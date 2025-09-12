Ярослава Магучіх: рекорди, що переписують історію стрибків у висоту

13 вересня в Токіо на Японському національному стадіоні розпочнеться Чемпіонат світу з легкої атлетики, який за важливістю поступається лише літнім Іграм. Вісім днів кращі атлети світу, серед яких, звісно, й українська чемпіонка Ярослава Магучіх , випробовуватимуть свої сили. Ярослава їде в Японію за перемогою, адже, попри молодий вік, спортсменка вже довела: постійно підіймати встановлену планку — її стиль у спорті та житті. Від перших нагород на юніорських турнірах до безпрецедентного світового тріумфу — розповідаємо про рекорди Ярослави, які змінили історію стрибків у висоту.

«На тренуваннях я не думаю, що на наступних змаганнях мені потрібен рекорд. Коли я була молодша, Тетяна Володимирівна (Тетяна Степанова, тренерка Ярослави — ред.) деколи зупиняла мене, щоби я зберегла енергію для дорослого спорту», — розповідає атлетка в ексклюзивному інтерв’ю Red Bull Україна.

Сьогодні особливо часто згадують про феєричний Чемпіонат світу 2024 і підкорену планку 2,10 м. Тоді Ярослава Магучіх побила рекорд, який тримався 37 років, і буквально переписала світову історію стрибків у висоту. Та чи є ця перемога найбільшим досягненням української легкоатлетки?

Ми зібрали десять найяскравіших моментів у кар’єрі Ярослави Магучіх, аби показати, що її чемпіонський шлях розпочався задовго до тріумфу в Парижі й триває далі.

01 Перший європейський рекорд

Ярослава Магучіх розминається © Vadym Herasymenko / Red Bull Content Pool

Вік: 16 років і 10 місяців

Місце: Юнацький чемпіонат Європи з легкої атлетики, Дьєр (Угорщина)

Тодішні змагання були одним із перших серйозних викликів у кар’єрі молодої спортсменки. Ярославі Магучіх 16 років, вона порівняно легко отримала золото у своїй категорії з результатом 1,86 м. Утім, українка не планує зупинятись. Юна легкоатлетка замовляє планку 1,94 м. Майже на 10 см вище власного золотого результату.

«Я постійно чула від тренера, що ми змагаємось тільки самі з собою. Не треба дивитися на тих, хто стрибає нижче або вище — просто удосконалюй власні навички», — ділиться українська чемпіонка.

З третьої спроби Ярослава підкорює висоту. Це рекорд юнацьких чемпіонатів Європи. На той момент світовий рекорд серед юніорів становив 1,96 м.

02 Наймолодша переможниця в історії

Вік: 17 років і 7 місяців

Місце: Діамантова ліга 2019, Доха (Катар)

Діамантова ліга — це щорічні світові змагання з легкої атлетики. Одні з найпрестижніших у своїй категорії. Серед учасників — перспективні новачки й досвідчені майстри спорту. Кожен із них, незалежно від статусу й кількості завойованих нагород, намагається показати найкращі результати міжнародної серії.

Після європейського тріумфу 2018-го не минуло й року — Ярослава Магучіх встановлює новий особистий рекорд. Дівчина підкорює планку 1,96 м. Це повторення світового рекорду серед молоді, що приносить їй золото першого етапу Діамантової ліги і звання наймолодшої переможниці в історії цих змагань.

03 Перші 2.00 м

Ярослава Магучіх тренується в Португалії © Vadym Herasymenko/Red Bull Content Pool

Вік: 17 років і 8 місяців

Місце: Діамантова ліга 2019, Юджин (США)

Діамантова ліга продовжується. Уже за місяць після тріумфу в Досі Ярослава знову виходить на старт міжнародної серії. Перед нею новий виклик — підкорити планку 2,00 м. Дівчину вже не сприймають як новачка чи дебютанта. Усі навколо очікують від неї підкорення нових вершин.

«Бити чужі рекорди простіше. Коли тебе ніхто не знає, ти просто стрибаєш і все. А коли за тобою стежать, то після будь-якої помилки можуть сказати: “Боже, вона тут не може перестрибнути!”. Хтось хоче бачити рекорди щодня, щотижня, але так не буває. Головне — знати, що ти можеш, і йти до того, чого хочеш», — зізнається легкоатлетка.

