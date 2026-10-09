Як Лука Джукич перебудував свої тренування: 5 уроків для кращої форми

Сербський спортсмен Лука Джукіч роками подорожував світом і випробовував себе проти еліти змагального фітнесу. Від Белграда до Маямі-Біч і Копенгагена — його досвід величезний, а список досягнень вражає.

Проте після перемоги на Dubai Fitness Championship наприкінці 2024 року наступний сезон залишив у нього відчуття незадоволення. Його наміром на кожному змаганні було змагатися з найкращими у своєму спорті й потрапляти на п'єдестал, але його цілі не відповідали реальності. Просто прийти й узяти участь було недостатньо.

Маючи омріяну Pro Card від World Fitness Project , Джукич завершив свій сезон 2025 року на World Fitness Project Finals у Копенгагені, Данія. Із 29 учасників він фінішував 24-м. Хоч це й забезпечило йому ще одну Pro Card на наступний сезон, Джукич був далекий від задоволення.

Лука Джукич посів 24-те місце на фіналі World Fitness Project 2025 © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Тож на початку 2026 року він покинув свій попередній тренувальний табір і тренера та ініціював перезапуск.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

«Я взяв кілька місяців перерви, коли сам себе програмував, два чи три місяці. Але я знав, що хочу почати працювати з коучем Фрейзером (Маккензі). Я знав, що якщо колись знову шукатиму тренера, то звернуся до нього», — каже Джукич.

01 Пошук правильного тренера й тренувального середовища

Якщо ім'я коуч Фрейзер Маккензі звучить знайомо — так і має бути. Його дедалі більший склад елітних атлетів, усі з тренувального табору Brute, уже включає гучні імена на кшталт Еймі Крінгл, Аніоля Екаї та Джека Фарлоу — усі власники Pro Card World Fitness Project 2026.

Quotation Ми зустрілися наступного дня після змагань — усе почалося одразу Лука Джукич

Джукич зв'язався з Маккензі на початку 2026 року, і вони взялися за графік.

«Ми почали працювати разом одразу після London Pro. Ми зустрілися наступного дня після події — усе почалося одразу. І ми склали план просто там», — пояснює Джукич.

Оскільки Джукич живе в Сербії, а Маккензі базується у Британії, вони працювали б дистанційно. Але як частина тренувального табору Brute Джукич тепер мав регулярний контакт не лише з тренером, а й зі своїми колегами-атлетами з Brute.

Тепер він був частиною елітної команди, віртуально тренуючись пліч-о-пліч із найкращими з найкращих — маючи змогу порівнювати результати, ділитися фідбеком, учитися й зростати.

02 Менше тренувань, але з більшою цілеспрямованістю

За дуже короткий час Джукич почав робити великі кроки у своїй формі на шляху до Tour Stop 2, Grand Park Pro.

«Гадаю, найбільша зміна загалом за 4 місяці — це те, що я скинув багато ваги, але сила лишилася тією самою. Я втратив майже 5 кілограмів від Tour Stop 1 до Tour Stop 2», — каже Джукич.

Джукич відчуває переваги своєї нової програми тренувань © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Ще одним переломним моментом стало запровадження цілком нової тренувальної системи. Джукич проводив менше часу в залі, але тренувався тяжче й зі значно більшою метою.

Він розпочав силовий цикл за методом Conjugate і додав більше допоміжної роботи.

«Це був мій перший раз, коли я робив цикл Conjugate, мій перший раз, коли я виконував деякі рухи, як-от присідання з гумою, румунську станову тягу, жими зі стійок і таке інше. Моє тіло чудово відреагувало», — каже він.

03 Нові способи атакувати свої слабкості

Новий підхід полягав не просто в тому, щоб працювати тяжче. Джукич і Маккензі почали знаходити різні способи опрацювати слабкості, які раніше його стримували.

«Раніше для віджимань у стійці на руках я просто тренував віджимання у стійці на руках. Але ми з Фрейзером знайшли інші речі, на які реагувало моє тіло. Я почав робити допоміжні вправи, утримувати положення й виконувати цілеспрямовану силову роботу для деяких із цих рухів», — каже Джукич.

