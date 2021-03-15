Запитайте Макса про його простої взимку, і голландець розповість про Різдво з родиною, а потім про повернення у Монако, де він проводить багато тренувань. «Тренування не настільки захоплюють, але це необхідно», — говорить він.

Запитайте Макса про керування RB16B під час нещодавнього тесту та (та його зйомок), і раптом він стає набагато жвавішим.

Коли ти виїжджаєш з піт-лейна вперше, — це завжди чудове почуття. Макс Ферстаппен

«Завжди добре бути в машині», — посміхається він. «Мені подобається перерва, але коли ти стоїш тут і бачиш, що машина готова до заїзду, ти просто гориш, щоб повернутися у болід Формули-1. Перший раз, коли ти виходиш з піт-лейна, — це завжди таке чудове почуття. Зараз я з нетерпінням чекаю турнірних вихідних».

Макс у боліді RB15 на трасі Сільверстоун © Getty Images

Повернення Макса за кермо відбулося, коли він вперше протестував болід RB16B. Він порівнює цей день з ранком 2019 року, коли він вперше сів у RB15. Голландець вважає, що контраст між двома автомобілями та його спогади про RB16 дали цінні знання.

«Я почав на RB15, щоб просто знову сісти у нього після перерви, пройти кілька кіл, а потім стрибнув у RB16B, — розповідає він. — Це був знімальний день, але треба звикнути до машини, двигуна та намагатися пройти коло плавно, а також підготуватися до тестування у Бахрейні».

Зміни є, і ти відчуваєш різницю з минулим роком. Макс Ферстаппен

«Зміни є, і ти відчуваєш різницю з минулим роком, — додає він. — Посадка зовсім інша, і тому машина завжди буде поводитися по-різному. Але ми не налаштовуємо болід під час знімальних днів, тож будемо робити це у Бахрейні».

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Хоча перший тест RB16B зосередив погляд Макса на стартових перегонах сезону, він усвідомлює, що перед розпалом Формули-1 команду ще чекають тести на Bahrain International Circuit.

«Бахрейн буде дуже важливим, щоб проїхати більше на новому боліді та звикнути до нього. Я завжди радий дням заїзду, але спочатку у нас буде три тестові дні у Бахрейні. Треба зробити все, щоб розпочати перший вікенд якнайкраще».

Однак, на відміну від багатьох однолітків, він не надто розчарований, що цьогорічний графік передсезонних випробувань F1 скоротили наполовину — лише до трьох днів.

Ферстаппен очікує багато від 2021 © Vladimir Rys

«Так, це буде недовго — півтора дні для кожного водія — але мені це подобається, — наполягає Макс. — Я вважаю, що шість днів — це багато. Я люблю просто їздити на автомобілях Формули-1, але конкуренції у цьому немає. Тож 1,5 дні мені повністю підходять».

Гонщик визнає, що календар потенційно найефектнішого сезону в історії Формули-1 буде важким. Але також чекає, що після скасуваннь минулого року він нарешті зможе виїхати на гонку на рідному треку в Зандвоорті.

«Двадцять три гонки — це багато, — говорить він. — Подивимось, як це буде, і будемо сподіватись, що календар не зміниться і не буде стиснутим, як минулого року. Що стосується Гран-прі Нідерландів, я не надто зосереджений на Зандвоорті... поки що. Нам ще потрібно розпочати сезон. Але, звичайно, я сподіваюся, що шанувальники зможуть прийти на трек і що навколо буде багато помаранчевого кольору».

Макс розпочне сезон з новим товаришем по команді. Голландський водій впевнений, що значний досвід Серхіо Переса допоможе у боротьбі за Кубок конструкторів. «Серхіо вже якийсь час у Формулі 1 і зарекомендував себе як людина, яка вміє заробляти очки. Тож я сподіваюся, що як команда ми можемо ускладнити життя Mercedes, оскільки вони все ще фаворити», — каже Макс.