Знайди свою роль: як обрати ідеальну позицію в League of Legends

MOBA-хіт League of Legends є невіддільною частиною ігрового та кіберспортивного світу з 2009 року. Ця багатокористувацька стратегічна гра, де зазвичай змагаються дві команди з п'яти гравців, стала популярною завдяки простій та зрозумілій структурі. Ключовим елементом у ній є ролі: кожен гравець обирає певну позицію в команді, що передбачає конкретні завдання.

Тож які ролі існують у League of Legends і яка з них підходить саме тобі?

01 Розуміння гри та ролей

Карта Summoner's Rift у League of Legends © Riot Games

Бої в League of Legends відбуваються на добре відомій карті Summoner’s Rift. Вона складається з двох майже ідентичних, дзеркально відображених половин, поділених на різні зони та лінії:

Топлейн (верхня лінія): шлях у верхній частині карти

Мідлейн (середня лінія): шлях посередині карти

Бот (нижня лінія): шлях у нижній частині карти

Джунглі: зона між лініями

Мета гри — знищити щонайменше одну ворожу вежу на лінії, щоб просунутися до бази противників та зруйнувати її «серце» — Нексус. Хто першим зробить це, той і виграє матч.

Карта League of Legends © Riot Games

У League of Legends використовується система з п'яти основних ролей : топлейнер, мідлейнер, джанглер, ботлейнер (ADC) і сапорт. Кожна з них має свої завдання, стратегії та чемпіонів, що найкраще підходять для гри. Від вибору й дій гравців на цих позиціях часто залежить успіх усієї команди, а для перемоги необхідна злагодженість. Отже, розгляньмо ці ролі детальніше.

____________________________________________________________________________________________

Вони — найкраща кіберспортивна команда LoL у світі. У фільмі ' T1 Rose Together ' ти зможеш побачити їхню подорож поруч із такими суперзірками, як Faker, та отримати унікальний погляд за лаштунки.

1 год 21хв T1 Rose Together Слідкуй за шляхом легендарної корейської кіберспортивної команди від поразки у Світовому фіналі LoL до тріумфальної перемоги.

02 Як обрати правильну роль у LoL?

Одна з найкращих порад для новачків у League of Legends — обери роль, яка тобі подобається й приносить найбільше задоволення, та занурся в неї. Немає сенсу брати щоразу різну позицію. Краще зосередься на тій, яка справді до душі, — саме так ти зможеш стати сильним гравцем.

Арт League of Legends © Red Bull Player One

Вибір правильної ролі в League of Legends значною мірою залежить від того, якому стилю гри ти віддаєш перевагу: соло-дуелям, командній координації, контролю карти чи підтримці — кожна роль має свою родзинку.

Якщо тобі ближче універсальний, стратегічний стиль гри з акцентом на об’єкти, свої сильні сторони ти зможеш реалізувати в ролі джанглера чи сапорта. Для новачків особливо підходять топлейн і мідлейн, а от ботлейн — складніша позиція, яку непросто опанувати.

03 Топлейнер

Місце: верхня лінія

Завдання: захищати лінію, чинити тиск на противника

Популярні чемпіони: Доктор Мундо, Мальфіт, Орн, Гнар, Сетт, Джакс

Відомі гравці: Zeus, Kiin

Топлейнер знаходиться на верхній лінії мапи та, як правило, грає наодинці. Тут варто обирати чемпіонів із високою стійкістю (танків) або тих, хто особливо сильний у поєдинках один на один (дуелянтів).

Головні завдання топлейнера — контролювати лінію, вигравати дуелі й постійно тиснути на суперника, не залишаючи йому часу на перепочинок.

Якщо ти обираєш топлейн, то маєш знати: часто доведеться бути наодинці, адже ця лінія найвіддаленіша від бота та дракона.

04 Мідлейнер

Місце: середня лінія

Завдання: контролювати мід, швидко завершувати сутички, допомагати іншим лініям шляхом роумінгу

Популярні чемпіони: Ясуо, Арі, Зед, Райз, Катаріна та Акалі

Відомі гравці: noway4u , Faker

Faker — найвідоміший мідлейнер у світі © Kihun Park / Red Bull Content Pool

Мідлейнер постійно перебуває в центрі мапи й чинить тиск на середній лінії. Робити це можна по-різному: наприклад, завдяки швидким сутичкам, у яких він завдає великої миттєвої чи магічної шкоди здалеку. Це дає змогу швидко отримати перевагу в розвитку.

