Макс Ферстаппен з команди Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Монако 26 травня 2024 року.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Формула-1

F-1 до 10: Макс Ферстаппен продовжує боротьбу у складному Гран-прі Монако

Трирічна переможна серія команди Oracle Red Bull Racing у найвідоміших перегонах Формули-1 зупинилася. Що відбулось в Монако?
Автор Метью Клейтон
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Частина історії

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Зупинки

Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Серхіо Перес

Серхіо «Чеко» Перес — найуспішніший мексиканський гонщик в історії Формули-1. І він продовжує бити рекорди в команді Red Bull Racing.

МексикаМексика

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія

Резюме

  1. 1
    Монако у 75 словах*
  2. 2
    Гран-прі Монако у 6 фото
  3. 3
    Вуличний заїзд Red Bull Racing добігає кінця
  4. 4
    Цунода продовжує набирати очки
  5. 5
    Цифра, яку потрібно знати
  6. 6
    Слово з паддоку
  7. 7
    Статистика, яка має значення
  8. 8
    За межами треку
  9. 9
    Куди далі і що мені потрібно знати?
  10. 10
    Усередині великого світу Red Bull Motorsports
01

Монако у 75 словах*

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен стартував і фінішував шостим в урочистому Гран-прі Монако, яке виграв Шарль Леклер з Ferrari. Трирічна безпрограшна серія Oracle Red Bull Racing у Монте-Карло складалась із двох перемог Макса у 2021 та 2023 році, та однієї Серхіо Переса у 2022. Для останнього цей уікенд видався особливо невтішним: Чеко зійшов з дистанції, але, на щастя, не постраждав після величезної аварії на першому колі за участю дуету Haas Ніко Хюлькенберга і Кевіна Магнуссена.
* 2024 рік — 75-й сезон чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1.
02

Гран-прі Монако у 6 фото

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Монако 26 травня 2024 року.

Перші повороти стають набагато жорсткішими...

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен з команди Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Монако 26 травня 2024 року.

Темп Ферстаппена стримували машини, що їхали попереду

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Серхіо Перес з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Монако 26 травня 2024 року.

Всі хотіли почути Переса після його дострокового виходу з гонки

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Монако 25 травня 2024 року.

Серія Ферстаппена з семи поул-позицій на старті 2024 року завершилася

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Трафік та уламки на трасі на кваліфікації відкинули Переса на 18-те місце

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Цунода використав кожен сантиметр траси, щоб потрапити в Q3

© Getty Images/Red Bull Content Pool

03

Вуличний заїзд Red Bull Racing добігає кінця

Макс Ферстаппен з команди Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Монако 26 травня 2024 року.

Ферстаппен наполегливо працював на нових шинах, але не зміг вийти вперед

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Протягом багатьох років Монако було щасливим місцем для Макса Ферстаппена та Oracle Red Bull Racing; команда вигравала найвідоміші перегони сім разів, причому в чотирьох з останніх п'яти етапів заходу. Але цього разу перемога виглядала малоймовірною з самого початку: голландець опинився шостим на сітці після кваліфікації, боровся з вибоїнами та бордюрами на найунікальнішій трасі та перервав свою серію з восьми поспіль поул-позицій, яка тривала ще з минулого сезону.
Враховуючи, що лише дві з останніх 14 гонок у Монако були виграні з нижнього ряду решітки, просування вперед у боротьбі було майже неможливим для Ферстаппена. Його темп значною мірою диктувався Джорджем Расселом (Mercedes), що їхав попереду. «Це дуже нудно, треба було взяти з собою подушку», — коментував Макс на ранніх етапах.
Піт-стоп на 52-му колі для заміни шин дав Ферстаппену шанс наздогнати британця, але в Монако наздоганяти — це одне, а обганяти — зовсім інше. Врешті-решт, між ними було півсекунди, і Ферстаппен фінішував там, де він почав. Його лідерство в чемпіонаті після восьми етапів наразі становить 31 очко.
Якщо для Ферстаппена день був довгим і відносно нудним, то для Переса — повною протилежністю. Уїк-енд, який до кваліфікації не мав особливих успіхів, під час неї досягнув нових висот. Трафік та уламки на трасі призвели до того, що мексиканець вийшов у Q1 на 18-му місці.
Гонка Переса тривала чотири повороти. На підйомі на пагорб після старту в нього ззаду врізався Haas Кевіна Магнуссена, і його машину пронесло по трасі, зачепивши Ніко Хюлькенберга. Всі три машини були розбиті, а ремонт пошкоджених бар'єрів зайняв 45 хвилин, але Перес, на щастя, залишився неушкодженим.
Проте, нефініш був важким для його заліку в Чемпіонаті Водіїв. Після перемоги Леклера, третього місця Карлоса Сайнса (Ferrari) та четвертого — Ландо Норріса з McLaren, всі троє пілотів обійшли Чеко в заліку, і Перес зі 107 очками опустився на п'яте місце.
04

Цунода продовжує набирати очки

Юкі Цунода з Visa Cash App RB на Гран-прі Монако 26 травня 2024 року.

