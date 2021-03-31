Але з роботою за останній рік усе стало ще складніше. І у доковідні часи ранній прихід у офіс не гарантував ефективної працездатності. Наприклад,

Стенфордського університету довело, що більше робочих годин не означає більшої продуктивності. А у 2020 ще більше людей почали працювати з дому, де відчуття рівноваги роботи та відпочинку страждає ще більше.