Бігтимеш свій перший марафон? З цими порадами ти зможеш це зробити!

Біг марафону — це складне завдання! Не тільки тому, що 42 км 195 м — це дуже довга дистанція. Сам шлях до старту твого першого марафону вимагає цілеспрямованого планування і, насамперед, відповідної підготовки. Зрештою, якщо ти хочеш пробігти марафон, то маєш підготувати своє тіло і розум до майбутніх навантажень. З цими порадами від наших спортсменів ти точно досягнеш успіху!

І що може бути кращим місцем для застосування цих порад на практиці, ніж найбільший біговий захід у світі? Бери участь у Wings for Life World Run 5 травня 2024 року і спробуй подолати дистанцію, щоб показати автомобілю-фінішу, на що ти здатний.

Пропонуємо 8 перевірених порад для успішного марафону:

Біг — це стиль життя © Christian Pondella for Wings for Life World Run

Визнач конкретну мету Біжи заради справи Інвестуй у правильне бігове взуття Сплануй свої бігові тренування Роби силові вправи на додаток до бігу Оптимізуй своє харчування та водний режим Покращ сон та відновлення Сплануй свій день забігу

01 Визнач конкретну мету

Шлях — це мета, але тобі все одно потрібні проміжні цілі © Sean Beale/Red Bull Content Pool

Перш ніж спробувати свій перший марафон, постав перед собою чітко визначену і, що важливо, реалістичну мету. Пробігти перший марафон менш ніж за 3 години — це утопія, і для більшості з нас вона може бути недосяжною. Натомість твоя основна мета полягає в тому, щоб завершити свій перший марафон — незалежно від часу! Замість того, щоб встановлювати цільовий час на початку, краще вибрати марафон у своєму регіоні, який ти можеш стартувати і завершити. Заплануй достатньо часу на підготовку, щонайменше 16 тижнів.

02 Біжи заради справи

Wings for Life World Run: наближає нас до лікування травм спинного мозку © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Рухайся заради добра. Підготовка до марафону — непросте завдання, але якщо ти зашнуруєш кросівки заради небайдужої тобі справи, це може додати абсолютно нового рівню мотивації до твоєї підготовки. Біжи заради мети, яка тобі не байдужа, наприклад, щоб підтримати благодійну організацію, що близька твоєму серцю, підвищити обізнаність про проблему, яка тебе хвилює або підтримати конкретну людину.

Якщо ти вирішиш взяти участь у Wings for Life World Run , ти підтримаєш дослідження травм спинного мозку та перетвориш кожен кілометр у значущу дію. Глобальний забіг — це щорічний захід, який завдяки своєму унікальному формату об'єднує бігунів, людей, що пересуваються на кріслах колісних, де б вони не знаходилися. Учасники змагаються одночасно, а забіг не має фінішної лінії. Кінець твоєї дистанції визначить автомобіль-фініш, коли наздожене тебе.

Взяти участь у буквальному сенсі можна з будь-якої точки світу. Встановлюй додаток, щоб приєднатися до забігу у своєму темпі та відповідно до твоїх особистих цілей.

Додатковий стимул від усвідомлення того, що ти біжиш заради доброї справи, може допомогти пережити найважчі тренувальні дні та відсвяткувати момент фінішу з глибоким почуттям виконаного обов'язку.

03 Інвестуй у відповідне бігове взуття

Спочатку комфорт, потім продуктивність, потім зовнішній вигляд © Phil Pham/Red Bull Content Pool

Купівля нових і правильно підібраних кросівок має багато переваг. Насамперед нові кросівки мотивуватимуть тебе до досягнення мети забігу. Але ще важливіше те, що ідеальне взуття приємно носити, воно знімає навантаження з опорно-рухового апарату і запобігає травмам та перенапруженню.

Звісно, тобі має подобатися зовнішній вигляд кросівок, але твій комфорт важливіший за колір і зовнішній вигляд. Так стопа отримуватиме підтримку, необхідну для збереження стабільності на довгих дистанціях.

