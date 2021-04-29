7 порад, як поліпшити майстерність брейкінгу

Частина історії The Breakdown 2 Сезони · 11 епізодів Дивись усі серії

Один з найефективніших способів поліпшити майстерність брейкінгу — звернутися за порадою до тих, хто досяг у цій справі високого рівня. Ми зібрали ряд корисних порад, які допоможуть вам вдосконалюватися фізично та інтелектуально, щоб максимально розвинути ваші танцювальні здібності.

Я не виконую божевільні трюки, я просто танцюю. Kastet

1. Kastet вважає, що головне — простота.

Kastet впіймала флоу у фіналі Red Bull BC One © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Вигравши у 2019 році змагання Red Bull BC One B-Girl, вона чесно зізналася: «Я не виконую божевільні трюки, я просто танцюю». Її рада новачкам простий: «Підходьте до танцю творчо і не думайте, що зможете перемогти тільки за рахунок неймовірних, ефектних рухів».

Фінал B-Girls

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Ставши другою бі-гьорл, яка виграла титул Red Bull BC One B-Girl, Kastet показала, наскільки яскраво в брейк-дансі можна проявити свою креативність і танцювальні можливості, особливо коли доводиться змагатися з танцюристами, які виконують божевільні, складні рухи, на які здатний не кожен.

Дай собі час. Neguin

2. Neguin радить відточувати танцювальну техніку.

Neguin © Nika Kramer / Red Bull Content Pool

На одному зі своїх численних майстер-класів Neguin підкреслив, що танцюристам незалежно від статі дуже важливо «не поспішати та освоїти правильну техніку». Також він сказав, що володіння правильною технікою допоможе брейкерам відчувати себе більш комфортно в танці. Він пропонує перевірити технічність своїх рухів, відповівши на два питання:

«Можеш зробити один і той самий рух, рухаючись в обох напрямках?» «Чи зможеш одночасно розмовляти і виконувати елемент?»

Шукай натхнення в класиці брейку. Menno

3. Рада від Menno: що робити, щоб виділитися на тлі інших?

B-Boy Menno © Rutger Pauw

Menno вважається одним з найбільш непересічних танцюристів.

За його словами, «спочатку потрібно надихнутися класикою брейкінгу, а потім додати щось своє». «Дивіться, як танцюють легендарні виконавці, такі як Maurizio, Ken Swift, Crazy Legs, Storm, Swift Rock, група Aktuel Force і нью-йоркські брейкери. Будьте критичні та чесні до себе. Якщо інші виконують схожі на ваші рухи, відмовтеся від їх виконання, адже інакше ви не зможете відрізнятися».

Фінальний батл: Wing проти Menno

Завдяки своєму оригінальному стилю Menno не тільки став одним з кращих брейкерів у світі, але і єдиним триразовим чемпіоном Red Bull BC One, що доводить ефективність його підходу до роботи над своїм танцювальним стилем.

Щоб створювати щось нове, рухи потрібно змінювати. Lean Rock

4. Lean Rock вважає, що потрібно працювати з різною музикою.

Lean Rock на фіналі Red Bull BC One у 2014 році © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Рухи і музика повинні бути максимально гармонійними, і важливо вміти висловити цю гармонію через свій танець. Тому необхідно підібрати правильну музику, що дозволяє зробити танець більш виразним.

«Нова музика — це нове натхнення, — каже Lean Rock. — Мені здається, якщо ти знову і знову виконуєш один елемент, це може злегка набриднути. Щоб створювати щось нове, рухи потрібно міняти, і, я думаю, зміна музики у цьому дуже допомагає».

5. Logistx — прихильниця роботи з учителем.

Logistx © Nicole Burleson/Red Bull Content Pool

У роботі над танцем важливу роль відіграє вчитель або наставник, який може направити, дати раду з різними аспектами мистецтва танцю, а також скласти чесну та авторитетну думку про твій прогрес.

«Знайди таких людей, які захочуть взяти тебе під своє крило, присвяти себе роботі та відточуй майстерність — тоді з'являться ті, хто буде направляти тебе», — переконана Logistx.

Якщо у тебе щось не виходить, все нормально, продовжуй і отримуй задоволення. Victor

6. Victor радить звикнути до тиску під час змагань.

Victor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Усі брейкери розуміють, що для вдосконалення танцю необхідно навчитися справлятися зі своїми переживаннями і тиском конкуренції.

«Я безліч разів спостерігав за роботою Майка Тайсона, Шугара Рея Леонарда і багатьох інших боксерів і використовую їхні психологічні установки для брейку. Це дуже допомагає, дозволяє відчувати себе краще», — каже Victor.

Round of 16: Victor vs Leony

«Я просто не слухаю, чого чекають інші, пропускаю їх слова повз вуха, звільняю мозок від зайвого і медитую. Подумки я говорю собі: "Вік, заспокойся, ти молодець, не хвилюйся. Якщо у тебе щось не вийде, все нормально, просто продовжуй і отримуй задоволення. Якщо не вийде якийсь рух, роби наступний. Сцена належить тобі"».

«Я усе ще нервую перед будь-яким серйозним змаганням. Найскладніший етап — перший, тому що ти все ще думаєш про щось, крім танцю. Але потім стає легше».

7. Ami радить проявляти індивідуальність і насолоджуватися тим, що робиш.

Ami © Kien Quan / Red Bull Content Pool

Бі-гьорл Ami виграла безліч великих змагань і є першою чемпіонкою Red Bull BC One B-Girl World Finals. Вона наполегливо працює і щоразу демонструє вольовий характер на танцполі. Але її порада щодо того, як поліпшити стиль, — це просте нагадування про один з найбільш важливих аспектів практики:

Будь собою, роби те, що хочеш, і отримуй від цього задоволення. Ami

Якщо тобі не подобається твоя справа і, виконуючи її, ти не можеш бути самим собою, то, швидше за все, надалі ти не прагнутимеш з усіх сил вдосконалювати танцювальну майстерність.

Ami проти San Andrea

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