Педро Акоста виступає під час 17-го етапу чемпіонату світу MotoGP, Гран-прі Індонезії, у Мандаліці, Індонезія, 11 жовтня 2026 року.
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
MotoGP

Усе, що варто знати про MotoGP™ 2027

У 2027 році MotoGP™ відкриває нову еру з найбільшим перезапуском за покоління. Легші мотоцикли, нові шини, перекроєний формат вікенду й пелотон, перебудований згори донизу. Ось усі головні зміни.
Автор Пол Кіт
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Частина історії

Álex Márquez

A world champion in both Moto3™ and Moto2™, Spain's Álex Márquez has only one more goal to achieve – to win the MotoGP™ title.

ІспаніяІспанія

Педро Акоста

Переможець Red Bull Rookies Cup, чемпіон світу в класах Moto3™ та Moto2™, іспанський гонщик Педро Акоста тепер фінішує на подіумі в класі MotoGP™ серед новачків.

ІспаніяІспанія

Diogo Moreira

Brazil's Diogo Moreira is the 2025 Moto2™ World Champion and a MotoGP™ rider with Pro Honda LCR, following a rapid rise through the Grand Prix ranks.

БразиліяБразилія

Johann Zarco

A winner of the Red Bull Rookies Cup and a two-time Moto2™ champion, Johann Zarco is one of France's great hopes for MotoGP™ glory.

ФранціяФранція

Brad Binder

Crowned the Moto3™ world champion in 2016, South African rider Brad Binder continues to chase MotoGP™ glory aboard a factory KTM.

Південна АфрикаПівденна Африка

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira achieved multiple wins during a long career in MotoGP™ before embarking on a new challenge in the World Superbike Championship.

PortugalPortugal

Enea Bastianini

Italy's Enea Bastianini is a rider whose natural Grand Prix motorcycle racing ability sees him challenging at the top end of the Premier Class.

ІталіяІталія

Maverick Viñales

One of the most gifted riders on the grid, Spain's Maverick Viñales is a former world champ and the first rider to win with three manufacturers in MotoGP™.

ІспаніяІспанія

David Alonso

The record-breaking 2024 Moto3™ champion, Colombian David Alonso is now chasing glory in the Moto2™ World Championship.

КолумбіяКолумбія

Резюме

  1. 1
    Зміни в правилах на 2027 рік
  2. 2
    Команди й гонщики 2027: чемпіони світу в русі
  3. 3
    П’ятеро новачків у прем’єр-класі
  4. 4
    Огляд складу гонщиків на 2027 рік
  5. 5
    Нові етапи та траси
Сезон MotoGP™ 2027 — це найбільший перезапуск, який чемпіонат світу бачив за покоління. Преміальний клас переходить із двигунів 1000 куб. см на 850 куб. см, їх запускатимуть на шинах Pirelli замість Michelin, пристрої регулювання висоти заборонено, а формат вікенду перекроєно. Додай п'ять нових облич, два нові автодроми й одне нове Гран-прі — і ти маєш усі складники для захопливого, оновленого чемпіонату світу.
Алекс Маркес під час 17-го етапу чемпіонату світу MotoGP, Гран-прі Індонезії, що відбувся 11 жовтня 2026 року в Мандаліці, Індонезія.

Алекс Маркес готується до гонки

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

01

Зміни в правилах на 2027 рік

Двигуни
Найбільша зміна — у двигунах: об'єм падає з 1000 куб. см до 850 куб. см. Вони не лише менші, а й нечисленніші — гонщики отримають шість на всю кампанію замість семи. Вони також мають менше пального для гонки, а кожен мотоцикл їздить на 100% сталому паливі. Ці заходи — усе задля збереження реальних ресурсів через розробку ефективніших двигунів, але на трасі це означає, що мотоцикли легші й маневреніші, що має привести до захопливіших подій на трасі.
Алекс Маркес та Педро Акоста на 12-му етапі чемпіонату світу MotoGP 8 серпня 2026 року в Сільверстоуні, Велика Британія

