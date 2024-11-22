Пітер Зальцманн побив світовий рекорд з найдовшого польоту у вінгсьюті

Австрійський пілот у вінгсьюті Пітер Зальцманн вписав своє ім'я в історію, здійснивши рекордний політ, який може змінити уявлення про повітряні пригоди.

24 жовтня 2024 року, у четвер, Зальцманн стрибнув із засніженого виступу швейцарської гори Юнгфрау на висоті 4063 м, одягнувши інноваційний вінгсьют-фойл. Досягнувши максимальної швидкості 200 км/год незабаром після виходу, йому вдалося пролетіти майже шість хвилин, подолавши неймовірну відстань у 12,5 км, перш ніж розкрити парашут і вдало приземлитися між Лаутербрунненом та Інтерлакеном.

Цей стрибок встановив новий світовий рекорд за найдовшим часом бейсджамп-польоту (5 хв 56 сек) та найдовшою відстанню бейсджамп-польоту (12,5 км). Крім того, перепад висот у 3402 м встановив рекорд найбільшого бейсджампу від старту до приземлення.

Революційна технологія стала результатом трирічної співпраці Зальцманна та розробника вінгсьют-фойла Андреаса Подліпніка, а також підтримки інженерної команди Red Bull Advanced Technologies з їхніми знаннями в галузі Формули-1 та аеродинаміки.

Пітер Зальцманн і його вінгсьют-фойл © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

У гонитві за мрією: Пітер Зальцманн увійшов в історію із рекордним польотом

Зальцманн не лише увійшов в історію, але й здійснив мрію всього життя — довше залишатися в повітрі, відчуваючи себе єдиним цілим із птахами та повітряними потоками.

Це видатний, захватний подвиг, до якого Зальцманн прагнув відтоді, як у дитинстві зацікавився екстремальними видами спорту.

«Мені завжди подобався Джекі Чан, і я хотів стати каскадером, — розповідає Зальцманн. — Ми з другом практикували трюки, коли виросли. Не тільки стрибки, але й координацію, балансування, все, що кидає виклик твоєму тілу».

Пітер Зальцманн увійшов в історію, здійснивши політ у вінгсьют-фойлі © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

У той час це могло здатися дитячою мрією. Ніхто зі знайомих Зальцманна не займався парапланеризмом, не літав на літаках і не стрибав з парашутом. Він продовжував тренування, поступово збільшуючи висоту стрибків з 20 до 25 і 30 метрів, виконуючи такі трюки, як стрибки з машини на ходу або коли машина тягне його за собою. Зальцманн був залежний від відчуття вільного падіння і почав стрибати з парашутом у 20 років, а через 18 місяців перейшов до бейсджампінгу. «Я відчув: "Це воно"», — згадує спортсмен.

Зараз 37-річний австрієць є відомим пілотом у вінгсьюті, який ніколи довго не затримується на землі перед тим, як рушити в наступну пригоду. «Коли я на землі, я прагну до того, чого не можу зробити, — говорить Зальцманн про бажання бути в повітрі. — Кожен має свою пристрасть. Для мене це політ».

Для тих, хто не в курсі, вінгсьют — це підтримувальний одяг для стрибків, який одягають, щоб покращити продуктивність і контроль під час вільного падіння. Між руками та ступнями є крила, а між ногами — велика зона, яка надувається і розвиває профіль, щоб допомогти користувачеві летіти вперед і долати горизонтальні відстані.

Зальцманн на шляху до свого рекордного польоту © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Кожен має свою пристрасть. Для мене це політ Peter Salzmann

Зальцманн каже, що він настільки зосереджений перед стрибком, що не має часу на роздуми. «Ти живеш моментом, і у твоїй голові немає шляху назад», — каже він. Ментальна підготовка — обмірковування кожного кута та візуалізація — починається ще до того, як він приїжджає на місце стрибка. «Якщо в голові все йде гладко — ти готовий», — зазначає пілот.

Це небезпечний вид спорту. Під час підготовки до старту може настати момент, коли Зальцманн подумає: «Хвилинку, схоже, сьогодні не найкращий день. Краще відкладу це». «Перед складним стрибком я аналізую дані, а потім на виході, навіть якщо вони хороші, я прислухаюся до свого чуття. Якщо інтуїція підказує, що сьогодні щось не так, треба бути достатньо сильним, щоб не зробити цього», — пояснює він.

Неправильна оцінка ситуації може мати трагічні наслідки. У спільнотах бейсджампінгу та вінгсьютингу траплялося немало смертельних інцидентів. Зальцманн згадує випадок, коли умови були далекими від ідеальних, але молодий спортсмен хотів «здаватися крутим» і злетіти з вершини через присутність старшого, досвідченішого стрибуна. Пітер із друзями намагалися переконати його спуститися, але той все ж стрибнув і загинув.

«Це був дуже значущий випадок для мене, — каже Зальцманн. — Нам довелося спостерігати за ним [нещасним випадком]. Я вірю, що завдяки таким подіям, які ти переживаєш і на яких вчишся, ти стаєш більш чутливим і розвиваєш інтуїцію».

Новаторський вінгсьют-фойл змінив уявлення про польоти © Joerg Mitter/ Red Bull Content Pool Зальцманн здійнявся над альпійськими вершинами © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Попри всі ризики, він каже, що адреналін вже не відіграє великої ролі. «Те, що ти маєш, — це найінтенсивніша концентрація уваги, яку тільки можна уявити, — розповідає атлет. — Ти настільки зосереджений, що бачиш себе ззовні, уявляючи, як летиш. У тебе напружене все тіло, але страх не має значення. Я завжди кажу, що якщо я боюся, то це насправді попереджувальний знак, який не дає мені зробити якусь дурницю».

