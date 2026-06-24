Усе, що потрібно знати про мейджори з Counter-Strike

Мейджори з Counter-Strike належать до найпрестижніших турнірів у всьому кіберспорті. Уже понад 12 років вони є наріжним каменем змагального календаря — і для гравців, і для команд, і для вболівальників. З огляду на те, що цього місяця проходить IEM Cologne, а Natus Vincere повертаються до активних виступів, саме час розібратися в усьому, що стосується мейджорів.

01 Що таке «Major» з Counter-Strike?

Матьє «ZywOo» Ербо — єдиний триразовий MVP в історії © Helena Kristiansson/ESL FACEIT Group

Якщо проводити аналогію, мейджор — це щось на кшталт чемпіонату світу з футболу або турніру Великого шолома в тенісі. У сезоні Counter-Strike це подія, яку пропускати просто не можна.

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Якщо ти колись дивився стримера на кшталт Kameto чи будь-який матч із Counter-Strike, то напевно бачив зброю з яскравими блискучими наклейками. Так от: лише учасники мейджору можуть отримати власний фірмовий стікер у грі.

Команда, що перемагає на мейджорі, назавжди входить в історію гри й забирає 500 000 із 1 250 000 доларів загального призового фонду.

02 Історія турнірів серії Major

B1ad3 вболіває за своїх гравців в Атланті © Brian Hall/Red Bull Content Pool

16 вересня 2013 року компанія Valve (розробник гри) оголосила про запуск офіційних мейджорів у Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Початковий бюджет у 250 000 доларів частково сформувала сама спільнота — через оновлення «Arms Deal», яке й запровадило перші скіни в CS:GO. Перший турнір відбувся на DreamHack Winter 2013 у Швеції, зібравши 16 найсильніших команд світу.

Саме Valve встановлює правила, визначає кількість команд, затверджує організаторів і може забороняти гравцям виступи. Без підтримки Valve жоден турнір не може отримати статус мейджору — навіть із рекордним призовим фондом.

У 2016 році видавець подвоїв призовий фонд до 1 000 000 доларів і скоротив календар до двох мейджорів на рік. До 2025-го фонд зріс уже до 1 250 000 доларів, а кількість команд-учасниць — до 32.

Після виходу Counter-Strike 2 (CS2) у вересні 2023 року всі мейджори проводяться вже на цій новій версії гри. BLAST Paris Major 2023 став останнім мейджором, зіграним на CS:GO, перш ніж турнір перейшов на CS2 на PGL Major Copenhagen 2024.

З роками мейджори з Counter-Strike перетворилися на справжні культурні події світового кіберспорту. PGL Major Stockholm 2021 зібрав 2,75 мільйона одночасних глядачів під час фіналу — на той момент абсолютний рекорд для франшизи. Арени приймають тисячі вболівальників наживо: Lanxess Arena в Кельні, яку прозвали «Собором Counter-Strike», вміщує до 18 000 людей.

Турніри з Counter-Strike збирають величезну кількість глядачів © Luc Bouchon/ESL FACEIT Group

Ці цифри ставлять мейджори з CS2 в один ряд із найпопулярнішими кіберспортивними подіями світу — поруч із Worlds із League of Legends та The International із Dota 2.

03 Список переможців мейджорів

В історії Counter-Strike такі команди, як Natus Vincere та Astralis, давно стали еталоном серед найсильніших колективів світу — і їхні результати на мейджорах це лише підтверджують.