У той день українка вперше підкорить планку у 2,00 м. Це принесе їй титул наймолодшої спортсменки в історії, яка стрибнула на таку висоту.

04 Перший світовий рекорд

Вік: 18 років і 11 днів

Місце: Чемпіонат світу серед юніорок, Доха (Катар)

30 вересня 2019 року. Дівчині щойно виповнилося 18 — і вона вперше серед учасниць дорослого чемпіонату світу. Змагання проходять важко. Підкорену раніше висоту 2,00 м того дня вдалося взяти тільки з третьої спроби. Сьогодні Ярослава називає цю перемогу найбільш емоційно складною у своїй спортивній кар’єрі:

«Ці змагання тривали для мене вічність. Пам’ятаю, як дивилася на табло, де йшла п’ятою, а хотіла бути в призах. Розумію, що я на межі, але стрибаю на 2,02 м з першої спроби. Це вже світовий рекорд! Тренерка тоді запропонувала зупинитися, але мені дуже хотілося спробувати 2,04 м. З третьої спроби все вдалося — і це була моя перша нагорода дорослого чемпіонату світу».

Попри те що Ярослава отримала срібну нагороду, дебютантка дорослого міжнародного чемпіонату встановила тоді свій перший у кар’єрі світовий рекорд. Результат українки став найкращим в історії серед спортсменів її віку.

05 Другий світовий рекорд

Ярослава Магучіх готується до виступу © Vadym Herasymenko / Red Bull Content Pool

Вік: 18 років і 4 місяці

Місце: Меморіал Олексія Дем’янюка, Львів (Україна)

12 березня 2016 року американська спортсменка Вашті Каннінгем встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту серед юніорок у приміщенні. Під час національних змагань у Портленді її результат 1,99 м став історичним досягненням. Менш ніж за чотири роки Ярослава Магучіх перевершить його вже на українському чемпіонаті.

Тоді, у Львові, українка підняла планку до 2,01 м. Це стало новим світовим рекордом зі стрибків у висоту в приміщенні серед спортсменів до 20 років, а також повторенням дорослого національного рекорду в цій дисципліні, що тримався непереможним з 2008 року.

Щоправда, планка 2,01 м недовго залишиться неперевершеною — вже за два тижні рекорд буде побито.

06 Перемогти саму себе

Ярослава Магучіх відпочиває між тренуваннями © Vadym Herasymenko / Red Bull Content Pool

Вік: 18 років і 5 місяців

Місце: Indoor Meeting, Карлсруе (Німеччина)

На попередніх змаганнях всього один сантиметр відділяв Ярославу Магучіх від того, щоб 18-річна спортсменка змогла вписати себе в національну історію зі стрибків у висоту в приміщенні серед дорослих. Два тижні тому вона вже повторила рекорд Віти Паламар, встановлений у 2008 році. Цього разу — планка підіймається на вирішальний сантиметр.

Планка на висоті 2,02 м. Ярослава Магучіх набирає темп, робить стрибок — і судді фіксують новий національний рекорд України. У віці 18 років дівчина досягає свого першого «дорослого» тріумфу.

За підсумками змагань Світового туру зі стрибків у висоту в приміщенні Ярославу визнають найкращою в загальному заліку.

07 Абсолютний і світовий рекорди водночас

Вік: 19 років і 4 місяці

Місце: Banskobystricka latka , Банська Бистриця (Словаччина)

2020-й стає роком, коли світ навколо завмирає. Ковідні обмеження тоді впливають на всіх — і спортсмени не виняток. Спершу скасовуються національні змагання, потім міжнародний комітет ухвалює рішення перенести чергові Ігри.

У серпні поволі повертається Діамантова ліга. Здається, що спорт оживає після перерви, але насправді повернення після паузи для багатьох означає починати все спочатку. Інтрига й суперництво набирають звичних темпів ближче до початку 2021 року.

2 лютого відбуваються чергові змагання з легкої атлетики у Словаччині. Ярослава підкорює планку 2,06 м і перетворює цю подію на історичний день. Результат стає новим світовим рекордом у приміщенні серед юніорів і абсолютним рекордом України зі стрибків у висоту. Тієї зими Ярослава Магучіх заслужено забирає титул найкращої легкоатлетки Європи.

