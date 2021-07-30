«Переважно субкультура — це про спротив. Хіп-хоп — не виняток. Не буває, щоб у людини все було добре, вона лежала на дивані і раптом: “А почну я крутитися на голові. Це ж неймовірно!”. Деколи те, що відбувається у нашій країні, навіть негативне, може стати сильним імпульсом для вираження і творчості», — вважає Максим Оробець, один із найвідоміших хіп-хоп-артистів України. Щойно він стояв поряд з нами на одній руці, тримаючи другою носок свого кросівка. Здається, кращого початку для розмови про хіп-хоп годі було шукати.
Максим як ніхто знає, про що говорить, адже він у хіп-хопі вже 20 років. А танцями займається ще довше. Спершу хлопець шукав себе у народних, естрадних, бальних та і взагалі всіх видах танцю, що були в Україні. Але коли знайшов хіп-хоп, точно зрозумів, що це — те, що треба.
Він зізнається, що саме цей стиль підходить йому психологічно. «Мені подобається виражати себе, не обмежуючись жодними рамками. Це моє професійне хобі, не можу назвати це роботою», — продовжує він.
Як для хобі, Максим досяг чималих вершин на сцені. Вперше він заявив про себе як хореограф масштабного проєкту «Майданс», пам’ятаєш такий? Потім — як один з найяскравіших учасників «Танцюють всі!». А що крім медійного боку? Понад 400 виграних батлів, тренерство, організація івентів та суддівство проєктів на кшталт Red Bull Dance Your Style.
Після всього перерахованого буде не зайвим сказати, що ми досить довго намагалися зустрітися з Максимом для цього інтерв’ю. І якщо вже нам це вдалося, то не проґавили можливості розпитати про все: кому варто ставати танцівниками і тренерами, як українським хіп-хоперам реалізувати себе та чого чекати від сцени в майбутньому. Тому приготуйся. Далі багато цікавого.
ЯК БУТИ ОРИГІНАЛЬНИМ ПРАВИЛЬНО
У будь-якій справі, а особливо у танцях, важливо бути оригінальним. Але основна складність у тім, аби зрозуміти, що таке оригінальність. На думку батлера, це «баланс між пошуком і творенням себе». Він пояснює, що пошук — це вивчати та розуміти себе, шукати сильні сторони та посилювати їх. А творити себе — це обрати конкретні риси, яких хочеш набути, і танцювати та поводитись відповідно ним. «Але справжня оригінальність — коли те, що ми собі вигадали, співпадає з тим, якими ми є. Так створюється стиль і спосіб життя загалом», — пояснює Максим.
Втім, тут важливо бути обережним. Більшість думає, що бути оригінальним — означає просто виділятися серед інших. Максим вщент руйнує цю думку. «Я можу зараз просто пірнути у басейн із зеленою фарбою — і вийду з нього із зеленою шкірою. Я буду виділятися, але що під цим?» — запитує танцівник. Тому, на думку хореографа, так важливо розуміти що саме робить тебе оригінальним. Навіть незважаючи на те, що іноді люди можуть сприймати твою інакшість з негативом. «Після стількох років однаковості “совка” тобі можуть легко закидати, що ти просто “викаблучуєшся”. На це варто відповідати: “Я такий, я лише роблю свою справу”. І все. Не зважай на ці реакції, люди просто так реагують на твою оригінальність».
ЧИ ВАЖЛИВИЙ ТАЛАНТ У ТАНЦІ?
Максим упевнений, що є лише один критерій, як зрозуміти, що танці — це твоє.
«Якщо людина щаслива в процесі, горить тим, що робить — це єдина ознака. Усе інше — схильність, талант, фізіологічні особливості — на 147-му місці», — запевняє хореограф.
На думку тренера, саме у цьому полягає основна краса хіп-хопу — тут кожен може знайти, як себе проявити. Якщо у тебе проблеми з розтяжкою — не спіши засмучуватися чи ламати себе. Ти легко можеш бавитися стилями, обирати контроль, ізоляцію, футворкінг — і в рамках хіп-хопу створювати свій унікальний стиль.
