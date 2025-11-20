Лаура Хорват: «Мати м'язи не менш жіночно, ніж бути стрункою»

Для

фітнес — це більше, ніж робота. Це її стихія. Вона виросла в Будапешті, Угорщина, де її батьки володіли скеледромом, тому рух був невіддільною частиною її повсякденного життя. Разом зі старшим братом часто відвідувала скеледром і ходила в походи, але по-справжньому знайшла себе у світі функціонального фітнесу лише тоді, коли почала займатися силовими видами спорту.