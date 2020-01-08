10 найбільш недооцінених ігор 2010-их років

Останнє десятиріччя стало вкрай продуктивним для комп'ютерних ігор: прорив у більшості жанрів, нові можливості графіки й багато іншого. З 2010 по 2019 роки вийшло так багато ігор, що деякі з них загубилися в пам'яті гравців.

Були такі релізи, які мали б отримати всесвітню популярність, але натомість залишилися в тіні більш відомих ігор. Ось наш вибір десяти найбільш недооцінених ігор десятиріччя.

1. FIFA Street (2012)

FIFA Street was a seminal moment for the video game series © EA Sports

Прийшов час віддати належне FIFA Street. Ця гра була настільки ж новаторською й революційною, як і FIFA 98, хоча про неї рідко згадують у подібному ключі. Але ми маємо сказати: саме FIFA Street дозволила створити режим Volta, який ми знаємо сьогодні.

Бетонні поля, футзальні площадки. Ігрові карикатури на найкращих футболістів планети (глянь лише на Пітера Крауча зверху) – це світ, відмінний від усього, що FIFA робила раніше. І щодо геймплею також.

Оскільки центральну роль відіграє дух вуличного футболу, найважливішою навичкою є точність ударів, яка зростає з кожним наступним успішним фінтом. Можливо, у 2012 році цю гру не оцінили через графіку, але її переродження у вигляді Volta стало чи не найкращим апгрейдом у FIFA 20.

2. Mad Max (2015)

2015's Mad Max is one of the best action games of the last decade © Warner Bros. Interactive

Гра Mad Max, яка насправді не має багато спільного з однойменним фільмом, все-таки схожа на нього. Як мінімум, коли мова йде про затримки виходу. Реліз гри відтерміновували й зрештою вона вийшла в один день з Metal Gear Solid V від Хідео Кодзіми. Якщо перекласти на мову кінематографу, то це те саме, що вихід фільму в один день з виходом Месників.

А потім було кілька не надто приємних рецензій: найбільшими мінусами гри називали відсутність сильних жіночих персонажів (а до того ж у порівнянні з фільмом) і слабка сюжетна лінія. Та критики пропустили найважливіший момент -- крутий геймплей, особливо бойові сцени з транспортними засобами.

3. Counter Spy (2014)

Bond-like, this slick side-scroller never takes itself too seriously © Sony

У цій грі в жанрі стелз (граєш від першої особи і повинен уникнути розкриття твого персонажа ворогами) події відбуваються в період холодної війни. Ти граєш за супершпигуна. Ба більше, цей шпигун працює не на США чи СРСР, а на невідоме агенство, яке прагне врятувати світ, нівелювавши ядерні плани обох держав. Ти лазиш бункерами, лабораторіями й іншими секретними місцями, і все це виглядає аж занадто стильно.

Одна з особливостей гри -- новий формат POV. Під час перестрілок він надає Counter Spy особливої динамічності й унікальності.

4. Hellblade Senua's Sacrifice (2017)

Hellblade Senua's Sacrifice can be tough going but is well worth the effort © Ninja Theory

Бойова гра з акцентом на ментальне здоров'я, Hellblade, була позитивно сприйнята критиками, але не стала мейнстрімом через затягнутість і складність.

Ти граєш за Сенуа, жінку-воїна VIII століття, яка прагне врятувати душу свого колишнього коханця, Ділліона, від богині Гелли. Зустрітися з Геллою ти можеш лише після того, як здолаєш її воїнів.

У цій грі чимало звичайних фентезі акцентів, але також є й інші. Сенуа переживає галюцинації й інші ментальні проблеми, рухаючись сюжетом гри. Так, грати в Hellblade не просто, але хіба це колись зупиняло нас?

