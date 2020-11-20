Скейтбординг8 хв

Скейтбординг на камені, якому 300 мільйонів років

Подивіться, як Торі Пудвілл, Анджело Каро, Дідрік Галассо та Кріс Хаслам допомогли створити безкоштовний спот для скейтбордингу на норвезькому камені віком 300 мільйонів років.
Автор Niall NeesonОпубліковано
Невелике містечко Ларвік на південному сході Норвегії може похвалитися кількома особливостями, що зробили цей скейтерський проект можливим.
По-перше, Ларвік — дім скейтера Дідріка Галассо, по-друге, це батьківщина магматичної породи під назвою ларвікіт — національного каміння Норвегії, яке видобувають з гігантських порід. Ларвікіт — каміння надзвичайної твердості, яке за межами Норвегії називають «блакитним гранітом».
Didrik Galazzo ollies in to this natural Larvikite bank during filming of Larvikite Lines
T-Puds steps up to upward lipslide on the razor-like edge of rough hewn larvikite rock.
Agustin Arena frontside wallrides a larvikite rock face during filming of Larvikite Lines.
Angelo Caro ollies out of a stone kicker to backside nosebluntslide a larvikite hubba ledge during filming of Larvikite Lines.
Perspective shot of Torey Pudwill skating the upblock cut from Lundhs quarry to give a sense of the scale of his backside tailslide ender for Larvikite Lines.
Angelo Caro bones out his tail on a frontside grab over a granite gap box in Norway.
Torey Pudwill blasts a perfect backside kickflip on the diamond-cut larvikite flatbank cut at Lundhs quarry in Larvik, Norway.
The quarry owners and visiting skaters at Lundhs Real Stone during filming of Larvikite Lines.
Chris Haslam backside 180s into a noseblunt on a lipless bank at dusk in Norway.
Didrik Galasso - Ollie in
© Gaston Francisco
01/09
Воно експортується по всьому світу для використання у різних сферах: від оздоблення будівель (наприклад, будівлі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку) до кухонних стільниць. Але воно також ідеально підходить для катання на скейті. Крім формування ідеальних ліній ще до фінішної обробки, ларвікіт демонструє ефект Шиллера — він виблискує завдяки внутрішнім кристалам. Ось наскільки щільний цей камінь.
Тож коли виникла можливість відвідати кар’єр Lundhs Real Stone та створити постійний скейтпарк «Ларвікіт» для місцевої скейт-тусовки, Торі Пудвілл, Кріс Хаслам та Анджело Каро прилетіли, щоб зв’язатись із Дідріком та покататися локацією віком 300 мільйонів років — перед тим, як перетворити гірський кар’єр на стаціонарний скейт-парк.
Angelo Caro ollies over to tailslide on the razor-sharp lip of a gigantic natural larvikite flatbank.
Chris Haslam ollies up onto a sheer slab of natural larvikite stone before half-flipping into a Casper stall and back out. Larvikite, Norway.
Torey Pudwill nollie kickflips over a chasm created by a smashed larvikite block.
Angelo Caro pinches a frontside crooked grind up a diamond-cut wedge obstacle before popping over and into the other tiny bank.
T-Puds snaps a kickflip high up onto the sheer vertical face of a a quarry wall in Norway.
T-Puds and Angelo Caro await the session in Larvik, Norway.
Angleo Caro kickflips into a crooked grind on a hubba ledge made of diamond-cut larvikite stone during Larvikite Lines.
These intensely grindy larvikite obstacles now reside in downtown Larvik for the local skaters to enjoy.
Larvik's own Didrik Galasso powers into a backside nosebluntslide without ollieing during the filming of Larvikite Lines.
Angelo Caro - Gap to Tailslide
© Gaston Francisco
01/09
Подивіться на диво природи, винахідливість людини та наполегливість скейтбордистів у відео Larvikite Lines вище. А якщо ви коли-небудь потрапите у Ларвік, обов’язково спробуйте нове місце для катання у Lundhs Real Stone.