Цунода посміхався після довгоочікуваного прориву в Монако

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Монако був трасою, з якою Юкі Цунода так і не зміг змиритися протягом трьох попередніх візитів — 15-е місце минулого року було його найкращим результатом. Цього разу пілот Visa Cash App RB був задоволений фінішем на восьмому місці, ще одна видатна спроба у кваліфікації забезпечила йому очки для третьої гонки поспіль.
Напарникові Даніелю Ріккардо вчергове не пощастило. Переможець Монако 2018 року був розчарований собою після того, як у кваліфікації не зміг показати час, який, на його думку, був у нього в запасі. Він зайняв 13-е місце, яке стало 12-м на решітці після того, як Хюлькенберг і Магнуссен були виключені з кваліфікації за порушення правил перевірки. Ріккардо провів всю гонку позаду Фернандо Алонсо (Aston Martin) і фінішував 12-м.
Завдяки перемозі Цуноди, RB втретє поспіль випередила Aston Martin, скоротивши відставання від п'ятого місця в заліку конструкторів до 20 очок.
05

Цифра, яку потрібно знати

10. 10 найкращих гонщиків на сітці Монако фінішували на тих самих позиціях, з яких вони стартували після 78 кіл.
06

Слово з паддоку

Ми просто фінішували там, де почали... з першого кола після рестарту ми їхали в чотирьох секундах від темпу — і заспокоїлися...
Макс Ферстаппен
07

Статистика, яка має значення

Топ-5 у чемпіонаті пілотів

Місце

Пілот

Команда

Бали

Розрив

1.

Макс Ферстаппен

Oracle Red Bull Racing

169

-

2.

Шарль Леклер

Ferrari

138

-31

3.

Ландо Норріс

McLaren

113

-56

4.

Карлос Сайнс

Ferrari

108

-61

5.

Серхіо Перес

Oracle Red Bull Racing

107

-62

Топ-5 чемпіонату конструкторів

Місце

Команда

Бали

Розрив

1.

Oracle Red Bull Racing

276

-

2.

Ferrari

252

-24

3.

McLaren

184

-92

4.

Mercedes

96

-180

5.

Aston Martin

44

-232

08

За межами треку

Середовище у кабіні пілота Формули-1 за рівнем стресу не поступається іншим його робочим місцям. Інженерні дебрифінги, міжнародні подорожі, зобов'язання перед ЗМІ та маркетингом, фізичні тренування... для елітних пілотів це ніколи не припиняється.
Ліам Лоусон знає про це все. У 2023 році новозеландець вийшов на велику сцену з AlphaTauri (тепер Visa Cash App RB) і взяв участь у п'яти Гран-прі. Він запам'ятався тим, що заробив два очки на чемпіонаті світу, фінішувавши дев'ятим у Сінгапурі. Цього року 22-річний хлопець є резервним гонщиком Oracle Red Bull Racing, і хоча його час за кермом скоротився, життя продовжується на швидкості восьмої передачі.
Послухай Лоусона в останньому епізоді серії подкастів Mind Set Win, де він разом з ведучою Лізою Рамушкат розповідає про свій шлях до професійного автогонщика, про тиск, який супроводжує цю роль, і про те, як робота з ментальним тренером допомогла йому стати кращою версією себе.
09

Куди далі і що мені потрібно знати?

9-й етап: Канада, 7-9 червня
Назва та місце проведення: Автодром Жіль-Вільнев, Монреаль
Довжина / кількість кіл: 4.361 км, 70 кіл
Проведено Гран-прі / дебют: 42, 1978
Найуспішніший пілот: Льюїс Хемілтон (сім перемог)
Найуспішніша команда: Ferrari (11 перемог)
Підсумки перегонів 2023 року: 1-е місце: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Фернандо Алонсо (Aston Martin), 3-й: Льюїс Хемілтон (Mercedes)
10

Усередині великого світу Red Bull Motorsports

Нассер Аль-Аттія та Матьє Бомель тестують Hunter Prodrive у Португалії напередодні ралі Дакар 2024 року.

Автомобіль Нассера Аль-Аттії для ралі Дакар 2024 року

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Що таке ралі-рейд Дакар? Якого рельєфу вимагає ралі-крос? Як визначається переможець гонки Чемпіонату світу з ралі (WRC)?
Все бездоріжжя, все схоже і водночас відмінне, і — для непосвячених — тріо дисциплін, де межі можуть здаватися розмитими. Збентежений? Не варто.
Ми тут, щоб допомогти тобі з цим путівником по ралі-рейду, ралі-кросу і WRC — а також з інформацією про різні умови, дистанції, тривалість, техніку і багато іншого, що відокремлює одну дисципліну від іншої. Прочитай пояснення, знайди свій улюблений варіант і насолоджуйся експертним знанням.

Частина історії

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Зупинки

Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Серхіо Перес

Серхіо «Чеко» Перес — найуспішніший мексиканський гонщик в історії Формули-1. І він продовжує бити рекорди в команді Red Bull Racing.

МексикаМексика

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія
Формула-1
Formula Racing