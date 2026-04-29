Команди, які протистоятимуть Максу Ферстаппену в «24 годинах Нюрбургрингу»

Коли Макс Ферстаппен візьме участь у цьогорічних перегонах «24 години Нюрбургрингу» , він стане частиною однієї з найсильніших команд — Verstappen Racing. За кермом автомобілів Mercedes традиційно виступають сильні екіпажі, однак і серед інших учасників є претенденти з високими шансами на перемогу. Оскільки кваліфікація вже стартувала, це чудова нагода поглянути на головних фаворитів та пілотів, які їх представляють.

01 У якому класі виступає Ферстаппен?

Команда Ферстаппена змагається в класі SP9 на автомобілях GT3. Хоча на старт вийдуть понад 100 машин і, відповідно, більше сотні команд, головними суперниками для Ферстаппена стануть саме учасники його класу в цьому виснажливому марафоні на витривалість .

Переможець «24 годин Нюрбургрингу» майже завжди представляє клас SP9, тож цього року нідерландець має чудові шанси на успіх. Ферстаппен виступає за одну з найсильніших команд у пелотоні, але варто звернути увагу й на кількох потужних суперників.

Макс Ферстаппен готується до заїзду © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

02 Команди BMW та торішні переможці

Минулого року команда Rowe Racing здобула перемогу в загальному заліку, піднявшись на найвищу сходинку подіуму. Як і більшість провідних виробників, BMW виставляє одразу кілька екіпажів: цього року за кермо BMW M4 GT3 сядуть два склади Rowe. Основний колектив стане головним суперником Verstappen Racing.

До складу основної команди входять:

Кельвін ван дер Лінде

Рафаеле Марчелло

Аугусто Фарфус

Джордан Пеппер

Це справді грізний склад, який став ще сильнішим порівняно з торішніми переможцями. Троє з чотирьох пілотів повертаються як чемпіони, знову сідаючи за кермо BMW. Ван дер Лінде, Марчелло та Фарфус є експертами Нюрбургрингу і вважаються одними з найкращих гонщиків у світі.

Джордан Пеппер — новий водій команди. Торік він представляв ABT Sportsline у цих перегонах, а у 2026-му перейшов до Rowe. 29-річний гонщик стане потжуним доповненням до і без того досвідченого складу пілотів.

Автомобіль Макса Ферстаппена для «24 годин Нюрбургрингу» © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 Команди Porsche та Manthey Racing

Іншими головними конкурентами Ферстаппена є заводські екіпажі Porsche, передусім основна команда Manthey Racing. Виступаючи на Porsche 911 GT3 R, вони, ймовірно, мають один із найзбалансованіших складів на стартовій решітці. Команда поєднує молоді таланти, визнаних зірок дисципліни та ветеранів Нюрбургрингу.

Пілоти команди Manthey Racing:

Кевін Естр

Томас Прайнінг

Айханджан Гювен

Патрік Піле

Кевіна Естра багато хто вважає одним із найсильніших GT-пілотів світу. У кваліфікації 2025 року він показав найшвидше коло. Це гонщик, з яким треба рахуватися.

Томас Прайнінг — колишній чемпіон Deutsche Tourenwagen Masters, відомий стабільністю та холоднокровністю. Його надійність часто стає вирішальним чинником для команди.

Manthey утримує рекорд за кількістю перемог у «24 годинах Нюрбургрингу» © Manthey

Айханджан Гювен — одна з найяскравіших молодих зірок перегонів на витривалість. Він уже здобував перемоги у великих заїздах, а його виступи за Manthey довели, що він готовий боротися за найвищі результати й цього сезону.

Доповнює склад Патрік Піле — заводський пілот Porsche з колосальним досвідом. Тактичне мислення та вміння діяти в критичних ситуаціях роблять водія особливо цінним у 24-годинних перегонах.

04 Інші команди, за якими варто стежити

Хоча Verstappen Racing, Rowe та Manthey є трьома фаворитами перегонів 2026 року, є й інші команди, за якими варто стежити, особливо якщо заїзд стане більш хаотичним.

Команди Audi, Ferrari та Lamborghini також будуть представлені кількома екіпажами, а їхні провідні склади цілком здатні поборотися за перемогу в класі SP9. Вони виступатимуть на Audi R8 LMS GT3 evo II, Ferrari 296 GT3 та Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 відповідно.

Старт 53-х перегонів «24 години Нюрбургрингу» у 2025 році © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Хоча ці колективи не мають такої концентрації гучних імен, як деякі конкуренти, у їхніх складах є пілоти, за якими варто стежити. Крістофер Гаасе — заводський гонщик Audi та багаторазовий переможець 24-годинних перегонів. Мірко Бортолотті — одна з ключових зірок заводської програми Lamborghini й колишній тест-пілот Формули-1. Серед представників Ferrari варто відзначити Девіда Перела — досвідченого гонщика, який стабільно демонструє високий темп у перегонах на витривалість.

05 Як дивитися

Дивися, як Макс Ферстаппен долатиме Нюрбургринг у травні © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Квітневі та травневі кваліфікації, а також фінальні перегони транслюватимуться в прямому ефірі на Red Bull TV та YouTube-каналі Red Bull Motorsports . Ось час проведення кожного етапу:

Дата Сесія Час Субота, 18 квітня Кваліфікаційний заїзд 1 15:00 UTC (18:00 за Києвом) Неділя, 19 квітня Топкваліфікація 08:30 UTC (11:30 за Києвом) Кваліфікаційний заїзд 2 10:30 UTC (13:30 за Києвом) Четвер, 14 травня Кваліфікаційний заїзд 1 11:10 — 13:30 UTC (14:10 — 16:30 за Києвом) Кваліфікаційний заїзд 2 17:55 — 21:45 UTC (20:55 — 00:45 за Києвом) П'ятниця, 15 травня Топкваліфікація 1 06:45 — 07:25 UTC (09:45 — 10:25 за Києвом) Топкваліфікація 2 07:40 — 08:25 UTC (10:40 — 11:25 за Києвом) Кваліфікація 3 08:30 — 10:05 UTC (11:30 — 13:05 за Києвом) Топкваліфікація 3 11:30 — 12:45 UTC (14:30 — 15:45 за Києвом) Субота, 16 травня Тренування 08:00 — 09:30 UTC (11:00 — 12:30 за Києвом) Перегони 12:30 — 13:45 +1 UTC (15:30 — 16:45 +1 за Києвом)