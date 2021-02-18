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Лавинна безпека: як уберегтись і що робити, коли втрапив у пригоду

© Alain Sleigher/Red Bull Content Pool
Разом з рятувальником склали вичерпний перелік правил для тих, хто збирається у гори взимку
Автор Андрій КостюкОпубліковано
Збираючись у зимовий похід чи на фрірайд у засніжених горах, варто врахувати усі ризики. І лавина — один із них. Так, вони бувають не тільки у голлівудських фільмах чи документалках від Discovery. Насправді, в українських Карпатах лавини — доволі поширене явище, і сходять вони там чи не щодня.
Рятувальник Володимир Горон та його команда під час рятувальної операції в урочищі Ґаджина
Пес Руді — надійний помічник під час рятувальних операцій в Карпатах
© Володимир Горон
Добровільний рятувальник Володимир Горон допомагає людям у горах уже більше п'яти років, а зимовим гідом працює з 2002-го. У складі добровільно-рятувальної групи «Білий Слон» він проводить рятувальні практики і навчає людей, як діяти у непередбачуваних ситуаціях. Ми розпитали експерта, що варто пам’ятати, збираючись взимку в гори і яке спорядження допоможе, коли ти вже зіштовхнувся зі стихією.
Джейк Койя їде з гори під час сходу снігу. Аляска, США.
Джейк Койя їде з гори під час сходу снігу. Аляска, США.
© Vaughan Brookfield/Red Bull Content Pool

Що таке лавина?

Уявити лавину може кожен — це величезна купа снігу, яка летить з гір. Існує дві причини, чому такі зрушення відбуваються. Перша — гравітація. Коли вага снігу занадто велика, сила тяжіння перевищує силу тертя. Тоді сніжний ком починає безперервно спускатися вниз по схилу.
Аби зрозуміти другу причину, варто підключити уяву. В снігу утворюється окремий, критичний шар. Він працює як підшипники. І тільки-но на сніг відбувається будь-який вплив, наприклад, на нього ступає людина, механізм приводиться в дію — і сніг буквально скочується по цьому шару.
Вершина Піп-Іван, гірський масив Чорногора у Карпатах
Рятувальна операція на горі Піп-Іван у Карпатах
© Володимир Горон
У природі існує багато факторів, чому починають сходити лавини: рельєфи схилів, перепади температур. Крім того, вітер робить свою справу. Він перетворює звичні нам сніжинки-квіточки на маленькі сніжні кулі, які легше привести в рух. Той самий вітер і переносить сніг з одного місця на інше, утворюючи величезні сніжні купи.
«У Карпатах постійно сходять лавини, але у нас немає ефективної системи спостереження за цими процесами, — каже Володимир Горон. — Якщо порівнювати наші гори і ті ж Татри чи Альпи, здається, що у нас все спокійно. Насправді ж, ми просто не бачимо цифр. Постійна зміна погоди, трава і своєрідні рельєфи роблять Карпати сприятливим місцем для сходження лавин».
Рятувальник заспокоює: в основному, це малі або середні лавини. Та навіть кубометр снігу має вагу від 500 до 700 кілограм і легко може нанести шкоду людині.

Спеціальне спорядження

Є кілька речей, які допоможуть тобі у критичній ситуації. Наприклад, лавинний рюкзак. Він надувається у потрібний момент і дозволяє тобі залишитись на поверхні. Важливими рятувальними інструменти також є: датчик, щуп і лопата.
Лавинний датчик — це спеціальний електронний пристрій. Він може як видавати сигнал, так і шукати його.
«Коли ми потрапляємо у лавину, наш товариш, який лишився на поверхні, зможе за короткий проміжок часу упіймати сигнал датчика, знайти людину і врятувати її», — розповідає Володимир.
Звичайно, аби визволити людину з-під снігу потрібна лопата. Та спершу варто прозондувати сніг щупом, аби зрозуміти, де саме перебуває потерпілий.
Щоб визначити рівень лавинної небезпеки, рятувальники регулярно аналізують стабільність снігових шарів.
Рятувальники досліджують сніговий профіль у Карпатах
© Володимир Горон
Володимир Горон каже, що зондування снігу в пошуках потерпілого без лавинного датчика може затягнутися надовго. У той час, як за допомогою сигналу знайти потрібне місце вдасться за хвилини. І це насправді разюча різниця, адже під снігом для людини важлива кожна секунда.
Подібне спорядження коштує близько 10 000 - 15 000 гривень, але його так само можна взяти на прокат. Ціна оренди за добу складатиме 100-150 гривень.

Як уберегтися від лавин?

Є кілька правил, які допоможуть тобі не потрапити в небажану пригоду:
  • Пам’ятай — жодні знання чи навички не гарантують стовідсоткового захисту від лавини. Тому завжди варто бути обережним;
  • Не ходи в гори сам. В будь-який момент тобі може знадобитися допомога;
  • Навчися користуватися лавинним спорядженням. Регулярно тренуй свої навички і використовуй інструменти;
  • Відслідковуй рівень лавинної небезпеки;

Що робити під час лавини?

Якщо трапилася ситуація, коли, рухаючись по маршруту, тобі доведеться минути лавинонебезпечний схил, пам’ятай кілька правил:
  • Щільно застібни весь свій одяг. Тоді, навіть потрапивши в лавину, ти довший час зможеш залишатися в теплі.
  • Дотримуйтеся дистанції. Усі учасники групи мають рухатися на відстані 30-40 метрів між собою. Це не перенавантажить схил і, якщо одна людина потрапить у лавину, є велика ймовірність, що інша залишиться на поверхні і зможе вчасно допомогти.
  • Якщо бачиш небезпеку — відстібни все непотрібне. Досвідчені райдери, наприклад, у такі моменти знімають з рук кріплення до лижних палиць. Адже через них тебе може закрутити у сніжному потоці. Крім того, рятувальники радять відщібнути рюкзак (але це не стосується лавинного рюкзака!).
При потраплянні у лавину, твоя задача — звільнитися від зайвого спорядження. Це зайва вага, яка потягне тебе на дно.
Володимир Горон
  • На початковому етапі лавини треба спробувати втекти від неї. «Колись лавина збила мене з ніг і миттю відщібнула одну лижу. Тоді на іншій лижі мені вдалося від’їхати в сторону. Бо найкраще правило — взагалі не потрапляти в лавину», — розповідає рятувальник.
  • Спробуй зафіксуватися на схилі. Ти можеш вхопитися за дерево, камінь, кущ, чи палками спробувати зарубатися до нижнього шару снігу. Тоді є ймовірність, що стихія просто пройде повз тебе.
  • Якщо ж ти вже у сніжній купі, швидко скидай усе спорядження і роби активні плавальні рухи. Потрібно зберігати положення тіла ногами вниз і плисти на спині до краю. Там менше снігу, менша швидкість — і тобі буде легше боротися зі стихією.
  • Якщо ти вже опинився під снігом — згрупуйся у боксерську позицію: притисни руки до голови і коліна до грудей. Це дасть тобі можливість згодом розправитися і створити довкола себе більше простору. За допомогою слини ти можеш визначити, де верх і спробувати відкопатися до поверхні. Якщо рухатися не вдається — бережи сили. Звукові сигнали подавай голосно, але нечасто. Зверху тебе чути гірше, ніж ти чутимеш звуки з поверхні.