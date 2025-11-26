Ліндсі Вонн та Софія Ґоджа: «Для нас головне — швидкість»

Ліндсі Вонн: Це місце, де я відчуваю глибокий зв'язок із горами. На озері Луїза і в Кортіні гори ніби розуміють мене, а я розумію їх. Саме тут, на Olimpia delle Tofane, я вперше піднялася на подіум Кубку світу у 2004 році — тоді я збагнула, у чому секрет мого успіху. І саме тут я здійснила свій останній заїзд перед призупиненням кар’єри. Софія була травмована, але вона їхала п'ять годин, щоб побачити мене й привезти квіти. Я сподівалася, що це буде принаймні хороший заїзд! [Сміється]

Софія Ґоджа: Я знала, що її коліно не в порядку і що вона насилу тримається на лижах. Я сказала собі: «Я маю поїхати до Кортіни на те, що, ймовірно, стане її останнім спуском». На щастя, я помилилася. Скільки разів ти там перемагала?

Ліндсі Вонн: Дванадцять загалом, між швидкісним спуском і супергігантом.

Софія Ґоджа: Ого! Повертаючись до Кортіни, мушу сказати, що в нас обох справді особливий зв’язок із горами. Olimpia delle Tofane — королева швидкісного спуску. У цьому ландшафті є щось магічне. Коли ми їдемо на підіймачі на огляд перед стартом, оточені тишею та світанком, що забарвлює Доломітові Альпи в помаранчевий колір, відчуваєш щиру вдячність Богові.

Ліндсі Вонн: Це чудово.

Софія Ґоджа: Мало не забула! Саме в Кортіні 19 січня 2015 року я вперше сфотографувалася з Ліндсі.

Ліндсі Вонн: Справді?!

Софія Ґоджа: Наступного сезону я почала вправно виступати й здобула свої перші подіуми на Кубку світу. Також у Кортіні, у 2018 році, я виграла своє третє золото у швидкісному спуску, вперше вдома.