Я настільки зосереджений, що якщо з'являються якісь сумніви, наприклад, чи правильно я упакував парашут, це повністю вибиває мене з колії Peter Salzmann

Йому допомагає те, що він заздалегідь проводить дослідження: шукає в інтернеті фотографії та відео потенційного місця стрибка, уявляючи його в деталях, перш ніж підібратися ближче. Для проєкту з вінгсьют-фойлом Зальцманн вивчив кілька можливих точок для стрибка, перш ніж обрати виступ на висоті 4063 м на північному боці гори Юнгфрау — найвищої вершини у швейцарському регіоні Інтерлакен.

«Нарешті, я знову подумки проходжу через стрибок, зосереджуюсь і наближаюсь до краю. Я настільки зосереджений, що якщо з'являються якісь сумніви, наприклад, чи правильно я упакував парашут, це повністю вибиває мене з колії. Не трохи, а повністю. Але цього не відбувається, тому що я довіряю собі та своєму спорядженню».

Не слід забувати про щоденні фізичні тренування тривалістю від 10 до 20 хвилин, які здебільшого складаються з вправ для кору у поєднанні з йогою.

На створення нової конструкції пішло багато зусиль © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Інновації у вінгсьютингу — це «не зовсім про рекорди»

Зальцманн каже, що саме його здатність до інновацій підтримує свіжість спорту і дає йому відчуття успіху: «Я хочу рухатися вперед, оновлювати та не задовольнятися поточним станом розвитку».

Згадаймо проєкт вінгсьют-фойла, над яким Зальцманн працював разом із дизайнером Подліпніком, щоб створити костюм, який може долати більші відстані, ніж будь-коли раніше.

«Мене не дуже цікавлять рекорди, мене більше приваблюють інновації та розроблення нового льотного спорядження. Було б чудово побачити заголовок на кшталт: "Red Bull і Пітер Зальцманн розробляють нове інноваційне обладнання, що значно покращує ефективність польотів"».

Різні етапи розроблення фойла © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Місія виконана на обох фронтах.

Щодо майбутнього, Зальцманн каже, що «важко уявити, що він не буде цим займатися». Він бачить себе парапланеристом у віці 80 років, навіть якщо більше не літатиме в костюмі. А ще, звісно, не байдужий до стрибків з трампліна в Гімалаях та інших місцях, які вимагають багатоденних походів, акліматизації та ночівлі на висоті 6000 метрів. «Це моя величезна мета і пристрасть», — каже він.

Зрештою, Зальцманн підкреслює, що успіх — це «коли ти дійсно досягаєш мети, про яку думав, але з гарним настроєм і у безпечний спосіб».

Це визначення того, що Зальцманн досягає щоразу, здійснюючи стрибки.

Місія виконана, але це лише початок © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Вінгсьют-фойл: відповіді на найважливіші питання

Що таке вінгсьют і як він працює?

Вінгсьюти виготовляються з ріпстоп-нейлону і мають три крила: два між руками й тулубом та одне між ногами. Вони створюють підіймальну силу, яка сповільнює падіння і дозволяє користувачеві планерувати горизонтально. Форма та конструкція вінгсьюта збільшують площу поверхні, захоплюючи повітря для створення підіймальної сили та забезпечення контрольованого польоту. Пілот може змінювати напрямок і швидкість польоту, регулюючи кут нахилу та форму вінгсьюта.

Як робили вінгсьют-фойл?

Пітер Зальцманн демонструє вінгсьют-фойл © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Вінгсьют-фойл має розмах крил 2,1 м і сендвіч-конструкцію з пінопластовою серцевиною та надрукованими на 3D-принтері компонентами. Він кріпиться до передньої частини тулуба пілота. Пітер Зальцманн , розробник вінгсьют-фойла Андреас Подліпнік та Red Bull Advanced Technologies співпрацювали над його створенням. На розробку винаходу пішло близько трьох років, від початкової концепції до остаточного дизайну крила. За цей час було виготовлено і випробувано шість різних прототипів. Перед тестами у повітрі були проведені перші польоти в критій аеродинамічній трубі у Стокгольмі, Швеція.

Хто розробив вінгсьют-фойл?

Технологія є результатом спільних розробок Зальцманна та Подліпніка за підтримки інженерної команди Red Bull Advanced Technologies. Red Bull Advanced Technologies, з їхніми знаннями у галузі Формули-1 та аеродинаміці, допомогли знайти найбільш ефективну конфігурацію крила, профіль, форму, розмір, відстань від тіла та інші параметри для досягнення максимальної продуктивності.

Пітер Зальцманн здіймається у повітря над Альпами © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Хто такий Пітер Зальцманн?

Пітер Зальцманн — пілот у вінгсьюті світового класу, відомий не лише завдяки видатним польотам, які він здійснив по всьому світу, але й завдяки навичкам оператора повітряної камери та пристрасті до використання технологій.

Його подорож почалася ще в дитинстві, коли він стрибав з балкона батьків на подушки, а у 20 років вона переросла у парашутизм та бейсджампінг. Від перших стрибків з 110-метрового мосту в Хорватії до 1000-метрової скелі в Італії, Зальцманн швидко здійснив понад 500 стрибків по всьому світу. Згодом Пітер зосередився на польотах у вінгсьюті, роблячи свій внесок у стрімкий розвиток цього виду спорту, поєднуючи знання про погодні умови, аеродинаміку та географію для відкриття нових маршрутів польотів.