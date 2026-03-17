Дюплантіс встановив світовий рекорд — 6,31 м на Mondo Classic

знову увійшов в історію легкої атлетики, подолавши планку на висоті 6,31 м і встановивши новий світовий рекорд на турнірі Mondo Classic в Уппсалі, Швеція. Олімпійський чемпіон зробив це на переповненій IFU Arena, зафіксувавши 15-й світовий рекорд у кар'єрі та перший — у складі рідного клубу Upsala IF.

Дюплантіса вже давно вважають найвидатнішим стрибуном із жердиною в історії. У 26 років він має на рахунку неймовірні 15 світових рекордів і долав шестиметрову позначку частіше за будь-кого іншого. Багаторазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу та триразовий «Атлет року» — здавалося б, чого ще можна прагнути?

Утім, одна мрія залишалася нездійсненою: він ще ніколи не встановлював світовий рекорд перед рідними вболівальниками в Уппсалі. Тепер це стало реальністю.

«Це мій дім. Це так багато для мене значить», — сказав він після цього.

