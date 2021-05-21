Поглянь, як весло Мартіна Фукса занесло його в прадавні часи

У 2020-му Мартін Фукса мав одну головну ціль: дістатися Токіо. Здогадаєшся, що було далі? Так, глобальна пандемія завадила усім планам. Тоді він зіткнувся з новим викликом — не як дістатися до головного змагання в світі, а де і як знайти хоч якусь мотивацію.

Шукаючи місце, яке зарядило б його енергією, Фукса звернув увагу на міфічні води у Гренсько. Ущелина Едмунда і річка Кам’яниця на північному заході Чехії приховують чимало таємниць. Тому, взявши із собою фотографа Жирі Шімечека, Фукса вирушив туди шукати відповіді і натхнення.

Час починати подорож у давнину

Рано-рано вранці над водою в ущелині Едмунда поволі підіймається пара. Довгий час сюди було просто неможливо дістатися, цю місцину навіть прозвали краєм світу. Та завдяки місцевим досвідченим капітанам паромів, які з дитинства досліджували ці краї, вже в ХІХ столітті сюди прибули перші туристи.

Мене тішить той факт, що я можу показати каное під іншим кутом Мартін Фукса Фукса і Шімечек знайшли місцевих поромників, які і показали їм найцікавіші місця для фото. Та наші герої швидко зрозуміли, що поєднати довжелезне каное і вузьку ущелину буде ще тим завданням. «Мені сподобалося, що не було сонця. Похмуре, хмарне небо надало фотографіям потрібної атмосфери», — згадує Мартін.

Мартін Фукса веслує стародавньою ущелиною Едмунда © Jiri Simecek/Red Bull Content Pool Насправді Кам’яниця вже давно приваблювала нашого фотографа © Jiri Simecek/Red Bull Content Pool Деталей до ілюстрацій додав графічний художник і татуювальник Рейжак © Jiří Šimeček/Red Bull Content Pool Один справжній Мартін Фукса з парою не зовсім справжніх мешканців ущелини © Jiri Simecek/Red Bull Content Pool Гренсько поєднує фантастичні краєвиди з неймовірними ілюстраціями © Jiri Simecek/Red Bull Content Pool Та от каное Фукса створене явно не для вузьких ущелин © Jiri Simecek/Red Bull Content Pool Вузька і похмура ущелина — ідеальне місце для втілення фантазій © Jiří Šimeček/Red Bull Content Pool Змучившись відпочивати, Фукса легко погодився на цей проєкт © Jiří Šimeček/Red Bull Content Pool Мартін Фукса веслує назад у прадавні часи © Jiri Simecek/Red Bull Content Pool

Створити світ, якого ми не бачимо

Отож, як команда Фукси вирішила створити цей магічний, таємничий і доісторичний світ, яким каноїст упевнено веслує в ущелині Едумнда?

«Я зв’язався з тату-майстром і показав йому фото. Пояснив ідею, що нам не завадить трохи прикрас, — пояснює Шімечек. — Ми були на одній хвилі. Завдяки цьому вдалося створити неймовірний світ, повний дивних доісторичних істот і рослин. Ідея була такою: створити фото прадавнього світу, який оточує тебе з усіх боків».

Під час самої фотозйомки команда працювала тільки в тих місцях, де згодом Рейжак міг би домалювати ілюстрації.

Чи сподобалося це Мартіну Фуксі?

«Я щасливий, що нам вдалося втілити в життя цей проєкт. Це щось абсолютно нове, абсолютно інше. Мене тішить той факт, що я можу показати каное під іншим кутом», — говорить спортсмен.

Переглядаючи отримані фотки, ти швидко знайдеш на деяких із них фантастичні елементи. А ось інші відкриються тобі значно пізніше, коли ти пильноьно вдивлятимешся в фото.

Цікаво, як створювалися всі ці ілюстрації? Переглянь відео нижче — і все дізнаєшся.