Алекс Маркес замінить Педро Акосту в команді KTM

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Шасі
Аеродинаміку теж зменшать: передні обтічники мотоциклів стануть на 50 мм вужчими, а їхні носи вкоротять на стільки ж. Задні аеродинамічні компоненти гомологовано, і командам дозволено одне оновлення за сезон. Найсуттєвіше — усі пристрої регулювання висоти й holeshot-пристрої заборонено. Ці кроки мають нейтралізувати деякі переваги в пелотоні, уможлививши тіснішу боротьбу.
Шини
Pirelli замінює Michelin як єдиного постачальника шин у преміальному класі. Це означає, що гонщики їздитимуть на шинах Pirelli всю дорогу — від Red Bull MotoGP Rookies Cup і юніорського чемпіонату світу FIM Moto3™ через Moto3™ і Moto2™. Це зміна з наслідками поза межами компаундів: кілька гонщиків, що приходять, прибувають із досвідом Pirelli з Moto2™.
Хорхе Мартін виступає під час 6-го етапу чемпіонату світу MotoGP, Гран-прі Каталонії, на автодромі «Circuit de Barcelona - Catalunya» у Барселоні, Іспанія, 16 травня 2026 року.

Хорхе Мартін у дії: мотоцикли 2027 року стануть маневренішими

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Формат
Гоночний вікенд тепер містить більше гонок із високими ставками — із сесією спринтової кваліфікації в п'ятницю перед суботнім спринтом і кваліфікацією Гран-прі. У суботу — FP3 і кваліфікація Гран-прі, а гонки Moto3™ і Moto2™ передуватимуть Гран-прі в неділю.

Сесія

П'ятниця

Субота

Неділя

Сесія 1

FP1

FP3

Відкриття піт-лейну

Сесія 2

FP2

GP Q1

Гонка Moto3™

Сесія 3

Спринтова кваліфікація

GP Q2

Гонка Moto2™

Сесія 4

Спринтова гонка

Гран-прі MotoGP™

Алекс Маркес під час 17-го етапу чемпіонату світу MotoGP, Гран-прі Індонезії, що відбувся 11 жовтня 2026 року в Мандаліці, Індонезія.

Алекс Маркес очолить команду KTM

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Педро Акоста святкує свою перемогу на 15-му етапі чемпіонату світу MotoGP на трасі «Ред Булл Рінг» у Шпільберзі, Австрія, 20 вересня 2026 року.

Переможець гонок у складі KTM Педро Акоста переходить до Ducati

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

02

Команди й гонщики 2027: чемпіони світу в русі

Головною новиною є те, що Педро Акоста залишить KTM і перейде до заводської команди Ducati, де стане напарником Марка Маркеса. Це пара, яка, на думку його шеф-механіка в KTM Пола Треватана, ставить перед восьмиразовим чемпіоном світу виклик, якого той ніколи не мав. «Марк ніколи не мав поруч нікого такого, як Акоста», — сказав Треватан виданню TNT Sports.
Один із найяскравіших талантів пелотона, Акоста йде слідами кількох легенд, стаючи в пару з Мурахою з Сервери: Дані Педроса, Хорхе Лоренсо, Алекс Маркес, Пол Еспаргаро, Жоан Мір і Пекко Баньяя. Але Марк невблаганний і, як відомо, домінував над усіма ними. Чи буде інша історія з Педро?
У KTM буде нова пара, що возз'єднує Алекса Маркеса й Фабіо Ді Джаннантоніо. Вони добре працювали разом за часів Gresini Racing у 2023 році й мають доведені перемоги. Саме їм належить допомогти розвинути й гоняти цілковито новий прототип KTM RC16 на 850 куб. см.
Педро Акоста під час 16-го етапу чемпіонату світу MotoGP, Гран-прі Японії, у Мотегі, Японія, 3 жовтня 2026 року.