Хоча нові технології, такі як вставки з вуглецевого волокна в підошві, є нормою для бігової еліти (принаймні на змаганнях), вони не будуть найкращим вибором для початківців. Кросівки для бігу ніколи не варто купувати онлайн, їх потрібно приміряти, перш ніж купувати.

Себастьян Кінле перед біговим тренуванням © Pushing Limits Бігові кросівки ніколи не слід купувати в Інтернеті, їх потрібно приміряти, перш ніж купувати Себастьян Кінле

Ас тріатлону Себастьян Кінле завжди обирає відвідування спеціалізованого магазину, коли мова йде про відповідні кросівки: «Найкраще — це зробити аналіз бігу на старті, тоді ти будеш знати, на що тобі особисто потрібно звернути увагу, і зможеш запобігти травмам за допомогою ідеального взуття». Наступним кроком буде випробування якомога більшої кількості різних моделей, поки ти не знайдеш ідеальні кросівки для свого першого марафону.

Ас витривалості Міхаель Штрассер дає ще одну пораду щодо бігових кросівок: «Інвестуй у дві-три пари різних кросівок, тобто, пару для коротких дистанцій, пару для довгих дистанцій і, можливо, пару кросівок для змагань. Змінюй їх відповідно до різних забігів протягом тижня — і твої ноги подякують тобі за це!».

04 Плануй свої бігові тренування та підвищуй мотивацію

Разом бігти легше © Phil Pham/Red Bull Content Pool

Перший крок — поставити реалістичну мету і зареєструватися на свій перший марафон. Після цього у тебе є 16 тижнів до старту, щоб оптимально підготуватися. Зазвичай це робиться у чотири 4-тижневі цикли.

З одного боку, ці цикли повинні бути добре сплановані та скоординовані. З іншого боку, плануючи тренування, ти також маєш подумати про створення піків мотивації — чи то шляхом визначення проміжних цілей, чи то отримання невеликих винагород після завершення тренувань. В ідеалі, тобі слід знайти партнера чи партнерку для тренувань, який буде дотримуватися твого 16-тижневого плану. Таким чином, якщо раптом з'явиться прогалина в мотивації, ви зможете допомогти одне одному подолати її і повернутися на правильний шлях.

Май на увазі, що надмірна мотивація може обернутися проти тебе і призвести спочатку до перетренованості, а, зрештою, і до травми. Під час підготовки до марафону потрібно знайти здоровий баланс між мотивацією, тренуваннями і відновленням.

Небезпека завжди полягає в тому, що ти тренуєшся занадто багато. Тому будь уважним і слухай своє тіло! Michael Strasser

Тренувальний тиждень 1-4: Протягом перших чотирьох тижнів ти звикаєш до тренувань. Відповідно, ти будеш повільно підходити до щораз більших бігових навантажень. Для початку достатньо буде двох легких 30-хвилинних пробіжок протягом тижня (наприклад, у вівторок і четвер) і довшої пробіжки на вихідних. Почни свої довгі пробіжки з 40 хвилин і додавай по 10 хвилин щотижня. Помірний темп прекрасно підходить для довгих пробіжок, головне — розвинути витривалість.

Тренувальний тиждень 5-8: Протягом наступних чотирьох тижнів до двох помірних пробіжок протягом тижня додай темпову сесію: бігай 30 хвилин у трохи швидшому темпі. Продовжуй збільшувати тривалість пробіжки на вихідних на 10 хвилин щотижня. Коли ти досягнеш 80 хвилин, почни вимірювати відстань, а не час. Починай з 15 кілометрів і додавай по одному кілометру щотижня. Завжди будь обережний і не перетреновуйся. Якщо є сумніви, краще пропусти заняття.

Міхаель Штрассер знає, коли настає напруга і чому це важливо © Markus Berger/Red Bull Content Pool Класична помилка початківців — бігти повільні базові відрізки занадто швидко, а інтенсивні інтервали — занадто повільно. Michael Strasser

Тренувальний тиждень 9-12: У третьому 4-тижневому блоці ти повинен збільшити свої довгі забіги до 25 кілометрів. Спробуй пробігти одне з цих тренувань як змагальний півмарафон — це допоможе тобі звикнути до бігу в гонці з іншими і потренуватися керувати собою під час забігу, тобто контролювати свій темп. Зберігай три тренування протягом тижня, але заміни одне з помірних тренувань на інтервальне, коли ти біжиш швидко протягом чотирьох-п'яти хвилин, а потім сповільнюєшся майже до швидкості ходьби протягом однієї хвилини. Повтори це шість разів, і вже за короткий час ти відчуєш справжній приріст витривалості.

