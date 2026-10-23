League of Legends Worlds 2026: повний гайд з чемпіонату світу

Чемпіонат світу з League of Legends 2026 вже тут: 19 команд приїхали до США боротися за Кубок Призовника — з 15 жовтня по 14 листопада. Чинні чемпіони T1 женуться за четвертим титулом поспіль, Gen.G входять як фаворити, а претенденти з Китаю, Європи і Північної Америки сповнені рішучості покласти край корейській гегемонії. Ось все, що потрібно знати про Worlds 2026: дати, час, команди та деталі турніру.

01 Що таке LoL Worlds 2026?

LoL Worlds — це чемпіонат світу з League of Legends і головна подія кіберспортивного сезону. Найкращі команди з провідних ліг змагаються між собою за Кубок Призовника. Тема 2026 року — «This is our moment» («Це наш момент»). Riot акцентує увагу на профгравцях, фанатах і всій екосистемі цього давнього MOBA.

Тема чемпіонату світу з LoL 2026 року — «Це наш момент» © Riot Games

Це 16-й чемпіонат світу — від першого у 2011 році з призовим фондом $100 000 у рамках DreamHack Summer до $5 мільйонів торік.

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Сьогодні Worlds — одна з найбільших кіберспортивних подій у світі й головна подія сезону змагального League of Legends: фінал LoL Worlds 2025 зібрав 6,7 мільйона глядачів — це другий результат серед найглядабельніших кіберспортивних подій усіх часів.

Часті запитання про LoL Worlds 2026 Коли розпочнеться чемпіонат світу з LoL 2026 року? Чемпіонат світу розпочнеться 15 жовтня 2026 року з етапу Play-In у Лос-Анджелесі. Коли відбудеться фінал чемпіонату світу з LoL 2026 року? Фінал відбудеться в суботу, 14 листопада 2026 року, у Брукліні. Початок о 14:00 за місцевим часом (19:00 за UTC) Скільки команд візьмуть участь у чемпіонаті світу з LoL 2026 року? 19 команд із Китаю, Кореї, Європи, Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Бразилії. Хто є чинними чемпіонами? Команда T1 виграла чемпіонат світу 2025 року і може здобути свій четвертий титул поспіль у 2026 році. Де можна безкоштовно переглянути чемпіонат світу з LoL 2026 року? На Twitch , YouTube та офіційному веб-сайті lolesports.com . Яка пісня є гімном чемпіонату світу з LoL 2026 року? Гімн чемпіонату світу з LoL 2026 називається «Know My Name» і виконаний віртуальним хіп-хоп-гуртom True Damage. Який розмір призового фонду? Призовий фонд чемпіонату світу з LoL знову становить 5 мільйонів доларів США. 20 відсотків від цієї суми — 1 мільйон доларів США — отримає чемпіон.

02 Дати та місця проведення турніру 2026 року

Worlds 2026 пройдуть у три стадії, чотири тижні — виключно в США.

Розклад LoL Worlds 2026 Деталі Загальні дати 15 жовтня — 14 листопада, 2026 Етап Play-In 15–18 жовтня; Лос-Анджелес Swiss Stage 23–31 жовтня; Аллен (Техас) Етап нокаутів 3–14 листопада; Аллен (Техас) і Бруклін (Нью-Йорк) Фінал 14 листопада; Бруклін (Нью-Йорк)

Нижче наведено час (UTC), коли можна буде переглянути кожен етап.

Дата Стадія Локація Початок (UTC) 15–18 жовтня Play-In Лос-Анджелес 18:00 23–26 жовтня Swiss Stage Аллен 17:00 24 жовтня Swiss Stage Аллен 17:00 25 жовтня Swiss Stage Аллен 17:00 26 жовтня Swiss Stage Аллен 17:00 28–30 жовтня Swiss Stage Аллен 20:00 31 жовтня Swiss Stage Аллен 20:00 3–6 листопада Чвертьфінали Аллен 22:00 7–8 листопада Півфінали Аллен / Бруклін 22:00 14 листопада Фінал Бруклін 19:00

03 Де дивитися Worlds 2026 наживо?

