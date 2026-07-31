Фред Фуген і Дані Роман із друзями вирушили у неймовірну повітряну подорож
© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool
Вінгсьют

Команда вінгсьют-пілотів здійснила найдовший гірський політ над Монбланом

Вісім провідних пілотів у вінгсьютах здійснили перший у світі командний політ над Монбланом, відкривши рідкісний ракурс на найвищу вершину Альп.
Автор Астрід Карр
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Частина історії

Марко Фюрст

Австрійський парашутист Марко Фюрст наважився стрибнути понад 10 000 разів і насолоджувався кожним стрибком.

АвстріяАвстрія

Марко Вальтеншпіль

Бути частиною команди Red Bull Skydive Team означає, що бейсджампер Марко Вальтеншпіль може займатися улюбленою справою кожного дня — літати.

АвстріяАвстрія

Фредерік Фуген

Фредерік Фуген, член команди Soul Flyers, є одним з найталановитіших і найінноваційніших парашутистів, пілотів у вінгсьюті й бейсджамперів на планеті.

ФранціяФранція

Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

ІспаніяІспанія

Себастьян Альварес

Чилійський пілот у вінгсьюті продовжує переосмислювати межі людського польоту, занурюючись у вулкани, стрибаючи у струменеву течію та пролітаючи крізь хмарочоси.

ЧиліЧилі

Andy Farrington

American Andy Farrington is one of the true kings of the skies with many thousands of skydives and BASE jumps to his name.

СШАСША

Mike Swanson

The undisputed king of the skies, American Mike Swanson is a pioneer of freeflying and an incredibly skilled aerial stuntman.

СШАСША

Резюме

  1. 1
    Як проходив груповий політ над Монбланом
  2. 2
    Тривала підготовка до польоту у вінгсьютах над Монбланом
  3. 3
    Як знімали політ у вінгсьютах зсередини
  4. 4
    Ключові факти про політ у вінгсьютах над Монбланом
  5. 5
    Хто такий Фред Фуген?
  6. 6
    Хто такий Дані Роман?
Фред Фуген і Дані Роман очолили групу з восьми елітних пілотів у вінгсьютах з усього світу, виконавши перший політ у формації на такій екстремальній висоті. Після стрибка над Монбланом у Франції оператори, що летіли поруч, зафільмували безперервний проліт команди.
Пілоти у вінгсьютах Фред Фуген, Дані Роман і Марко Фюрст.

Політ над Монбланом завершився після дворічної підготовки

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Після приземлення Фуген зізнався: «Зібрати таку команду було моєю мрією». Роман також не приховував емоцій: «Такий стрибок із цією групою друзів буває лише раз у житті. Це було красиво, дико і дуже інтенсивно. Найкращий стрибок у моєму житті».

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Переглянь неймовірний політ у формації у вінгсьютах
Відео, опубліковане в Instagram-акаунті Red Bull, показує, як вісім спортсменів у вінгсьютах пролітають над масивом Монблан. Під час польоту вони розділяються на дві четвірки, оминають скелю, а потім знову з'єднуються перед спуском у долину Шамоні.
01

Як проходив груповий політ над Монбланом

Пілоти-вінгсьютисти Фред Фуген, Дані Роман, Марко Вальтеншпіль, Себастьян Альварес та їхня команда пролітають над Монбланом, найвищою вершиною Європи

Монблан, найвища вершина Європи, — ідеальне місце для польотів у вінгсьюті

© Dom Daher/Red Bull Content Pool

Пілоти у вінгсьютах Фред Фуген, Дані Роман, Марко Фюрст, Марко Вальтеншпіль, Орельєн Шатар, Себастьян Альварес, Майк Свонсон та Енді Фаррінгтон стрибнули з гелікоптера на висоті приблизно 5500 метрів над вершиною Монблану й приземлилися в долині Шамоні у Франції. Під час польоту вони тримали єдину формацію, розділившись на дві групи по чотири атлети лише перед прольотом повз скелю, після чого знову об'єдналися. За 3 хвилини 30 секунд команда подолала 7,5 км, розвинувши швидкість 180–200 км/год.
Успіх проєкту залежав від бездоганної командної взаємодії. Кожен спортсмен мав точно утримувати свою позицію, миттєво реагувати на зміни в повітрі та довіряти іншим учасникам. Протягом усього польоту група підтримувала радіозв'язок, обмінюючись інформацією про напрямок, швидкість і своє розташування.
02

Тривала підготовка до польоту у вінгсьютах над Монбланом

Команда над Монбланом.

