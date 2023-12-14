Перший офіційний кіберспортивний сезон League of Legends відбувся у 2011 році. Хоча перший рік не мав великих турнірів, він дав нам відчуття підйому надпопулярної MOBA (багатокористувацька онлайнова бойова арена) від Riot Games. Протягом наступних років ми стали свідками по-справжньому разючих моментів на численних турнірах. Подивімося на ті з них, що потрапили до книги рекордів.

Важка перемога © Riot Games

01 Найдовша про-гра: Jin Air проти SKT T1

Корейські змагання завжди викликають великий ажіотаж серед фанатів League of Legends, але чи пам'ятаєш ти весняний сезон LCK 2018 року? Зокрема, 1-й тиждень весняного спліту? Під час цієї пам'ятної події ми стали свідками по-справжньому запеклого матчу, в якому жодна з команд не хотіла здаватися. SK Telecom T1 вдалося відтіснити Jin Air до їхніх веж інгібіторів на 35-тій хвилині, але вони не змогли скористатися цією перевагою. Jin Air просто відмовилися здаватися і, покладаючись на Elder Dragon, змогли витримати хвилю штурмів і врешті-решт переломили хід бою.

Протягом епічних 94 хвилин і 40 секунд лідерство переходило з рук в руки 10 разів, але врешті-решт Jin Air відірвалася від самої межі поразки та здобула перемогу. Дев'яносто чотири хвилини невпинної концентрації можуть виснажити, незалежно від виду діяльності. А з грою, яка вимагає стільки мікро- і макроуправління, можна лише здогадуватися, наскільки виснаженими мали почуватися обидві сторони у кінці цього матчу.

Гра на час © trystomatic

02 Найдовший ARAM: trystomatic

ARAM (режим Lol, що розшифровується, як All Random All Mid) не є змагальним ігровим жанром, адже випадкове жеребкування твого чемпіона, а потім просто «кидання» його на ворога — не є фундаментальним принципом League of Legends. Однак, ARAM-матчі представляють унікальний виклик.

Користувач Reddit trystomatic детально описує, як вони місяцями намагалися побити рекорд найдовшої гри, але матчі або закінчувалися поразкою, або ворожій команді ставало нудно і вона йшла. Зрештою, вони натрапили на суперника, готового до довгої гри, і їм вдалося продовжити один матч до 3 годин 58 хвилин. Навіть тоді двоє гравців з ворожої команди та один з trystomatic пішли. Але вони отримали свій рекорд. Хто сказав, що терпіння не є чеснотою?

03 Найкоротша про-гра: KL Hunters проти Armageddon

У League of Legends, особливо на професійному рівні, швидка гра триває близько 20 хвилин, тоді як класична зазвичай — 45. Але на 7-му сезоні IEM у Сінгапурі Armageddon увійшли в історію League of Legends найгіршим чином. Ніяких тролів, ніяких проблем зі зв'язком, вони дозволили KL Hunters перевершити себе: 19 смертей і перемога всього за 11 хвилин і 48 секунд. Але найгірше те, що це була не єдина гра, в якій Armageddon були розбиті на цьому турнірі. EloHell також відправив їх на лаву запасних всього за 13 хвилин.

Найбільше вбивств на про-рівні: Лі 'Faker' Сан-Хьок

У міру того, як професійна League of Legends старішає, у колективній свідомості гравців і фанатів неминуче з'являються рекорди, засновані на тривалості життя. Оскільки гравці думають про спадщину, яку вони залишать після себе, неминуче з'являться суперрекорди. Однією з найбажаніших цифр незмінно буде найбільша кількість вбивств на про-рівні. Кілька імен уже спадають на думку, коли хтось цікавиться кому може належати цей рекорд. Наприклад, Сон ‘Rookie’ Ий-Цзінь або Цзянь ‘Uzi’ Цзихао. Але більшість не здивується, дізнавшись, що нинішнім рекордсменом є Лі 'Faker' Сан-Хьок, на рахунку якого 4 386 вбивств на професійному рівні.

Легенда серед легенд © Riot Games

Найбільше зіграних ігор: Лі 'Faker' Сан-Хьок

Не буде несподіванкою, що Лі 'Faker' Сан-Хьок також отримує приз за найбільшу кількість зіграних ігор, адже він, зрештою, є «Королем демонів, якого не можна вбити». Важко уявити собі професійний світ без Faker'а, настільки великим є його внесок у гру.

З 1,252 професійними іграми, зіграними з моменту його дебюту за SK Telecom у 2013 році, його карʼєра є однією із найдовших, яку ми бачили в MOBA. І що ще краще, вона ще далека до завершення.

У цій команді лише 10-ті номери © Riot Games

04 Найбільше перемог поспіль: Flash Wolves

Команда Flash Wolves, можливо, більше не існує на змагальній арені League of Legends, але їхня історія житиме ще не одне десятиліття. Тайванська команда довгий час домінувала у своїй країні та багато років лякала міжнародних суперників, перш ніж її прапор згас. Під час LMS Spring 2017 вони зміцнили свою історію, вигравши 14 best-of-3s, не програвши жодної гри — це 28 перемог поспіль! Вони могли б виграти весь турнір, якби ahq eSports Club не зуміли відібрати у них одну гру у фіналі. Попри це, вони здобули перемогу в турнірі та вписали себе в історію.