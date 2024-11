Ігри, які ми чекаємо у 2025 році

Щороку виходить величезна кількість відеоігор, здатних задовольнити будь-які вподобання. Іноді здається, що знайти щось дійсно цікаве серед величезного різноманіття стає дедалі важче. Ми це чудово розуміємо, тому вирішили трошки допомогти тобі спланувати ігровий календар 2025 року.

У цьому тексті ти знайдеш найцікавіші ігрові релізи 2025 року, а серед них стовідсотково обереш проєкти, на які справді варто чекати.

2XKO

Даріус використовує допомогу Екко для атаки © Riot Games

Riot Games відома в першу чергу завдяки MOBA League of Legends, однак компанія не зациклюється на своїй головній грі й постійно намагається розширити її всесвіт додатковими проєктами. 2XKO — це спроба розкрити світ League of Legends ще й із боку файтингів.

У 2XKO персонажі, які знайомі всім завдяки League of Legends, змагатимуться між собою в більш контактному бою. Riot Games активно консультується з кіберспортсменами, які спеціалізуються на файтингах, тож геймплейна глибина має бути солідною. А ще вона буде повністю безоплатною, хоча й мітить за рівнем якості в преміальний сегмент, а не у free-to-play. Тож потенційно у Street Fighter VI, Mortal Kombat 1 та Guilty Gear Strive може з’явитися гідний конкурент, враховуючи завзятість, з якою Riot Games підходить до своїх ігор.

Assassin's Creed Shadows

Ясуке і Наое — дуже різні персонажі © Ubisoft

Фанати серії Assassin's Creed довго благали Ubisoft перенести події серії в Японію. Ця країна занадто колоритна, а її історія має величезний простір для сюжетів про асасинів і тамплієрів. Останнім часом справи в Ubisoft йдуть зовсім кепсько, тому компанія все ж вирішила звернути увагу на одне з головних бажань аудиторії.

Assassin's Creed Shadows дозволить відчути себе в атмосфері Японії XVI століття. Головних героїв буде двоє: шінобі Наое відповідає за більш класичний для серії геймплей з акцентом на паркур та стелс, а самурай Ясуке — важковаговик, який розв’язує всі питання грубими методами. Разом вони зможуть виконувати завдання в нелінійній послідовності. Рольові елементи нікуди не зникли, але тепер їх спробують інтегрувати з джерелами серії ще міцніше, як це було в Assassin's Creed Mirage.

Avowed

Студія Obsidian Entertainment уміє робити якісні рольові ігри. Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2 і South Park: The Stick of Truth досі обожнюють мільйони. Однак через різноманітні труднощі розробники довго не могли порадувати шанувальників новою епічною RPG. Тому Avowed — це своєрідне повернення до основ для Obsidian.

Сюжет гри розгортається навколо таємничої епідемії, а в центрі всього — свобода дій для гравця. Ти зможеш створити персонажа з унікальною зовнішністю, спеціалізацією та особистістю, щоб вивчати світ та знаходити напарників, обираючи героя, який найбільше відповідає твоїм вподобанням. Водночас розробники обережно радять не очікувати від Avowed занадто великих масштабів. Натомість гра буде підкупати рівнем опрацювання та глибиною кожної сценарної та геймплейної ситуації.

Borderlands 4

Про Borderlands 4 поки що майже нічого невідомо © Gearbox Software

Серія Borderlands з 2009 року тішить гравців стабільною формулою. Кооператив на чотирьох людей, тупі жарти, купа зброї, поєднання ігрових механік Diablo та шутерів — і високі продажі забезпечені. Тому не дивно, що Gearbox Software не планує відмовлятися від одного зі своїх головних проєктів.

Про Borderlands 4 поки що відомо зовсім мало. Але немає жодних сумнівів, що в грі знову буде багато стрілянини, зброї та жартів. Також ходять чутки, що Borderlands 4 розповість більше про расу еридіанців, яка завжди була ключем до головних подій майже всіх ігор Borderlands.

Sid Meier's Civilization VII

Серія Sid Meier's Civilization не втрачає актуальності вже багато років. Можливо, секрет в універсальній формулі, яка дозволяє провести власну цивілізацію від перших кроків у фермерстві до технологічних звершень. Гра також моделює цікаві ситуації, коли, наприклад, Клеопатра може укласти військовий союз із Наполеоном. Тому не дивно, що нові ігри серії виходять порівняно регулярно.

Civilization VII змінить деякі моменти, які були ключовими для серії майже з моменту її заснування. Наприклад, кожна кампанія тепер поділяється на три окремі розділи: Античність, Епоха відкриттів та Новий час. Кожен розділ має унікальні геймплейні механіки та цілі. Глобальні кризи заважатимуть досягти успіху. А найцікавіше, що тепер за одну кампанію ти можеш змінити одразу декілька цивілізацій, як це відбувалося в реальній історії, коли на руїнах однієї держави зароджувалися інші.

