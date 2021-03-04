У роки становлення фрістайлу на маунтинбайках усі спортсмени виконували першокласні трюки. Під час кожного змагання ми бачили, як райдери розширюють межі спорту: додають один оберт тут, одне комбо там. Спортсмени виконували трюки, які до цього були доступні лише у відеоіграх.

Сьогодні ми рідко бачимо такі виступи. Зараз недостатньо просто використовувати старі методи: подвоїти або потроїти трюк, додати в останній момент барспін. Для того, щоб створити небачений раніше трюк, райдерам доводиться мислити неординарно. Тут потрібне поєднання креативності та бажання довести справу до кінця — навіть якщо це вартуватиме місяців тренувань і сотень невдалих спроб.

Мені хотілося опустити руки. Я думав: «Ну коли вже у мене вийде?» Matt Jones Тому, коли з'являється проєкт, де спортсмен намагається виконати не один, а два першокласних трюки, вся увага публіки прикута до нього. Серіал британського слоупстайл-спортсмена Метта Джонса Design and Conquer — саме такий проєкт. Глядачі спостерігають, як години самовідданості, болю і страждань, перетворюються на перший у світі гейнер і фліп через стійку з приземленням на ноги й переходом до фронтфліпу. Усе це на створеному спеціально споті у Девоні, на південному заході Англії.

Метт Джонс на зйомках Design and Conquer © Dave Mackison

Подивись перший епізод серіалу, перш ніж перейти до розмови з самим Меттом, у якому він розповість, чому цей проєкт став найскладнішим у його кар'єрі. Подивитися всі чотири епізоди серіалу можна тут .

Метт, вітаємо тебе з виходом крутого серіалу! Чим ти надихався, коли створював цей проєкт?

Трампліну із Frames of Mind також знайшлось місце у Design and Conquer © Eisa Bakos

У мене завжди є нові ідеї, що можна зробити на байку. Але, як правило, вони швидко зникають, адже я не маю відповідного споту для виконання. У цьому проєкті з'явилася можливість побудувати трасу, а це означало, що я зможу робити не тільки звичайні слоупстайл-трюки, а й спробувати трюки своєї мрії. Тобто вивести цю дисципліну на новий рівень. Два трюки, які ви побачите у шоу, я придумав ще за часів Frames of Mind .

Метт Джонс нервував, що хтось із колег подужає його легендарні трюки швидше © Eisa Bakos

Чому ти не виконував їх раніше?

Я хотів зняти їх у гарній якості. Було б прикро, якби ці відео просто загубилися на моїй Instagram-стрічці. Зірки зійшлися, і я подумав, що саме час потренуватися і виконати їх. Особливо гейнер. Ця ідея переслідувала мене довгий час, і я розумів, що потрібно просто взяти та реалізувати її. Я майже перетворився на параноїка: весь час думав, що хтось може мене випередити. Цей слоупстайл-трюк міг би спробувати будь-хто, адже він передбачає дроп з перешкодою і приземленням. Не віриться, що до мене ніхто його не виконував. З іншого боку, це виявилося набагато складніше, ніж я уявляв.

Тобі вперше доводилося брати велосипед у басейн, щоб потренуватися?

Точно! Люди не розуміли, що відбувається. Деякі навіть не намагалися дізнатися, а просто завмирали у подиві. Інші починали розпитувати. Басейн дуже допоміг у тренуваннях, але лише цього було недостатньо. Я зрозумів, що можу робити бекфліп, рухаючись вперед, ставити ноги на педалі та хапатися за держак. Але ж варто врахувати й вагу велосипеда, а також те, що мені доводилося керувати ним, а потім зістрибувати з піднесення.

Kriss Kyle, Matt and Jono carving the wallride together at Unit 23 © Dave Mackison 01 / 10

Я дуже багато тренувався на своєму споті, щоб виконати гейнер. Багато кадрів не увійшло у серіал. У серпні я займався щодня: міняв висоту столу, возився з подушкою безпеки, намагався зрозуміти, як виконати трюк. Аж до поїздки у Девон у мене жодного разу не вийшло виконати гейнер. Спочатку я спробував зробити трюк над повітряною подушкою, а на наступний день прибрав її. У мене вийшло тільки раз, і, ймовірно, більше я не буду повторювати це.

Метт Джонс, його брат Джоно та Гі Атертон у велопарку Dyfi в Уельсі © Dave Mackison

Твій брат Джоно був поруч протягом усього часу. Він більше допомагав чи заважав?

З ним було дуже круто! Багато людей можуть зануритися у те, що я роблю, але все одно корисно, коли поруч є людина, яка була свідком всього процесу з самого початку. Джоно поступово почав розбиратися у моїх трюках. Приємно мати друга, з ким можна обмінюватися інформацією... Хоча іноді у Джоно була інша думка, але це пішло на користь: так ти отримуєш можливість побачити, що відбувається під іншим кутом. Велику частину часу він вірив у мене більше, ніж я сам…

Крісс Кайл показав Метту свій рідний велоспот Unit 23 у Глазго © Dave Mackison

У серіалі ти звернувся за порадою до Гі Атертона і Крісса Кайла. Ти працював з ними до цього?

Так, але я ніколи не бачив Крісса на споті «Unit [23]». Це його другий дім. Мені завжди подобалося спостерігати за людьми на їх рідних спотах, але те, які трампліни Крісс брав на маунтинбайку в Unit, просто вразило мене.