Усі матчі транслюються наживо і безкоштовно на офіційних каналах LoL Esports, зокрема на Twitch , YouTube та lolesports.com . Підписники каналів на Twitch також отримують емоти, бейджі й трансляції без реклами; частина доходу йде у фонд підтримки ліг і команд.

Якщо хочеш відвідати особисто — є така можливість: Fan Fest на Pier 36 в нижньому Манхеттені пройде з 12 по 14 листопада — з виступами розробників, спеціальними гостями й інтерактивними активностями.

04 Формат LoL Worlds 2026

Play-In (15–18 жовтня) : Чотири команди грають у подвійній елімінації, кожен матч — до трьох перемог (bo5). Сітка — повністю випадкова. До Swiss Stage проходить лише переможець. Учасники: Karmine Corp, Cloud9, MVK Esports і команда з Бразилії.

Swiss Stage (23–31 жовтня) : 16 команд грають п'ять раундів. Три перемоги — вихід у чвертьфінал; три поразки — виліт. З другого раунду команди з однаковим рахунком зустрічаються між собою (наприклад, 1–0 проти 1–0). Одні й ті самі команди не можуть зустрітися двічі.

Перший раунд розіграють із чотирьох кошиків після Play-In 18 жовтня. Команди з кошика 1 грають проти кошика 4, кошик 2 — проти кошика 3. Команди з одного регіону в першому раунді не зустрічаються.

Knockout Stage (3–14 листопада) : Вісім команд у чвертьфіналах, потім півфінали й фінал. На жеребкуванні 31 жовтня дві команди з результатом 3–0 отримають суперників із результатом 3–2. Решта чотири команди отримують суперників через жеребкування.

05 Які команди беруть участь у LoL Worlds 2026?

Корея й Китай виставляють по чотири команди, Європа, Північна Америка й Азіатсько-Тихоокеанський регіон — по три. Усі чотири команди LCK посіяні безпосередньо до Swiss Stage без Play-In.

Регіон Ліга Команди Китай LPL Anyone's Legend, Bilibili Gaming, TOP Esports, Shanghai Invictus Gaming Meituan Корея LCK Gen.G, Hanwha Life Esports, T1 , Dplus Kia Європа LEC G2 Esports, Movistar KOI, Karmine Corp Північна Америка LCS Cloud9 Kia, Team Liquid Alienware, LYON Азіатсько-Тихоокеанський регіон LCP Team Secret Whales, CTBC Flying Oyster, MVK Esports Бразилія CBLOL LOS and one other team (to be decided in the CBLOL final on October 10)

06 Фаворити: хто підніме Кубок?

Кубок виклику на Чемпіонаті світу з LoL © Marv Watson

Одне ясно: хто хоче виграти Worlds 2026 — мусить пройти крізь Корею. Чотири команди від LCK — це на одну більше, ніж у більшості регіонів, і всі четверо посіяні прямо до Swiss Stage.

Найгучніше ім'я в списку — Gen.G. Корейці вкотре виграли плей-оф LCK і потрапляють на Worlds сьомий раз поспіль. Але є нюанс: Gen.G досі чекають свого першого титулу чемпіона світу, а зіркового міддлайнера Чові жодного разу не досягав фіналу Worlds. До того ж Gen.G вилетіли від G2 на First Stand.

Тим не менш чинні чемпіони й головні фаворити — T1. Фейкер і його команда можуть увійти в історію, здобувши четвертий титул поспіль після перемог у 2023, 2024 і 2025 роках. Але сезон знову вийшов нервовим: на MSI T1 програли G2, на Esports World Cup — Karmine Corp, а кваліфікація в плей-оф LCK залежала від результатів іншої команди. Аналітики, втім, нагадують: останніми роками T1 рідко вражали в регулярці й ставали справжніми претендентами лише на самих Worlds. Відписувати T1 — ризик.