Турнір Переможець Країна Гравці DreamHack Winter 2013 fnatic 🇬🇧 Англія 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 Devilwalk 🇸🇪 schneider 🇸🇪 pronax ESL One Cologne 2014 Ninjas in Pyjamas 🇸🇪 Швеція 🇸🇪 friberg 🇸🇪 f0rest 🇸🇪 Xizt 🇸🇪 Fifflaren 🇸🇪 GeT_RiGhT DreamHack Winter 2014 Team-LDLC 🇫🇷 Франція 🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 SmithZz 🇫🇷 shox 🇫🇷 kioShiMa ESL One Katowice 2015 fnatic 🇬🇧 Англія 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ ESL One Cologne 2015 fnatic 🇬🇧 Англія 🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ DreamHack Cluj-Napoca 2015 EnvyUs 🇺🇸 США 🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 apEX 🇫🇷 kennyS 🇫🇷 kioShiMa MLG Columbus 2016 Luminosity Gaming 🇺🇸 США 🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO ESL One Cologne 2016 Luminosity Gaming 🇺🇸 США 🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO ELEAGUE Major Atlanta 2017 Astralis 🇩🇰 Данія 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Kjaerbye PGL Major Krakow 2017 Gambit Gaming 🇰🇿 Казахстан 🇰🇿 AdreN 🇰🇿 mou 🇰🇿Hobbit 🇺🇦 Zeus 🇷🇺 Dosia ELEAGUE Major Boston 2018 Cloud9 🇺🇸 США 🇺🇸 autimatic 🇺🇸 Skadoodle 🇺🇸 tarik 🇺🇸 Stewie2K 🇺🇸 RUSH FACEIT London Major 2018 Astralis 🇩🇰 Данія 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk IEM Katowice 2019 Astralis 🇩🇰 Данія 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk StarLadder Major Berlin 2019 Astralis 🇩🇰 Данія 🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk PGL Major Stockholm 2021 Natus Vincere 🇺🇦 Україна 🇺🇦 s1mple 🇺🇦 b1t 🇷🇺 Perfecto 🇷🇺 Boombl4 🇷🇺 electronic PGL Major Antwerp 2022 FaZe Clan 🇺🇸 США 🇳🇴 rain 🇩🇰 karrigan 🇨🇦 Twistzz 🇱🇻 broky 🇪🇪 ropz BLAST Paris Major 2023 Team Vitality 🇫🇷 Франція 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇮🇱 Spinx 🇩🇰 Magisk 🇩🇰 dupreeh PGL Major Copenhagen 2024 Natus Vincere 🇺🇦 Україна 🇫🇮 Aleksib 🇷🇴 iM 🇱🇹 jL 🇺🇦 w0nderful 🇺🇦 b1t BLAST Austin Major 2025 Team Vitality 🇫🇷 Франція 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii StarLadder Budapest Major 2025 Team Vitality 🇫🇷 Франція 🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii

Культові моменти в історії мейджорів

Бездоганна гра NaVi — Стокгольм 2021. Natus Vincere виграли мейджор у Стокгольмі, не поступившись жодною картою за весь турнір — абсолютна перша подія такого роду в історії мейджорів CS:GO. s1mple, визнаний MVP турніру, видав одну з найдовершеніших ігор в історії змагального кіберспорту.

Камбек Cloud9 — Бостон 2018 : Поступаючись 11-15 на вирішальній карті, американці з Cloud9 здійснили камбек в овертаймі проти FaZe Clan просто перед домашньою публікою. Це був перший північноамериканський мейджор в історії — і зала тоді була повністю на боці своїх.

Gambit, аутсайдери з Кракова — Краків 2017 : Команда з Казахстану, що перед турніром посідала лише 15-те місце в світовому рейтингу, послідовно обіграла найсильніші колективи світу під керівництвом Zeus — колишнього капітана NaVi — і забрала титул. Цей результат досі вважають найбільшим подвигом в історії мейджорів на CS:GO.

ZywOo, єдиний триразовий MVP в історії : Француз Матьє «ZywOo» Ербо з Team Vitality — єдиний гравець в історії, якого тричі визнавали MVP мейджору. Цей абсолютний рекорд лише зміцнює його позиції в дискусії про найкращого гравця всіх часів.

Astralis, абсолютне домінування — 2018–2019 : Чотири мейджори поспіль, три перемоги підряд. Безпрецедентний рівень командної гри, який дозволяє порівнювати датчан із найвидатнішими спортивними династіями в історії. Жодна інша команда відтоді так і не наблизилася до цього рекорду.

Дивись другий епізод нашої серії «CS:GO. Спогади»:

1 год 36хв Спогади про CS:GO - Фінальні роки Дізнайся, як тактичний шутер CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) став світовим феноменом.

04 П’ять етапів турніру Major

Турнір Counter-Strike Major складається з п’яти етапів:

Кваліфікація

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап плей-оф

Формат еволюціонував з роками: перші мейджори на CS:GO збирали по 16 команд (2013–2017), потім кількість розширили до 24 (2018–2024), а з BLAST Austin Major 2025 — до 32 команд. Це рішення Valve ухвалила, щоб циркуляція турніру краще відображала розклад сил найсильніших команд світу.

З 2025 року систему кваліфікації повністю переробили. Регіональні відбіркові турніри RMR пішли в минуле — натомість з'явився рейтинг VRS, який визначає найсильніші команди на основі результатів у своєму континенті.

b1t допоміг NaVi здобути перемогу на PGL Major Stockholm 2021 © Vadym Herasymenko/Red Bull Content Pool

Очки команди набирають або втрачають протягом року залежно від результатів на турнірах. Чим вище команда в рейтингу — тим на більш просунутому етапі вона стартує. Найсильніші колективи одразу потрапляють на третій етап, прямо перед фінальною стадією.

Перші три етапи після кваліфікації проходять безпосередньо на місці проведення турніру, відкриваючи два тижні змагань, і розігруються за швейцарською системою серед 16 команд. Щоб пройти далі, потрібні три перемоги — інакше дорога одна, до аеропорту.

Матчі перших двох раундів грають до однієї перемоги (bo1), а починаючи з третього раунду — вже у форматі bo3 (до двох перемог із трьох карт), що для команд із двома поразками поспіль автоматично означає виліт.

Playoff Stage — фінальний етап мейджору, що проходить просто на арені перед живою публікою. Чвертьфінали, далі півфінали — і вихід у Гранд-фінал. Усі матчі плей-оф грають у форматі bo3, окрім самого Гранд-фіналу: з Budapest Major 2025 його проводять у форматі bo5 (до трьох перемог із п'яти карт) — це рішення Valve, щоб надати ще більшої ваги цьому історичному моменту.

Aleksib — гравець команди Natus Vincere © Helena Kristiansson/ESL FACEIT Group

05 Розподіл призового фонду ($1 250 000)

Місце Виграш 1-ше $500,000 2-ге $170,000 3–4-те $80,000 5–8-ме $45,000 9–11-те $20,000 12–14-те $20,000 15–16-те $20,000

Переможець мейджору забирає 500 000 доларів — це 40% від усього призового фонду. Команди, що вилітають уже на Stage 1 (до плей-оф), не отримують жодних призових.

06 Як обирають міста для проведення мейджорів?

Організація мейджору — справа дуже непроста. Якщо взяти останній зіграний турнір, StarLadder Budapest Major 2025, варто запам'ятати дві речі: StarLadder і Будапешт.

StarLadder — це назва організації, яка відповідає за все на місці: продаж квитків, комп'ютерну техніку, оренду стадіону й безліч інших деталей. Кожен потенційний організатор веде переговори з Valve, намагаючись переконати видавця довірити йому проведення мейджору.

Будапешт, як ти вже здогадався, — це місто, і саме організатор вирішує, де проходитиме його турнір. Майданчик має бути достатньо великим, щоб вмістити всіх причетних до події, і в більшості випадків міська влада фінансово підтримує організацію.

Два найзнаковіші міста в кіберспорті Counter-Strike — це Кельн і Катовіце. Хоча зараз вони вже не приймають мейджорів, IEM Cologne та IEM Katowice не втратили ані краплі престижу. Перемога на будь-якому з цих турнірів і досі залишається однією з найвищих відзнак у Counter-Strike — віхою, про яку мріє кожен професіонал. Якщо говорити футбольними термінами: якщо мейджори — це чемпіонат світу, то Кельн і Катовіце — це Ліга чемпіонів.

Видавець гри Valve, звісно, має вирішальне слово в переговорах між організаторами та містами. Якщо щось не влаштовує компанію, вона може просто відмовити в наданні турніру статусу мейджору. Для останнього мейджору на Counter-Strike: Global Offensive організація BLAST обрала саме Париж — у 2023 році.

07 Розклад IEM Кельн 2026

Через десять років Lanxess Arena — також відома як «Собор Counter-Strike» — знову приймає мейджор в рамках видання 2026 року. Team Vitality, що перемогли в торішньому турнірі, цьогоріч є головними фаворитами. Французький колектив прагне здобути свою четверту зірку й зрівнятися з Astralis за кількістю виграних мейджорів.

Кельнський мейджор запроваджує нововведення: уперше в історії мейджорів усі матчі Stage 3 проходитимуть у форматі bo3, включно з першими раундами. Це рішення ESL та Valve, оголошене у лютому 2026 року, покликане надати ще більшої ваги цій ключовій стадії турніру. Крім того, цей етап проходитиме на новому майданчику — у Palladium у Кельні, перед живою публікою, що стало вперше для цієї стадії турніру.

1-й етап

2–5 червня 2026 року

16 команд стартують на Stage 1, борючись за виживання в турнірі:

BetBoom

GamerLegion

TYLOO

HEROIC

MIBR

B8

NRG

BIG

Team Liquid

M80

Lynn Vision

SINNERS

FlyQuest

Sharks

Gaimin Gladiators

THUNDER dOWNUNDER

Етап 2

6–9 червня 2026 року

До 2-го етапу виходять ці 8 команд:

Team Spirit

Astralis

G2 Esports

FUT Esports

Monte

Команда 9z

paiN Gaming

Legacy

Етап 3

11–15 червня 2026 року

Ці 8 команд одразу проходять до етапу 3.

Team Vitality (чинні чемпіони)

Natus Vincere

PARIVISION

Aurora Gaming

Team Falcons

MOUZ

FURIA Esports

The MongolZ

Плей-оф (усі часові позначення вказано за CEST)

Четвер, 18 червня:

Чвертьфінал 1 — 15:45

Чвертьфінал 2 — 19:00

П'ятниця, 19 червня:

Чвертьфінал 3 — 15:45

Чвертьфінал 4 — 19:00

Субота, 20 червня:

Півфінал 1 — 15:45

Півфінал 2 — 19:00

Неділя, 21 червня:

Фінал — 17:00

Часті запитання Які карти грають на мейджорах з CS2? Мейджори використовують активний пул карт CS2, який визначає й оновлює Valve. На IEM Cologne Major 2026 до пулу входять: Ancient, Anubis, Dust II, Inferno, Mirage, Nuke, Overpass. Ancient

Anubis

Dust II

Inferno

Mirage

Nuke

Overpass Ці карти Valve відбирає за критерієм змагального балансу. Перед кожним матчем команди проводять систему вето (бан/пік), обираючи, на яких картах гратимуть, — це важлива стратегічна складова, особливо у форматах bo3 чи bo5. Де й коли відбудеться наступний мейджор з Counter-Strike? Після IEM Cologne 2026 цикл продовжить PGL Singapore Major 2026 (25 листопада — 13 грудня 2026) — історичне видання, яке стане першим випадком проведення мейджору з Counter-Strike у Південно-Східній Азії. Розклад майбутніх турнірів серії Major, підтверджений компанією Valve: PGL Major Singapore 2026 — 25 листопада — 13 грудня 2026 року (Сінгапур)

FiRe Major Buenos Aires 2027 — 31 травня — 20 червня 2027 року (Буенос-Айрес, Аргентина)

