Дюплантіс встановив світовий рекорд — 6,31 м на Mondo Classic

Арман «Мондо» Дюплантіс знову увійшов в історію легкої атлетики, подолавши планку на висоті 6,31 м і встановивши новий світовий рекорд на турнірі Mondo Classic в Уппсалі, Швеція. Олімпійський чемпіон зробив це на переповненій IFU Arena, зафіксувавши 15-й світовий рекорд у кар'єрі та перший — у складі рідного клубу Upsala IF.
Дюплантіса вже давно вважають найвидатнішим стрибуном із жердиною в історії. У 26 років він має на рахунку неймовірні 15 світових рекордів і долав шестиметрову позначку частіше за будь-кого іншого. Багаторазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу та триразовий «Атлет року» — здавалося б, чого ще можна прагнути?
Утім, одна мрія залишалася нездійсненою: він ще ніколи не встановлював світовий рекорд перед рідними вболівальниками в Уппсалі. Тепер це стало реальністю.
Подолавши з першої спроби 5,65 м, 5,90 м і 6,08 м, Дюплантіс завершив вечір стрибком на рекордні 6,31 м — також із першої спроби.
«Це мій дім. Це так багато для мене значить», — сказав він після цього.
Спортсмен звернувся до глядачів у своєму домашньому клубі, Upsala IF, і додав: «Щоразу, коли я виходжу на доріжку, я представляю вас. Я представляю себе, свою родину і вас. І я неймовірно пишаюся тим, що зміг зробити це тут, перед вами».
22 кроки Мондо
На цих змаганнях Арман збільшив розбіг до 22 кроків — таку техніку він майже не практикував. Це було ризиковане рішення, але воно себе виправдало.
«Мондо — хороший бігун, і 22 кроки дають йому змогу максимально використати свою швидкість», — пояснив батько і тренер спортсмена Грег Дюплантіс шведському телебаченню.
«Я думаю, що він стрибатиме ще вище, значно вище», — додав він.
Mondo Classic 2026: як це було?
Турнір Mondo Classic повернувся до Уппсали, зібравши найкращих стрибунів світу на домашній арені Дюплантіса — IFU Arena. Змагання тримали в напрузі протягом усього вечора.
Грек Еммануїл Караліс приїхав у чудовій формі після стрибка на 6,17 м у лютому, однак цього разу шестиметрова позначка йому не підкорилася. Натомість норвежець Сондре Гуттормсен утретє в кар'єрі подолав «висоту мрії» — 6 метрів. Наступна планка — 6,08 м — виявилася для нього занадто складною, тож зрештою на доріжці залишився лише Дюплантіс.
Результати Mondo Classic 2026
- Арман Дюплантіс, 6,31 м
- Сондре Гуттормсен, 6,00 м
- Закері Бредфорд, 5,90 м