Педро Акоста покине заводську команду Red Bull KTM

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Після шести сезонів і двох чемпіонств світу з Ducati Пекко залишає Болонью й переходить до Венеції та Aprilia за чотирирічною угодою, де стане в пару з Марко Беццеккі. Aprilia залишає чемпіон світу 2024 року Хорхе Мартін, який бере новий байк у Yamaha, замінюючи чемпіона світу 2021 року Фабіо Кварараро, що прямує до Honda.
03

П’ятеро новачків у прем’єр-класі

До пелотона в преміальному класі приєднуються п'ятеро захопливих новачків. Чемпіон світу Moto2™ 2023 року Сенна Аджус піднімається до Red Bull KTM Tech3, щоб стати в пару з Лукою Маріні, який переходить із Honda. Молодого австралійця високо цінують, не в останню чергу співвітчизник Джек Міллер, який сказав Fox Sports Australia: «Я переконаний, що він наступний великий чемпіон, зважаючи на його трудову етику й те, як він підходить до справ».
«Я ніколи не зустрічав молодого гонщика з такою взірцевою трудовою етикою, коли йдеться про тренування, фізичну підготовку та їзду поза мотоциклом MotoGP™».

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Чемпіон Red Bull Rookies Cup 2021 року Давід Алонсо, ймовірно, замінить Діого Морейру в команді LCR, оскільки бразилець приєднається до заводської команди. Також з Moto2™ переходять Дані Холгадо та Ізан Гевара. Слідуючи за Топраком Разгатліоглу, чемпіон World SBK Ніколо Булега змінює категорію, щоб приєднатися до VR26.
Усі ці новачки означають, що серію залишають деякі гучні імена. Оскільки вайлдкард-байків не пропонують, роль тест-пілота менш приваблива порівняно з гонками на серійних мотоциклах у World SBK. Бред Біндер возз'єднується з Мігелем Олівейрою в BMW, Міллер гонятиме за Yamaha, а Франко Морбіделлі — за Ducati. Алекс Рінс і Маверік Віньялес іще мають оголосити свої плани.
04

Огляд складу гонщиків на 2027 рік

Команда

Конструктор

Гонщик

Гонщик

Red Bull KTM Factory Racing

KTM

Алекс Маркес

Фабіо Ді Джаннантоніо

Red Bull KTM Tech3

KTM

Лука Маріні

Сенна Аджус

Aprilia Racing

Aprilia

Марко Беццеккі

Франческо Баньяя

Trackhouse MotoGP™ Team

Aprilia

Енеа Бастіаніні

Рауль Фернандес

Ducati Team

Ducati

Марк Маркес

Педро Акоста

Gresini Racing MotoGP™

Ducati

Жоан Мір

Даніель Олгадо

VR46 Racing Team

Ducati

Фермін Алдегер

Ніколо Булега

Honda HRC

Honda

Фабіо Кварараро

Уточнюється

Honda LCR

Honda

Йоганн Зарко

Уточнюється

Yamaha MotoGP™ Team

Yamaha

Ай Оґура

Хорхе Мартін

Pramac Yamaha MotoGP™

Yamaha

Топрак Разгатліоглу

Ісан Гевара

Діого Морейра виступає на етапі MotoGP в Індонезії 10 жовтня 2026 року.

Зелене світло: Діого Морейра

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

05

Нові етапи та траси

У сезоні 2027 року гонщики беруться за два нові автодроми у двох улюблених країнах-господарях: Аргентина повертається, але гонка пройде в Буенос-Айресі, що замінює Термас-де-Ріо-Ондо. Це вперше, коли MotoGP™ приїжджає до столиці від 1999 року. Гран-прі Австралії залишає Філліп-Айленд заради модифікованої версії Adelaide Street Circuit — улюбленої траси фанатів V8 Supercar і фанатів Ф1 із довгою пам'яттю.
Сезон починається на тиждень пізніше, ніж у 2026-му: Таїланд приймає стартовий етап третій рік поспіль, а потім Катар наступних вихідних. Квітень містить пробіг Америками — з Бразилією, Аргентиною та Гран-прі США в Остіні, Техас.
Із травня до жовтня гонки відбуваються в європейському серці чемпіонату, починаючись у Хересі, Іспанія, і завершуючись у Портімані, Португалія, з улюбленцями фанатів, зокрема Ле-Маном, Заксенрингом, Брно, Сільверстоуном і Red Bull Ring в Австрії.
Фінішний відрізок чемпіонату світу розжарюється в Азії — з Японією, Малайзією, Індонезією та Австралією, — перш ніж традиційно завершитися у Валенсії, Іспанія, наприкінці листопада.

