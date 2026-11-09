Усе, що варто знати про MotoGP™ 2027

Сезон MotoGP™ 2027 — це найбільший перезапуск, який чемпіонат світу бачив за покоління. Преміальний клас переходить із двигунів 1000 куб. см на 850 куб. см, їх запускатимуть на шинах Pirelli замість Michelin, пристрої регулювання висоти заборонено, а формат вікенду перекроєно. Додай п'ять нових облич, два нові автодроми й одне нове Гран-прі — і ти маєш усі складники для захопливого, оновленого чемпіонату світу.

Алекс Маркес готується до гонки © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

01 Зміни в правилах на 2027 рік

Двигуни

Найбільша зміна — у двигунах: об'єм падає з 1000 куб. см до 850 куб. см. Вони не лише менші, а й нечисленніші — гонщики отримають шість на всю кампанію замість семи. Вони також мають менше пального для гонки, а кожен мотоцикл їздить на 100% сталому паливі. Ці заходи — усе задля збереження реальних ресурсів через розробку ефективніших двигунів, але на трасі це означає, що мотоцикли легші й маневреніші, що має привести до захопливіших подій на трасі.

Алекс Маркес замінить Педро Акосту в команді KTM © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Шасі

Аеродинаміку теж зменшать: передні обтічники мотоциклів стануть на 50 мм вужчими, а їхні носи вкоротять на стільки ж. Задні аеродинамічні компоненти гомологовано, і командам дозволено одне оновлення за сезон. Найсуттєвіше — усі пристрої регулювання висоти й holeshot-пристрої заборонено. Ці кроки мають нейтралізувати деякі переваги в пелотоні, уможлививши тіснішу боротьбу.

Шини

Pirelli замінює Michelin як єдиного постачальника шин у преміальному класі. Це означає, що гонщики їздитимуть на шинах Pirelli всю дорогу — від Red Bull MotoGP Rookies Cup і юніорського чемпіонату світу FIM Moto3™ через Moto3™ і Moto2™. Це зміна з наслідками поза межами компаундів: кілька гонщиків, що приходять, прибувають із досвідом Pirelli з Moto2™.

Хорхе Мартін у дії: мотоцикли 2027 року стануть маневренішими © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Формат

Гоночний вікенд тепер містить більше гонок із високими ставками — із сесією спринтової кваліфікації в п'ятницю перед суботнім спринтом і кваліфікацією Гран-прі. У суботу — FP3 і кваліфікація Гран-прі, а гонки Moto3™ і Moto2™ передуватимуть Гран-прі в неділю.

Сесія П'ятниця Субота Неділя Сесія 1 FP1 FP3 Відкриття піт-лейну Сесія 2 FP2 GP Q1 Гонка Moto3™ Сесія 3 Спринтова кваліфікація GP Q2 Гонка Moto2™ Сесія 4 Спринтова гонка Гран-прі MotoGP™

Алекс Маркес очолить команду KTM © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Переможець гонок у складі KTM Педро Акоста переходить до Ducati © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

02 Команди й гонщики 2027: чемпіони світу в русі

Головною новиною є те, що Педро Акоста залишить KTM і перейде до заводської команди Ducati, де стане напарником Марка Маркеса. Це пара, яка, на думку його шеф-механіка в KTM Пола Треватана, ставить перед восьмиразовим чемпіоном світу виклик, якого той ніколи не мав. «Марк ніколи не мав поруч нікого такого, як Акоста», — сказав Треватан виданню TNT Sports.

Один із найяскравіших талантів пелотона, Акоста йде слідами кількох легенд, стаючи в пару з Мурахою з Сервери: Дані Педроса, Хорхе Лоренсо, Алекс Маркес, Пол Еспаргаро, Жоан Мір і Пекко Баньяя. Але Марк невблаганний і, як відомо, домінував над усіма ними. Чи буде інша історія з Педро?

У KTM буде нова пара, що возз'єднує Алекса Маркеса й Фабіо Ді Джаннантоніо. Вони добре працювали разом за часів Gresini Racing у 2023 році й мають доведені перемоги. Саме їм належить допомогти розвинути й гоняти цілковито новий прототип KTM RC16 на 850 куб. см.

