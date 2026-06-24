Гравці команди Navi святкують перемогу з трофеєм після виграшу фіналу чемпіонату з Counter-Strike на DreamHack Atlanta 2026 у штаті Джорджія, США.
© Brian Hall/Red Bull Content Pool
Кіберспорт

Усе, що потрібно знати про мейджори з Counter-Strike

Перший мейджор з Counter-Strike у 2026 році вже стартував. Розповідаємо все про команди, формат і сюжетні лінії, які визначать цей турнір.
Автор Enzo Brûlé
Читати 9 хв.Updated on

Частина історії

Спогади про CS:GO - Фінальні роки

Дізнайся, як тактичний шутер CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) став світовим феноменом.

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Резюме

  1. 1
    Що таке «Major» з Counter-Strike?
  2. 2
    Історія турнірів серії Major
  3. 3
    Список переможців мейджорів
  4. 4
    П’ять етапів турніру Major
  5. 5
    Розподіл призового фонду ($1 250 000)
  6. 6
    Як обирають міста для проведення мейджорів?
  7. 7
    Розклад IEM Кельн 2026
Мейджори з Counter-Strike належать до найпрестижніших турнірів у всьому кіберспорті. Уже понад 12 років вони є наріжним каменем змагального календаря — і для гравців, і для команд, і для вболівальників. З огляду на те, що цього місяця проходить IEM Cologne, а Natus Vincere повертаються до активних виступів, саме час розібратися в усьому, що стосується мейджорів.
01

Що таке «Major» з Counter-Strike?

Матьє «ZywOo» Ербо святкує перемогу у 2025 році.

Матьє «ZywOo» Ербо — єдиний триразовий MVP в історії

© Helena Kristiansson/ESL FACEIT Group

Якщо проводити аналогію, мейджор — це щось на кшталт чемпіонату світу з футболу або турніру Великого шолома в тенісі. У сезоні Counter-Strike це подія, яку пропускати просто не можна.

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Якщо ти колись дивився стримера на кшталт Kameto чи будь-який матч із Counter-Strike, то напевно бачив зброю з яскравими блискучими наклейками. Так от: лише учасники мейджору можуть отримати власний фірмовий стікер у грі.
Команда, що перемагає на мейджорі, назавжди входить в історію гри й забирає 500 000 із 1 250 000 доларів загального призового фонду.
02

Історія турнірів серії Major

Команда Navi бере участь у фіналі чемпіонату Counter Strike на Dreamhack в Атланті, штат Джорджія, США, 17 травня 2026 року

B1ad3 вболіває за своїх гравців в Атланті

© Brian Hall/Red Bull Content Pool

16 вересня 2013 року компанія Valve (розробник гри) оголосила про запуск офіційних мейджорів у Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Початковий бюджет у 250 000 доларів частково сформувала сама спільнота — через оновлення «Arms Deal», яке й запровадило перші скіни в CS:GO. Перший турнір відбувся на DreamHack Winter 2013 у Швеції, зібравши 16 найсильніших команд світу.
Саме Valve встановлює правила, визначає кількість команд, затверджує організаторів і може забороняти гравцям виступи. Без підтримки Valve жоден турнір не може отримати статус мейджору — навіть із рекордним призовим фондом.
У 2016 році видавець подвоїв призовий фонд до 1 000 000 доларів і скоротив календар до двох мейджорів на рік. До 2025-го фонд зріс уже до 1 250 000 доларів, а кількість команд-учасниць — до 32.
Після виходу Counter-Strike 2 (CS2) у вересні 2023 року всі мейджори проводяться вже на цій новій версії гри. BLAST Paris Major 2023 став останнім мейджором, зіграним на CS:GO, перш ніж турнір перейшов на CS2 на PGL Major Copenhagen 2024.
З роками мейджори з Counter-Strike перетворилися на справжні культурні події світового кіберспорту. PGL Major Stockholm 2021 зібрав 2,75 мільйона одночасних глядачів під час фіналу — на той момент абсолютний рекорд для франшизи. Арени приймають тисячі вболівальників наживо: Lanxess Arena в Кельні, яку прозвали «Собором Counter-Strike», вміщує до 18 000 людей.
Уболівальники реагують на вихід команд Counter-Strike на арену в 2025 році.

Турніри з Counter-Strike збирають величезну кількість глядачів

© Luc Bouchon/ESL FACEIT Group

Ці цифри ставлять мейджори з CS2 в один ряд із найпопулярнішими кіберспортивними подіями світу — поруч із Worlds із League of Legends та The International із Dota 2.
03

Список переможців мейджорів

В історії Counter-Strike такі команди, як Natus Vincere та Astralis, давно стали еталоном серед найсильніших колективів світу — і їхні результати на мейджорах це лише підтверджують.

Турнір

Переможець

Країна

Гравці

DreamHack Winter 2013

fnatic

🇬🇧 Англія

🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 Devilwalk 🇸🇪 schneider 🇸🇪 pronax

ESL One Cologne 2014

Ninjas in Pyjamas

🇸🇪 Швеція

🇸🇪 friberg 🇸🇪 f0rest 🇸🇪 Xizt 🇸🇪 Fifflaren 🇸🇪 GeT_RiGhT

DreamHack Winter 2014

Team-LDLC

🇫🇷 Франція

🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 SmithZz 🇫🇷 shox 🇫🇷 kioShiMa

ESL One Katowice 2015

fnatic

🇬🇧 Англія

🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ

ESL One Cologne 2015

fnatic

🇬🇧 Англія

🇸🇪 JW 🇸🇪 flusha 🇸🇪 pronax 🇸🇪 olofmeister 🇸🇪 KRIMZ

DreamHack Cluj-Napoca 2015

EnvyUs

🇺🇸 США

🇫🇷 Happy 🇫🇷 NBK 🇫🇷 apEX 🇫🇷 kennyS 🇫🇷 kioShiMa

MLG Columbus 2016

Luminosity Gaming

🇺🇸 США

🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO

ESL One Cologne 2016

Luminosity Gaming

🇺🇸 США

🇧🇷 Fallen 🇧🇷 fer 🇧🇷 coldzera 🇧🇷 fnx 🇧🇷 TACO

ELEAGUE Major Atlanta 2017

Astralis

🇩🇰 Данія

🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Kjaerbye

PGL Major Krakow 2017

Gambit Gaming

🇰🇿 Казахстан

🇰🇿 AdreN 🇰🇿 mou 🇰🇿Hobbit 🇺🇦 Zeus 🇷🇺 Dosia

ELEAGUE Major Boston 2018

Cloud9

🇺🇸 США

🇺🇸 autimatic 🇺🇸 Skadoodle 🇺🇸 tarik 🇺🇸 Stewie2K 🇺🇸 RUSH

FACEIT London Major 2018

Astralis

🇩🇰 Данія

🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk

IEM Katowice 2019

Astralis

🇩🇰 Данія

🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk

StarLadder Major Berlin 2019

Astralis

🇩🇰 Данія

🇩🇰 gla1ve 🇩🇰 dupreeh 🇩🇰 device 🇩🇰 Xyp9x 🇩🇰 Magisk

PGL Major Stockholm 2021

Natus Vincere

🇺🇦 Україна

🇺🇦 s1mple 🇺🇦 b1t 🇷🇺 Perfecto 🇷🇺 Boombl4 🇷🇺 electronic

PGL Major Antwerp 2022

FaZe Clan

🇺🇸 США

🇳🇴 rain 🇩🇰 karrigan 🇨🇦 Twistzz 🇱🇻 broky 🇪🇪 ropz

BLAST Paris Major 2023

Team Vitality

🇫🇷 Франція

🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇮🇱 Spinx 🇩🇰 Magisk 🇩🇰 dupreeh

PGL Major Copenhagen 2024

Natus Vincere

🇺🇦 Україна

🇫🇮 Aleksib 🇷🇴 iM 🇱🇹 jL 🇺🇦 w0nderful 🇺🇦 b1t

BLAST Austin Major 2025

Team Vitality

🇫🇷 Франція

🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii

StarLadder Budapest Major 2025

Team Vitality

🇫🇷 Франція

🇫🇷 apEX 🇫🇷 ZywOo 🇪🇪 ropz 🇮🇱 flameZ 🇬🇧 mezii

Культові моменти в історії мейджорів
  • Бездоганна гра NaVi — Стокгольм 2021. Natus Vincere виграли мейджор у Стокгольмі, не поступившись жодною картою за весь турнір — абсолютна перша подія такого роду в історії мейджорів CS:GO. s1mple, визнаний MVP турніру, видав одну з найдовершеніших ігор в історії змагального кіберспорту.
  • Камбек Cloud9 — Бостон 2018: Поступаючись 11-15 на вирішальній карті, американці з Cloud9 здійснили камбек в овертаймі проти FaZe Clan просто перед домашньою публікою. Це був перший північноамериканський мейджор в історії — і зала тоді була повністю на боці своїх.
  • Gambit, аутсайдери з Кракова — Краків 2017: Команда з Казахстану, що перед турніром посідала лише 15-те місце в світовому рейтингу, послідовно обіграла найсильніші колективи світу під керівництвом Zeus — колишнього капітана NaVi — і забрала титул. Цей результат досі вважають найбільшим подвигом в історії мейджорів на CS:GO.
  • ZywOo, єдиний триразовий MVP в історії: Француз Матьє «ZywOo» Ербо з Team Vitality — єдиний гравець в історії, якого тричі визнавали MVP мейджору. Цей абсолютний рекорд лише зміцнює його позиції в дискусії про найкращого гравця всіх часів.
  • Astralis, абсолютне домінування — 2018–2019: Чотири мейджори поспіль, три перемоги підряд. Безпрецедентний рівень командної гри, який дозволяє порівнювати датчан із найвидатнішими спортивними династіями в історії. Жодна інша команда відтоді так і не наблизилася до цього рекорду.
Дивись другий епізод нашої серії «CS:GO. Спогади»:

1 год 36хв

Спогади про CS:GO - Фінальні роки

Дізнайся, як тактичний шутер CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) став світовим феноменом.

англійська +7

04

П’ять етапів турніру Major

Турнір Counter-Strike Major складається з п’яти етапів:
  • Кваліфікація
  • Етап 1
  • Етап 2
  • Етап 3
  • Етап плей-оф
Формат еволюціонував з роками: перші мейджори на CS:GO збирали по 16 команд (2013–2017), потім кількість розширили до 24 (2018–2024), а з BLAST Austin Major 2025 — до 32 команд. Це рішення Valve ухвалила, щоб циркуляція турніру краще відображала розклад сил найсильніших команд світу.
З 2025 року систему кваліфікації повністю переробили. Регіональні відбіркові турніри RMR пішли в минуле — натомість з'явився рейтинг VRS, який визначає найсильніші команди на основі результатів у своєму континенті.
Валерій «b1t» Ваховський позує для портрета під час фотосесії в червні 2025 року.

b1t допоміг NaVi здобути перемогу на PGL Major Stockholm 2021

© Vadym Herasymenko/Red Bull Content Pool

Очки команди набирають або втрачають протягом року залежно від результатів на турнірах. Чим вище команда в рейтингу — тим на більш просунутому етапі вона стартує. Найсильніші колективи одразу потрапляють на третій етап, прямо перед фінальною стадією.
Перші три етапи після кваліфікації проходять безпосередньо на місці проведення турніру, відкриваючи два тижні змагань, і розігруються за швейцарською системою серед 16 команд. Щоб пройти далі, потрібні три перемоги — інакше дорога одна, до аеропорту.
Матчі перших двох раундів грають до однієї перемоги (bo1), а починаючи з третього раунду — вже у форматі bo3 (до двох перемог із трьох карт), що для команд із двома поразками поспіль автоматично означає виліт.
Playoff Stage — фінальний етап мейджору, що проходить просто на арені перед живою публікою. Чвертьфінали, далі півфінали — і вихід у Гранд-фінал. Усі матчі плей-оф грають у форматі bo3, окрім самого Гранд-фіналу: з Budapest Major 2025 його проводять у форматі bo5 (до трьох перемог із п'яти карт) — це рішення Valve, щоб надати ще більшої ваги цьому історичному моменту.
Гравець Counter-Strike 2 Алексіб у дії в 2025 році.

Aleksib — гравець команди Natus Vincere

© Helena Kristiansson/ESL FACEIT Group

05

Розподіл призового фонду ($1 250 000)

Місце

Виграш

1-ше

$500,000

2-ге

$170,000

3–4-те

$80,000

5–8-ме

$45,000

9–11-те

$20,000

12–14-те

$20,000

15–16-те

$20,000

Переможець мейджору забирає 500 000 доларів — це 40% від усього призового фонду. Команди, що вилітають уже на Stage 1 (до плей-оф), не отримують жодних призових.
06

Як обирають міста для проведення мейджорів?

Організація мейджору — справа дуже непроста. Якщо взяти останній зіграний турнір, StarLadder Budapest Major 2025, варто запам'ятати дві речі: StarLadder і Будапешт.
StarLadder — це назва організації, яка відповідає за все на місці: продаж квитків, комп'ютерну техніку, оренду стадіону й безліч інших деталей. Кожен потенційний організатор веде переговори з Valve, намагаючись переконати видавця довірити йому проведення мейджору.
Будапешт, як ти вже здогадався, — це місто, і саме організатор вирішує, де проходитиме його турнір. Майданчик має бути достатньо великим, щоб вмістити всіх причетних до події, і в більшості випадків міська влада фінансово підтримує організацію.
Два найзнаковіші міста в кіберспорті Counter-Strike — це Кельн і Катовіце. Хоча зараз вони вже не приймають мейджорів, IEM Cologne та IEM Katowice не втратили ані краплі престижу. Перемога на будь-якому з цих турнірів і досі залишається однією з найвищих відзнак у Counter-Strike — віхою, про яку мріє кожен професіонал. Якщо говорити футбольними термінами: якщо мейджори — це чемпіонат світу, то Кельн і Катовіце — це Ліга чемпіонів.
Видавець гри Valve, звісно, має вирішальне слово в переговорах між організаторами та містами. Якщо щось не влаштовує компанію, вона може просто відмовити в наданні турніру статусу мейджору. Для останнього мейджору на Counter-Strike: Global Offensive організація BLAST обрала саме Париж — у 2023 році.
07

Розклад IEM Кельн 2026

Через десять років Lanxess Arena — також відома як «Собор Counter-Strike» — знову приймає мейджор в рамках видання 2026 року. Team Vitality, що перемогли в торішньому турнірі, цьогоріч є головними фаворитами. Французький колектив прагне здобути свою четверту зірку й зрівнятися з Astralis за кількістю виграних мейджорів.
Кельнський мейджор запроваджує нововведення: уперше в історії мейджорів усі матчі Stage 3 проходитимуть у форматі bo3, включно з першими раундами. Це рішення ESL та Valve, оголошене у лютому 2026 року, покликане надати ще більшої ваги цій ключовій стадії турніру. Крім того, цей етап проходитиме на новому майданчику — у Palladium у Кельні, перед живою публікою, що стало вперше для цієї стадії турніру.
1-й етап
2–5 червня 2026 року
16 команд стартують на Stage 1, борючись за виживання в турнірі:
  • BetBoom
  • GamerLegion
  • TYLOO
  • HEROIC
  • MIBR
  • B8
  • NRG
  • BIG
  • Team Liquid
  • M80
  • Lynn Vision
  • SINNERS
  • FlyQuest
  • Sharks
  • Gaimin Gladiators
  • THUNDER dOWNUNDER
Етап 2
6–9 червня 2026 року
До 2-го етапу виходять ці 8 команд:
  • Team Spirit
  • Astralis
  • G2 Esports
  • FUT Esports
  • Monte
  • Команда 9z
  • paiN Gaming
  • Legacy
Етап 3
11–15 червня 2026 року
Ці 8 команд одразу проходять до етапу 3.
  • Team Vitality (чинні чемпіони)
  • Natus Vincere
  • PARIVISION
  • Aurora Gaming
  • Team Falcons
  • MOUZ
  • FURIA Esports
  • The MongolZ
Плей-оф (усі часові позначення вказано за CEST)
Четвер, 18 червня:
  • Чвертьфінал 1 — 15:45
  • Чвертьфінал 2 — 19:00
П'ятниця, 19 червня:
  • Чвертьфінал 3 — 15:45
  • Чвертьфінал 4 — 19:00
Субота, 20 червня:
  • Півфінал 1 — 15:45
  • Півфінал 2 — 19:00
Неділя, 21 червня:
  • Фінал — 17:00

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Часті запитання

Частина історії

Спогади про CS:GO - Фінальні роки

Дізнайся, як тактичний шутер CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) став світовим феноменом.

1 год 36хв
Дивись Фільм
Кіберспорт