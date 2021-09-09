Думаєш, що знаєш усе про Макса Ферстаппена? Подумай ще раз

З тієї миті, коли Ферстаппен отримав звання наймолодшого пілота, який колись перемагав на Формулі-1 , тобто від його дебюту за Red Bull Racing в Іспанії у 2016-му, хлопець став однією з найяскравіших зірок автогонок. Він регулярно доводить, чого і як швидко можна досягти в найвидовищнішій серії перегонів у світі.

Після успішного барселонського дебюту у 18 років Макс перемагав у все нових і нових гонках. Утім, хлопець завжди залишався тільки надокучливим камінцем у кросівках чемпіона світу з команди Mercedes Льюїса Гамільтона, який завжди забирав титул з-під носа у голландця. Але так було раніше.

Слухай подкаст з Максом Ферстаппеном:

Напевно, всім уже стало зрозуміло, що сезон Формули-1 2020–2021 — особливий і кардинально відрізняється від попередніх. Уперше за останні вісім років багаторазові чемпіони мають справді серйозного суперника, який буквально наступає їм на п’яти. Зараз Ферстаппен очолює турнірну таблицю, а його команда Red Bull Racing Honda робить усе, аби вивести хлопця на вершину.

Ферстаппен уперше підкорює вулиці Монако у 2021-му © Getty Images/Red Bull Content Pool

Та хто такий Ферстаппен і як він опинився там, де є зараз? Відповідають інші пілоти, його колеги по команді, журналісти, вболівальники, близькі та друзі — усі, хто долучився до останнього епізоду подкасту Red Bull Beyond the Ordinary . Ця серія навіть має відповідну назву: «Стати Максом Ферстаппеном».

Його стрімкий зліт — це результат поєднання непересічного родоводу, беззаперечного таланту, жорсткої конкуренції, непохитної віри і наполегливої праці.

Успіх хлопця можна було передбачити ще тоді, коли він у два роки вперше сів на квадроцикл, або ж став учасником заїзду на картах у чотири, а потім переможцем гоночних змагань у сім! Зараз триває вже сьомий його сезон у Формулі-1, а Максу всього 23 роки! З такими темпами головний приз турніру вже зовсім скоро буде в його руках.

Така стрімка траєкторія його кар’єри дивує небагатьох. Її легко могли передбачити всі, хто коли-небудь їздив проти нього. Наприклад, П’єр Гаслі з Scuderia AlphaTauri , який, до того ж, є давнім другом Макса.

«Ми разом зростали, ганяючи на картах. Кілька разів навіть змагалися між собою — і це завжди було неперевершено. Він був швидким малим, якого завжди хочеться перемогти», — згадує Гаслі.

«Він — чудовий конкурент, відданий досягненню своїх цілей», — продовжує гонщик.

Ферстаппен і його переможний дебют в Іспанії у 2016-му © Getty Images/Red Bull Content Pool

Це той самий апетит до змагань, який виштовхнув Ферстаппена до однієї з головних ролей у цьому сезон Формули-1.

«2021-й був просто фантастичним сезоном для Формули. У ньому були дві команди-суперниці на вершині таблиці, які йшли буквально колесо до колеса», — каже 13-кратний переможець Формули-1 Девід Култхард .

«Це класична ситуація для Формули-1. Коли такі битви титанів відбувалися в минулому, то вони траплялися раз на 10 чи 20 років. Утім, коли вони все ж відбувалися — ми мали чудову нагоду спостерігати, як двоє великих суперників змагаються нога в ногу», — продовжує автогонщик.

Подкаст про Ферстаппена в деталях розповідає про шлях голландця від вундеркінда у картингу до першої справжньої практики у гонці Формули-1 на Гран-прі в Японії у 2014-му. Вона відбулася лише за тиждень після його 17-річчя. А далі — фініш у топ-трійці сезонів 2019 та 2020 і, звісно, 2021 — найуспішніший сезон в його кар’єрі.

«Я з нетерпінням чекаю можливості позмагатися за трофей. Я просто чекаю, коли нарешті зможу вистрілити і влучити в свою ціль», — каже Макс.

Колишній водій Red Bull Racing Honda Александр Албон каже, що коли цей постріл пролунає, ми не маємо очікувати від Ферстаппена несподіванок і хвилюватися за результат.

«Бували часи, коли починалася кваліфікація і я готувався, вивчаючи дати заїздів, а він просто бавився в FIFA чи Call of Duty», — сміється Алекс

«Я захоплювався цим. Я хотів би бути настільки ж розслабленим!» — зізнається гонщик.

Це очі, які дивляться на трофей і хочуть забрати його вже у 2021-му © Getty Images/Red Bull Content Pool

Подкаст в деталях розповідає про те, чого досяг Ферстаппен і як він це зробив. Крім того, для всіх палких фанів Формули-1 там є ще й ексклюзивна інформація про те, що голландець планує робити далі.

«Немає сумнівів, що це лише питання часу — коли Макс стане чемпіоном світу», — говорить Култхард.

«Це той водій, з якого ти не хочеш зводити очей під час перегонів, адже впевнений — він точно видасть щось особливе», — підсумовує автогонщик.

Ти можеш прослухати подкаст Beyond the Ordinary від Red Bull там, де тобі зручно, адже епізод вже доступний на всіх платформах: Apple , Spotify , Google . Просто обирай, натискай — і слухай.