Death Stranding 2: On The Beach

Майбутня Death Stranding 2: On The Beach виглядає неймовірно © Kojima Productions

Хідео Коджіма вміє робити ігри, про які спільнота буде говорити роками. Однак після скандального звільнення з Konami він перевершив сам себе. Ще до релізу Death Stranding швидко стала найобговорюванішою грою у світі, а згодом продемонструвала незвичний ігровий процес, в якому невидима єдність гравців лежить в основі всього. Сподобатися може не всім, але досвід точно буде незабутнім.

У Death Stranding 2: On The Beach геймдизайнер хоче підвищити ставки. Якщо перша частина була про єдність людства, то друга ставить під сумнів саму необхідність єднання. Зірки світової величини, неймовірної красоти графіка, стильна візуальна частина та режисура, яку знайдеш далеко не в кожному блокбастері Голлівуду. Death Stranding 2: On The Beach точно стане подією, за якою варто стежити.

Doom: The Dark Ages

Середньовічна війна з пеклом має бути веселою © Bethesda Softworks

Повернення серії Doom — один із головних подарунків сучасної ігрової індустрії фанатам надшвидких ігор. Остання її частина, Doom Eternal, для когось виявилася занадто метушливою, а постійний дефіцит амуніції, який змушував використовувати весь арсенал головного героя, не кожному припав до душі. Тому Doom: The Dark Ages, ймовірно, буде невеликим кроком назад, якщо говорити саме про темп та елементи платформингу.

Утім, це зовсім не означає, що гра буде нудною — ймовірніше, стане більш приземленою. До того ж вона покаже, чим Думлсеєр займався до подій Doom 2016 року. Розробники обрали сетинг, схожий на Середньовіччя, а серед видів зброї протагоніста буде щит-бензопила. А це вже звучить як щось неймовірно веселе.

Dune: Awakening

Завдяки фільмам Дені Вільнева франшиза «Дюна» зараз знаходиться на слуху майже у всіх фанатів попкультури. Тому це ідеальний час для реалізації додаткових проєктів будь-якого формату. Наприклад, на каналі HBO вийде серіал «Дюна: Пророцтво», а студія Funcom випустить пригодницьку MMO Dune: Awakening.

У грі ти маєш виживати в суворих умовах Арракісу. Гра майже не обмежує тебе у завданнях, що нагадує попередню роботу Funcom — Conan Exiles. Шукай ресурси, створюй альянси та стань новим володарем планети разом із товаришами, доки хтось інший не спробує зайняти твоє місце.

Dynasty Warriors: Origins

Кинь виклик цілим арміям у Dynasty Warriors: Origins © Koei Tecmo Games

Піджанр musou — це специфічний вид екшенів від третьої особи, розроблений студіями Omega Force та Koei Tecmo для серії Warriors. Його характеризує величезна кількість ворогів, з якими головні герої здатні легко впоратися. Якщо казати відверто, це слешери без високої різноманітності атак, але акцент на загальні масштаби все одно викликає симпатію.

В Dynasty Warriors: Origins розробники спробують зробити все ще пафосніше та масштабніше. Бойову систему також обіцяють поглибити, підгледівши деякі елементи в іграх на кшталт Dark Souls. Загалом задоволення має бути специфічним, але аналогів йому майже не існує, тому гра точно вартує уваги. Особливо, якщо тобі подобається естетика Китаю.

Ghost of Yōtei

Ghost of Tsushima стала в багатьох моментах вирішальною грою для Sucker Punch Productions. Студія відома серіями Sly Cooper та Infamous, однак у випадку самурайського епіка вирішила замахнутися на щось абсолютно нове. Ризик виправдав себе: Ghost of Tsushima стала однією з найуспішніших ігор для консолей PlayStation. Тому нова Ghost of Yōtei вже зацікавила ігрову спільноту.

Грати ти будеш за жінку-воїна Ацу, а історія знову розповість про помсту та становлення неоднозначного протагоніста. Але напряму події Ghost of Yōtei з Ghost of Tsushima не повʼязані, сценарій буде повністю новим. До того ж гра створюється одразу для PlayStation 5. Ghost of Tsushima навіть на PlayStation 4 виглядала чудово, тому за візуальну частину нової гри можна не хвилюватися.

Grand Theft Auto VI

Одна гра, щоби правити всіма. У сучасному світі важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про GTA. Кожна її частина в багатьох аспектах досі залишається неперевершеною, а Grand Theft Auto V вдалося на довгі роки прикувати до себе гравців завдяки різноманітному онлайн-режиму. Але останній зіграв з ігровою спільнотою злий жарт: він виявився настільки успішним, що Rockstar Games забула про сюжетні DLC та активний випуск нових ігор. Адже гроші GTA V і досі приносить фантастичні.

Проте анонс Grand Theft Auto VI все ж відбувся, а гра з кожним днем стає все ближче. Зважаючи на крихти офіційної інформації та масу зливів, ми повернемося до Вайс-Сіті, який відтворить атмосферу Флориди, а рівень симуляції життя та опрацювання деталей буде таким, що іншим іграм залишиться лише заздрити. В успіху GTA VI не може бути сумнівів, залишається тільки хвилюватися за інші ігри, яким не пощастить вийти водночас із цим відеоігровим титаном.