Тренувальний тиждень 13-16: Вітаємо! Твій тренувальний план досягнув свого піку — і, сподіваємось, незабаром ти теж його досягнеш. У перші вихідні останнього 4-тижневого блоку заверши свій найдовший забіг на довгу дистанцію (приблизно 35-40 км). Після цього настав час різко зменшити тренувальне навантаження. Найкраще робити короткі інтервальні тренування протягом тижня і максимум 60-хвилинну пробіжку в помірному темпі на вихідних. В останні два тижні тренувань перед першим марафоном також варто замінити біг на вихідних інтервальними тренуваннями.

05 Роби додаткові силові тренування

Йоганна Гольцманн займається силовими тренуваннями вдома © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

Ще одним недооціненим компонентом успішного першого марафону є програма силових тренувань , в рамках якої ти виконуєш різноманітні вправи для стабілізації тіла (STS) раз на тиждень. До них відносяться планка, бічні планки і віджимання, а також різні присідання, випади і сідничні містки.

Маючи сильний м'язовий каркас, ти зрештою зможеш здійснити свою мрію про марафонський забіг. Michael Strasser

«Я великий шанувальник супровідних силових тренувань, — особливо тих, що проводяться без обладнання, — каже Мічі Штрассер. — Я вважаю, що як силові тренування без обладнання, так і силові тренування з обладнанням, мають своє виправдання для бігунів. Тренування без обтяжень особливо важливі для тренування м'язів, — продовжує Штрассер. — Ти зможеш колись здійснити свою мрію про марафон, тільки маючи сильний прес. До того ж сильний торс надзвичайно важливий для профілактики травм!».

06 Оптимізуй своє харчування та водний баланс

Пити, пити, пити і їсти — ось девіз © Phil Pham/Red Bull Content Pool

Оптимальне харчування і повноцінний питний режим до, під час і після тренувань і змагань значно підвищать твою продуктивність! Раціон повинен бути збалансованим, різноманітним і поживним, з невеликим акцентом на вуглеводи перед тренуванням і білки після тренування. Наступна порада стосується харчування під час тренувань: «Незалежно від того, що ти споживаєш, ти маєш ретельно перевірити це заздалегідь під час тренування», — знає Міхаель Штрассер.

Сніданок для чемпіонів — ось як він може виглядати © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

Перед тренуванням і змаганнями: Як амбіційний спортсмен, ти повинен зосередитися на цільнозернових вуглеводах, таких як хліб грубого помелу, бурий рис, фрукти й овочі, батат, горіхи, вівсянка і макарони. Перед бігом уникай м'яса і всього, що може призвести до здуття живота або надмірного навантаження на травлення. Особливо це стосується днів, що передують першому марафону! Споживай багато вуглеводів в останні два дні перед стартом — це називається вуглеводним навантаженням! Воно гарантує, що ти будеш на піку своєї фізичної форми, щоб подолати трохи більше 42 км кілометрів з повною віддачею.

Під час забігу: Щоб отримати максимальну віддачу від тренувань та змагань, рекомендується пити невелику кількість рідини кожні 10-20 хвилин. Для того, щоб забезпечити організм необхідними електролітами, зверни увагу на мінеральну воду, яку ти п'єш, а саме на електроліти натрій, кальцій і магній. Щодо харчування: знайди те, що тобі найкраще підходить. Хтось віддає перевагу спеціальному спортивному харчуванню, хтось — енергетичним напоям і спортивним гелям, комусь допомагають банани, сухофрукти або шоколадні батончики. «Ще одна хороша комбінація — це цукор і кофеїн, наприклад, у вигляді Red Bull, — ділиться власним досвідом Себастьян Кінле. — Мені це завжди додає сил, особливо наприкінці забігу».