5. Return of the Obra Dinn (2018)

Return of the Obra Dinn's true mystery is how it's evaded the mainstream © Warp Digital

Одна з небагатьох ігор цього десятиріччя, яка дозволяє відчути себе справжнім детективом. Ти маєш розкрити таємницю покинутого судна Obra Dinn і з'ясувати, куди зникла команда. Ця гра ідеальна для консолі Nintendo Switch. Вона нагадує пазл, складання якого займе багато часу.

Гра здобула безліч нагород на різних конкурсах, але так і не стала мейнстрімною. Пограти в Return of the Obra Dinn можна на PC, Switch, Xbox One і PS4, тож не відкладай і розгадуй загадку.

6. Helldivers (2015)

Helldivers is a top-down shooter game influenced by modern sci-fi cinema © Sony

Helldivers переносить усю магію й хаос напружених co-op ігор і змішує їх з деякою панікою в стилі Starship Troopers. За сюжетом Helldivers падають з неба на поле з різними ворогами, мають перемагати їх, виживати й проходити місії.

Насолода полягає у великому виборі зброї й предметів, які також падають з неба. Варто відзначити швидкість, з якою може змінюватися геймплей, зважаючи на розвиток ситуації на полі бою. У цю гру варто зіграти, але куди цікавіше буде пограти в неї з друзями.

7. Rise of the Tomb Raider (2015)

Rise of the Tomb Raider © TombRaider

Ігри про Лару Крофт завжди стають знаковими, їх активно обговорюють як у світі геймінгу, так і поза ним. Але Rise of the Tomb Raider у 2015 році не стала якимось бестселером.

Найбільшою проблемою критики називали недостатнє розширення меж всесвіту, у порівнянні з попередньою грою Tomb Raider (2013). Це правда, якщо ми говоримо про сюжетну лінію, але з погляду геймплею й простоти гри Rise of the Tomb Raider заслуговувала на значно більшу увагу.

8. Tesla v Lovecraft (2018)

Tesla v Lovecraft feels both cutting-edge and throwback to arcade classics © 10tons

Одержимий письменник Говард Лавкрафт викрадає один з винаходів Ніколи Тесли, щоб з його допомогою знищити світ. Ти граєш за Теслу, який має у своєму розпорядженні телепорт і багато іншої зброї. Твоя ціль -- захистити світ.

Розробники 10Tons створили максимально швидку й імпульсивну гру. Коли ходитимеш у містах і полях, перетворюючи інопланетян у яскраві фіолетові калюжі слизу, які нагадують історію Лафкрафта «Колір з космосу», ти просто не захочеш, щоб ця гра закінчувалася.

9. No Man’s Sky (2015)

No Man's Sky remains one of the most underrated games of all time © Hello Games

Так, ми про цю гру: No Man’s Sky значно-значно краща, ніж ти пам'ятаєш.

Хоча ця гра вважалася однією з найбільш амбітних в останньому десятиріччі, хайп навколо неї не зміг стати реальністю з моменту релізу. Незважаючи на круту візуальну частину, у грі були проблеми з геймплеєм і слабкий режим для кількох користувачів. Але з моменту релізу No Man’s Sky випустили багато апдейтів, які нівелювали баги, повернувши гру до того рівня очікувань, які їй приписували.

No Man's Sky -- це про обміни, дослідження й виживання. Хоча справжня краса цієї гри полягає в неможливості повністю дослідити її всесвіт. Одягни навушники й почни будувати свою утопію, наче Метт Деймон у «Марсіанині», або ж переберися на нову територію, ризикуючи втратити все. Вибір за тобою.

Але обережно: небезпека прихована за кожним кутком цього всесвіту.

10. Star Wars Battlefront 2 (2017)

A Naboo Starfighter in Star Wars Battlefront 2 © EA

Гру часто критикували, і ми вважаємо, що це було не надто справедливо. Просто відкрий режим повноцінної кампанії, який занурить тебе в найбільш визначні моменти з історії франшизи, а рівень деталізації вражає. Що ще потрібно?