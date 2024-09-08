Арман Дюплантіс та Карстен Вархольм після забігу на 100 метрів у Цюриху, Швейцарія.
© Diego Menzi/Red Bull Content Pool
Легка атлетика

Дюплантіс перемагає Вархольма: дивися унікальний забіг на 100 метрів!

Дві найбільші зірки легкої атлетики зійшлися в особливому поєдинку. Результати були дуже схожими, але один виявився швидшим.
Автор Агнеса Анебода і Томас Лердаль
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Частина історії

Арман Дюплантіс

З семирічного віку шведсько-американський спортсмен зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс встановлює нові стандарти легкої атлетики. А сьогодні він є чемпіоном світу.

ШвеціяШвеція

Karsten Warholm

Hailing from the fjords of Norway, Karsten Warholm is one of his country's most successful track athletes and the fastest 400m hurdler in history.

NorwayNorway
Було дуже цікаво спостерігати, як дві зірки легкої атлетики брали участь у таких незвичних змаганнях. Арман «Мондо» Дюплантіс — шведсько-американський стрибун з жердиною, який продовжує бити світові рекорди. У серпні він підняв планку, стрибнувши на 6,26 метра. Норвезький бігун на 400 метрів з бар'єрами Карстен Вархольм встановив світовий рекорд у Токіо у 2021 році з результатом 45,94 секунди.
Все почалося напередодні змагань з легкої атлетики у 2023 році. Рекордсмен світу з бігу на 400 метрів з бар'єрами Вархольм прокоментував фізичну форму Дюплантіса під час тренувань, коли вони зустрілися на доріжці — так все і почалося. «Він сказав, що я виглядаю швидко, а я відповів: "Нумо побігаємо"», — згадує світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною Дюплантіс. Вархольм прийняв виклик після того, як Дюплантіс заявив, що може перемогти. «З моїм его і тим, якої високої думки я про себе, я мав прийняти виклик», — сказав норвежець.
Переглянь унікальний забіг у відео нижче.

Карстен Вархольм проти Мондо Дюплантіса

Стань свідком історії, коли легенди бігових доріжок Карстен Вархольм та Мондо Дюплантіс зійдуться в епічному спринті на 100 метрів.

Спринт на 100 метрів не є їхньою спеціалізацією, але вони однаково вірили, що зможуть виграти. І як сказав Дюплантіс: «Я б ніколи не кликав Вархольма змагатися, якби не був впевнений, що зможу перемогти».
Щоб не виглядати подоланим, Вархольм сказав: «Мондо, тобі доведеться бути уважним зі мною, тому що я буду швидким».
Вони зійшлися на 100-метрівці 4 вересня 2024 року в Цюриху, Швейцарія. Переможений мав одягнути жилет переможця на зустрічі Diamond League наступного дня. Обидва спортсмени вийшли на поле з рішучістю, і жоден з них не збирався програвати.

Мондо перемагає!

Мондо і Карстен змагаються у Цюриху, Швейцарія.

Це було близько, але Мондо переміг

© Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Забіг був напруженим, і обидва спортсмени боролися з усіх сил, але Дюплантіс був швидшим на старті й першим перетнув 100-метрову позначку за 10.37 секунди. Мондо навіть подивився на Вархольма, коли той перетинав фінішну лінію. І хоча Карстен не переміг, йому вдалося встановити особистий рекорд — 10.47.
Швед, помітно піднесений після забігу, висловив радість, сказавши: «Я захоплений! А як інакше? Припини гратися зі мною!».
Мондо і Карстен після змагань в Цюриху, Швейцарія.

Карстен приймає шведський жилет

© Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Вархольм, відомий своїм шаленим темпом бігу, був поблажливим, вихваляючи свого суперника і друга. «Знаєш що? Я повинен віддати належне Мондо. Він переміг мене сьогодні чесно і справедливо, — зауважив Вархольм. — Це був чудовий забіг, і він швидко вирвався вперед».
Я відчуваю себе дуже добре сьогодні, а завтра буде ще краще!
Арман Дюплантіс
Вархольм сприйняв поразку з гумором: бігун вдягнув шведські національні кольори під час турніру Diamond League в Цюриху 5 вересня, як покарання за поразку в дружньому змаганні. «Я відчуваю себе дуже добре сьогодні, а завтра буде ще краще!», — сказав Мондо перед тим, як вручити Вархольму шведську форму, додавши: «Це твоє, брате».
Карстен Вархольм та Арман Дюплантіс змагаються в Цюриху.

Мондо лідирує

© Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Карстен і Мондо після змагань у Цюриху.

Два елітних спортсмени не перестають влаштовувати шоу

© Diego Menzi/Red Bull Content Pool

Хоча жартівливий підсумок підкреслює дружній характер цього змагання та розпалює скандинавське суперництво, він може дати Вархольму неочікувану перевагу. Під час виступів у синьо-жовтих кольорах сусідньої країни атлет може отримати несподівану підтримку від Швеції.
Коли пил вляжеться після цієї історичної події, всі звернуть увагу на наступні кроки Дюплантіса і Вархольма. Оскільки Арман прагне встановити нові рекорди зі стрибків з жердиною, а Карстен відточує свою майстерність у бігу на 400 метрів з бар'єрами, їхнє прагнення до досконалості надалі надихатиме й захоплюватиме вболівальників.

Карстен проти Мондо: дані говорять самі за себе

Атлет

Дистанція

Час

Кроки

Відстань за один крок

Швидкість

Арман Дюплантіс

100 м

10.37 с

46

2.17 м

34.71 км/год

Карстен Вархольм

100 м

10.47 с

44

2.27 м

34.38 км/год

Частина історії

Арман Дюплантіс

З семирічного віку шведсько-американський спортсмен зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс встановлює нові стандарти легкої атлетики. А сьогодні він є чемпіоном світу.

ШвеціяШвеція

Karsten Warholm

Hailing from the fjords of Norway, Karsten Warholm is one of his country's most successful track athletes and the fastest 400m hurdler in history.

NorwayNorway
Легка атлетика