«Той самий, але інший»: Макс Ферстаппен презентував свій новий шолом

Макс Ферстаппен готовий до старту сезону 2026 року та боротьби за свій п’ятий чемпіонський титул. Представляючи новий шолом в Instagram із підписом «Той самий, але інший. Я готовий!», чотириразовий чемпіон світу продемонстрував дизайн, що став стриманим оновленням версії 2025 року. Торік оформлення символізувало його шлях від юного картингіста до зірки світового рівня, а тепер доповнене появою логотипа Ford — нового партнера Oracle Red Bull Racing у розробці силових установок.

Натхненний шоломом, у якому Макс розпочинав свої перші перегони у чотирирічному віці, новий дизайн став тонкою даниною його батькові Йосу Ферстаппену, чий власний шолом справив на сина незабутнє враження.

Той самий, але інший: дизайн шолома Макса Ферстаппена на 2026 рік

«Цей дизайн шолома фактично такий самий, як і тоді, коли я починав займатися перегонами у віці чотирьох років, — пояснював Ферстаппен минулого року. — Він базується на дизайні мого тата, і я, безумовно, дуже цим пишаюся. Коли я тільки починав, шолом мого батька був для мене дуже важливим. Це був саме той дизайн, який мені дуже подобався і який я з великою гордістю ношу зараз».

Схожий на попередній шолом, але доповнений кількома новими деталями © Verstappen.com/David Klopman Чотири зірки на честь його чотирьох світових титулів © Verstappen.com/David Klopman Символіка Ford — нового постачальника двигунів — тепер зображена на шоломі © Verstappen.com / David Klopman

Кожна деталь цього оновленого шолома розповідає власну історію: червоні й сині лінії, що символізують прапор Нідерландів, чиста естетика і, звісно, лев на верхній частині — фірмовий символ ідентичності Ферстаппена.

Головною ж новацією стали культові сині логотипи Ford на скронях. Вони символізують прихід американського автомобільного гіганта як офіційного партнера з виробництва силових установок для Oracle Red Bull Racing у сезоні 2026 року та в наступні роки в межах проєкту Red Bull Ford Powertrains.

Ще одним нюансом оновлення стало використання значно більшого шару глянцевого лаку, що змусить шолом по-справжньому сяяти в кокпіті під час заїздів.

Погляд у майбутнє: нова глава для Формули-1, Red Bull Racing та Макса Ферстаппена

Oracle Red Bull Racing презентувала RB22 у рідному місті Ford, Детройті © Getty Images/Red Bull Content Pool

2026 рік приносить наймасштабніші зміни в правилах Формули-1 за довгий час. Повний перегляд регламенту обіцяє змінити правила гри: боліди стануть коротшими, вужчими та легшими, а приводитимуться в рух абсолютно новими двигунами. При цьому система DRS поступиться місцем новій активній аеродинаміці. Також на нас чекає нова вулична траса в Мадриді та приєднання ще двох виробників, що збільшить стартову решітку до 22 пілотів.

Докладніше про ці зміни можна дізнатися тут , однак це не єдиний виклик, що постає перед Oracle Red Bull Racing та її дочірньою командою Visa Cash-App Racing Bulls.

У 2026 році дебютує абсолютно нове партнерство Red Bull Ford Powertrains. Двигуни американського гіганта розробляються й виготовляються безпосередньо на заводі Red Bull Powertrains у Мілтон-Кінсі, поруч із базою гоночного колективу. Це робить Red Bull першою командою в історії серії, яка пройшла повний шлях від створення шасі до розробки власної силової установки.

Oracle Red Bull Racing RB22 © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Абсолютно новий двигун уперше виїде на трасу під час офіційних передсезонних тестів на автодромі Барселона-Каталунья з 26 по 30 січня. Саме там Ферстаппен та інші пілоти Red Bull дізнаються, на що здатні новий мотор та боліди. Проте вже зараз можна сказати, що новий RB22 виглядає приголомшливо завдяки глянцевому синьому кольору Racing Blue, натхненному як спадщиною Ford, так і першими кроками Red Bull у Формулі-1.

«2026 рік знаменує початок нової значущої ери для Формули-1 та Red Bull. Ми хотіли, щоб наша ліврея відображала це, водночас віддаючи шану джерелам Red Bull Racing», — зазначає керівник команди Лоран Мекіс.

Макс Ферстаппен та Ісак Хаджар: нова ера Red Bull Racing

Цього сезону Ферстаппен працюватиме разом з Ісаком Хаджаром — пілотом, який у своєму дебютному сезоні Формули-1 у 2025 році сенсаційно піднявся на подіум. Молодий французький талант стане для нього вже восьмим напарником у Формулі-1. Водночас голландець залишається беззаперечним лідером Red Bull, а Хаджар із нетерпінням чекає можливості вчитися у нього.

«Я дуже вдячний Oracle Red Bull Racing за цю нагоду й довіру виступати на найвищому рівні. Вважаю, що готовий до переходу в Oracle Red Bull Racing, і радий, що вони відчувають те саме. Це приголомшливий крок. Працювати з найкращими й вчитися у Макса — це те, чого я не можу дочекатися», — ділиться Хаджар.

Макс Ферстаппен та Ісак Хаджар © Getty Images

Головна мета сезону? П'ятий титул чемпіона світу для Ферстаппена після неймовірно напруженого фіналу 2025 року, де йому забракло лише двох очок , та повернення Red Bull Racing на вершину в Кубку конструкторів.