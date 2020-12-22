Залишити у минулому: відчуття провини через ігри

Штука у тому, що об'єктивних підстав для цього щороку меншає. Дослідженням впливу відеоігор на людське здоров'я, зокрема психічне, займаються найбільші університети та дослідницькі центри планети. Ось, наприклад,

бібліографія з цього питання.

не відстає. А в Массачусетському технологічному є навіть власна ігрова

.