Метт працював не один місяць, щоб відточити трюки для шоу © Eisa Bakos

Кайл надихнув тебе зробити бодіслайд?

Це була моя ідея, але мені здалося, що круто буде побачити, як він виконує подібні трюки. Це так складно! Все вийшло не зовсім так, як я хотів: маса тіла і велосипеда створює величезне тертя під час стрибка. Так що все пройшло неідеально, але я зміг пройти всю ділянку стіни.

Гі Атертон часто ділився досвідом з братами під час підготовки шоу © Dave Mackison

Яку пораду дав тобі Атертон, щоб зберігати моральну стійкість?

Може, це звучить як кліше, але якщо ти віриш, що можеш подолати страх і сумніви, то не зупинишся на досягнутому. Сьогодні Гі Атертон саме так розповідає про свої перемоги. Це дуже цікаво!

У мене було багато сумнівів, оскільки я ніколи не виконував таких трюків. Все-таки стрибати над подушкою безпеки — це зовсім не те. Я дійсно мав повірити у образ, який створив. Якщо я уявляв ці трюки, і у моїй голові вони спрацьовували — значить, все можливо. Весь цей проєкт потребував наполегливості. Завдяки цьому я відчуваю смак перемоги, але з іншого боку, серіал відняв так багато часу, що деякі трюки довелося вирізати — сподіваюся, коли-небудь ми зробимо продовження.

«Design and Conquer — це, скоріше, експеримент, закарбований на плівку». © Eias Bakos

Тобі складніше далися ці зйомки, ніж робота над попереднім роликом Frames of Mind?

Так. Серіал — це не відео ідеального прокату на маунтинбайку, а, скоріше, експеримент, закарбований на плівку. Така документальна зйомка складніша, адже на початку я заявляю, які трюки планую зробити. Так що мені довелося виконувати обіцянки. У мене просто не було можливості змінити плани або придумати щось нове. Я повинен був зробити це. Вийшов хороший урок на майбутнє: іноді говорити легше, ніж робити, але цього разу я впорався.

«Я можу встати зранку і легко стрибнути подвійний фліп», — Метт © Eisa Bakos

Видно, що твоєму організму теж було важко. Як ти готував себе до падінь?

Досвід зйомок Frames of Mind показав, що можна провести всі прорахунки, продумати кожну деталь, проте з першого разу навряд чи щось вийде. Для успіху потрібен час. Ця думка допомагала мені набиратися терпіння, витримувати падіння та удари. Звичайно, іноді емоції накопичувалися, і мені хотілося кинути цей проєкт. Я думав: «Ну коли вже у мене вийде?». Щоразу, коли я думав, що набрав ідеальну швидкість або зробив першокласний оберт, я промахувався ногою повз стійку, на яку повинен був приземлитися. Але потім я пробував ще раз, і все майже виходило.

Сальто з приземленням на стійку вимагає зосередженості канатохідця і сміливості бейсджампера. Matt Jones

Це напрочуд складний трюк. Я можу встати зранку і легко стрибнути подвійний фліп, тому що просто сказав собі: «Зроби це». Але трюк із серіалу зовсім інший. Сальто з приземленням на стійку вимагає зосередженості канатохідця і сміливості бейсджампера. Це дивне поєднання зосередженості та сміливості, яке мені не доводилося бачити ні в одному трюку.

А коли у мене вийшло, то це просто вийшло. Я послідовно тренувався, а результат не був послідовним... Я докладав усіх зусиль, щоб зробити сальто вперед, при цьому було незрозуміло, чи вийде у мене приземлитися. Я старався виконати першу частину трюку, тоді як вона навіть не була найцікавішою, адже проривом став саме фліп вперед. На камеру потрапило 350 спроб виконати трюк, а у вільний час я, напевно, повторив фронтфліп та інші елементи ще сотню раз. Я ніколи не працював так старанно.

У новому шоу Метта чимало мандрівок Великобританією © Dave Mackison

Тобі довелось двічі з'їздити на спот, щоб виконати сальто з приземленням на стійку. Ти відчував тиск, коли вдруге вирушав у Девон?

Я завжди знав, що у мене вийде, але мені здавалося, що часу дуже мало. Я думав, що потрібно кілька тисяч дублів, перш ніж зможу пройти цю трасу без помилок. Через зйомки у зимовий час у мене було не так багато спроб: перед кожною спробою доводилося чистити байк, взуття та шини від бруду. Я втратив впевненість, але не втратив завзяття — я знав, що все вийде.

Під час тієї подорожі я думав, що зйомки можуть затягнутися до 2021 року. А потім у мене все вийшло. Зазвичай за цілий день тренувань у мене виходив один або два фронтфліпи, а тоді я раптово зробив шість поспіль. Щось змінилось. Трюк дуже дивний, я не хотів би повторювати його. Мені здається, у інших райдерів навіть не виникне думки таке провернути.

У мене не вистачило часу, на розворот на 720 градусів без рук з переходом у барспін. Але раз я сказав про цей трюк, то обов'язково його зроблю. Matt Jones

Як думаєш, ти ще використаєш ці трюки на конкурсі або у відео?

Я б дуже хотів повторити гейнер на змаганні. Коли ти знаходишся на велосипеді догори ногами майже наосліп і не спираєшся ні на руки, ні на ноги — відчуття божевільні!

У серіал не увійшов ще один трюк: розворот на 720 градусів без рук з переходом у барспін. Ти збираєшся його виконати?