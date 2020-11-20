Скейтбординг на камені, якому 300 мільйонів років

Воно експортується по всьому світу для використання у різних сферах: від оздоблення будівель (наприклад, будівлі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку) до кухонних стільниць. Але воно також ідеально підходить для катання на скейті. Крім формування ідеальних ліній ще до фінішної обробки, ларвікіт демонструє ефект Шиллера — він виблискує завдяки внутрішнім кристалам. Ось наскільки щільний цей камінь.