Педро Акоста покине заводську команду Red Bull KTM © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Після шести сезонів і двох чемпіонств світу з Ducati Пекко залишає Болонью й переходить до Венеції та Aprilia за чотирирічною угодою, де стане в пару з Марко Беццеккі. Aprilia залишає чемпіон світу 2024 року Хорхе Мартін, який бере новий байк у Yamaha, замінюючи чемпіона світу 2021 року Фабіо Кварараро, що прямує до Honda.

03 П’ятеро новачків у прем’єр-класі

До пелотона в преміальному класі приєднуються п'ятеро захопливих новачків. Чемпіон світу Moto2™ 2023 року Сенна Аджус піднімається до Red Bull KTM Tech3, щоб стати в пару з Лукою Маріні, який переходить із Honda. Молодого австралійця високо цінують, не в останню чергу співвітчизник Джек Міллер, який сказав Fox Sports Australia: «Я переконаний, що він наступний великий чемпіон, зважаючи на його трудову етику й те, як він підходить до справ».

«Я ніколи не зустрічав молодого гонщика з такою взірцевою трудовою етикою, коли йдеться про тренування, фізичну підготовку та їзду поза мотоциклом MotoGP™».

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Чемпіон Red Bull Rookies Cup 2021 року Давід Алонсо , ймовірно, замінить Діого Морейру в команді LCR, оскільки бразилець приєднається до заводської команди. Також з Moto2™ переходять Дані Холгадо та Ізан Гевара. Слідуючи за Топраком Разгатліоглу, чемпіон World SBK Ніколо Булега змінює категорію, щоб приєднатися до VR26.

Усі ці новачки означають, що серію залишають деякі гучні імена. Оскільки вайлдкард-байків не пропонують, роль тест-пілота менш приваблива порівняно з гонками на серійних мотоциклах у World SBK. Бред Біндер возз'єднується з Мігелем Олівейрою в BMW, Міллер гонятиме за Yamaha, а Франко Морбіделлі — за Ducati. Алекс Рінс і Маверік Віньялес іще мають оголосити свої плани.

04 Огляд складу гонщиків на 2027 рік

Команда Конструктор Гонщик Гонщик Red Bull KTM Factory Racing KTM Алекс Маркес Фабіо Ді Джаннантоніо Red Bull KTM Tech3 KTM Лука Маріні Сенна Аджус Aprilia Racing Aprilia Марко Беццеккі Франческо Баньяя Trackhouse MotoGP™ Team Aprilia Енеа Бастіаніні Рауль Фернандес Ducati Team Ducati Марк Маркес Педро Акоста Gresini Racing MotoGP™ Ducati Жоан Мір Даніель Олгадо VR46 Racing Team Ducati Фермін Алдегер Ніколо Булега Honda HRC Honda Фабіо Кварараро Уточнюється Honda LCR Honda Йоганн Зарко Уточнюється Yamaha MotoGP™ Team Yamaha Ай Оґура Хорхе Мартін Pramac Yamaha MotoGP™ Yamaha Топрак Разгатліоглу Ісан Гевара

Зелене світло: Діого Морейра © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

05 Нові етапи та траси

У сезоні 2027 року гонщики беруться за два нові автодроми у двох улюблених країнах-господарях: Аргентина повертається, але гонка пройде в Буенос-Айресі, що замінює Термас-де-Ріо-Ондо. Це вперше, коли MotoGP™ приїжджає до столиці від 1999 року. Гран-прі Австралії залишає Філліп-Айленд заради модифікованої версії Adelaide Street Circuit — улюбленої траси фанатів V8 Supercar і фанатів Ф1 із довгою пам'яттю.

Сезон починається на тиждень пізніше, ніж у 2026-му: Таїланд приймає стартовий етап третій рік поспіль, а потім Катар наступних вихідних. Квітень містить пробіг Америками — з Бразилією, Аргентиною та Гран-прі США в Остіні, Техас.

Із травня до жовтня гонки відбуваються в європейському серці чемпіонату, починаючись у Хересі, Іспанія, і завершуючись у Портімані, Португалія, з улюбленцями фанатів, зокрема Ле-Маном, Заксенрингом, Брно, Сільверстоуном і Red Bull Ring в Австрії.

Фінішний відрізок чемпіонату світу розжарюється в Азії — з Японією, Малайзією, Індонезією та Австралією, — перш ніж традиційно завершитися у Валенсії, Іспанія, наприкінці листопада.