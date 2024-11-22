Травма на шляху до слави: Леннарт Нойбауер здобув третій чемпіонський титул

З 16 по 20 жовтня на грецькому острові Наксос проходив фінал змагань з віндсерфінгу Freestyle Pro Tour 2024, де Леннарт Нойбауер посів перше місце і здобув титул чемпіона Європи FPT. Завдяки перемогам на Фуертевентурі (Іспанія) та Зюльті (Німеччина), 20-річний уродженець Наксосу здійснив хет-трик, вдруге захистивши титул у турі FPT та ставши першим грецьким чемпіоном світу PWA Freestyle Windsurfing Tour.
Підбадьорюваний місцевою публікою, Нойбауер заробляв високі бали в кожному раунді, з легкістю просуваючись до фіналу. Його суперником був Стівен Ван Брокховен, переможець останнього змагання, яке проходило в Наксосі у 2009 році (коли Нойбауеру було всього п'ять років). Завдяки своїй неперевершеній майстерності віндсерфер здивував суддів, набравши 45 балів і здобувши перемогу в чоловічій одиночній категорії.
За тиждень до змагань спортсмен поспілкувався з нами, сказавши: «Це моє рідне місце, всі мої люди будуть там, щоб підтримати мене, і це перші змагання на Наксосі з тої пори, як я почав займатися спортом. Це щось особливе для мене, і я зроблю все можливе, щоб перемогти, звичайно, не тиснучи на себе».
Проте шлях молодого атлета не завжди був легким. У 2022 році Нойбауер зіткнувся з серйозною травмою, яка поставила під загрозу його кар'єру у віндсерфінгу. Під час тренування він пошкодив коліно й понад рік не виходив на воду. Завдяки професійному відновленню в Red Bull Athlete Performance Center та підтримці родини й друзів, хлопець знайшов сили, щоб повернутися до спорту. Він присвятив багато часу тренуванням та вдосконаленню техніки.
Як він пояснив в інтерв'ю для ratpack.gr: «Я впевнений, що ця травма була одним з найважчих моментів у моїй кар'єрі. Той рік був сповнений викликів, з повільним відновленням і великою кількістю невизначеності. Було багато сліз, але також і багато хороших моментів. Перебуваючи в Red Bull Athlete Performance Center в Австрії, я познайомився з багатьма спортсменами, які мали схожі проблеми, і з деякими з них я спілкуюся донині. Я багато чому навчився тоді, але так, я не можу пригадати важчих часів протягом того року».
Перемога Нойбауера в Наксосі не лише демонструє його сумлінність та наполегливість, але й свідчить про те, що шлях до успіху часто наповнений перешкодами, які необхідно долати. Леннарт Нойбауер всім показав свій талант та здатність повертатися сильнішим, ніж будь-коли.