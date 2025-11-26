Ліндсі Вонн та Софія Ґоджа: «Для нас головне — швидкість»
Що ви пам'ятаєте про ті ранні роки, коли вперше стали на лижі?
Я почала кататися в дуже юному віці, приблизно в три роки, у Міннесоті. Пам'ятаю, було так холодно, що мій батько — юрист і лижний інструктор на той час — завжди купував мені гарячий шоколад і пончики, щоб переконати мене стати на лижі. Я ненавиділа холод.
Я долала холод, аби наслідувати свого старшого брата. Хотіла робити все, що й він — тож у три роки проплакала всю зиму, бо йому дозволяли кататися на лижах, а мені ні. Мама була так виснажена, що наступного року просто відправила мене разом із ним. Ми почали на маленькому гірськолижному курорті з трьома підіймачами неподалік Бергамо, але я ніколи не зважала на його скромність — завдяки моєму інструктору Ніколі, який повірив у мій талант. Саме він переконав мене обрати цей шлях. Можливо, у нас не було багато, зате було бачення, мета й мрія. І для нас це було все.
Що для вас означає катання на лижах?
Гори — це моє щасливе місце, там я знаходжу й відчуваю радість. Там я почуваюся вільнішою — сильнішою, справжнішою, переконаною, що все можливо. Немає нічого кращого, ніж кататися на лижах, мчати. Я виросла на тренуваннях: у Міннесоті більше й не було чим зайнятися, а в інших видах спорту я не надто себе проявляла. Уперше взяла участь у перегонах у сім років. І тоді, і тепер я завжди була дуже конкурентною — саме тому все ще тут, саме тому повернулася. Попри всі падіння й біль, моє ставлення до цього спорту ніколи не зміниться. Падіння — просто частина нашої роботи. Думаю, Софія бачить це так само.
Безумовно. Особливо коли йдеться про любов до швидкості. Якщо ти запитаєш Ніколу про спогади з мого дитинства, він розповість про те, як я завжди була першою — і ніколи другою — у наших перегонах на плато, що з’єднує схили Фоппола та Карона. Як і Ліндсі, мене завжди вів уперед дух суперництва.
Чим твій підхід відрізнявся від братового?
Він ніколи не мав «інстинкту вбивці» у стартових воротах. Йому ніколи не подобалося виходити за межі власних можливостей. А мені — подобалося, і я думаю, що лижі — це віддзеркалення мого характеру, того, що в мене всередині. Саме тому мені так і не вдалося розмежувати роботу й особисте життя: те, ким я є, і те, що я мушу робити. Це стосується і моїх почуттів. Я багато разів намагалася це зробити за свою кар’єру, але просто не можу. Коли я на лижах, я віддаю всю себе.
Як ви досягли успіху? Яка у вас фізична та ментальна підготовка?
З часом усе дуже змінилося, особливо зараз, після такої тривалої перерви. Мої тренування, харчування... Усе інакше, адже й моє тіло тепер інше. Завдяки науці й моєму «новому» коліну я тепер можу тренуватися інтенсивніше та розумніше, але у перегони я беру з собою передусім досвід. Я більше не можу випробовувати своє тіло так, як роблять молоді, як я це робила 20 років тому. На Кубку світу всі чудово катаються, але не всі витримують тиск під час важливих змагань. Ментальна стійкість вирішує все. Чим більше минає часу, тим важливіше почуватися добре; треба берегти свій душевний спокій. Я говорю не просто про ментальну підготовку, а про щось глибше. Йдеться про зв’язок із правильною частиною самої себе.
Вона змінює так багато, що коли ми в гармонії із собою, коли емоції під контролем і ми віримо у власні сили, то навіть якщо тіло готове лише на 60%, ми все одно можемо зійти на п’єдестал. І навпаки: якщо тіло готове на 100%, а «голови» на місці немає, хорошого результату не буде, це точно. Звісно, найкраща фізична форма є фундаментом, особливо зараз, з новим спорядженням. Від лижного спорту швидше старієш. Це великий стрес, але, як сказала Ліндсі, на найвищому рівні всі спортсмени мають однаковий потенціал. Справжню різницю створює вміння керувати своїми емоціями.
Чи ця частина вас колись боялася спуску?
Якщо ти займаєшся швидкісним спуском і боїшся, ти обрала не ту професію! Швидкість — це наша робота, це те, чого від нас чекають, тому страх навіть не спадає нам на думку. Мене певний час не було в спорті [після завершення кар'єри], довелося пережити серйозні операції. Але я не могла дочекатися повернення, бо я живу швидкістю. Це одна з багатьох речей, що поєднують нас із Софією.
Ліндсі має рацію. Можливо, я іноді відчувала страх, але не в негативному сенсі цього слова. Якщо ти достатньо смілива, щоб дослухатися до страху, він може стати ресурсом. Ми обидві знаємо, що наша робота пов’язана з ризиком, але на цьому не можна зациклюватися. Натомість треба зосередитися на своїх навичках, якостях і на тому факті, що ти здатна це зробити. Нас може відволікати те, що всередині нас, а не те, що навколо. І якщо ми відчуваємо страх, то це стосується не лиж, а інших аспектів нашої особистості.
Що такого особливого в Кортіні?