Найсерйозніша загроза зі Сходу — Китай. Bilibili Gaming виграли First Stand, домінували в обох спліт-сезонах LPL і дійшли до фіналу Worlds 2024, де поступилися T1 лише в п'ятій грі. Anyone’s Legend входить як чемпіон LPL, TOP Esports кваліфікувалися через Регіональний фінал, обігравши Invictus Gaming 3–1. Але з TES варто бути обережними: команда програла всі дев'ять серій проти команд LCK на трьох останніх міжнародних виступах. Hanwha Life Esports і Dplus Kia закривають сильну корейську четвірку.

Із заходу головний фаворит — G2 Esports. Європейці перемогли Gen.G на First Stand і T1 на MSI — ставши однією з небагатьох команд, що здолали обидва корейських колективи цього року. Karmine Corp вибили T1 з Esports World Cup, але спочатку мають пройти Play-In — як і Cloud9 з Північної Америки. MVK Esports і Team Secret Whales з Азіатсько-Тихоокеанського регіону вважаються аутсайдерами.

Faker здобуває Summoner's Cup третій рік поспіль © Colin Young-Wolff/Riot Games

Але всі ці оцінки — лише моментальний знімок. Жеребкування Swiss Stage і форма в Play-In можуть перевернути картину догори дриґом.

07 Офіційний гімн Worlds 2026

<щороку стає такою самою легендою, як і сама подія. У 2026-му тема називається Know My Name. Це 13-а пісня Worlds в історії — і перша від віртуального гурту Riot. Віртуальна хіп-хоп-група True Damage повертається: за нею стоять п'ятеро чемпіонів-артистів — Акалі й Еко як репери, Кіяна як співачка і репер, Сенна як співачка, Ясуо як DJ і продюсер.

Голосами слугують реальні виконавці: SOYEON — репер і провідний продюсер гёрлгрупи (G)I-DLE; лауреатка «Греммі» Коко Джонс; номінований на «Греммі» репер Вік Менса і мексиканська поп-співачка Софія Рейєс.

У офіційному відео головна роль — у Фейкера. За словами Riot, кліп розповідає історію найіконічнішого профгравця в LoL-кіберспорті й його шлях до історичного хет-трика з T1. Йдеться про невдачі, повернення й постійне самооновлення. У дусі теми скін Worlds 2026 носить назву «True Damage Yasuo Know My Name».

Пісня «Know My Name» гурту True Damage стала гімном чемпіонату світу © Riot Games

Фейкер займає центральне місце в офіційному музичному кліпі чемпіонату світу. Як зазначає Riot, кліп розповідає історію найкультовішого професіонала в історії кіберспорту LoL та його шлях до історичного потрійного титулу разом із T1. Це історія про невдачі, повернення на ноги та постійне переосмислення себе. Відповідно до цієї теми, скін для «Чемпіонату світу 2026» отримав назву «True Damage Yasuo Know My Name».

08 Переможці Worlds: всі чемпіони світу

15 чемпіонатів світу вже стали історією . Підсумок: шість титулів у T1 (разом із часом під назвою SK Telecom T1). Корея домінує в списку; Європа перемагала лише одного разу.

2011: Fnatic (Європа)

2012: Taipei Assassins (Тайвань)

2013: SK Telecom T1 (Корея)

2014: Samsung White (Корея)

2015: SK Telecom T1 (Корея)

2016: SK Telecom T1 (Корея)

2017: «Samsung Galaxy» (Корея)

2018: Invictus Gaming (Китай)

2019: FunPlus Phoenix (Китай)

2020: DAMWON Gaming (Корея)

2021: EDward Gaming (Китай)

2022: DRX (Корея)

2023: T1 (Корея)

2024: T1 (Корея)

2025: T1 (Південна Корея)

Про автора Хто такий Філ Бріел? Філ — засновник nophilterde та колишній професійний кіберспортсмен, який грав у такі ігри, як Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport та FIFA на ПК та консолях. Раніше він працював редактором на різних ігрових веб-сайтах та в журналах. З 2016 року він знайомить читачів RedBull.com з новими іграми, дає поради щодо вибору обладнання, публікує посібники з проходження ігор та багато іншого.