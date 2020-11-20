Скейтбординг на камені, якому 300 мільйонів років
Подивіться, як Торі Пудвілл, Анджело Каро, Дідрік Галассо та Кріс Хаслам допомогли створити безкоштовний спот для скейтбордингу на норвезькому камені віком 300 мільйонів років.
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Невелике містечко Ларвік на південному сході Норвегії може похвалитися кількома особливостями, що зробили цей скейтерський проект можливим.
По-перше, Ларвік — дім скейтера Дідріка Галассо, по-друге, це батьківщина магматичної породи під назвою ларвікіт — національного каміння Норвегії, яке видобувають з гігантських порід. Ларвікіт — каміння надзвичайної твердості, яке за межами Норвегії називають «блакитним гранітом».
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Воно експортується по всьому світу для використання у різних сферах: від оздоблення будівель (наприклад, будівлі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку) до кухонних стільниць. Але воно також ідеально підходить для катання на скейті. Крім формування ідеальних ліній ще до фінішної обробки, ларвікіт демонструє ефект Шиллера — він виблискує завдяки внутрішнім кристалам. Ось наскільки щільний цей камінь.
Тож коли виникла можливість відвідати кар’єр Lundhs Real Stone та створити постійний скейтпарк «Ларвікіт» для місцевої скейт-тусовки, Торі Пудвілл, Кріс Хаслам та Анджело Каро прилетіли, щоб зв’язатись із Дідріком та покататися локацією віком 300 мільйонів років — перед тим, як перетворити гірський кар’єр на стаціонарний скейт-парк.
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Подивіться на диво природи, винахідливість людини та наполегливість скейтбордистів у відео Larvikite Lines вище. А якщо ви коли-небудь потрапите у Ларвік, обов’язково спробуйте нове місце для катання у Lundhs Real Stone.