08 Перші Ігри в Токіо

Вік: 19 років і 10 місяців

Місце: Токіо, Японія

Ігри є мрією і водночас головною метою кожного професійного спортсмена. Та насправді Ярослава Магучіх до 15 років взагалі не планувала пов’язувати свою кар’єру зі спортом. Ще чотири роки тому вона не уявляла себе на головних спортивних змаганнях світу — її просто зацікавила легка атлетика.

«Спершу це був біг, метання м’яча, бар’єри. Я ходила, пропускала і знову поверталася. Та коли спробувала стрибки у висоту, відчула нову пристрасть. Найголовніше у цьому спорті те, що ти можеш літати, як птах», — зізнається українська чемпіонка.

За місяць до Токіо українка бере участь у Чемпіонаті Європи до 23 років. Планка 2,00 м приносить їй перемогу і стає рекордом тогорічних змагань. Проте аналогічний результат на Іграх приносить спортсменці лише бронзу.

Можливо, саме тоді Ярослава вирішила, що обов’язково повернеться за золотими нагородами, але чи могла вона уявити, що станеться далі?

09 Золотий рік Ярослави Магучіх

Вік: 22 роки і 10 місяців

Місце: Діамантова ліга, Париж (Франція)

Наприкінці серпня 2023 року українська легкоатлетка вперше в кар’єрі стає чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Її результат — 2,01 м. Минає рік, і під час етапу Діамантової ліги в Парижі дівчина вирішує підняти планку майже на 10 см:

«Були важкі змагання. Нижчі висоти підкорилися з другої спроби. Взяла 2,07, мій особистий рекорд, але відчувала, що варто стрибати на 2,10 м. Вирішила зробити тільки одну спробу. А потім — вау! 2,10 м — і планка стоїть!»

Ярослава була шокована, але чимшвидше піднялася з мату. Якби планка впала — результат би не зарахували. Цього не сталося, тож Ярослава Магучіх здобула титул світової рекордсменки зі стрибків у висоту.

Попередній рекорд тримався з 1987 року. Його встановила Стефка Костадинова, болгарська легкоатлетка, яка тоді злетіла на 2,09 м.

«Перед рекордом ми спілкувалися наживо. Вона мені сказала, що варто спробувати підкорити світовий рекорд, це також було неабияким поштовхом для мене», — згадує Ярослава Магучіх.

Менш ніж за місяць, у тому-таки Парижі, Ярослава Магучіх здобуде своє перше золото Ігор. Дівчина, яка ще сім років тому не бачила себе у професійному спорті, сходить на найвищу сходинку п’єдесталу легкої атлетики.

10 Нові рекорди

Вік: 23 роки і 6 місяців

Місце: Чемпіонат Європи 2025, Апелдорн (Нідерланди)

Ярослава Магучіх неабияк змінилася з часу перших виступів у своїй професійній кар’єрі. Сьогодні дівчина має впізнаваний стиль: яскравий макіяж, завжди спокійний вигляд і неймовірно щиру посмішку після вдалого стрибка. Незмінним залишається лише її вміння досягати нового й постійно перевершувати себе.

У березні цього року спортсменка виграла свій третій поспіль чемпіонат Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Наразі це повторення рекорду легендарної німецької легкоатлетки Розмарі Аккерман, яка до того ж першою із жінок підкорила 2,00 м у стрибках у висоту.

Те, як довго спортсменки розділятимуть це досягнення, залежить тепер тільки від 23-річної українки.

«Вище за мене поки не стрибнули, отже мені доведеться бити цей рекорд. Насправді мені дуже приємно чути, коли дівчата кажуть, що я є мотивацією для них вдосконалювати себе. Це мене надихає. Тому я мотивую їх, а вони мене».

Ярославі Магучіх 23 роки. З того, як налаштована українська спортсменка, стає зрозуміло: всі наявні досягнення — це лише початок її стрімкого кар’єрного шляху. Усе, що нам вдалося зробити, — це зафіксувати результати дівчини на цей момент. Але хто знає, яку висоту Ярослава спробує підкорити наступного сезону?