© Jiri Simecek/Red Bull Content Pool
Поглянь, як весло Мартіна Фукса занесло його в прадавні часи
Каноїст Мартін Фукса мандрує в часі таємничими ущелинами чеського Гренсько. Поглянь, куди в цій фантастичній пригоді його завело весло.
У 2020-му Мартін Фукса мав одну головну ціль: дістатися Токіо. Здогадаєшся, що було далі? Так, глобальна пандемія завадила усім планам. Тоді він зіткнувся з новим викликом — не як дістатися до головного змагання в світі, а де і як знайти хоч якусь мотивацію.
Шукаючи місце, яке зарядило б його енергією, Фукса звернув увагу на міфічні води у Гренсько. Ущелина Едмунда і річка Кам’яниця на північному заході Чехії приховують чимало таємниць. Тому, взявши із собою фотографа Жирі Шімечека, Фукса вирушив туди шукати відповіді і натхнення.
Час починати подорож у давнину
Рано-рано вранці над водою в ущелині Едмунда поволі підіймається пара. Довгий час сюди було просто неможливо дістатися, цю місцину навіть прозвали краєм світу. Та завдяки місцевим досвідченим капітанам паромів, які з дитинства досліджували ці краї, вже в ХІХ столітті сюди прибули перші туристи.
Мене тішить той факт, що я можу показати каное під іншим кутом
Фукса і Шімечек знайшли місцевих поромників, які і показали їм найцікавіші місця для фото. Та наші герої швидко зрозуміли, що поєднати довжелезне каное і вузьку ущелину буде ще тим завданням.
«Мені сподобалося, що не було сонця. Похмуре, хмарне небо надало фотографіям потрібної атмосфери», — згадує Мартін.
Створити світ, якого ми не бачимо
Отож, як команда Фукси вирішила створити цей магічний, таємничий і доісторичний світ, яким каноїст упевнено веслує в ущелині Едумнда?
«Я зв’язався з тату-майстром і показав йому фото. Пояснив ідею, що нам не завадить трохи прикрас, — пояснює Шімечек. — Ми були на одній хвилі. Завдяки цьому вдалося створити неймовірний світ, повний дивних доісторичних істот і рослин. Ідея була такою: створити фото прадавнього світу, який оточує тебе з усіх боків».
Під час самої фотозйомки команда працювала тільки в тих місцях, де згодом Рейжак міг би домалювати ілюстрації.
Чи сподобалося це Мартіну Фуксі?
«Я щасливий, що нам вдалося втілити в життя цей проєкт. Це щось абсолютно нове, абсолютно інше. Мене тішить той факт, що я можу показати каное під іншим кутом», — говорить спортсмен.
Переглядаючи отримані фотки, ти швидко знайдеш на деяких із них фантастичні елементи. А ось інші відкриються тобі значно пізніше, коли ти пильноьно вдивлятимешся в фото.
Цікаво, як створювалися всі ці ілюстрації? Переглянь відео нижче — і все дізнаєшся.