«Переважно субкультура — це про спротив. Хіп-хоп — не виняток. Не буває, щоб у людини все було добре, вона лежала на дивані і раптом: “А почну я крутитися на голові. Це ж неймовірно!”. Деколи те, що відбувається у нашій країні, навіть негативне, може стати сильним імпульсом для вираження і творчості», — вважає Максим Оробець, один із найвідоміших хіп-хоп-артистів України. Щойно він стояв поряд з нами на одній руці, тримаючи другою носок свого кросівка. Здається, кращого початку для розмови про хіп-хоп годі було шукати.

Максим точно знає, що хіп-хоп – його стихія © Дан Балашов

Максим як ніхто знає, про що говорить, адже він у хіп-хопі вже 20 років. А танцями займається ще довше. Спершу хлопець шукав себе у народних, естрадних, бальних та і взагалі всіх видах танцю, що були в Україні. Але коли знайшов хіп-хоп, точно зрозумів, що це — те, що треба.

Він зізнається, що саме цей стиль підходить йому психологічно. «Мені подобається виражати себе, не обмежуючись жодними рамками. Це моє професійне хобі, не можу назвати це роботою», — продовжує він.

Як для хобі, Максим досяг чималих вершин на сцені. Вперше він заявив про себе як хореограф масштабного проєкту «Майданс», пам’ятаєш такий? Потім — як один з найяскравіших учасників «Танцюють всі!». А що крім медійного боку? Понад 400 виграних батлів, тренерство, організація івентів та суддівство проєктів на кшталт Red Bull Dance Your Style .

Після всього перерахованого буде не зайвим сказати, що ми досить довго намагалися зустрітися з Максимом для цього інтерв’ю. І якщо вже нам це вдалося, то не проґавили можливості розпитати про все: кому варто ставати танцівниками і тренерами, як українським хіп-хоперам реалізувати себе та чого чекати від сцени в майбутньому. Тому приготуйся. Далі багато цікавого.

Максим Оробець – переможець 400+ батлів © Дан Балашов

ЯК БУТИ ОРИГІНАЛЬНИМ ПРАВИЛЬНО

У будь-якій справі, а особливо у танцях, важливо бути оригінальним. Але основна складність у тім, аби зрозуміти, що таке оригінальність. На думку батлера, це «баланс між пошуком і творенням себе». Він пояснює, що пошук — це вивчати та розуміти себе, шукати сильні сторони та посилювати їх. А творити себе — це обрати конкретні риси, яких хочеш набути, і танцювати та поводитись відповідно ним. «Але справжня оригінальність — коли те, що ми собі вигадали, співпадає з тим, якими ми є. Так створюється стиль і спосіб життя загалом», — пояснює Максим.

Втім, тут важливо бути обережним. Більшість думає, що бути оригінальним — означає просто виділятися серед інших. Максим вщент руйнує цю думку. «Я можу зараз просто пірнути у басейн із зеленою фарбою — і вийду з нього із зеленою шкірою. Я буду виділятися, але що під цим?» — запитує танцівник. Тому, на думку хореографа, так важливо розуміти що саме робить тебе оригінальним. Навіть незважаючи на те, що іноді люди можуть сприймати твою інакшість з негативом. «Після стількох років однаковості “совка” тобі можуть легко закидати, що ти просто “викаблучуєшся”. На це варто відповідати: “Я такий, я лише роблю свою справу”. І все. Не зважай на ці реакції, люди просто так реагують на твою оригінальність».

ЧИ ВАЖЛИВИЙ ТАЛАНТ У ТАНЦІ?

Максим упевнений, що є лише один критерій, як зрозуміти, що танці — це твоє.

«Якщо людина щаслива в процесі, горить тим, що робить — це єдина ознака. Усе інше — схильність, талант, фізіологічні особливості — на 147-му місці», — запевняє хореограф.

Максим вважає талант та фізичні дані не головними у хіп-хопі © Дан Балашов

На думку тренера, саме у цьому полягає основна краса хіп-хопу — тут кожен може знайти, як себе проявити. Якщо у тебе проблеми з розтяжкою — не спіши засмучуватися чи ламати себе. Ти легко можеш бавитися стилями, обирати контроль, ізоляцію, футворкінг — і в рамках хіп-хопу створювати свій унікальний стиль.

