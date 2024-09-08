Дюплантіс перемагає Вархольма: дивися унікальний забіг на 100 метрів!

Було дуже цікаво спостерігати, як дві зірки легкої атлетики брали участь у таких незвичних змаганнях. Арман «Мондо» Дюплантіс — шведсько-американський стрибун з жердиною, який продовжує бити світові рекорди. У серпні він підняв планку, стрибнувши на 6,26 метра. Норвезький бігун на 400 метрів з бар'єрами Карстен Вархольм встановив світовий рекорд у Токіо у 2021 році з результатом 45,94 секунди.

Все почалося напередодні змагань з легкої атлетики у 2023 році. Рекордсмен світу з бігу на 400 метрів з бар'єрами Вархольм прокоментував фізичну форму Дюплантіса під час тренувань, коли вони зустрілися на доріжці — так все і почалося. «Він сказав, що я виглядаю швидко, а я відповів: "Нумо побігаємо"», — згадує світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною Дюплантіс. Вархольм прийняв виклик після того, як Дюплантіс заявив, що може перемогти. «З моїм его і тим, якої високої думки я про себе, я мав прийняти виклик», — сказав норвежець.

Переглянь унікальний забіг у відео нижче.

Карстен Вархольм проти Мондо Дюплантіса Стань свідком історії, коли легенди бігових доріжок Карстен Вархольм та Мондо Дюплантіс зійдуться в епічному спринті на 100 метрів.

Спринт на 100 метрів не є їхньою спеціалізацією, але вони однаково вірили, що зможуть виграти. І як сказав Дюплантіс: «Я б ніколи не кликав Вархольма змагатися, якби не був впевнений, що зможу перемогти».

Щоб не виглядати подоланим, Вархольм сказав: «Мондо, тобі доведеться бути уважним зі мною, тому що я буду швидким».

Вони зійшлися на 100-метрівці 4 вересня 2024 року в Цюриху, Швейцарія. Переможений мав одягнути жилет переможця на зустрічі Diamond League наступного дня. Обидва спортсмени вийшли на поле з рішучістю, і жоден з них не збирався програвати.

Мондо перемагає!

Це було близько, але Мондо переміг © Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Забіг був напруженим, і обидва спортсмени боролися з усіх сил, але Дюплантіс був швидшим на старті й першим перетнув 100-метрову позначку за 10.37 секунди. Мондо навіть подивився на Вархольма, коли той перетинав фінішну лінію. І хоча Карстен не переміг, йому вдалося встановити особистий рекорд — 10.47.

Швед, помітно піднесений після забігу, висловив радість, сказавши: «Я захоплений! А як інакше? Припини гратися зі мною!».

Карстен приймає шведський жилет © Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Вархольм, відомий своїм шаленим темпом бігу, був поблажливим, вихваляючи свого суперника і друга. «Знаєш що? Я повинен віддати належне Мондо. Він переміг мене сьогодні чесно і справедливо, — зауважив Вархольм. — Це був чудовий забіг, і він швидко вирвався вперед».

Я відчуваю себе дуже добре сьогодні, а завтра буде ще краще! Арман Дюплантіс

Вархольм сприйняв поразку з гумором: бігун вдягнув шведські національні кольори під час турніру Diamond League в Цюриху 5 вересня, як покарання за поразку в дружньому змаганні. «Я відчуваю себе дуже добре сьогодні, а завтра буде ще краще!», — сказав Мондо перед тим, як вручити Вархольму шведську форму, додавши: «Це твоє, брате».

Мондо лідирує © Diego Menzi/Red Bull Content Pool Два елітних спортсмени не перестають влаштовувати шоу © Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Хоча жартівливий підсумок підкреслює дружній характер цього змагання та розпалює скандинавське суперництво, він може дати Вархольму неочікувану перевагу. Під час виступів у синьо-жовтих кольорах сусідньої країни атлет може отримати несподівану підтримку від Швеції.

Коли пил вляжеться після цієї історичної події, всі звернуть увагу на наступні кроки Дюплантіса і Вархольма. Оскільки Арман прагне встановити нові рекорди зі стрибків з жердиною, а Карстен відточує свою майстерність у бігу на 400 метрів з бар'єрами, їхнє прагнення до досконалості надалі надихатиме й захоплюватиме вболівальників.

Карстен проти Мондо: дані говорять самі за себе

Атлет Дистанція Час Кроки Відстань за один крок Швидкість Арман Дюплантіс 100 м 10.37 с 46 2.17 м 34.71 км/год Карстен Вархольм 100 м 10.47 с 44 2.27 м 34.38 км/год