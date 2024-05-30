01 Монако у 75 словах*

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен стартував і фінішував шостим в урочистому Гран-прі Монако , яке виграв Шарль Леклер з Ferrari. Трирічна безпрограшна серія Oracle Red Bull Racing у Монте-Карло складалась із двох перемог Макса у 2021 та 2023 році, та однієї Серхіо Переса у 2022. Для останнього цей уікенд видався особливо невтішним: Чеко зійшов з дистанції, але, на щастя, не постраждав після величезної аварії на першому колі за участю дуету Haas Ніко Хюлькенберга і Кевіна Магнуссена.

* 2024 рік — 75-й сезон чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1.

02 Гран-прі Монако у 6 фото

Перші повороти стають набагато жорсткішими... © Getty Images/Red Bull Content Pool Темп Ферстаппена стримували машини, що їхали попереду © Getty Images/Red Bull Content Pool Всі хотіли почути Переса після його дострокового виходу з гонки © Getty Images/Red Bull Content Pool Серія Ферстаппена з семи поул-позицій на старті 2024 року завершилася © Getty Images/Red Bull Content Pool Трафік та уламки на трасі на кваліфікації відкинули Переса на 18-те місце © Getty Images/Red Bull Content Pool Цунода використав кожен сантиметр траси, щоб потрапити в Q3 © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Вуличний заїзд Red Bull Racing добігає кінця

Ферстаппен наполегливо працював на нових шинах, але не зміг вийти вперед © Getty Images/Red Bull Content Pool

Протягом багатьох років Монако було щасливим місцем для Макса Ферстаппена та Oracle Red Bull Racing; команда вигравала найвідоміші перегони сім разів, причому в чотирьох з останніх п'яти етапів заходу. Але цього разу перемога виглядала малоймовірною з самого початку: голландець опинився шостим на сітці після кваліфікації, боровся з вибоїнами та бордюрами на найунікальнішій трасі та перервав свою серію з восьми поспіль поул-позицій, яка тривала ще з минулого сезону.

Враховуючи, що лише дві з останніх 14 гонок у Монако були виграні з нижнього ряду решітки, просування вперед у боротьбі було майже неможливим для Ферстаппена. Його темп значною мірою диктувався Джорджем Расселом (Mercedes), що їхав попереду. «Це дуже нудно, треба було взяти з собою подушку», — коментував Макс на ранніх етапах.

Піт-стоп на 52-му колі для заміни шин дав Ферстаппену шанс наздогнати британця, але в Монако наздоганяти — це одне, а обганяти — зовсім інше. Врешті-решт, між ними було півсекунди, і Ферстаппен фінішував там, де він почав. Його лідерство в чемпіонаті після восьми етапів наразі становить 31 очко.

Якщо для Ферстаппена день був довгим і відносно нудним, то для Переса — повною протилежністю. Уїк-енд, який до кваліфікації не мав особливих успіхів, під час неї досягнув нових висот. Трафік та уламки на трасі призвели до того, що мексиканець вийшов у Q1 на 18-му місці.

Гонка Переса тривала чотири повороти. На підйомі на пагорб після старту в нього ззаду врізався Haas Кевіна Магнуссена, і його машину пронесло по трасі, зачепивши Ніко Хюлькенберга. Всі три машини були розбиті, а ремонт пошкоджених бар'єрів зайняв 45 хвилин, але Перес, на щастя, залишився неушкодженим.

Проте, нефініш був важким для його заліку в Чемпіонаті Водіїв. Після перемоги Леклера, третього місця Карлоса Сайнса (Ferrari) та четвертого — Ландо Норріса з McLaren, всі троє пілотів обійшли Чеко в заліку, і Перес зі 107 очками опустився на п'яте місце.

04 Цунода продовжує набирати очки

Цунода посміхався після довгоочікуваного прориву в Монако © Getty Images/Red Bull Content Pool

Монако був трасою, з якою Юкі Цунода так і не зміг змиритися протягом трьох попередніх візитів — 15-е місце минулого року було його найкращим результатом. Цього разу пілот Visa Cash App RB був задоволений фінішем на восьмому місці, ще одна видатна спроба у кваліфікації забезпечила йому очки для третьої гонки поспіль.

