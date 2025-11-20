Лаура Хорват під час змагань World Fitness Project у Месі, штат Аризона, США, 29 серпня 2025 року.
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Лаура Хорват: «Мати м'язи не менш жіночно, ніж бути стрункою»

Одна з найяскравіших зірок функціонального фітнесу, Лаура Хорват, прагне надихнути якомога більше людей на силові тренування.
Автор Лу Бойд
Читати 4 хв.

Лаура Хорват

Угорка Лаура Хорват — легенда світу фітнесу, визнана найсильнішою жінкою на Землі у 2023 році.

Для Лаури Хорват фітнес — це більше, ніж робота. Це її стихія. Вона виросла в Будапешті, Угорщина, де її батьки володіли скеледромом, тому рух був невіддільною частиною її повсякденного життя. Разом зі старшим братом часто відвідувала скеледром і ходила в походи, але по-справжньому знайшла себе у світі функціонального фітнесу лише тоді, коли почала займатися силовими видами спорту.
Сьогодні вона — одна з найтитулованіших спортсменок у світі, переможниця CrossFit Games 2023 року, з двома срібними медалями (2018 і 2021) та бронзовою у 2022-му. Крім того, Лаура є національною чемпіонкою з важкої атлетики.
«Чому все це можуть робити лише чоловіки? — запитує вона. — Я думаю, що для жінок бути сильною та підіймати важкі предмети, підтягуватися або відтискатися — це дуже розширює можливості».
Тепер Хорват ділиться своїм досвідом у рідному Будапешті: разом зі старшим братом Крістофом вона відкрила фітнес-зал Kaduzs. «Ми хочемо створити простір, де кожен відчуватиме підтримку, зможе вдосконалювати форму й сміливо пробувати нове, не боячись осуду, — пояснює атлетка. — Я вірю, що сила доступна кожному».
Лаура Хорват під час тренування в Будапешті, Угорщина, 21 грудня 2024 року.

Лаура Хорват завзято тренується, щоб бути найсильнішою у світі

© Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

Чи спорт завжди був важливою частиною життя твоєї родини, чи ти відкрила його для себе вже в старшому віці?

Лаура Хорват: Наше виховання тісно пов’язане зі спортом. Обоє моїх батьків — учителі фізкультури: тато займався десятиборством, а мама — легкою атлетикою. На вихідних ми часто каталися на велосипедах, ходили в байдаркові мандрівки — були постійно в русі. Спорт був частиною нашого повсякдення й дуже зближав мене та моїх двох братів.

Твоїм батькам належить скеледром. Який твій перший спогад звідти?

Тусовки, біганина, ігри з канатами, гойдалки. Я проводила час із сім'єю, дивилася, як вони лазили, і це надихнуло мене теж почати займатися скелелазінням.

У який момент фітнес переріс із сімейного захоплення у твою кар'єру?

Я завжди була дуже конкурентною, тому, що б я не робила, я хотіла бути найкращою. З часом фітнес перетворився на те, чим я хотіла займатися. Мені дуже пощастило. Це не дуже схоже на роботу, але це стало нею.

Лаура Хорват у Месі, штат Аризона, США.

Хорват пишається тим, що прокладає шлях жінкам у функціональному фітнесі

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Все більше жінок прагнуть бути сильними. Мати м'язи не менш жіночно, ніж бути стрункою. Сила — це краса
Лаура Хорват

Ти змагалася з Крістофом?

З самого дитинства я хотіла робити те, що робив він. Крістоф був моїм старшим братом, а я — його маленькою тінню, що часом дратувало його. Та коли ми подорослішали, фітнес нас дуже зблизив. У нас були однакові цілі.

Ти пройшла шлях від срібної призерки до чемпіонки світу з кросфіту 2023 року. Як це змінило твій підхід до тренувань?

Чесно кажучи, це не вплинуло на моє мислення. Я завжди була конкурентоспроможною й прагнула бути найкращою. Коли почала займатися функціональним фітнесом і зареєструвалася на CrossFit Games, я вже тоді знала, що зрештою переможу — хоч би це тривало рік чи п’ять.

Чи правда, що ти була першою жінкою, яка приєдналася до місцевого залу важкої атлетики?

Так. Мій брат пішов туди першим, і коли я попросилася приєднатися, він сказав, що там немає дівчат і навіть роздягалень для них, тож мені це не підійде. Але я була наполегливою.

Лаура Хорват змагається на World Fitness Project у Месі, Аризона, США, 31 серпня 2025 року.

Лаура Хорват здобула перемогу в категорії Pro на World Fitness Project

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Лаура Хорват позує для фото під час тренування в Будапешті, Угорщина, 21 грудня 2024 року.

Хорват тепер є власницею тренажерного залу Kaduzs

© Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

Яким ти бачиш розвиток жіночого фітнесу?

Гадаю, уявлення про це дуже змінилося. Раніше в центрі уваги була худорлявість і мініатюрність. Тепер дедалі більше жінок прагнуть сили, дбають про повноцінне харчування та цінують міць. Мати м'язи не менш жіночно, ніж бути стрункою. Сила — це краса.

Не всім потрібно відтискатися або ходити на руках. Для більшості людей буде корисніше зосередитися на рухах, які полегшують повсякденне життя
Лаура Хорват

Чому ви з Крістофом вирішили відкрити власний спортзал?

Ми прагнули цього майже десять років. Довгий час мріяли про власний громадський простір, але життя щоразу втручалося: то жили за кордоном, то з’являлися інші пріоритети. У 2023 році ми взялися за пошуки серйозно. Уже майже втратили надію, аж раптом натрапили на порожній склад. І тоді зрозуміли: час діяти.

Лаура Хорват позує для фото у місті Меса, штат Аризона, США, 31 серпня 2025 року.

«Навіть я відчуваю себе ніяково, коли заходжу в новий зал. Це нормально»

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Чи є у Kaduzs якась особливість, що вирізняє його з-поміж інших?

Ми не ставили собі за мету виділитися. Ми хотіли створити простір, в якому нам було б приємно перебувати. Втім, я думаю, що наш підхід відрізняється. Крістоф розробляє програми більше для довголіття і гарного самопочуття, а не лише для продуктивності. Не всім потрібно відтискатися або ходити на руках. Для більшості людей буде корисніше зосередитися на рухах, які полегшують повсякденне життя.

Що б ти сказала людині, яка вперше заходить до спортзалу і відчуває страх?

Навіть я відчуваю себе ніяково, коли заходжу в новий зал. Це нормально. Просто зроби перший крок. У Kaduzs ми дуже привітні, і після кількох занять ти відчуєш себе як удома. Люди часто думають, що перед тим, як приєднатися до нас, їм потрібно привести себе у форму, але це не так. Усе, що тобі потрібно, — тільки прийти. Ми підтримаємо тебе там, де ти є зараз.

Лаура Хорват

Угорка Лаура Хорват — легенда світу фітнесу, визнана найсильнішою жінкою на Землі у 2023 році.

