Команда вінгсьют-пілотів здійснила найдовший гірський політ над Монбланом

Фред Фуген і Дані Роман очолили групу з восьми елітних пілотів у вінгсьютах з усього світу, виконавши перший політ у формації на такій екстремальній висоті. Після стрибка над Монбланом у Франції оператори, що летіли поруч, зафільмували безперервний проліт команди.

Політ над Монбланом завершився після дворічної підготовки © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Після приземлення Фуген зізнався: «Зібрати таку команду було моєю мрією». Роман також не приховував емоцій: «Такий стрибок із цією групою друзів буває лише раз у житті. Це було красиво, дико і дуже інтенсивно. Найкращий стрибок у моєму житті».

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Переглянь неймовірний політ у формації у вінгсьютах

Відео, опубліковане в Instagram-акаунті Red Bull, показує, як вісім спортсменів у вінгсьютах пролітають над масивом Монблан. Під час польоту вони розділяються на дві четвірки, оминають скелю, а потім знову з'єднуються перед спуском у долину Шамоні.

01 Як проходив груповий політ над Монбланом

Монблан, найвища вершина Європи, — ідеальне місце для польотів у вінгсьюті © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Пілоти у вінгсьютах Фред Фуген, Дані Роман, Марко Фюрст , Марко Вальтеншпіль , Орельєн Шатар , Себастьян Альварес , Майк Свонсон та Енді Фаррінгтон стрибнули з гелікоптера на висоті приблизно 5500 метрів над вершиною Монблану й приземлилися в долині Шамоні у Франції. Під час польоту вони тримали єдину формацію, розділившись на дві групи по чотири атлети лише перед прольотом повз скелю, після чого знову об'єдналися. За 3 хвилини 30 секунд команда подолала 7,5 км, розвинувши швидкість 180–200 км/год.

Успіх проєкту залежав від бездоганної командної взаємодії. Кожен спортсмен мав точно утримувати свою позицію, миттєво реагувати на зміни в повітрі та довіряти іншим учасникам. Протягом усього польоту група підтримувала радіозв'язок, обмінюючись інформацією про напрямок, швидкість і своє розташування.

02 Тривала підготовка до польоту у вінгсьютах над Монбланом

Точність і обережність стали запорукою успіху польоту над Монбланом © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Підготовка до польоту тривала два роки. За цей час команда ретельно планувала кожен етап і багаторазово тестувала всі елементи майбутнього проєкту. Заздалегідь опрацьовували схеми взаємодії, визначали розташування спортсменів у формації, послідовність маневрів і достатній запас висоти для безпечного приземлення.

Фуген пояснив: «Як тільки ми стрибаємо з гелікоптера, приземлитися майже ніде, поки ми не досягнемо долини внизу. Тому мета полягала в тому, щоб спільно керувати траєкторією та польотом, виконуючи при цьому деякі технічні маневри, але й зберегти достатню висоту для безпечного розкриття парашутів і приземлення».

03 Як знімали політ у вінгсьютах зсередини

Оператори підлетіли впритул до пілотів © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Професійні повітряні оператори Вінсент Котте з Франції та Скотт Палмер зі США летіли поруч з атлетами, щоб зафільмувати політ із найкращих ракурсів. Завдяки їхній роботі глядачі можуть опинитися в самому центрі подій, зблизька побачити рухи вінгсьютерів і відчути швидкість, дистанцію та точність, необхідні для виконання такого складного проєкту.

Фуген поділився: «Ці хлопці такі ж вправні, як і ми. Їм доводиться літати у вінгсьютах з камерою на голові та правильно розміщуватися, щоб зняти рух під найкращим кутом. Це дуже складна робота, і завдяки їм ми отримали дивовижні кадри».

04 Ключові факти про політ у вінгсьютах над Монбланом

Проєкт: найдовший політ у формації у вінгсьютах над Монбланом

Місце: Шамоні, Франція

Кількість спортсменів: 8

Формація: безперервна лінія з поділом на дві групи по чотири спортсмени та повторним об'єднанням

Горизонтальна відстань: 7,5 км

Перепад висоти під час польоту: приблизно 3800 м — від вершини до місця приземлення

Висота стрибка з гелікоптера: приблизно 5500 м

Тривалість польоту: приблизно 3 хв 30 сек

Швидкість: приблизно 180–200 км/год

05 Хто такий Фред Фуген?

Фред Фуген (у центрі) очолив командний політ у вінгсьютах над Монбланом © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Фред Фуген — елітний французький парашутист, пілот у вінгсьюті та бейсджампер. Учасник команди Soul Flyers і багаторазовий чемпіон світу з фрифлаю, він відомий прагненням розширювати межі людського польоту. Серед його найвідоміших проєктів — високоточні прольоти поблизу пірамід Гізи та Тадж-Махалу.

06 Хто такий Дані Роман?

Дані Роман відіграв ключову роль у груповому польоті у вінгсьютах © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Дані Роман — іспанський професійний парашутист, пілот у вінгсьюті та бейсджампер. Він прославився сміливими й технічно складними трюками, зокрема прольотом крізь Всесвітній торговий центр у Бахрейні та під мостом у Ронді зі швидкістю до 270 км/год.