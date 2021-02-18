Лавинна безпека: як уберегтись і що робити, коли втрапив у пригоду

Збираючись у зимовий похід чи на фрірайд у засніжених горах, варто врахувати усі ризики. І лавина — один із них. Так, вони бувають не тільки у голлівудських фільмах чи документалках від Discovery. Насправді, в українських Карпатах лавини — доволі поширене явище, і сходять вони там чи не щодня.

Пес Руді — надійний помічник під час рятувальних операцій в Карпатах © Володимир Горон

Добровільний рятувальник Володимир Горон допомагає людям у горах уже більше п'яти років, а зимовим гідом працює з 2002-го. У складі добровільно-рятувальної групи «Білий Слон» він проводить рятувальні практики і навчає людей, як діяти у непередбачуваних ситуаціях. Ми розпитали експерта, що варто пам’ятати, збираючись взимку в гори і яке спорядження допоможе, коли ти вже зіштовхнувся зі стихією.

Джейк Койя їде з гори під час сходу снігу. Аляска, США. © Vaughan Brookfield/Red Bull Content Pool

Що таке лавина?

Уявити лавину може кожен — це величезна купа снігу, яка летить з гір. Існує дві причини, чому такі зрушення відбуваються. Перша — гравітація. Коли вага снігу занадто велика, сила тяжіння перевищує силу тертя. Тоді сніжний ком починає безперервно спускатися вниз по схилу.

Аби зрозуміти другу причину, варто підключити уяву. В снігу утворюється окремий, критичний шар. Він працює як підшипники. І тільки-но на сніг відбувається будь-який вплив, наприклад, на нього ступає людина, механізм приводиться в дію — і сніг буквально скочується по цьому шару.

Рятувальна операція на горі Піп-Іван у Карпатах © Володимир Горон

У природі існує багато факторів, чому починають сходити лавини: рельєфи схилів, перепади температур. Крім того, вітер робить свою справу. Він перетворює звичні нам сніжинки-квіточки на маленькі сніжні кулі, які легше привести в рух. Той самий вітер і переносить сніг з одного місця на інше, утворюючи величезні сніжні купи.

«У Карпатах постійно сходять лавини, але у нас немає ефективної системи спостереження за цими процесами, — каже Володимир Горон. — Якщо порівнювати наші гори і ті ж Татри чи Альпи, здається, що у нас все спокійно. Насправді ж, ми просто не бачимо цифр. Постійна зміна погоди, трава і своєрідні рельєфи роблять Карпати сприятливим місцем для сходження лавин».

Рятувальник заспокоює: в основному, це малі або середні лавини. Та навіть кубометр снігу має вагу від 500 до 700 кілограм і легко може нанести шкоду людині.

Спеціальне спорядження

Є кілька речей, які допоможуть тобі у критичній ситуації. Наприклад, лавинний рюкзак. Він надувається у потрібний момент і дозволяє тобі залишитись на поверхні. Важливими рятувальними інструменти також є: датчик, щуп і лопата.

Лавинний датчик — це спеціальний електронний пристрій. Він може як видавати сигнал, так і шукати його.

«Коли ми потрапляємо у лавину, наш товариш, який лишився на поверхні, зможе за короткий проміжок часу упіймати сигнал датчика, знайти людину і врятувати її», — розповідає Володимир.

Звичайно, аби визволити людину з-під снігу потрібна лопата. Та спершу варто прозондувати сніг щупом, аби зрозуміти, де саме перебуває потерпілий.

Рятувальники досліджують сніговий профіль у Карпатах © Володимир Горон

Володимир Горон каже, що зондування снігу в пошуках потерпілого без лавинного датчика може затягнутися надовго. У той час, як за допомогою сигналу знайти потрібне місце вдасться за хвилини. І це насправді разюча різниця, адже під снігом для людини важлива кожна секунда.

Подібне спорядження коштує близько 10 000 - 15 000 гривень, але його так само можна взяти на прокат. Ціна оренди за добу складатиме 100-150 гривень.

Як уберегтися від лавин?

Є кілька правил, які допоможуть тобі не потрапити в небажану пригоду:

Пам’ятай — жодні знання чи навички не гарантують стовідсоткового захисту від лавини. Тому завжди варто бути обережним;

Не ходи в гори сам. В будь-який момент тобі може знадобитися допомога;

Навчися користуватися лавинним спорядженням. Регулярно тренуй свої навички і використовуй інструменти;

Відслідковуй рівень лавинної небезпеки;

Що робити під час лавини?

Якщо трапилася ситуація, коли, рухаючись по маршруту, тобі доведеться минути лавинонебезпечний схил, пам’ятай кілька правил:

Щільно застібни весь свій одяг. Тоді, навіть потрапивши в лавину, ти довший час зможеш залишатися в теплі.

Дотримуйтеся дистанції. Усі учасники групи мають рухатися на відстані 30-40 метрів між собою. Це не перенавантажить схил і, якщо одна людина потрапить у лавину, є велика ймовірність, що інша залишиться на поверхні і зможе вчасно допомогти.

Якщо бачиш небезпеку — відстібни все непотрібне. Досвідчені райдери, наприклад, у такі моменти знімають з рук кріплення до лижних палиць. Адже через них тебе може закрутити у сніжному потоці. Крім того, рятувальники радять відщібнути рюкзак (але це не стосується лавинного рюкзака!).

При потраплянні у лавину, твоя задача — звільнитися від зайвого спорядження. Це зайва вага, яка потягне тебе на дно. Володимир Горон