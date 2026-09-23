Як Ферстаппен прорвався крізь водіїв на Max vs 100: розбір гонки

Із моменту, коли згасли вогні й Max vs 100 стартував, стало зрозуміло, наскільки важко буде спинити Макса Ферстаппена . Стартувавши зі 101-ї позиції на решітці, чотириразовий чемпіон світу Формули-1 одразу взявся пролітати крізь пул атлетів, контент-креаторів і журналістів — обійшовши 10 гонщиків за лічені секунди.

До кінця стартового кола нідерландець уже проклав собі шлях повз 63 зі 100 гонщиків, що стояли між ним і головою пелотона. Загалом йому знадобилося лише 14 кіл і 35 хвилин, щоб дістати всіх суперників. То як же він це зробив? Від блискавичного старту до вміння знаходити проміжки, яких інші не бачили, — ось трюки, що допомогли йому прорватися крізь пул.

Макс Ферстаппен стартував швидше за будь-кого іншого на решітці © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Банні-хоп для набору інерції

Перед стартом гонки фанати могли бачити, як Ферстаппен підстрибує вгору-вниз у своєму карті, у стилі банні-хопу. Швидко підстрибуючи, його карт рухався вперед із трохи більшою інерцією, що давало йому змогу прискорюватися швидше за суперників від самого старту.

Quotation Це те, чого я навчився у сім років, на міні-картах Макс Ферстаппен

Він рвонув зі старту швидше за всіх, через що деякі глядачі припустили, що його карт потужніший за інші. Але всі карти мали однакову потужність, і темп Ферстаппена зі старту був просто наслідком його гоночного досвіду й швидкої реакції, тоді як інші гонщики ще й хвилювалися, щоб не врізатися одне в одного.

Багаторічний досвід Ферстаппена в картингу дав про себе знати © Mark Roe/Red Bull Content Pool

«Це те, чого я навчився у сім років, на міні-картах. У мене були стартові заїзди з місця, і я мусив робити те саме. Це працює», — сказав він на післягоночній пресконференції. Серед менш досвідчених гонщиків на решітці він був єдиним, хто застосовував таку унікальну тактику.

Ферстаппен ніби повернеться в минуле, коли сяде за кермо свого карта © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Пріоритет — прискорення

Поки деякі гонщики зосереджувалися на різких поворотах, щоб обганяти суперників на старті, Макс одразу зайняв таку позицію, щоб уникати зайвого кермування, гальмування й ковзання, і зробив ставку на інерцію.

Негайно атакував прогалини

Макс не чекає позаду повільніших картів на слушну нагоду для обгону. Замість того щоб їхати за трафіком, він від самого старту шукав відкритий простір і кидався в проміжки, щойно вони з'являлися. Коли трафік збивався докупи, він використовував різницю у швидкості, щоб проходити цілі групи, а не «знімати» їх поодинці. За стартове коло він пройшов зі 101-ї позиції на 37-му.

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Його карт скидав вагу

Ще одна невеличка перевага з'явилася згодом у гонці, коли з його карта почали відпадати речі. Коли він був на шостому місці й полював на п'ятьох гонщиків попереду, ззаду з його карта відвалилася камера.

Хоч зменшення ваги й не було потрібне йому для перемоги, він пожартував із ведучими про перевагу, яку воно йому дало. «Бачите, це було тактично», — сказав він, коли зрозумів, що камера відвалилася.

Він почав дражнити своїх суперників

Остання тактика, яку застосував гонщик Oracle Red Bull Racing, була вирішальною на завершальних стадіях гонки, коли він почав засипати тих, хто попереду, тревелом. Він міг говорити з іншими гонщиками через мікрофон у своєму шоломі, під'юджуючи їх, коли наближався до обгону.

Ферстаппен насолоджувався дружнім заграванням зі своїми суперниками © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation Їм треба зосередитися, бо я йду по них

Він тиснув на суперників попереду, кажучи: «Їм треба зосередитися, бо я йду по них». Він навіть обернувся й жестом руки зобразив розмову з іншим гонщиком, коли проїхав повз нього.

Одним із його суперників був ютубер Zac Alsop, який сказав: «Не будь таким», коли нідерландець його під'юджував. Тоді Ферстаппен показав, наскільки серйозно він ставиться до події, сказавши: «Це ж не благодійний захід, чи не так?»

Для зірки Формули-1 це було приємне повернення до картингу © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Те, що гонщик Формули-1 серйозно ставиться до будь-якої гоночної події, не дивує, але було чудово побачити, як він демонструє свої картингові навички проти менш досвідчених гонщиків. Можливо, гонщики-початківці зможуть чогось навчитися з тактики Макса.

Про автора Хто такий Том Гопкінс? Том — письменник і редактор із понад десятирічним досвідом роботи як у сфері ігор, так і у спорті. Він обіймав посаду головного редактора на кількох сайтах, очолював команди в Gfinity та Twinfinite. Він є експертом у всьому, що стосується Формули-1, футболу, EA Sports FC та багато чого іншого.