корея): 92,50
- Різе Кудо (Японія): 82,75
- Цай Сюетун (Китай): 75,25
Чоловічий сноуборд-хафпайп:
- Скотті Джеймс (Австралія): 98,75
- Кемпбелл Айвз Мелвілл (Нова Зеландія): 91,00
- Валентино Гуселі (Австралія): 80,25
03
Лижний слоупстайл: Ейлін Гу встановлює новий рекорд за кількістю перемог на етапах Кубку світу
У фіналах лижного слоупстайлу глядачі відчули дежавю: Ейлін Гу та Бірк Рууд повторили свої переможні виступи 2025 року. Для Рууда це був справжній хет-трик виграшів у Лааксі після тріумфу у 2024-му.
Єдине, що дивувало в перемозі китайської суперзірки Ейлін Гу, — це легкість, з якою вона її здобула. Золото спортсменка гарантувала собі вже в першому раунді, виконавши стильну спробу з елементом Left Double Cork 1080 Blunt і набравши 85,13 бала. Американка Марін Гемілл стала другою завдяки сильному стартовому проїзду (71,38), а австрійка Лара Вольф, суттєво додавши в другій спробі, піднялася на третю сходинку.
Чергова перемога на Laax Open також стала важливою віхою в неймовірній кар'єрі Гу: її 20-та перемога на етапах Кубку світу FIS. Тепер вона офіційно є абсолютною рекордсменкою за кількістю перемог в історії Кубку світу серед чоловіків та жінок — і це у віці всього 22 років!
У чоловічому фіналі боротьба була значно запеклішою: Бірка Рууда та Матея Шванцера на вершині таблиці розділив лише один бал. У підсумку перемога дісталася Рууду й стала для норвезького фаворита Лаакса третьою поспіль.
Рууд яскраво заявив про себе вже в першому заїзді, виконавши технічно складний і безпомилковий Switch Left Double Cork 1620 Blunt та набравши 85,08 бала. Шванцер не відстав — він також продемонстрував відмінну форму й майже ідеальну першу спробу, яку судді оцінили в 84,08 бала. У другому заїзді жодному з лижників не вдалося покращити свій результат, тож вирішальним став мінімальний відрив, який приніс чемпіонство Рууду. Подіум замкнув канадець Еван Макекран.
Жіночий лижний слоупстайл:
- Ейлін Гу (Китай): 85,13
- Марін Гемілл (США): 71,38
- Лара Вольф (Австрія): 67,85
Чоловічий лижний слоупстайл:
- Бірк Рууд (Норвегія): 85,08
- Матей Шванцер (Австрія): 84,08
- Еван Макекран (Канада): 82,70
04
Дивися повні відеозаписи виступів Laax Open 2026
Фінальні змагання зі сноуборд-слоупстайлу серед чоловіків:
Фінальні змагання зі сноуборд-слоупстайлу серед жінок:
Сноуборд-хафпайп:
Лижний слоупстайл:
