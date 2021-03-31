Залишити у минулому: робота без перерв
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У рубриці «Залишити у минулому» ми пишемо про звички, з якими настав час попрощатися. Як-от дисбаланс робочих годин та відпочинку.
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У цій рубриці ми часто боремося з guilty-звичками. Наприклад, розповідаємо, чим небезпечні гаджети перед сном. Чи як боротися з важкими ранками. Або чому краще робити розминку замість розтяжки.
Але з роботою за останній рік усе стало ще складніше. І у доковідні часи ранній прихід у офіс не гарантував ефективної працездатності. Наприклад, дослідження Стенфордського університету довело, що більше робочих годин не означає більшої продуктивності. А у 2020 ще більше людей почали працювати з дому, де відчуття рівноваги роботи та відпочинку страждає ще більше.
Деякі дослідження доводять зовсім неочевидні речі. Є наукова робота, яка довела, що дивитися на зображення милих кошенят на роботі — це ніяка не прокрастинація, а навпаки те, що допомагає підвищити фокус та продуктивність.
Щоб продуктивно працювати, треба робити постійні перерви на відпочинок. DeskTime, додаток для продуктивності, який відстежує використання комп’ютера співробітниками, проаналізував дані, щоб вивчити поведінку найбільш продуктивних працівників.
10% найефективніших співробітників працювали, як правило, 52 хвилини поспіль, а потім робили 17-хвилинну перерву.
Ці 17 хвилин вони часто проводили далеко від комп'ютера, спілкуючись на прогулянці, виконуючи вправи або розмовляючи з колегами.
Це не перше спостережне дослідження, яке показує, що короткі перерви корелюють з вищою продуктивністю. І навіть більше — у цьому не будуть зайвими нагадування про необхідність перерви. У 1999 р. Лабораторія досліджень ергономіки Корнельського університету за допомогою комп’ютерної програми нагадувала працівникам робити короткі перерви. У результаті проєкту було зроблено висновок, що «працівники, які отримують попередження [що нагадує їм припинити роботу], у середньому на 13% точніші у своїй роботі, ніж колеги, яким не нагадували».