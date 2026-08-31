Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен цього вересня повертається до своїх гоночних витоків, намагаючись наздогнати 100 гонщиків у картинговій гонці в Сільверстоуні, Англія.

Виклик Max vs 100 має стати найбільшою картинговою гонкою у світі й транслюватиметься наживо 16 вересня по всьому світу на Disney+ та в застосунку ESPN.

01 Що таке Max vs 100?

Раз у раз багато фанатів автоспорту, напевно, ставили собі це запитання: чи зміг би ти обійти гоночну легенду, якби шанси були на твоєму боці? Саме про це й Max vs 100.

Картингове минуле Макса визначило його шлях до Формули-1 © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Концепція ставить одного з найкращих гонщиків світу в незвичну позицію. Замість боротьби з жменькою суперників на чолі гонки Ферстаппен матиме 100 гонщиків між собою й фінішною лінією.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

02 Хто інші гонщики в Max vs 100?

Серед помітних імен у пулі тих, хто кине виклик Ферстаппену, — ультрамарафонець Арда Саатчі , баскетбольний фахівець зі снайперських кидків Кріс 'Lethal Shooter' Метьюз і фристайл-маунтинбайкер Метт Джонс. За кермо також сядуть стримери TheGrefg, Caedrel і TheDonato — поряд із контент-креаторами, медійними особами й звичайними фанатами з усього світу.

Ферстаппен провів останнє десятиліття, борючись з одними з найшвидших гонщиків планети — і найчастіше виходив переможцем, — але прокладати собі шлях крізь пул такого розміру — це цілком інше випробування.

03 Що ми знаємо про трасу для Max vs 100?

Сільверстоун, може, і є трасою, синонімічною Формулі-1, але цього разу її перетворять на зовсім інший вид гонки. Трасу спеціально збудував для цієї нагоди гоночний директор і французький гонщик Давід Тер'єн — знаний конструктор картів і юнацький чемпіон світу з картингу. «Створити трасу для 101 гонщика водночас — такого ще ніколи не робили, ніколи не бачили, — каже Тер'єн. — Тож це дуже захопливо».

Дворазовий чемпіон світу iRacing Себастьян Джоб випробував цю трасу © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation Йому доведеться неабияк попрацювати Себастьян Джоб — професійний гонщик на симуляторах у команді Oracle Red Bull Racing

Коли на трасі стільки картів, чиста швидкість не буде єдиним чинником. Пошук простору, відчуття, коли робити маневр, і проходження крізь трафік — усе це відіграватиме роль, коли Ферстаппен намагатиметься піднятися зі 101-ї позиції до лідерів.

Напередодні гоночного дня компонування траси випробували Тер'єн і тест-пілот Себастьян Джоб. «Гадаю, обігнати 100 машин буде надзвичайно важко, — каже Джоб, дворазовий чемпіон світу з iRacing і професійний сим-гонщик Oracle Red Bull Racing. — Сьогодні ми зробили це з 50, і навіть це було викликом — укластися у відведений час. Йому доведеться добряче попотіти».

04 Ферстаппен про повернення в картинг

Для Ферстаппена ця подія знаменує повернення до витоків у дисципліні, з якої почалася його гоночна кар'єра: уперше він сів за кермо карта в чотири роки, а у сім уже змагався в чемпіонатах. Простими словами, картинг був тим тренувальним майданчиком, де він розвинув інстинкти й майстерність, що сформували його кар'єру.

«У картингу вчишся всім основам: старти, захист, обгони, — сказав Ферстаппен. — Звісно, я провів чималий період свого життя в картингу, тож повертатися завжди приємно».

Ферстаппен ніби повернеться в минуле, коли сяде за кермо свого карта © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool Quotation Я провів стільки років у картингу, що цілком природно знову повернутися туди Макс Ферстаппен

Він очікує, що інстинкти повернуться швидко. «Уся річ у розумінні зчеплення карта. Я стільки років провів у картингу, що досить природно повертаєшся до всього».

Тепер, більш ніж за десятиліття після переходу від картів до боліда Формули-1, Max vs 100 повертає його до тих витоків — тільки цього разу виклик не про те, щоб перемогти одного суперника. Він про те, щоб обійти 100 із них.

На запитання, чого він найбільше чекає, відповідь Ферстаппена була простою: «Просто побачити, як переді мною розгортається бійня».

05 Як дивитися Max vs 100

Max vs 100 відбудеться в Сільверстоуні 16 вересня, і хоча глядачів на майданчик не пускатимуть, фанати можуть стежити за подіями наживо на Disney+ та в застосунку ESPN.

Max vs 100 також вийде наживо в застосунку ESPN для передплатників ESPN Unlimited у США, а згодом того ж дня — у відкладеній трансляції на ESPN2.

Готові до дії: чи зможе хтось протистояти виклику Ферстаппена? © Getty Images/Red Bull Content Pool

У унікальному повороті Ферстаппен зможе спілкуватися безпосередньо зі своїми суперниками під час гонки, пропонуючи фанатам неперевершений погляд на розмови, що допомагають формувати гонку в реальному часі.

Вмикайся, щоб дізнатися, чи зможуть вони його стримати — чи легенда Ф1 таки наздожене їх усіх.