Джукич хоче, щоб його вважали одним із найкращих бігунів © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Quotation Я хочу, щоб люди казали: «Окей, Лука — один із найкращих бігунів у пулі» Лука Джукич

Замість того щоб раз за разом відпрацьовувати рух, який йому не давався, Джукич зміцнював окремі компоненти, потрібні для його виконання. Ця зміна не просто покращила його фізичну гру. Вона змінила й мислення.

«Раніше я боявся, що з'являться певні рухи, але я почав чекати на них, і це створило велике зрушення в тому, як я атакую ці тренування».

Водночас Джукич і Маккензі не були готові жертвувати його найбільшою зброєю, опрацьовуючи слабкості.

«Але ще ми хочемо подбати, щоб сильні сторони ставали ще кращими. Тож тепер, коли з'являється біг, я хочу, щоб люди казали: "Окей, Лука — один із найкращих бігунів у пулі"», — пояснює він.

04 Перетворення слабкостей на зброю

На Grand Park Pro Джукич нарешті мав нагоду випробувати свій новий підхід.

Quotation Той перший день був великим підтвердженням для мене… тепер із 50 атлетів я був 20-м Лука Джукич

Першого дня він зіткнувся з двома тренуваннями, що містили вибухові тести на кшталт спринту на 40 ярдів і складні навички, зокрема віджимання у стійці на руках на паралетках, — усі тести, які зазвичай скидали його на дно таблиці.

«Нашою метою на вході було опинитися в середині пелотона після першого дня — зазвичай у цей момент я був би, мабуть, близько до дна пулу. Я не дуже вибуховий як атлет, а потім ми маємо цей великий об'єм на тренуванні з віджиманнями, що є моєю величезною слабкістю. Після тих двох тренувань першого дня я був 20-м, і я такий: "Окей, тепер ми в чудовій позиції"», — розмірковує Джукич.

Те, що для його фанатів могло мати вигляд тривожного старту, для Джукича відчувалося зовсім інакше. Він знав, що він саме там, де мусить бути.

«Той перший день був великим підтвердженням для мене — просто бо, порівняно з торішнім фіналом у Копенгагені, де ми теж мали віджимання у стійці на руках на паралетках. І з 30 атлетів я був 29-м, — каже Джукич. — А тепер із 50 атлетів я був 20-м».

Це був відчутний доказ того, що робота окупається.

05 Розвиток всебічної фізичної форми, щоб кинути виклик найкращим

Джукич наполегливо прагне потрапити на п’єдестал у 2026 році © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Наступний день приніс найбільший виклик — суперечливі тести: забіг на 10 кілометрів і жим лежачи на один максимальний повтор. Від жодного атлета не очікували, що він процвітатиме в обох. Процвітав лише один.

Джукич фінішував третім у забігу на 10 км за 38 хв 59 с, а тоді встановив особистий рекорд 156 кг (345 фунтів) у жимі лежачи, щоб фінішувати п'ятим.

«Я був єдиним атлетом у пулі, який потрапив у топ-5 і в забігу на 10 км, і в жимі», — гордо зазначає Джукич — і це справжня демонстрація всебічного атлета, яким він став за такий короткий час.

До кінця змагання Джукич був третім у загальному заліку, лише за дев'ять очок від другого місця, маючи чотири фініші в топ-10. Це був значний крок уперед — і початок чогось іще більшого.

Лише за кілька тижнів він виграв Wodcelona в Барселоні, Іспанія, забезпечивши собі першу змагальну перемогу разом із новим тренером.

Лука Джукич багато тренується в чорногорському в Тіваті © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Наразі посідаючи 11-те місце в таблиці World Fitness Project 2026, він націлився на World Fitness Project Finals у грудні, а якщо конкретніше — на п'єдестал.

Про автора Хто така Нікі Фреймон? Нікі Фреймонд — незалежна авторка Redbull.com, яка мешкає в Бойсі, штат Айдахо. Вона захоплюється всім, що пов’язано зі змагальним фітнесом, а також бігом по пересіченій місцевості та гонками. Вона писала для таких видань, як Red Bulletin та Barbend, а зараз працює журналісткою в Morning Chalk Up.