Етап

Дата

Гран-прі

Автодром

Місце

1.

5–7 березня

Таїланд

Chang International Circuit

Бурірам

2.

12–14 березня

Катар

Lusail International Circuit

Лусаїл

3.

2–4 квітня

Бразилія

Autódromo Internacional Ayrton Senna

Гоянія

4.

9–11 квітня

Аргентина

Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Буенос-Айрес

5.

23–25 квітня

США

Circuit of the Americas

Остін, Техас

6.

7–9 травня

Іспанія

Circuito de Jerez

Херес-де-ла-Фронтера

7.

14–16 травня

Франція

Bugatti Circuit

Ле-Ман

8.

28–30 травня

Італія

Autodromo Internazionale del Mugello

Скарперія-е-Сан-П'єро

9.

11–13 червня

Каталонія

Circuit de Barcelona-Catalunya

Монтмело

10.

25–27 червня

Нідерланди

TT Circuit Assen

Ассен

11.

9–11 липня

Німеччина

Sachsenring

Гогенштайн-Ернстталь

12.

16–18 липня

Чехія

Brno Circuit

Брно

13.

13–15 серпня

Велика Британія

Silverstone Circuit

Сільверстоун

14.

27–29 серпня

Австрія

Red Bull Ring

Шпільберг

15.

10–12 вересня

Сан-Марино

Misano World Circuit

Мізано-Адріатіко

16.

17–19 вересня

Арагон

MotorLand Aragón

Альканьїс

17.

1–3 жовтня

Португалія

Algarve International Circuit

Портіман

18.

15–17 жовтня

Японія

Motegi Circuit

Мотеґі

19.

22–24 жовтня

Малайзія

Sepang International Circuit

Сепанг

20.

29–31 жовтня

Австралія

Mandalika International Street Circuit

Мандаліка

21.

12–14 листопада

Валенсія

Adelaide Street Circuit

Аделаїда

22.

26–28 листопада

Valencia

Circuit Ricardo Tormo

Валенсія

Частина історії

Álex Márquez

A world champion in both Moto3™ and Moto2™, Spain's Álex Márquez has only one more goal to achieve – to win the MotoGP™ title.

ІспаніяІспанія

Педро Акоста

Переможець Red Bull Rookies Cup, чемпіон світу в класах Moto3™ та Moto2™, іспанський гонщик Педро Акоста тепер фінішує на подіумі в класі MotoGP™ серед новачків.

ІспаніяІспанія

Diogo Moreira

Brazil's Diogo Moreira is the 2025 Moto2™ World Champion and a MotoGP™ rider with Pro Honda LCR, following a rapid rise through the Grand Prix ranks.

БразиліяБразилія

Johann Zarco

A winner of the Red Bull Rookies Cup and a two-time Moto2™ champion, Johann Zarco is one of France's great hopes for MotoGP™ glory.

ФранціяФранція

Brad Binder

Crowned the Moto3™ world champion in 2016, South African rider Brad Binder continues to chase MotoGP™ glory aboard a factory KTM.

Південна АфрикаПівденна Африка

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira achieved multiple wins during a long career in MotoGP™ before embarking on a new challenge in the World Superbike Championship.

PortugalPortugal

Enea Bastianini

Italy's Enea Bastianini is a rider whose natural Grand Prix motorcycle racing ability sees him challenging at the top end of the Premier Class.

ІталіяІталія

Maverick Viñales

One of the most gifted riders on the grid, Spain's Maverick Viñales is a former world champ and the first rider to win with three manufacturers in MotoGP™.

ІспаніяІспанія

David Alonso

The record-breaking 2024 Moto3™ champion, Colombian David Alonso is now chasing glory in the Moto2™ World Championship.

КолумбіяКолумбія
MotoGP
Motorbike Road Racing