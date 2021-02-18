Лавинна безпека: як уберегтись і що робити, коли втрапив у пригоду
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Разом з рятувальником склали вичерпний перелік правил для тих, хто збирається у гори взимку
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Збираючись у зимовий похід чи на фрірайд у засніжених горах, варто врахувати усі ризики. І лавина — один із них. Так, вони бувають не тільки у голлівудських фільмах чи документалках від Discovery. Насправді, в українських Карпатах лавини — доволі поширене явище, і сходять вони там чи не щодня.
Добровільний рятувальник Володимир Горон допомагає людям у горах уже більше п'яти років, а зимовим гідом працює з 2002-го. У складі добровільно-рятувальної групи «Білий Слон» він проводить рятувальні практики і навчає людей, як діяти у непередбачуваних ситуаціях. Ми розпитали експерта, що варто пам’ятати, збираючись взимку в гори і яке спорядження допоможе, коли ти вже зіштовхнувся зі стихією.
Що таке лавина?
Уявити лавину може кожен — це величезна купа снігу, яка летить з гір. Існує дві причини, чому такі зрушення відбуваються. Перша — гравітація. Коли вага снігу занадто велика, сила тяжіння перевищує силу тертя. Тоді сніжний ком починає безперервно спускатися вниз по схилу.
Аби зрозуміти другу причину, варто підключити уяву. В снігу утворюється окремий, критичний шар. Він працює як підшипники. І тільки-но на сніг відбувається будь-який вплив, наприклад, на нього ступає людина, механізм приводиться в дію — і сніг буквально скочується по цьому шару.
У природі існує багато факторів, чому починають сходити лавини: рельєфи схилів, перепади температур. Крім того, вітер робить свою справу. Він перетворює звичні нам сніжинки-квіточки на маленькі сніжні кулі, які легше привести в рух. Той самий вітер і переносить сніг з одного місця на інше, утворюючи величезні сніжні купи.
«У Карпатах постійно сходять лавини, але у нас немає ефективної системи спостереження за цими процесами, — каже Володимир Горон. — Якщо порівнювати наші гори і ті ж Татри чи Альпи, здається, що у нас все спокійно. Насправді ж, ми просто не бачимо цифр. Постійна зміна погоди, трава і своєрідні рельєфи роблять Карпати сприятливим місцем для сходження лавин».
Рятувальник заспокоює: в основному, це малі або середні лавини. Та навіть кубометр снігу має вагу від 500 до 700 кілограм і легко може нанести шкоду людині.
Спеціальне спорядження
Є кілька речей, які допоможуть тобі у критичній ситуації. Наприклад, лавинний рюкзак. Він надувається у потрібний момент і дозволяє тобі залишитись на поверхні. Важливими рятувальними інструменти також є: датчик, щуп і лопата.
Лавинний датчик — це спеціальний електронний пристрій. Він може як видавати сигнал, так і шукати його.
«Коли ми потрапляємо у лавину, наш товариш, який лишився на поверхні, зможе за короткий проміжок часу упіймати сигнал датчика, знайти людину і врятувати її», — розповідає Володимир.
Звичайно, аби визволити людину з-під снігу потрібна лопата. Та спершу варто прозондувати сніг щупом, аби зрозуміти, де саме перебуває потерпілий.
Володимир Горон каже, що зондування снігу в пошуках потерпілого без лавинного датчика може затягнутися надовго. У той час, як за допомогою сигналу знайти потрібне місце вдасться за хвилини. І це насправді разюча різниця, адже під снігом для людини важлива кожна секунда.
Подібне спорядження коштує близько 10 000 - 15 000 гривень, але його так само можна взяти на прокат. Ціна оренди за добу складатиме 100-150 гривень.
Як уберегтися від лавин?
Є кілька правил, які допоможуть тобі не потрапити в небажану пригоду:
- Пам’ятай — жодні знання чи навички не гарантують стовідсоткового захисту від лавини. Тому завжди варто бути обережним;
- Не ходи в гори сам. В будь-який момент тобі може знадобитися допомога;
- Навчися користуватися лавинним спорядженням. Регулярно тренуй свої навички і використовуй інструменти;
- Відслідковуй рівень лавинної небезпеки;
Що робити під час лавини?
Якщо трапилася ситуація, коли, рухаючись по маршруту, тобі доведеться минути лавинонебезпечний схил, пам’ятай кілька правил:
- Щільно застібни весь свій одяг. Тоді, навіть потрапивши в лавину, ти довший час зможеш залишатися в теплі.
- Дотримуйтеся дистанції. Усі учасники групи мають рухатися на відстані 30-40 метрів між собою. Це не перенавантажить схил і, якщо одна людина потрапить у лавину, є велика ймовірність, що інша залишиться на поверхні і зможе вчасно допомогти.
- Якщо бачиш небезпеку — відстібни все непотрібне. Досвідчені райдери, наприклад, у такі моменти знімають з рук кріплення до лижних палиць. Адже через них тебе може закрутити у сніжному потоці. Крім того, рятувальники радять відщібнути рюкзак (але це не стосується лавинного рюкзака!).
При потраплянні у лавину, твоя задача — звільнитися від зайвого спорядження. Це зайва вага, яка потягне тебе на дно.
- На початковому етапі лавини треба спробувати втекти від неї. «Колись лавина збила мене з ніг і миттю відщібнула одну лижу. Тоді на іншій лижі мені вдалося від’їхати в сторону. Бо найкраще правило — взагалі не потрапляти в лавину», — розповідає рятувальник.
- Спробуй зафіксуватися на схилі. Ти можеш вхопитися за дерево, камінь, кущ, чи палками спробувати зарубатися до нижнього шару снігу. Тоді є ймовірність, що стихія просто пройде повз тебе.
- Якщо ж ти вже у сніжній купі, швидко скидай усе спорядження і роби активні плавальні рухи. Потрібно зберігати положення тіла ногами вниз і плисти на спині до краю. Там менше снігу, менша швидкість — і тобі буде легше боротися зі стихією.
- Якщо ти вже опинився під снігом — згрупуйся у боксерську позицію: притисни руки до голови і коліна до грудей. Це дасть тобі можливість згодом розправитися і створити довкола себе більше простору. За допомогою слини ти можеш визначити, де верх і спробувати відкопатися до поверхні. Якщо рухатися не вдається — бережи сили. Звукові сигнали подавай голосно, але нечасто. Зверху тебе чути гірше, ніж ти чутимеш звуки з поверхні.