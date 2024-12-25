У світі гірськолижного спорту панують традиції: елегантні костюми з лайкри, неторкнуті схили та культура, заснована на дисципліні й етикеті. Але Лукас Пінейро Браатен — справжній бунтар. Його смілива енергетика та оригінальний стиль перевертають уявлення про те, що означає бути лижником — і кому це підходить. У свої 24 роки норвезько-бразильський новатор впевнено прокладає власний шлях. Недільний гігантський слалом у Бівер-Крік довів це.

Щойно повернувшись з нетривалої «відставки», Пінейро Браатен майже здобув сенсаційну перемогу. Другий заїзд був запеклим, але швейцарець Томас Тумлер випередив його всього на 0,12 секунди та зайняв перше місце. Проте Пінейро Браатен не надто засмутився через втрачене золото. Чому? Тому що для нього успіх — це не лише подіум. Хоча він беззаперечно амбітний і прагне стати найкращим у світі, кожний виступ — це ще й про те, щоб ловити момент. І його самба на подіумі у високих ковбойських чоботях зробила це очевидним.

Ентузіазм Лукаса Пінейро Браатена чітко простежується в його виступах © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Пінейро Браатен переписує правила катання на лижах, поєднуючи унікальну енергетику з багатогранною особистістю, яка виходить далеко за межі простої швидкості на схилах. Він створює імідж «вигнанця» та приносить у гру усе своє «я». Зосереджуючись не лише на результатах, він знайшов спосіб звільнитися від натиску, який зазвичай відчувають елітні атлети.

Він не просто спускається з гір на лижах, а намагається зруйнувати кордони — навіть у світі традиційних зимових видів спорту. Завдяки яскравим модним колабораціям та вмінню зачаровувати аудиторію за межами гірськолижного напряму, Лукас поєднав змагання з вуличною культурою у свіжий та автентичний спосіб.

Сьогодні він прикрашає білборди в куртках Moncler, привертаючи увагу і доводячи, що гірські лижі можуть мати трохи міського стилю. Спортсмен з'являється на сторінках чоловічих журналів, зокрема італійського видання Esquire, розповідаючи про свою пристрасть до одягу як форму самовираження.

Напередодні свого дебюту на Кубку світу у складі збірної Бразилії Пінейро Браатен зробив стратегічний крок — переїхав до Мілану, італійського епіцентру моди та дизайну, де відбудуться зимові Олімпійські ігри 2026 року у Мілані-Кортіна. Це місце, де стикаються гори та життя мегаполіса, віддзеркалюючи його унікальне поєднання ідентичностей. Як він сказав Олімпійському каналу: «Я люблю Італію, я люблю гори, я люблю місто. Я люблю творчу сторону. Я люблю все в ній. Тож, я думаю, що проживання там піде мені на користь».

Для Пінейро Браатена Мілан — це не просто логістичний центр для подорожей на гірськолижні курорти по всьому світу. Це полотно для його пристрастей. Тут лижі поєднуються з модою, творчість — з атлетизмом, а він відчуває себе як вдома. «Мілан-Кортіна 2026 вже не за горами. Я думаю, що просто перебуваючи тут і усвідомлюючи, що місце проведення Олімпіади буквально є моїм домом, я можу збільшити шанси на успіх», — поділився Пінейро Браатен.

Кидаючи виклик стереотипам

Гіршер і Лукас Пінейро Браатен повернулися в Зельден © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Пінейро Браатен зруйнував стереотип про надмірно сфокусованого спортсмена, який жертвує всім заради результату. Поза змаганнями він діджей, любитель моди та дизайнер, який процвітає у динамічній атмосфері Мілана — ідеального місця для того, хто переосмислює, що означає бути лижником.

Він не є типовим гірськолижником. З нафарбованими нігтями, незвичними черевиками та неймовірною харизмою, норвезько-бразильський спортсмен долає розрив між високопродуктивним світом змагального спорту та яскравою творчістю міста. Поєднуючи атлетизм із самовираженням, Пінейро Браатен перетворює катання на стиль життя: доступний, наснажливий та крутий.