Kingdom Come: Deliverance II

Розробники обіцяють багато нововведень © Скриншот взятий з офіційного сайту гри

Перша частина Kingdom Come: Deliverance стала своєрідним проєктом мрії для Деніела Ваври, якого раніше знали переважно як розробника Mafia: The City of Lost Heaven та Mafia II. Однак реалістична рольова гра про Середньовіччя від Warhorse Studios допомогла йому стати ще більш відомим. У Kingdom Come: Deliverance є чимало унікальних моментів, яких не зустрінеш у більш класичних RPG про магію.

У Kingdom Come: Deliverance II розробники планують зробити великий акцент на сюжет, який розповість про помсту головного героя кривдникам. Усі аспекти гри обіцяють удосконалити, і навіть із трейлерів видно, що візуально та стилістично все виглядає значно краще. Однією з ключових цінностей Warhorse Studios є свобода гравця, тому Kingdom Come: Deliverance II пропонуватиме безліч різноманітних активностей та методів проходження.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel's Spider-Man стала значним репутаційним успіхом для Marvel, тож компанія прагне ще міцніше закріпитися в індустрії відеоігор. Виходить це не завжди гарно, що наочно демонструє історія провалу Marvel's Avengers, однак Marvel 1943: Rise of Hydra має всі шанси стати наступним великим хітом.

Розробкою гри керує Емі Генніг, яка встигла попрацювати над трьома частинами Uncharted та серією Legacy of Kain. Тож на гарних і розумних блокбастерах вона розуміється. Гравці зможуть зіграти за Капітана Америку та Чорну пантеру, а події гри розгортатимуться в окупованому нацистами Парижі часів Другої Світової війни. Про гру відомо не так багато, однак зливи обіцяють майже реалістичну графіку та напружений екшн.

Metroid Prime 4: Beyond

Новий шутерний формат Metroid Prime 4: Beyond © Nintendo

Серії Metroid Prime вдалося зробити майже неможливе. Розробники з Retro Studios взяли класичну формулу Metroid, в якій акцент робиться на вивченні заплутаних двовимірних локацій, та перенесли її у формат шутеру від першої особи. Однак шутерна частина в цих іграх завжди на другому місці, бо насамперед тобі потрібно уважно вивчати рівні. Результат настільки блискавичний, що Metroid Prime досі вважають однією з найкращих ігор у світі.

Metroid Prime 4 анонсували ще у 2017 році, але далі почалися серйозні проблеми з виробництвом. Розробку гри навіть повністю перезапускали. Але зараз здається, що Retro Studios все ж знайшла вірний шлях. Metroid Prime 4: Beyond має стати більш кінематографічною. Є висока ймовірність, що гра вийде на поки неанонсованому нащадку Nintendo Switch.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter — одна з ключових серій Capcom, яка довгий час існувала лише на портативних консолях. Monster Hunter: World стала поверненням серії до домашніх консолей. Гра полюбилася багатьом завдяки своїй стилістиці та цікавому геймплею, в якому потрібно відстежувати та вбивати небезпечних монстрів.

Monster Hunter Wilds працює за старою формулою: як і раніше, потрібно буде відстежувати унікальних монстрів, створювати нове екіпірування та розважатися в кооперативі. Величезний відкритий світ захопить тебе надовго.

Splitgate 2

Free-to-play шутер Splitgate 2 © Steam

Мультиплеєрний шутер Splitgate став одним із неочікуваних успіхів, до яких так прагнуть численні студії по всьому світу. Здавалося б, концепція досить проста: у стандартну формулу змагального футуристичного шутера в дусі Halo додали портали. Та вона настільки зацікавила гравців, що розробники не зуміли впоратися з напливом охочих зіграти в новинку. Тому розробку Splitgate зупинили.

У 2025 році студія 1047 Games має повернутися разом зі Splitgate 2. Сиквел перенесли на Unreal Engine 5, тому візуально все буде значно краще. Однак основа залишилася майже без змін: головним інструментом у битвах чотири на чотири все ще є портальна пушка, яка відкриває величезний простір для різноманітних тактик.

The Sinking City 2

The Sinking City від української студії Frogwares © Frogwares

The Sinking City від української студії Frogwares, яка відома серією детективних ігор про Шерлока Голмса, стала для багатьох ковтком свіжого повітря. Сетинг, заснований на творах Говарда Лавкрафта, поєднує детективний геймплей з акцентом на майже фізичне відчуття атмосфери жаху, що сподобалося багатьом. На жаль, The Sinking City опинилася в центрі скандалу через конфлікт розробників із видавцем Nacon. Але це не завадило Frogwares анонсувати сиквел.

Про The Sinking City 2 поки відомо мало. Розробники хочуть зробити з гри справжній горор з акцентом на бойову систему, дослідження локацій та менеджмент ресурсів. Це новий напрям для Frogwares, але звучить усе досить обнадійливо.