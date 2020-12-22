Залишити у минулому: відчуття провини через ігри
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У рубриці «Залишити в минулому» ми коротко пишемо про звички, з якими прийшов час попрощатися. Як-от відчуття провини через відеоігри.
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У цій рубриці ми часто боремося з guilty-звичками. Наприклад, розповідаємо, чим небезпечні гаджети перед сном. Чи як боротися з важкими ранками. Або чому краще робити розминку замість розтяжки. Та сьогоднішній привід не з таких. Навіть навпаки. Нам з дитинства торочили, що грати у відеоігри як мінімум несерйозно, як максимум --- шкідливо для психіки. Добре, що існує доказова наука, а не лише плітки бабусь під під'їздом, тож сьогодні ми вирішили нагадати тобі, чому треба боротися з феноменом 'gamers guilt'.
Поняття 'gamer's guilt' (тобто, відчуття провини геймера) ввела у своїй книжці «Реальність під питанням» (Reality is Broken) американська письменниця, геймдизайнерка та дослідниця відеоігор Джейн МакГонігал. Сенс зрозумілий. Ми йдемо грати в улюблену гру, нам там добре, але під тиском соціальних конструктів та мантр з дитинства потім ми відчуваємо себе винними за згаяний час та власну «недорослість».
Штука у тому, що об'єктивних підстав для цього щороку меншає. Дослідженням впливу відеоігор на людське здоров'я, зокрема психічне, займаються найбільші університети та дослідницькі центри планети. Ось, наприклад, Оксфордська бібліографія з цього питання. Гарвард не відстає. А в Массачусетському технологічному є навіть власна ігрова лабораторія.
Якщо коротко --- абсолютна більшість останніх досліджень та робіт говорить про користь ігор на різних рівнях. Наприклад, в листопаді 2020 року нові дослідження пов'язали відеоігри з покращенням ментального здоров'я. У центрі дослідження були дві гри: симулятор Nintendo Animal Crossing та шутер EA Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Спостереження за 3274 добровольцями показало, що чим більше геймери присвячували часу улюбленій гри, тим частіше вони говорили про поліпшення самопочуття.
Звичайно, як і будь-яка звичка, відеоігри потребують контролю, аби не ставати на заваді фізичній активності та соціальному життю. Але те ж саме можна сказати і про їжу.
Щодо «дитячості» --- ці дані також застаріли (якщо взагалі колись існували). Згідно з нещодавніми даними, сьогодні середній вік геймера становить 35 років, а покупця ігор --- 38 років. При цьому жінки захоплюються «несерйозним заняттям» майже нарівні з чоловіками --- 60/40.
У цій вічній суперечці хтось обов'язково закине вам аргумент про те, що ігри провокують агресію в дітей. Гарні новини --- цей міф поки поставили на холд у тому ж Оксфордському університеті, не знайшовши цьому прямих доказів. Ба більше, у 2020 FDA вперше прописало відеогру у якості терапії. Перелічити в одній статті усі наукові труди про відеоігри не вийде, та це й не потрібно.
Висновок простий: коли хтось наступного разу почне розповідати тобі про шкоду відеоігор, не треба засмучуватися. Краще кинь у цю людину цією нотаткою. Або ввімкни їй Animal Crossing та залиш наодинці на кілька годин.