Під час нещодавньої поїздки до Бівер-Крік він дав шанувальникам змогу зазирнути за лаштунки свого життя. Він розповів, де зупинявся, як проводив дні та з ким відпочивав. Завжди усміхнений, смішний і навіть співаючий, Браатен показав свою веселу, безтурботну сторону. Якби «Не відставати від Лукаса Пінейро Браатена» було шоу, можна впевнено сказати, що воно точно зацікавило б людей.

Написання історії

Підхід Пінейро Браатена до гірськолижного спорту полягає не лише в тому, щоб перемагати у змаганнях, а й у тому, щоб трансформувати культуру навколо нього. Спираючись на свою особистість та захоплення, він зробив схили більш доступними для «будь-кого, хто має мрію».

Я дуже пишаюся тим, що повернувся у гірськолижний спорт і представляю Бразилію Lucas Braathen

Представляючи Бразилію, він сповнений рішучості долати бар'єри, надихаючи інших. Юнак вже увійшов в історію, ставши першим бразильцем, який піднявся на п'єдестал пошани Кубку світу у Бівер-Крік. Пінейро Браатен знає, що фініш на подіумі має вирішальне значення для зміцнення його меседжу, адже кожна перемога привертає більше уваги медіа.

«Я дуже пишаюся тим, що повернувся у гірськолижний спорт і представляю Бразилію, — сказав він на початку цього року. — Я хочу сприяти розширенню та прийняттю різноманітності в спортивній спільноті, показуючи, що ти можеш досягти всього, чого хочеш — незалежно від того, хто ти й звідки ти родом».

Лукас Пінейро Браатен під бразильським прапором © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Народжений у Норвегії в родині матері-бразилійки та батька-норвежця, у дитинстві спортсмен часто переїжджав і шукав відчуття дому. Зрештою, він прийняв свою унікальність. Походження мотивує його стати першим бразильцем, який здобув медалі на найпрестижнішій світовій арені.

«Бразилія завжди мала великий вплив на те, ким я став як особистість і спортсмен. Можливість представляти 200 мільйонів бразильців — це мрія, яка стала реальністю», — сказав він в інтерв'ю Red Bull.

Зі схилів на вулиці

Шлях Пінейро Браатена був незвичним, і йому це подобається. Маючи бразильське коріння та репутацію людини, яка кидає виклик очікуванням, він приймає свій статус аутсайдера у нерідко ізольованому світі професійного гірськолижного спорту. Instagram атлета демонструє не лише його спортивну майстерність, але й чуття моди та ставлення до життя, яке резонує з молодими прихильниками.

Його бунтарська натура — це не випадковість, а свідомий вибір. Він не грає роль ренегата, а цілеспрямовано створює свій бренд. Поєднуючи креативні та спортивні прагнення, Пінейро Браатен хоче переосмислити, яким може бути сучасний лижник.

«Тепер я можу об'єднати дві мої найбільші платформи в житті, як я можу об'єднати творче «я» і спортивне «я». Це дає мені змогу створювати проєкти, які поєднують ці аспекти та, сподіваюся, придумати щось, чого ще не існувало», — каже він.

Від створення колаборацій до переосмислення гірських видів спорту — Пінейро Браатен завжди має мету. Він прагне показати, що гірські лижі — це не лише для еліти, а й для всіх, хто наважується втілювати власне бачення.

«Я використовував моду як одну з найбільших платформ, щоб показати відмінності й кинути виклик спортивній спільноті, показавши, що можна досягати результатів і бути переможцем, маючи при цьому іншу особистість або інтереси, — поділився він. — У всіх моїх кампаніях і проєктах я прагнув донести цю ідею по-новому. Мені дуже цікаво спостерігати, як я можу поєднати моду зі спортом. Я дійсно відчуваю, що це золотий час, і так і має бути, тому що ми бачимо, як ці явища зливаються воєдино. Це так потішно — суворий світ спорту, заснований на результатах, і безмежна творчість без обмежень та суджень».

Його безстрашна індивідуальність вже здійняла хвилю, але питання залишається відкритим: чи наважаться інші наслідувати його приклад?