Це місце, де я відчуваю глибокий зв'язок із горами. На озері Луїза і в Кортіні гори ніби розуміють мене, а я розумію їх. Саме тут, на Olimpia delle Tofane, я вперше піднялася на подіум Кубку світу у 2004 році — тоді я збагнула, у чому секрет мого успіху. І саме тут я здійснила свій останній заїзд перед призупиненням кар’єри. Софія була травмована, але вона їхала п'ять годин, щоб побачити мене й привезти квіти. Я сподівалася, що це буде принаймні хороший заїзд! [Сміється]
Я знала, що її коліно не в порядку і що вона насилу тримається на лижах. Я сказала собі: «Я маю поїхати до Кортіни на те, що, ймовірно, стане її останнім спуском». На щастя, я помилилася. Скільки разів ти там перемагала?
Дванадцять загалом, між швидкісним спуском і супергігантом.
Ого! Повертаючись до Кортіни, мушу сказати, що в нас обох справді особливий зв’язок із горами. Olimpia delle Tofane — королева швидкісного спуску. У цьому ландшафті є щось магічне. Коли ми їдемо на підіймачі на огляд перед стартом, оточені тишею та світанком, що забарвлює Доломітові Альпи в помаранчевий колір, відчуваєш щиру вдячність Богові.
Мало не забула! Саме в Кортіні 19 січня 2015 року я вперше сфотографувалася з Ліндсі.
Наступного сезону я почала вправно виступати й здобула свої перші подіуми на Кубку світу. Також у Кортіні, у 2018 році, я виграла своє третє золото у швидкісному спуску, вперше вдома.
На відміну від інших напрямів, у лижному спорті, особливо в Італії, жінки займають досить помітне місце. Що ти думаєш, Софіє?
За останні кілька сезонів Федеріка [Бріньоне], Марта [Бассіно] і я підняли жіночий гірськолижний спорт в Італії на безпрецедентний рівень. І не варто забувати про досягнення Дебори Компаньйоні. Але я завжди повертаюся до того, що якщо скласти наші з Федерікою подіуми разом, то Ліндсі виграла стільки ж сама!
Я живу швидкістю. Це одна з багатьох речей, що поєднують нас із Софією
Твоєму захопленню немає меж...
Поруч із нею я почуваюся зовсім маленькою.
Не забувай, що ти — чемпіонка. Пам'ятаєш? Мені здається, що ми одна й та сама людина, просто з різних країн. [Сміється]
Ти виграла набагато більше. Ти — Ліндсі Вонн, і для мене велика честь змагатися з тобою. Ти завжди мене надихала, знаєш? Як ви вже зрозуміли, між нами є велика повага; глибоке взаєморозуміння через наші травми та вміння повертатися сильнішими, ніж раніше. Я вдячна за можливість розділити з Ліндсі фантастичні моменти. Вишенькою на торті став би спільний подіум, на найвищій сходинці, звісно ж, у Кортіні.
Ліндсі, розкажи нам щось про Софію, чого ми не знаємо...
Софі — наполеглива, справжня, природна, чесна та завзята. Я обожнюю її пости в Instagram, бо вона завжди спонтанна. Вона завжди залишається собою, і в цьому ми дуже схожі. Після мого батька вона була першою людиною, кому я розповіла про своє повернення.
Ми довіряємо одна одній, і я знаю, що вона підтримає мене, якщо мені це знадобиться, і навпаки. Такі стосунки — рідкість серед спортсменів.
Де ви бачите себе через 20 років, після завершення кар'єри?
Я вже шість років не каталася на лижах, тож ні про що інше й не думаю! Десять років тому, якби мені поставили таке саме запитання, я б ніколи не уявила, що опинюся тут. А зараз я справді не маю жодного уявлення про те, що чекає на мене в житті.
«Життя — як коробка цукерок: ніколи не знаєш, що тобі дістанеться!»
У найважчі моменти мої лижі були поруч, змушували мене підводитися на ноги і показувати все, на що я здатна
Якби вам довелося написати листа своєму спорту, що б ви в ньому сказали? «Дорогі лижі...»
Ти дав мені все і водночас усе в мене забрав.
Дорогі лижі, ви — моє віддзеркалення, спосіб виразити себе і в хороші, і в погані дні. Ви подарували мені медалі, про які я мріяла з дитинства, і дозволили стати спортсменкою — за що я дуже вдячна, адже це величезний привілей. Я ніколи вас не ненавиділа. У найважчі моменти я ненавиділа себе, але ви завжди були поруч, змушували мене підводитися на ноги та показувати все, на що я здатна.
Яке послання ви б хотіли залишити для майбутніх поколінь, які змагаються у вашому виді спорту?
Кожен падає в горах, без цього ніяк. Але те, що ти підіймаєшся і продовжуєш їздити, вчить тебе, що означає бути наполегливою. Коли ти на вершині гори й дивишся вниз, ти бачиш світ можливостей, і тільки від тебе залежить, яким шляхом ти підеш. Це чудова метафора життя.
У своєму документальному фільмі Ліндсі каже: «Якщо ти дивишся цей фільм, ніколи не здавайся, ніколи не втрачай віру в себе. Це найважливіша річ». Я намагаюся пам'ятати про це щодня.
Основні віхи
Частина історії