Напарникові Даніелю Ріккардо вчергове не пощастило. Переможець Монако 2018 року був розчарований собою після того, як у кваліфікації не зміг показати час, який, на його думку, був у нього в запасі. Він зайняв 13-е місце, яке стало 12-м на решітці після того, як Хюлькенберг і Магнуссен були виключені з кваліфікації за порушення правил перевірки. Ріккардо провів всю гонку позаду Фернандо Алонсо (Aston Martin) і фінішував 12-м.

Завдяки перемозі Цуноди, RB втретє поспіль випередила Aston Martin, скоротивши відставання від п'ятого місця в заліку конструкторів до 20 очок.

05 Цифра, яку потрібно знати

10. 10 найкращих гонщиків на сітці Монако фінішували на тих самих позиціях, з яких вони стартували після 78 кіл.

06 Слово з паддоку

Ми просто фінішували там, де почали... з першого кола після рестарту ми їхали в чотирьох секундах від темпу — і заспокоїлися... Макс Ферстаппен

07 Статистика, яка має значення

Топ-5 у чемпіонаті пілотів

Місце Пілот Команда Бали Розрив 1. Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 169 - 2. Шарль Леклер Ferrari 138 -31 3. Ландо Норріс McLaren 113 -56 4. Карлос Сайнс Ferrari 108 -61 5. Серхіо Перес Oracle Red Bull Racing 107 -62

Топ-5 чемпіонату конструкторів

Місце Команда Бали Розрив 1. Oracle Red Bull Racing 276 - 2. Ferrari 252 -24 3. McLaren 184 -92 4. Mercedes 96 -180 5. Aston Martin 44 -232

08 За межами треку

Середовище у кабіні пілота Формули-1 за рівнем стресу не поступається іншим його робочим місцям. Інженерні дебрифінги, міжнародні подорожі, зобов'язання перед ЗМІ та маркетингом, фізичні тренування... для елітних пілотів це ніколи не припиняється.

Ліам Лоусон знає про це все. У 2023 році новозеландець вийшов на велику сцену з AlphaTauri (тепер Visa Cash App RB) і взяв участь у п'яти Гран-прі. Він запам'ятався тим, що заробив два очки на чемпіонаті світу, фінішувавши дев'ятим у Сінгапурі. Цього року 22-річний хлопець є резервним гонщиком Oracle Red Bull Racing, і хоча його час за кермом скоротився, життя продовжується на швидкості восьмої передачі.

Послухай Лоусона в останньому епізоді серії подкастів Mind Set Win , де він разом з ведучою Лізою Рамушкат розповідає про свій шлях до професійного автогонщика, про тиск, який супроводжує цю роль, і про те, як робота з ментальним тренером допомогла йому стати кращою версією себе.

09 Куди далі і що мені потрібно знати?

9-й етап: Канада, 7-9 червня

Назва та місце проведення: Автодром Жіль-Вільнев, Монреаль

Довжина / кількість кіл: 4.361 км, 70 кіл

Проведено Гран-прі / дебют: 42, 1978

Найуспішніший пілот: Льюїс Хемілтон (сім перемог)

Найуспішніша команда: Ferrari (11 перемог)

Підсумки перегонів 2023 року: 1-е місце: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Фернандо Алонсо (Aston Martin), 3-й: Льюїс Хемілтон (Mercedes)

10 Усередині великого світу Red Bull Motorsports

Автомобіль Нассера Аль-Аттії для ралі Дакар 2024 року © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Що таке ралі-рейд Дакар ? Якого рельєфу вимагає ралі-крос? Як визначається переможець гонки Чемпіонату світу з ралі (WRC)?

Все бездоріжжя, все схоже і водночас відмінне, і — для непосвячених — тріо дисциплін, де межі можуть здаватися розмитими. Збентежений? Не варто.

Ми тут, щоб допомогти тобі з цим путівником по ралі-рейду, ралі-кросу і WRC — а також з інформацією про різні умови, дистанції, тривалість, техніку і багато іншого, що відокремлює одну дисципліну від іншої. Прочитай пояснення, знайди свій улюблений варіант і насолоджуйся експертним знанням.