Вивчення хіп-хопу можна порівняти із вивченням іноземної мови: ти починаєш зі слів, потім намагаєшся зв’язати їх у речення. Далі переходиш до правил, часів, вивчаєш вірші — і нарешті вільно спілкуєшся.
«У танці все так само: спершу вчимо рухи, потім зв’язуємо їх докупи. Потім вчимося слухати музику і створювати щось своє. До прикладу, ти знаєш два рухи — і можеш уже зробити з них третій, — пояснює Максим Оробець. — Далі обираєш улюблений стиль, адже намагатися розвивати все одразу — це як вивчати всі мови водночас».
О’КЕЙ, ТИ ХІП-ХОПЕР. ЩО ДАЛІ?
Припустимо, ти так само, як Максим, знайшов свою пристрасть у хіп-хопі. Навчився рухам, навіть відшукав свій стиль. Що далі?
«Кар’єра у танці — чи не найбільш болюча тема, яка існує. Чому я говорю про хіп-хоп як про професійне хобі, а не як про роботу? Бо все, що я роблю — створюю сам. Інших варіантів не існує. Немає місця в Україні, куди ти можеш прийти на роботу як танцівник», — розповідає Максим.
Якщо ж говорити про професійний рівень, то перспективи, на думку Оробця, в Україні середні: «У нас багато крутих танцівників, близько десяти — профі світового рівня. Але як ти, маючи талант, можеш реалізувати себе в Україні? Доводиться створювати проєкти самостійно, це приносить більше лаврів».
Саме через це Максим Оробець тренує не тільки учнів, але й проводить чимало кемпів, фестивалів, класів для професійних танцівників. Так він створює ком’юніті, яке розвиватиме культуру та бізнес.
ЯК СТВОРЮВАТИ ВЛАСНІ ПРАВИЛА?
Максим упевнений: основна риса хіп-хопу, порівняно з класичною хореографією — відсутність звичних правил гри. Бо як відбуваються звичайні уроки танцю? Тренер показує рухи — група їх повторює. У хіп-хопі, а тим паче, у фрістайлі — все куди складніше.
«Я не називаю хіп-хоперів танцівниками — вони артисти. Вони танцюють, дають емоцію, передають усе через себе. Хтось обмежується тільки вивченням технік, але люди, що батлять, розуміють — тут важливий персонаж, стиль, харизма і вміння її показати, — запевняє Максим. — Звісно, на заняттях ми даємо якісь основи, але далі йде процес становлення особистості. Тому, аби реалізовувати інших, тренеру з хіп-хопу потрібно спершу реалізуватися самому», — каже Максим.
А ЯК ЩОДО ТРЕНЕРСТВА?
Так ми нарешті підійшли до теми тренерства. Хлопець каже, що сьогодні є багато молодих тренерів, що намагаються реалізувати себе через навчання інших. Та у хіп-хопі все працює дещо інакше.
«Потрібні сміливість, відкритість, любов до помилок, пошук, гра — аби не просто повторювати, а створювати власні правила: деколи слідувати їм, деколи ламати — і в цьому весь шарм, — пояснює тренер. — “Дивіться і повторюйте” тут не працює».
Головна задача тренера у хіп-хопі — створити особистість. І в цьому вся складність. Не складно відкрити студію. Тим паче, коли ти багато знаєш про танці. Та, на жаль, цього замало.
«Урок триває годину-півтори, тричі на тиждень. За цей суперкороткий період потрібно щось вкласти, організувати процес і учнів. Зробити їх командою, а не просто групою людей, налагодити контакт. Багато хто поводиться з учнями як друг, але це неправильно, потрібно побудувати авторитет», — пояснює Максим.
«Уся краса танців у тім, що це не спорт: тут є творчий, соціальний і артистичний аспекти. Усе, що ми отримуємо у хіп-хопі — застосовуємо в житті. І коли всі почнуть це розуміти — настане дуже сильний момент», — підбиває підсумок Максим Оробець.