Точність і обережність стали запорукою успіху польоту над Монбланом

© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Підготовка до польоту тривала два роки. За цей час команда ретельно планувала кожен етап і багаторазово тестувала всі елементи майбутнього проєкту. Заздалегідь опрацьовували схеми взаємодії, визначали розташування спортсменів у формації, послідовність маневрів і достатній запас висоти для безпечного приземлення.
Фуген пояснив: «Як тільки ми стрибаємо з гелікоптера, приземлитися майже ніде, поки ми не досягнемо долини внизу. Тому мета полягала в тому, щоб спільно керувати траєкторією та польотом, виконуючи при цьому деякі технічні маневри, але й зберегти достатню висоту для безпечного розкриття парашутів і приземлення».
03

Як знімали політ у вінгсьютах зсередини

Фред Фуген, Дані Роман, Марко Вальтеншпіль, Себастьян Альварес та інші пролетіли над Монбланом (Франція) у захопливій формації, 18 червня 2026 року.

Оператори підлетіли впритул до пілотів

© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Професійні повітряні оператори Вінсент Котте з Франції та Скотт Палмер зі США летіли поруч з атлетами, щоб зафільмувати політ із найкращих ракурсів. Завдяки їхній роботі глядачі можуть опинитися в самому центрі подій, зблизька побачити рухи вінгсьютерів і відчути швидкість, дистанцію та точність, необхідні для виконання такого складного проєкту.
Фуген поділився: «Ці хлопці такі ж вправні, як і ми. Їм доводиться літати у вінгсьютах з камерою на голові та правильно розміщуватися, щоб зняти рух під найкращим кутом. Це дуже складна робота, і завдяки їм ми отримали дивовижні кадри».
04

Ключові факти про політ у вінгсьютах над Монбланом

  • Проєкт: найдовший політ у формації у вінгсьютах над Монбланом
  • Місце: Шамоні, Франція
  • Кількість спортсменів: 8
  • Формація: безперервна лінія з поділом на дві групи по чотири спортсмени та повторним об'єднанням
  • Горизонтальна відстань: 7,5 км
  • Перепад висоти під час польоту: приблизно 3800 м — від вершини до місця приземлення
  • Висота стрибка з гелікоптера: приблизно 5500 м
  • Тривалість польоту: приблизно 3 хв 30 сек
  • Швидкість: приблизно 180–200 км/год
05

Хто такий Фред Фуген?

Команда Red Bull Skydive, 6 червня 2026 року.

Фред Фуген (у центрі) очолив командний політ у вінгсьютах над Монбланом

© Dom Daher/Red Bull Content Pool

Фред Фуген — елітний французький парашутист, пілот у вінгсьюті та бейсджампер. Учасник команди Soul Flyers і багаторазовий чемпіон світу з фрифлаю, він відомий прагненням розширювати межі людського польоту. Серед його найвідоміших проєктів — високоточні прольоти поблизу пірамід Гізи та Тадж-Махалу.
06

Хто такий Дані Роман?

Дані Роман з баночкою Red Bull після групового польоту над Монбланом, Франція.

Дані Роман відіграв ключову роль у груповому польоті у вінгсьютах

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Дані Роман — іспанський професійний парашутист, пілот у вінгсьюті та бейсджампер. Він прославився сміливими й технічно складними трюками, зокрема прольотом крізь Всесвітній торговий центр у Бахрейні та під мостом у Ронді зі швидкістю до 270 км/год.

Частина історії

Марко Фюрст

Австрійський парашутист Марко Фюрст наважився стрибнути понад 10 000 разів і насолоджувався кожним стрибком.

АвстріяАвстрія

Марко Вальтеншпіль

Бути частиною команди Red Bull Skydive Team означає, що бейсджампер Марко Вальтеншпіль може займатися улюбленою справою кожного дня — літати.

АвстріяАвстрія

Фредерік Фуген

Фредерік Фуген, член команди Soul Flyers, є одним з найталановитіших і найінноваційніших парашутистів, пілотів у вінгсьюті й бейсджамперів на планеті.

ФранціяФранція

Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

ІспаніяІспанія

Себастьян Альварес

Чилійський пілот у вінгсьюті продовжує переосмислювати межі людського польоту, занурюючись у вулкани, стрибаючи у струменеву течію та пролітаючи крізь хмарочоси.

ЧиліЧилі

Andy Farrington

American Andy Farrington is one of the true kings of the skies with many thousands of skydives and BASE jumps to his name.

СШАСША

Mike Swanson

The undisputed king of the skies, American Mike Swanson is a pioneer of freeflying and an incredibly skilled aerial stuntman.

СШАСША
Вінгсьют