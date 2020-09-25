Хочу займатись мотокросом: з чого почати та де їздити в Україні

Мотокрос багато в чому відрізняється від звичайної їзди на мотоциклі. Але це не заважає йому ставати більш популярним щодня. Яке спорядження обрати та як підготуватися до першого заїзду, ми запитали у Олександра Пащинського — одного з найвідоміших українських гонщиків. Він з семи років у спорті — і досяг рівня майстра міжнародного класу, неодноразово отримував медалі чемпіонатів Європи, а також десятки разів тріумфував на українській арені.

Любиш високі швидкості? 26 вересня на мототреку «Сона» у місті Буча відбудеться Фінал Кубку СТК «Сона» з мотокросу. Цього року в Україні такі змагання пройдуть вперше. Кубок об’єднає понад 150 спортсменів з усієї країни.

Але байки — не єдиний пункт програми. Гості зможуть відчути, як це — працювати у найшвидшій команді Формули-1. У зоні Red Bull Pit Stop Challenge буде встановлено половину реального боліда F1, і кожен зможе перевірити сили в піт-стопі, замінюючи колесо справжнього боліда на швидкість. А поки ти готуєшся до фізичного Red Bull Pit Stop Challenge, спробуй свої сили у віртуальному і вигравай цілком реальні призи.

А тепер — до справи.

Що таке мотокрос?

Найбрудніший заїзд у світі

Насправді, назва відповідає сама за себе — це перегони мотоциклом по бездоріжжю. Олександр каже, що мотокрос — це нескінченний драйв і екстрим. Спорт, який приваблює глядачів великою швидкістю і високими стрибками.

Не варто плутати мотокрос і звичайну їзду на мотоциклі. Схожість є — два колеса, ревіння мотора. Втім, будь-який професійний спортсмен скаже, їхати на мотоциклі асфальтом — це відпочинок. А по грунту, піску, бетону, коли ти весь час відчуваєш навантаження — справжній драйв.

З чого почати?

Олександр попереджає, мотокрос — доволі фінансово виснажливий спорт: «Витрати йдуть на мотоцикл, екіпірування, пальне. До того ж, обов’язково потрібен шолом, мотоботи, захист для рук і ніг. На початку мотоцикл краще взяти в оренду чи позичити у друзів. І лише після перших заїздів вирішувати, чи варто продовжувати тренування та купувати власний транспорт».

Звичайно, власний мотоцикл легше підлаштувати під себе, а отже легше звикнути до нього і долати перешкоди на трасі. Проте купівля повного комплекту екіпірування коштуватиме приблизно 1000 євро. А не новий мотоцикл — від 2500 до 5000.

Та все ж, аби обрати свій байк, варто спершу проїхатися на орендованому. І лише потім обирати потрібну кубатуру та потужність. Наприклад, для любителів Олександр пропонує розглянути 125сс 2-тактні чи 250сс 4-тактні моделі, де менший об’єм двигуна і потужність байку. На таких мотоциклах легше вчитися і потім переходити до більш потужних варіантів.

Де та у кого вчитись?

Суперкрос -- один з підвидів мотокросу © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Олександр переконує: сьогодні в Україні все більше професійних шкіл. Їх відкривають люди, які ще донедавна самі були спортсменами. Проте для інструктора головне не медалі та нагороди, а розуміння виду спорту та вміння правильно пояснити нюанси. В Україні багато професійних спортсменів, чиї тренери були лише любителями.

Фізична підготовка

Для мотокросу фізична підготовка — надзвичайно важливий фактор.

«Якщо ти їдеш на мотоциклі, це не означає, що ти постійно сидиш. Навпаки, твої руки, ноги, спина постійно напружені. Тому підготовці спортсменів приділяють величезну увагу», — пояснює Олександр.

Скільки потрібно часу?

Навчання може тривати як 2-3 місяці, так і півроку. Кожен, хто хоче професійно займатися мотокросом, має зрозуміти, наскільки швидко він може розвиватися: набирати навичок швидкості та витривалості. З часом можна змінювати клас мотоциклу та змагань. В Україні величезне поле для розвитку, а змагання є для усіх категорій спортсменів: новачків, любителів, так і для профі.

Де поганяти на байку?

Навчання може тривати як 2-3 місяці, так і півроку © Lorenzo Ferroni/Red Bull Content Pool

За словами Олександра, професійних треків у нас не так багато, але для Red Bull Україна він порадив улюблені:

Мототрек «Сона», Буча

Олександр називає «Сона» найкращим мототреком в Україні. Траса, повністю облаштована для чемпіонатів світу і Європи. Минулого року саме цей мототрек визнали найбільш гідним для проведення Чемпіонату Світу. Тут 22 трампліни та 17 поворотів, а протяжність траси — 1800 метрів.

Мототрек «Суперкрос», Чернівці

Мототрек, на якому професійні змагання проводять ще з 2000-х років. Траса «Суперкрос» має 11 трамплінів, 18 поворотів, а загальна довжина треку — 1750 метрів. До того ж, стартова пряма мототреку 110 метрів.

Мототрек «Майорівка», Львів

Цей мототрек існує ще з часів Радянського Союзу. Втім, це не означає, що траса застаріла. Олександр запевняє, що в мотокросі просто немає такого поняття, адже кожен трек унікальний, на кожному свій ґрунт, повороти і трампліни. Тому варто спробувати кожну трасу, де з різними погодними умовами, спортсмени даватимуть різний результат.

Мототрек «Агросоюз», Дніпро