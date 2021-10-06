Знайомся з легендами, які їдуть на Red Bull BC One Cypher Ukraine

На Red Bull BC One Cypher Ukraine виступатиме багато крутих бі-боїв та бі-гьорлз (повний лайнап дивись на сторінці івенту). Та окрім них, на івент завітають справжні легенди брейкінгу. Чемпіони світу різних років — Junior, RoxRite та Neguin — визначатимуть у Києві кращих із кращих, сидячи у суддівських кріслах. Тож саме час дізнатися про їхній шлях та головні досягнення.

Junior перетворив свої слабкості на перевагу

Junior та його рухи

Босіла Бонья, також відомий як B-Boy Junior — один з найвідоміших персонажів у світі брейкінгу. Він славиться надлюдською силою та акробатичними рухами на руках. А за його спиною — доволі кінематографічна історія подолання життєвих труднощів заради мрії.

«Я захворів на поліомієліт, коли мені було три роки, — згадує Junior, — Різниця між мною та іншими дітьми стала очевидною, коли я зрозумів, що не можу бігати так швидко, як вони. Але я ніколи не поступався. Я зосередився на таких видах спорту, як настільний теніс і бокс, і коли я грав у футбол, я був воротарем. Коли люди змушували мене відчувати, що я нічого не можу зробити, я докладав багато зусиль, щоб довести, що вони не праві».

Та навіть попри наслідки хвороби, Junior не зупинявся. В дитинстві на нього вплинула музика Майкла Джексона, і перші рухи він робив саме під його пісні.

«Я завжди намагався перетворити обмеження на перевагу. Найкращий приклад — танці. Коли я був маленьким, я танцював під відео Майкла Джексона. Щоб компенсувати рухи, які я не міг зробити, я придумав власний мікс гімнастики та єдиноборств — рухи, які я міг би зробити руками.

Джуніор є членом другого покоління Wanted Posse (там він відомий під псевдонімом Buanson). Він також входить у Red Bull BC One All Stars та Flying Steps.

RoxRite першим підкорив позначку у 100 перемог

Roxrite

Іще один гігант світової арени, Red Bull BC One All Star RoxRite був першим бі-боєм, який набрав 100 перемог. Омар О Дельгадо Масіяс, він же RoxRite, народився у Гвадалахарі, Мексика, але згодом переїхав із сім’єю до Каліфорнії. Він почав танцювати у віці 12 років.

Серед найвидатніших перемог RoxRite — Pro Am 2004, чемпіонат Великої Британії, R16 Корея 2009, Euro Battle 2009, Світові фінали Freestyle Session 2009, 2013 та 2014 років та, звичайно, Red Bull BC One у 2011 році.

Він отримав свій нік RoxRite через свого друга Ground Level у 1996 році, який помітив, що він «похитнувся праворуч» (від англ. To rock та Right, — прим.ред.). Стратегічний бі-бой, він крутий у всьому — від футворку до фризів.

У батлі RoxRite любить атакувати та майже не лишає суперникам шансу відігратися. Та для RoxRite бути чудовим бі-боєм, перш за все, означає бути хорошою людиною.

RoxRite має майже неприродну здатність дотримуватися комбінацій фризів, і він додає унікальний твіст майже у всіх своїх рухах. Дехто називає його найчистішим бі-боєм, бо рідко можна побачити його падіння.

Окрім танців, RoxRite цікавиться фотографією та редагуванням відео. Він також пробував себе у графіті. Коли його запитують, як Red Bull BC One All Star і титул чемпіона світу змінили його життя, він каже: «Я живу своєю мрією, і це щастя. Я виступаю суддею на численних подіях навколо світу. Я завжди в дорозі. Багато чого змінилося, крім мого танцю: я все ще відчуваю бажання вдосконалюватися і придумувати нові речі. Мій план — залишитися у цьому мистецтві надовго».

Neguin рухає культуру брейкінгу вперед

Neguin у дії

Neguin — також представник Red Bull BC One All Star і колишній чемпіон світу з Парани в Бразилії.

Фабіано Карвальо Лопес почав танцювати у 14 років на яскравих вулицях Парани, бразильського міста, де танець — це спосіб життя. Починаючи з фрістайлу, він додав бі-боїнг до свого арсеналу у 2003 році. Йому знадобилося лише кілька років, перш ніж почати збирати перемоги, виступаючи у рідній Бразилії та за її межами.

Підхід Neguin до B-Boying одночасно святковий, психологічний та агресивний. Він любить дивитися в очі супернику, щоб невербально повідомити, що він збирається перемогти. Використовує спеціальні стратегії та тактики, щоб перевершити всіх, використовуючи власний стиль.

Навички та стратегії принесли Neguin величезну колекцію титулів перших місць з помітних змагань від Аргентини до Бразилії, і, звичайно, титул Red Bull BC One, який він завоював у Токіо ще у 2010 році. Окрім конкурсів, його можна побачити у короткометражних фільмах та рекламних роликах. А ще він гастролював з Мадонною в її турі MDNA як танцюрист.

Він навчав інших бі-боїв у соціальному проєкті Arte nos Bairros у Сан-Паулу та проводив танцювальні майстер-класи по всій Бразилії. Він жив як у Нью-Йорку, так і в Лондоні, викладаючи класи бі-боїнга, судив батли та виступав з лондонською танцювальною трупою у знаменитому шоу під назвою Blaze.

Відчуваючи підтримку своєї родини, Neguin розповідає: «Вони дали мені багато хороших речей: дали освіту, захопили культурою та навчили завжди отримувати задоволення від того, що я роблю».