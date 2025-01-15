Повернення Ліндсі Вонн: сміливі кроки до перемоги

Коли Ліндсі Вонн стартувала під 31-м номером у супергігантському слаломі в австрійському Сент-Антоні, всі погляди були знову прикуті до неї, навіть попри те, що вона розпочинала виступ позаду фаворитів. Чи зможе вона наблизитися до п'єдесталу пошани? Чи відновилася вона після швидкісного спуску напередодні? Ось що сталося: Вонн продемонструвала сильні, агресивні повороти, долаючи трасу з тією ж холоднокровністю, яка зробила її легендою. Це були лише треті змагання після її повернення на Кубок світу з гірськолижного спорту в грудні, але вона вже майже досягла п'єдесталу пошани.
01
Сент-Антон: 4-те місце в супергігантському слаломі — все ближче до п'єдесталу пошани
У неділю, 11 січня, у Сент-Антоні Вонн посіла четверте місце в супергігантському слаломі, фінішувавши лише на 1,24 секунди позаду американки Лорен Макуги, яка здобула свою першу перемогу на етапі Кубку світу. Австрійка Штефані Фенір та італійка Федеріка Бріньоне замкнули п'єдестал пошани.
Тепер я просто маю додати останні 10-15 відсотків, які я знаю, що можу набрати
«Це був значний крок вперед, — сказала Вонн. — Сьогодні я була активнішою, але умови були непростими. Я припустилася кількох досить серйозних помилок, тому четверте місце — це те, чим я дуже пишаюся. Я також дуже пишаюся своєю напарницею по команді Лорен». Атлетка додала, що з нетерпінням чекає наступних змагань: «Моє спорядження покращується з кожним днем, моя впевненість зростає. Тепер я просто маю додати останні 10-15 відсотків, які я знаю, що можу набрати».
02
Сент-Антон: даунхіл — 6 місце — вражаючи гірськолижний світ
Напередодні Вонн посіла шосте місце у даунхілі у Сент-Антоні. Це був її перший спуск на етапі Кубку світу за майже шість років. Вона фінішувала позаду італійки Федеріки Бріньоне, швейцарської початківиці Малорі Бланк та чеської зірки Естер Ледецкої, показавши неймовірну майстерність та рішучість.
«Я знаю, що могла б бути швидшою, але для мого першого спуску за шість років це був доволі непоганий старт, — зауважила Вонн. — На тренуваннях я почувалася добре, але іноді була дуже повільною, а іноді дуже швидкою. Це було весело. Мені подобається повертатися на старт. У даунхілі я почуваюся трохи впевненіше й комфортніше, ніж у супергігантському слаломі, і я дуже добре знаю цей схил».
03
Сент-Моріц: повернення на вершину — все ще недостатньо
У грудні Вонн фінішувала 14-ю у супергігантському слаломі у швейцарському Сент-Моріці, де вперше за майже шість років повернулася до Кубку світу з гірськолижного спорту. Її час на фініші склав 1 хвилину 16,36 секунди, і вона відстала від переможниці, австрійки Корнелії Хюттер, лише на 1,18 секунди.
04
Бівер-Крік — крок вперед
Під час тренувань у Бівер-Крік Ліндсі Вонн демонструвала стабільний прогрес. Її виступи привертали загальну увагу й отримували схвальні відгуки як від уболівальників, так і від експертів.
05
Листопад 2024 року: чутки стають реальністю
Коли в листопаді Вонн натякнула на повернення в соціальних мережах, написавши: «Що ж, я їду в Колорадо... Сподіваюся, форма американської лижної команди все ще буде впору», реакція була неоднозначною. Дехто сумнівався, чи зможе вона знову змагатися на найвищому рівні у 40 років, особливо після операції на коліні. Та її результати свідчать про відданість справі й надзвичайні здібності.
06
Літо 2024: наполеглива праця та підготовка
Протягом усього літа Вонн тренувалася, займаючись фітнесом та катанням на снігу. Вона працювала з найкращими тренерами, щоб відновити силу та вправність на схилах.
07
Квітень 2024 року: операція на коліні — вирішальний момент
У квітні 2024 року Вонн перенесла операцію з часткової заміни колінного суглоба, що стало вирішальним моментом на шляху її повернення. Процедура дозволила їй вперше за багато років кататися на лижах без хронічного болю, сформувавши підґрунтя для її чудового повернення до змагального гірськолижного спорту.