Крім того, мідлейнери часто використовують середню лінію, щоб фармити золото й досвід (XP). Важлива стратегія для мідлейнера — допомагати тіммейтам на верхній чи нижній лінії. Це називається роумінгом.

Вибір чемпіона теж має велике значення. Чаклуни контролю, як-от Оріанна чи Мальзахар, можуть безпечно утримувати лінію й бути сильною підтримкою в командних боях. Натомість убивці — Зед, Талон або Фізз — ідеально підходять для агресивних раптових нападів і завдають шкоди завдяки цілеспрямованому роумінгу. А чаклуни-мандрівники, як-от Талія чи Твістед Фейт, особливо мобільні й допомагають швидко зачищати не лише центральну, а й інші лінії.

05 Бот

Місце: нижня лінія

Завдання: завдавати багато шкоди за короткий час, швидко отримувати перевагу в рівні

Популярні чемпіони: Джинкс, Кай'Са, Ког'Мао, Вейн, Джин, Люціан

Відомі гравці: Ruler, Gumayusi

На цій позиції можна багато фармити © League of Legends

Нижня лінія мапи зветься ботом (ботлейном). На цій позиції гравець, відомий як ADC (Attack Damage Carry), може завдавати особливо великої шкоди, в ідеалі — на відстані.

Ботлейнер повинен якнайшвидше зібрати ресурси та придбати ключові предмети. Тоді ти зможеш перетворитися на надпотужного бійця, який приносить команді вирішальну перевагу у протистоянні.

На боті зазвичай грають два типи чемпіонів. Гіперкеррі — вони слабкі на старті, але з правильними предметами на пізніх етапах стають майже непереможними. І лейнбулі — тиснуть із перших хвилин та можуть дати команді відчутну перевагу вже на початку матчу.

Якщо ти обираєш роль ботлейнера, обов’язково відпрацюй техніку останнього удару, щоб швидше накопичувати золото на предмети.

06 Джанглер

Місце: джунглі

Завдання: вільно пересуватися по карті, контролювати джунглі, допомагати на інших лініях

Популярні чемпіони: Варвік, Вієго, Браєр, Удир, Каїн

Відомі гравці: Peanut, Oner

Як швидко ти здобудеш Душу дракона? © Dot Esports

Роль джанглера в League of Legends, мабуть, одна з найрізноманітніших у грі. Джанглер не прив’язаний до конкретної лінії, а пересувається джунглями між смугами, вільно по карті. Саме тому ця роль вважається й однією з найскладніших у LoL.

Тобі потрібно грати розумно: аналізувати матч і дії суперників, знати, у якій послідовності фармити свої джунглі та коли найкраще прийти на лінію, щоб допомогти союзникам. Це потребує багато практики, проте винагороджується надзвичайно приємним ігровим досвідом. Роль джанглера вимагає відмінного знання карти, правильного розподілу пріоритетів та гнучкого стилю гри.

Джанглери борються за нейтральні цілі — драконів, Герольда Прірви або Барона Нашора — і вчасно виходять на інші лінії з ганками, створюючи додатковий тиск і забезпечуючи команді перевагу.

Важливу роль відіграє й бачення за допомогою тотемів: правильно розміщені, вони забезпечують команді змогу відстежувати рухи суперників і миттєво реагувати.

07 Сапорт

Місце: нижня лінія (зазвичай)

Завдання: підтримувати ботлейнера, захищаючи та лікуючи його, встановлювати тотеми

Популярні чемпіони: Леона, Наутілус, Треш, Лулу, Намі, Жанна

Відомі гравці: Keria, Delight

Сапорт, топ чи джанглер? Обери роль і опануй її! © Riot Games

Сапорти — це гравці, що відповідають за тактику на карті. Вони контролюють бачення, захищають ADC і допомагають команді вигравати бої. Основне завдання сапорта — підтримувати союзника на ботлейні, надаючи захист і лікування, а також підкріплюючи контроль цілі за допомогою тотемів .

Хороший сапорт допомагає команді здобути та утримувати контроль над важливими точками на мапі. Для цього він не лише підтримує ботлейнера, а й час від часу допомагає джанглеру та решті команди під час напружених сутичок.

Коли граєш — краще мати під рукою Red Bull © Red Bull