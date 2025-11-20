Лаура Хорват: «Мати м'язи не менш жіночно, ніж бути стрункою»
Чи спорт завжди був важливою частиною життя твоєї родини, чи ти відкрила його для себе вже в старшому віці?
Наше виховання тісно пов’язане зі спортом. Обоє моїх батьків — учителі фізкультури: тато займався десятиборством, а мама — легкою атлетикою. На вихідних ми часто каталися на велосипедах, ходили в байдаркові мандрівки — були постійно в русі. Спорт був частиною нашого повсякдення й дуже зближав мене та моїх двох братів.
Твоїм батькам належить скеледром. Який твій перший спогад звідти?
Тусовки, біганина, ігри з канатами, гойдалки. Я проводила час із сім'єю, дивилася, як вони лазили, і це надихнуло мене теж почати займатися скелелазінням.
У який момент фітнес переріс із сімейного захоплення у твою кар'єру?
Я завжди була дуже конкурентною, тому, що б я не робила, я хотіла бути найкращою. З часом фітнес перетворився на те, чим я хотіла займатися. Мені дуже пощастило. Це не дуже схоже на роботу, але це стало нею.
Ти змагалася з Крістофом?
З самого дитинства я хотіла робити те, що робив він. Крістоф був моїм старшим братом, а я — його маленькою тінню, що часом дратувало його. Та коли ми подорослішали, фітнес нас дуже зблизив. У нас були однакові цілі.
Ти пройшла шлях від срібної призерки до чемпіонки світу з кросфіту 2023 року. Як це змінило твій підхід до тренувань?
Чесно кажучи, це не вплинуло на моє мислення. Я завжди була конкурентоспроможною й прагнула бути найкращою. Коли почала займатися функціональним фітнесом і зареєструвалася на CrossFit Games, я вже тоді знала, що зрештою переможу — хоч би це тривало рік чи п’ять.
Чи правда, що ти була першою жінкою, яка приєдналася до місцевого залу важкої атлетики?
Так. Мій брат пішов туди першим, і коли я попросилася приєднатися, він сказав, що там немає дівчат і навіть роздягалень для них, тож мені це не підійде. Але я була наполегливою.
Яким ти бачиш розвиток жіночого фітнесу?
Гадаю, уявлення про це дуже змінилося. Раніше в центрі уваги була худорлявість і мініатюрність. Тепер дедалі більше жінок прагнуть сили, дбають про повноцінне харчування та цінують міць. Мати м'язи не менш жіночно, ніж бути стрункою. Сила — це краса.
Чому ви з Крістофом вирішили відкрити власний спортзал?
Ми прагнули цього майже десять років. Довгий час мріяли про власний громадський простір, але життя щоразу втручалося: то жили за кордоном, то з’являлися інші пріоритети. У 2023 році ми взялися за пошуки серйозно. Уже майже втратили надію, аж раптом натрапили на порожній склад. І тоді зрозуміли: час діяти.
Чи є у Kaduzs якась особливість, що вирізняє його з-поміж інших?
Ми не ставили собі за мету виділитися. Ми хотіли створити простір, в якому нам було б приємно перебувати. Втім, я думаю, що наш підхід відрізняється. Крістоф розробляє програми більше для довголіття і гарного самопочуття, а не лише для продуктивності. Не всім потрібно відтискатися або ходити на руках. Для більшості людей буде корисніше зосередитися на рухах, які полегшують повсякденне життя.
Що б ти сказала людині, яка вперше заходить до спортзалу і відчуває страх?
Навіть я відчуваю себе ніяково, коли заходжу в новий зал. Це нормально. Просто зроби перший крок. У Kaduzs ми дуже привітні, і після кількох занять ти відчуєш себе як удома. Люди часто думають, що перед тим, як приєднатися до нас, їм потрібно привести себе у форму, але це не так. Усе, що тобі потрібно, — тільки прийти. Ми підтримаємо тебе там, де ти є зараз.