CS2 Major Championship Summer 2028 — 29 травня — 18 червня 2028 року (місце проведення буде визначено пізніше) Після IEM Cologne 2026 тур продовжиться турніром PGL Singapore Major 2026 (25 листопада – 13 грудня 2026 року) – історичним турніром, який стане першим турніром серії Major з Counter-Strike, що відбудеться в Південно-Східній Азії. Хто виграв найбільше турнірів серії Major у Counter-Strike? Рекордсменом є Astralis із 4 титулами мейджору (Атланта 2017, Лондон 2018, Катовіце 2019, Берлін 2019), три з яких — поспіль; цей подвиг досі ніхто не повторив. Team Vitality наразі мають 3 мейджори (Париж 2023, Остін 2025, Будапешт 2025) і намагатимуться зрівняти цей рекорд на IEM Cologne 2026. У fnatic також 3 титули. Скільки турнірів серії Major з Counter-Strike проводиться щороку? Із 2016 року щороку проводять два мейджори — один у середині року (влітку), другий наприкінці (восени чи взимку). До 2016-го за сезон могло відбуватися аж три мейджори. Що таке стікери мейджору і чому вони такі цінні? Починаючи з мейджору в Катовіце 2014 року, кожна команда-учасниця отримує офіційний внутрішньоігровий стікер, а з Cologne 2015 — кожен гравець має власний фірмовий стікер. Ці стікери випускають у кількох варіантах якості: paper, glitter, holographic, foil та gold — кожен тип має свою рідкісність і ринкову вартість. Стікери мейджору можна придбати лише через капсули, доступні протягом турніру (Contenders, Challengers і Legends — залежно від статусу команд). З кожної покупки стікера 50% доходу йде гравцям або командам, а інші 50% — Valve. Після завершення турніру капсули зникають з офіційного продажу. Саме ця штучна рідкісність і пояснює зростання вартості стікерів із часом: голографічний стікер «Titan» із Катовіце 2014 продали за 80 000 доларів у 2023 році на вторинному ринку — найдорожчий обмін стікером в історії гри. Не менш бажаними є й souvenir-скіни (скіни зброї з підписами гравців, що випадають під час матчів): після мейджору в Бостоні 2018-го souvenir-скін MVP від Cloud9 продали за 61 000 доларів. Що таке швейцарська система, яка використовується на турнірах серії Major? Швейцарська система — це формат групового етапу, який застосовують на кожній стадії мейджорів із 2017 року. 16 команд грають одна проти одної залежно від балансу перемог/поразок: команда з двома перемогами зустрічається з командою з такою ж кількістю перемог. Щоб пройти далі, потрібні три перемоги. Три поразки означають виліт. Перші раунди грають у форматі bo1, а з третього раунду — у bo3. Чи можуть забороняти виступи на мейджорах? Так. Valve може забороняти гравцям участь у мейджорах із двох основних причин: VAC-бан (Valve Anti-Cheat): якщо систему анти-чит Valve фіксує читерство гравця, його назавжди забороняють на захищених серверах, а отже — і на будь-якому мейджорі. Один із найвідоміших таких випадків — справа KQLY, гравця французької команди Titan, якого забанили в 2014 році буквально перед самим DreamHack Winter Major.

Договірні матчі: Valve також може виключити гравців, визнаних винними у фіксованих матчах. Найгучніший випадок — скандал iBUYPOWER 2014 року, коли кількох північноамериканських гравців довічно відсторонили від мейджорів за навмисний програш матчу заради ігрових скінів. Ці бани ухвалює Valve, і вони можуть бути довічними — іноді ставлячи крапку в кар'єрі навіть провідних професійних гравців. Кому належить місце на мейджорі — команді чи гравцям? Це одне з найменш відомих, але найважливіших правил мейджорів: за регламентом Valve, місце на мейджорі належить саме гравцям, а не організації. Якщо команда кваліфікувалася на мейджор, але до старту турніру її гравці перейшли в іншу структуру, місце успадковує саме нова команда гравців — а не колишня організація. Історичний приклад: на ELEAGUE Major 2017 команда EnVyUs кваліфікувалася на наступний мейджор. Але до його початку троє гравців перейшли до G2 Esports — у результаті EnVyUs втратили своє місце, яке дісталося новій команді трансферованих гравців. Це правило має цілком практичні наслідки для трансферів у період кваліфікації й залишається однією з особливостей, що відрізняють цикл мейджорів від усіх інших кіберспортивних змагань. Що таке «Major Pick’ems» і як вони працюють? Pick'ems — це система прогнозів, вбудована прямо в CS2 і доступна під час кожного мейджору. Гравці прогнозують, які команди пройдуть далі, а які вилетять на кожному етапі турніру (Opening Stage, Elimination Stage, Playoffs). Як це працює: обираєш команди, які, на твою думку, пройдуть далі на кожному етапі;

що точніші прогнози — то більше жетонів і ексклюзивних бейджів отримуєш у грі;

деякі бейджі вкрай рідкісні (наприклад, «золотий» бейдж дають лише за повністю правильно вгадану всю стадію турніру). Pick'ems доступні через Viewer Pass — пропуск, який можна придбати в CS2; він відкриває доступ до Pick'ems, косметичних винагород (нашивок, капсул зі стікерами) і дозволяє стежити за турніром прямо з гри. Частину доходу від продажу Viewer Pass передають командам-учасницям.