Після тренувань і змагань: Після бігу тобі перш за все потрібен білок, щоб м'язи могли відновлюватися і нарощуватися. Бажано випити відновлювальний коктейль у перші 15-20 хвилин після тренування. Вуглеводи також повинні бути включені у раціон, щоб поповнити твої запаси.

07 Покращуй свій сон і відновлення

«Сон — надзвичайно важливий, — підкреслює Міхаель Штрассер. — Якщо ти не висипаєшся, то дуже скоро станеш досить слабким». Насамперед через те, що зі збільшенням тренувальної активності потреба у відпочинку надзвичайно зростає. Найкращий рецепт додаткового сну, на думку Штрассера, — це короткий сон одразу після тренування. Якщо ти не можеш собі цього дозволити, слід подбати про те, щоб висипатися хоча б вночі, принаймні 8 годин. Іншим важливим фактором є якість сну. Чим вища якість сну, тим більша регенерація.

Сон допомагає організму відновлюватися © Beartooth

«Сон — це найкращий прискорювач регенерації», — каже Себі Кінле. Ось чому ти маєш оптимізувати його. Один із способів зробити це — підтримувати постійний ритм, тобто лягати спати і прокидатися в один і той самий час. Також важливо підтримувати правильну температуру в спальні — 18 градусів. Серед ритуалів, які сприяють якісному відновленню під час сну: рано відкладати мобільний телефон, уникати алкоголю, а також не завершувати інтенсивні тренування надто близько до сну.

Фізичну регенерацію, особливо ніг, найкраще покращують масажі та відновлювальні ванни, а також достатня кількість днів відпочинку між тренуваннями.

08 Плануй свій день забігу

Ретельно плануй свій біговий день © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Щоб повністю насолодитися днем, задля якого ти тренуєшся і з нетерпінням чекаєш протягом 16 тижнів, сплануй його заздалегідь. Найкраще виконати всі організаційні моменти напередодні: спакувати ввечері сумку з біговим одягом і взуттям, стартовим номером і, звісно, їжею, та зробити з цього цілий ритуал. Це заспокоїть твої нерви та розпалить передчуття!

Заплануй достатньо часу для прибуття, щоб спокійно зорієнтуватися, переодягнутися, знайти свій стартовий блок та інших учасників забігу. Потім почнеться гаряча фаза, в якій ти маєш зберігати холодну голову! Чим ближче до старту, тим більше покладайся на хорошу підготовку, якій ти приділив стільки часу та сил.

Міхаель Штрассер © Markus Berger/Red Bull Content Pool Справжнє мистецтво марафону — це подолати 30-кілометрову дистанцію, коли стає боляче, а потім продовжити біг. Michael Strasser

Хороший план на день забігу також включає визначення цільового темпу, якого варто дотримуватися, і надійну стратегію харчування. Останнє ти вже неодноразово застосовував під час тренувань. Тепер прийшов час реалізувати це в умовах забігу. Найважливіше — почати їсти досить рано, щоб твої запаси глікогену були якомога повнішими. Те саме стосується й пиття!

Якщо все йде так, як ти сподівався, важливо суворо дотримуватися визначеного цільового темпу, принаймні протягом перших 30 кілометрів. Не піддавайся спокусі бігти занадто швидко занадто рано! Після 30 км діють інші закони, як підтверджує Міхаель Штрассер: «Марафон досить довгий, щоб добре пізнати себе, — сміється він. — У кожному марафоні, напевно, найважча фаза настає між 25 і 30 км, коли стає боляче і тобі це більше не подобається. Подолати цю фазу, а потім продовжувати бігти — це справжнє мистецтво марафону».

Чому нам важливий біг? Звісно, є певні ментальні та фізичні переваги, але головною з них є наш щорічний благодійний забіг «Крила заради життя», метою якого є збір коштів на підтримку досліджень спинного мозку. Щороку мільйони людей по всьому світу бігають за тих, хто не може бігати.

Біжи за тих, хто не може на Wings for Life World Run 5 травня 2024 року.