З багі — на літак: Міа Чепмен мчить каньйоном заради епічного трюку

Авіація та перегони мають дві спільні ключові риси: продуктивність і точність. Для Мії Чепмен , першої атлетки Red Bull у категорії автоспорту в США, ці якості зійшлися в одному епічному трюку, що залучив її майстерність чемпіонки з офроуду. Маневр мав бути гідним голлівудських бойовиків, поєднуючи авіацію, кінські сили та скайдайвінг, і завершитися відео, яке приголомшить глядачів.

Працюючи разом зі скайдайверами Red Bull Air Force Емі Чмелецькі та Люком Ейкінсом , Чепмен отримала завдання провести свій Can-Am Maverick X3 2018 року в межах складного трюку. Суть задуму була такою: споряджена парашутом Чмелецькі мала їхати поруч із Чепмен в UTV, тоді як Ейкінс керував літаком Cessna 180 над ними. Поки екіпаж рухався каньйоном, Ейкінс повинен був випередити їх, зрівнятися із Can-Am і скинути драбину до пасажирського сидіння, де сиділа Чмелецькі.

Тримаючи рівний і стабільний темп, Ейкінс і Чепмен мали створити коротку мить повної синхронізації — «зупинити час», — щоб Чмелецькі змогла вхопитися за драбину. Після цього пілот мав скерувати вверх ніс літака, піднявши скайдайверку в повітря приблизно на 45 секунд над каньйоном, доки досвідчена спортсменка не відпустить хват і не перейде у вільне падіння, розкривши парашут перед землею.

Міа Чепмен — перша американська автогонщиця Red Bull © Garth Milan Це божевілля — взяти когось за кермом гоночного автомобіля та когось, хто керує літаком, і поєднати ці два вміння так, як ніхто раніше цього не робив Міа Чепмен

Тим часом Чепмен мала наввипередки мчати на дно каньйону, долаючи круті віражі та ґрунтові дороги над прірвою на високій швидкості, щоб зустріти її там. Для водійки це була найлегша частина: зараз їй 23, але їй було всього 8 років, коли вона виграла свій перший чемпіонат Trophy Kart, і наразі Міа здобула вже 8 чемпіонських титулів у перегонах по бездоріжжю. Проте такий досвід був для неї вперше.

Поєднання експертних авіаційних навичок з офроудом найвищого рівня

Якщо ти коли-небудь спостерігав, як екіпаж авіакомпанії готує літак до наступного рейсу, це могло нагадати роботу механіків в автоспорті. На піт-стопі вся команда працює в тісному просторі й на шаленій швидкості, тоді як авіаційний екіпаж розосереджується по всьому літаку. Поки пасажири виходять, наземна група перевіряє обладнання, щоб упевнитися, що все готове до польоту — чітко, точно й без жодного хаосу.

Як професійний скайдайвер і голлівудський каскадер у таких фільмах, як «Залізна людина 3», Ейкінс має величезний досвід координації різних людей і машин для досягнення ідеальних результатів.

Скайдайверка Red Bull Air Force Емі Чмелецькі тягнеться до драбини © Bella Kimbel

«Я беру все, чого навчився, і поєдную це разом, використовуючи протоколи безпеки, щоб реалізувати такий проєкт», — каже він.

Ейкінс добре розумів завдання й разом із Чепмен та Чмелецькі ретельно прораховував усю фізику і математику трюку. Маючи мінімальний запас на помилку, Люк мав пролетіти на висоті 6–7 метрів над UTV і підтримувати швидкість приблизно 96 км/год. У цей самий час Чепмен повинна була розрахувати прискорення так, щоб вирівнятися з літаком і дати змогу Чмелецькі безпечно схопити драбину.

«Координація між Люком і мною була, безперечно, вирішальною, — каже Чепмен. — Він у літаку, а я на землі у своїй машині, тому є багато шансів, що щось піде не так, коли нікого немає поруч із тобою. Але у нас були пристрої зв’язку, які допомагали пов’язати все воєдино і давали нам знати, де ми знаходимося і чи все виглядає і відчувається добре. Це було ключем до того, щоб усе пройшло вдало».

Підготовка до спуску в каньйон

Чепмен, Ейкінс і Чмелецькі разом із професійною командою неодноразово відпрацьовували цей трюк на дні висохлого озера Дед-Кау в Неваді. Вони позначили на землі точки, через які Міа мала пройти, і вона знову й знову повторювала весь сценарій, використовуючи замість Чмелецькі боксерську грушу. Лише після численних тренувань до виконання долучилася сама парашутистка.

Люк Ейкінс летить над UTV Мії Чепмен © Chris Tedesco Міа Чепмен долає пряму каньйону, супроводжуючи Емі Чмелецькі © Garth Milan

«Думаю, найстрашнішим для мене було те, що я фактично відповідала за життя Чмелецькі, оскільки вона сиділа на пасажирському сидінні в моїй машині без ременя безпеки, і її нічим було втримати, якщо щось піде не так, — каже Чепмен. — Але з Ейкінсом було чудово працювати. Він розробив план, як зробити це безпечно, і ми рухалися маленькими кроками. Якщо ці маленькі кроки не виходили такими, як ми хотіли, ми призупинялися. Весь цей процес допоміг мені відчути себе набагато краще. Для мене було честю працювати з ним, щоб побачити, що потрібно для створення справжнього голлівудського трюку».

Коли настав час для шоу в Мінерал-Боттом, штат Юта, Чепмен була готова. Одягнена в екіпіровку Red Bull, вона знала свій час, знала, що її комунікаційні пристрої працюють, а м'язова пам'ять — натренована. І, що найважливіше, її партнери по команді довіряли їй.

«Коли я думаю про Red Bull, то уявляю собі найкращих із найкращих — екстремальні, шалені, майже нереальні речі, яких ніхто раніше не робив, — каже Чепмен. — І цей трюк, гадаю, ідеально відповідав духу Red Bull і приніс задоволення кожному з нас: Люкові в літаку, Емі, яка завжди прагне більшого екстриму, і мені — у моєму автомобілі».