Вивчення хіп-хопу можна порівняти із вивченням іноземної мови: ти починаєш зі слів, потім намагаєшся зв’язати їх у речення. Далі переходиш до правил, часів, вивчаєш вірші — і нарешті вільно спілкуєшся.

«У танці все так само: спершу вчимо рухи, потім зв’язуємо їх докупи. Потім вчимося слухати музику і створювати щось своє. До прикладу, ти знаєш два рухи — і можеш уже зробити з них третій, — пояснює Максим Оробець. — Далі обираєш улюблений стиль, адже намагатися розвивати все одразу — це як вивчати всі мови водночас».

О’КЕЙ, ТИ ХІП-ХОПЕР. ЩО ДАЛІ?

Припустимо, ти так само, як Максим, знайшов свою пристрасть у хіп-хопі. Навчився рухам, навіть відшукав свій стиль. Що далі?

«Кар’єра у танці — чи не найбільш болюча тема, яка існує. Чому я говорю про хіп-хоп як про професійне хобі, а не як про роботу? Бо все, що я роблю — створюю сам. Інших варіантів не існує. Немає місця в Україні, куди ти можеш прийти на роботу як танцівник», — розповідає Максим.

Складні рухи можна виконувати навіть посеред вулиці © Дан Балашов

Якщо ж говорити про професійний рівень, то перспективи, на думку Оробця, в Україні середні: «У нас багато крутих танцівників, близько десяти — профі світового рівня. Але як ти, маючи талант, можеш реалізувати себе в Україні? Доводиться створювати проєкти самостійно, це приносить більше лаврів».

Саме через це Максим Оробець тренує не тільки учнів, але й проводить чимало кемпів, фестивалів, класів для професійних танцівників. Так він створює ком’юніті, яке розвиватиме культуру та бізнес.

ЯК СТВОРЮВАТИ ВЛАСНІ ПРАВИЛА?

Максим упевнений: основна риса хіп-хопу, порівняно з класичною хореографією — відсутність звичних правил гри. Бо як відбуваються звичайні уроки танцю? Тренер показує рухи — група їх повторює. У хіп-хопі, а тим паче, у фрістайлі — все куди складніше.

«Я не називаю хіп-хоперів танцівниками — вони артисти. Вони танцюють, дають емоцію, передають усе через себе. Хтось обмежується тільки вивченням технік, але люди, що батлять, розуміють — тут важливий персонаж, стиль, харизма і вміння її показати, — запевняє Максим. — Звісно, на заняттях ми даємо якісь основи, але далі йде процес становлення особистості. Тому, аби реалізовувати інших, тренеру з хіп-хопу потрібно спершу реалізуватися самому», — каже Максим.

Максим називає хіп-хоп танцівників справжніми артистами © Дан Балашов

А ЯК ЩОДО ТРЕНЕРСТВА?

Так ми нарешті підійшли до теми тренерства. Хлопець каже, що сьогодні є багато молодих тренерів, що намагаються реалізувати себе через навчання інших. Та у хіп-хопі все працює дещо інакше.

«Потрібні сміливість, відкритість, любов до помилок, пошук, гра — аби не просто повторювати, а створювати власні правила: деколи слідувати їм, деколи ламати — і в цьому весь шарм, — пояснює тренер. — “Дивіться і повторюйте” тут не працює».

Максим Оробець під час танцю © Дан Балашов

Головна задача тренера у хіп-хопі — створити особистість. І в цьому вся складність. Не складно відкрити студію. Тим паче, коли ти багато знаєш про танці. Та, на жаль, цього замало.

«Урок триває годину-півтори, тричі на тиждень. За цей суперкороткий період потрібно щось вкласти, організувати процес і учнів. Зробити їх командою, а не просто групою людей, налагодити контакт. Багато хто поводиться з учнями як друг, але це неправильно, потрібно побудувати авторитет», — пояснює Максим.

«Уся краса танців у тім, що це не спорт: тут є творчий, соціальний і артистичний аспекти. Усе, що ми отримуємо у хіп-хопі — застосовуємо в житті. І коли всі почнуть це розуміти — настане дуже сильний момент», — підбиває підсумок Максим Оробець.