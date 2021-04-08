Міжсезоння — це період, коли гонщики готуються до майбутнього сезону: вони докладають усіх зусиль для того, щоб до початку гонки бути у кращій формі. Однак ця весна не схожа на жодну іншу. Гоночний сезон 2020 року був коротким і дивним: більшість гонщиків тренувалися весь рік, але фактично не змогли проявити себе у жодному змаганні. Цілком природно, що мотивація починає згасати.

Щоб допомогти тобі підтримати мотивацію і настрій на висоті, ми вирішили поговорити зі шведським гонщиком крос-кантрі олімпійського формату Емілем Ліндгреном. Він знає, як зберігати мотивацію в умовах невизначеності. Еміль володіє 16-річним досвідом професійних гонок на гірському велосипеді. У його кар'єрі були і злети, і падіння, так що він точно знає, як потрапити в ціль, навіть якщо її ледь видно.

«Мені виповнюється 35, але мені так само добре, як раніше, якщо не краще» © Jessica Blomqvist

Як ти впорався зі складнощами 2020 року? І чого ти чекаєш від нового сезону?

Рік був дивним, це точно. Та й перспективи на 2021 рік виглядають досить невизначено. Багато гонщиків тренувалися весь минулий рік тільки для того, щоб взяти участь в декількох гонках (добре, якщо така можливість взагалі була). А тепер їм доведеться швидко перейти до наступного міжсезонного тренувального періоду. В таких умовах може бути важко підтримувати мотивацію.

У минулому році я витратив більше часу на тренування, ніж за багато попередніх років. Коли погода була гарною, я тренувався довше, ніж того вимагав мій план підготовки. У складніші дні я міг додати ще одну перерву і з'їсти десерт — це додавало мені сил.

Але я тренувався і буду продовжувати тренуватися так, ніби збираюся брати участь в гонках весь сезон. За необхідності я хочу мати можливість підготуватися до старту протягом тижня.

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2020-й зробив Еміля ще сильнішим © Jessica Blomqvist

За твою довгу гоночну кар'єру у тебе були як злети, так і падіння. Як тобі вдається зосереджуватися на тренуваннях і не витрачати занадто багато енергії на інші турботи?

Всі ми займаємося спортом з різних причин. Я відчуваю себе добре, коли тренуюся. Для мене рух — це спосіб підняти настрій; мені здається, багато людей підходять до цього питання саме так. Ще спорт дозволяє мені дізнаватися щось нове про себе і розвиватися як особистість. Думаю, тренування — це мій спосіб залишатися зосередженим і мотивованим в складні часи.

Наприклад, сьогодні я проїхав 120 кілометрів. Я задав собі темп, насолодився природою і втомився. Моя мотивація — у цьому. Я думаю, що в ці часи невизначеності людям, що тренується заради красивого тіла або які занадто зосереджені на результатах, буде складніше, ніж тим, хто катається на велосипеді просто тому, що їм це подобається.

5 ПОРАД ВІД ЕМІЛЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОТИВАЦІЇ

1. ВИМІРЮЙ СВОЇ РЕЗУЛЬТАТИ.

Мені подобається заміряти свій результат під час їзди на велосипеді. Це чудовий інструмент, який дійсно дозволяє побачити різницю. Наприклад, ти йдеш у спортзал: на першому занятті ти можеш підняти всього 10 кг, а на третьому — аж 20 кг. Такий безпосередній доказ того, що ти стаєш сильнішим, відмінно працює на мотивацію. У мене є безліч маленьких петель для гірського велосипеда, які я використовую, щоб заміряти час. Іноді, коли я відчуваю себе недобре і їду повільно, я вимірюю результат тренування і найчастіше розумію, що насправді я їду не гірше (а то й краще), ніж раніше.

2. БІЛЬШЕ КАТАТИСЯ НА ВЕЛОСИПЕДІ

Минулого літа я провів на велосипеді більше часу, ніж за багато попередніх років, і тепер відчуваю себе краще як фізично, так і морально. Я люблю кататися на гірському велосипеді і по дорозі, і в лісі, як влітку, так і навесні. Багатьом подобається проводити по кілька годин у тренажерному залі, особливо в міжсезоння, але мій рецепт успіху — просто якомога більше кататися на велосипеді.

Ще навесні я люблю їздити на мотоциклі ендуро. Він відмінно підходить для вдосконалення навичок поводження з велосипедом і є цікавим способом привнести щось нове у тренування.

3. ПРОБУЙ НОВЕ.

Якщо ти і без того багато їздиш навесні, спробуй замість цього навчитися новим трюкам на велосипеді. Наприклад, пошукай навчальні відео на YouTube і вирушай в скейтпарк, щоб навчитися чомусь новому. Чому б не покататися сходами і не витратити кілька годин на те, щоб підкорити деякі міські об'єкти на велосипеді? Зараз — саме час розширювати світогляд і пробувати нове. Ти відмінно прокачаєш свої навички управління велосипедом, які потім допоможуть тобі під час гоночного сезону.

А ще можна пробувати нове спорядження, компоненти і траси. Дізнайся, що тобі подобається і що допомагає тобі проявити себе найкраще.

4. ПРАЦЮЙ НАД ФІЗИЧНОЇ ФОРМОЮ.

Використовуй цей час, щоб напрацювати фізичну силу. У минулому році я багато працював над своїми слабкостями. Мабуть, зараз я перебуваю в своїй кращій формі. Багато хто помилково вважає, що обов'язково потрібен план тренувань для того, щоб стати сильнішим гонщиком. У мене все як раз навпаки. Іноді я більше втомлююся, а іноді відчуваю себе сильніше, тому я коригую свої тренування відповідним чином.

Я став набагато сильнішим (і щасливішим) гонщиком, коли перестав дотримуватися строгого плану тренувань, а почав більше прислухатися до свого тіла. Я вважаю, що поки я займаюся спортом належним чином, мені не потрібно тренуватися до конкретній гонці — я і так готовий до неї. Звичайно, перша гонка після довгої перерви може датися важко, зате після цього я буду таким же сильним, як і раніше (якщо не сильніше).

5. ЗОСЕРЕДЬСЯ НЕ НА РЕЗУЛЬТАТАХ, А НА СПОРТИВНІЙ СПІЛЬНОТІ.

Гонщик обов'язково повинен бути цілеспрямованим, але мені здається, що важливо навчитися час від часу абстрагуватися від тиску, пов'язаного з результатами. Замість того, щоб концентруватися на результатах і цифрах, намагайся більшою мірою зосередитися на людях, які теж займаються цим видом спорту. Наприклад, минулого року я помітив, що багато клубів з маунтинбайку змістили фокус уваги зі змагань на спорудження та ремонт місцевих трас. Вони влаштовували невеликі гонки просто для розваги і належним чином навчали своїх спортсменів, які показували кращі результати. Мені здається, це зрушення в плані дуже важливий для підтримки мотивації в такі дивні часи.