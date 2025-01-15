Повернення Ліндсі Вонн: сміливі кроки до перемоги

Коли

стартувала під 31-м номером у супергігантському слаломі в австрійському Сент-Антоні, всі погляди були знову прикуті до неї, навіть попри те, що вона розпочинала виступ позаду фаворитів. Чи зможе вона наблизитися до п'єдесталу пошани? Чи відновилася вона після швидкісного спуску напередодні? Ось що сталося: Вонн продемонструвала сильні, агресивні повороти, долаючи трасу з тією ж холоднокровністю, яка зробила її легендою. Це були лише треті змагання після

в грудні, але вона вже майже досягла п'єдесталу пошани.