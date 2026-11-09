Усе, що варто знати про MotoGP™ 2027

Сезон MotoGP™ 2027 — це найбільший перезапуск, який чемпіонат світу бачив за покоління. Преміальний клас переходить із двигунів 1000 куб. см на 850 куб. см, їх запускатимуть на шинах Pirelli замість Michelin, пристрої регулювання висоти заборонено, а формат вікенду перекроєно. Додай п'ять нових облич, два нові автодроми й одне нове Гран-прі — і ти маєш усі складники для захопливого, оновленого чемпіонату світу.
01
Зміни в правилах на 2027 рік
Двигуни
Найбільша зміна — у двигунах: об'єм падає з 1000 куб. см до 850 куб. см. Вони не лише менші, а й нечисленніші — гонщики отримають шість на всю кампанію замість семи. Вони також мають менше пального для гонки, а кожен мотоцикл їздить на 100% сталому паливі. Ці заходи — усе задля збереження реальних ресурсів через розробку ефективніших двигунів, але на трасі це означає, що мотоцикли легші й маневреніші, що має привести до захопливіших подій на трасі.
Шасі
Аеродинаміку теж зменшать: передні обтічники мотоциклів стануть на 50 мм вужчими, а їхні носи вкоротять на стільки ж. Задні аеродинамічні компоненти гомологовано, і командам дозволено одне оновлення за сезон. Найсуттєвіше — усі пристрої регулювання висоти й holeshot-пристрої заборонено. Ці кроки мають нейтралізувати деякі переваги в пелотоні, уможлививши тіснішу боротьбу.
Шини
Pirelli замінює Michelin як єдиного постачальника шин у преміальному класі. Це означає, що гонщики їздитимуть на шинах Pirelli всю дорогу — від Red Bull MotoGP Rookies Cup і юніорського чемпіонату світу FIM Moto3™ через Moto3™ і Moto2™. Це зміна з наслідками поза межами компаундів: кілька гонщиків, що приходять, прибувають із досвідом Pirelli з Moto2™.
Формат
Гоночний вікенд тепер містить більше гонок із високими ставками — із сесією спринтової кваліфікації в п'ятницю перед суботнім спринтом і кваліфікацією Гран-прі. У суботу — FP3 і кваліфікація Гран-прі, а гонки Moto3™ і Moto2™ передуватимуть Гран-прі в неділю.
Сесія
П'ятниця
Субота
Неділя
Сесія 1
FP1
FP3
Відкриття піт-лейну
Сесія 2
FP2
GP Q1
Гонка Moto3™
Сесія 3
Спринтова кваліфікація
GP Q2
Гонка Moto2™
Сесія 4
Спринтова гонка
Гран-прі MotoGP™
02
Команди й гонщики 2027: чемпіони світу в русі
Головною новиною є те, що Педро Акоста залишить KTM і перейде до заводської команди Ducati, де стане напарником Марка Маркеса. Це пара, яка, на думку його шеф-механіка в KTM Пола Треватана, ставить перед восьмиразовим чемпіоном світу виклик, якого той ніколи не мав. «Марк ніколи не мав поруч нікого такого, як Акоста», — сказав Треватан виданню TNT Sports.
Один із найяскравіших талантів пелотона, Акоста йде слідами кількох легенд, стаючи в пару з Мурахою з Сервери: Дані Педроса, Хорхе Лоренсо, Алекс Маркес, Пол Еспаргаро, Жоан Мір і Пекко Баньяя. Але Марк невблаганний і, як відомо, домінував над усіма ними. Чи буде інша історія з Педро?
У KTM буде нова пара, що возз'єднує Алекса Маркеса й Фабіо Ді Джаннантоніо. Вони добре працювали разом за часів Gresini Racing у 2023 році й мають доведені перемоги. Саме їм належить допомогти розвинути й гоняти цілковито новий прототип KTM RC16 на 850 куб. см.
Після шести сезонів і двох чемпіонств світу з Ducati Пекко залишає Болонью й переходить до Венеції та Aprilia за чотирирічною угодою, де стане в пару з Марко Беццеккі. Aprilia залишає чемпіон світу 2024 року Хорхе Мартін, який бере новий байк у Yamaha, замінюючи чемпіона світу 2021 року Фабіо Кварараро, що прямує до Honda.
03
П’ятеро новачків у прем’єр-класі
До пелотона в преміальному класі приєднуються п'ятеро захопливих новачків. Чемпіон світу Moto2™ 2023 року Сенна Аджус піднімається до Red Bull KTM Tech3, щоб стати в пару з Лукою Маріні, який переходить із Honda. Молодого австралійця високо цінують, не в останню чергу співвітчизник Джек Міллер, який сказав Fox Sports Australia: «Я переконаний, що він наступний великий чемпіон, зважаючи на його трудову етику й те, як він підходить до справ».
«Я ніколи не зустрічав молодого гонщика з такою взірцевою трудовою етикою, коли йдеться про тренування, фізичну підготовку та їзду поза мотоциклом MotoGP™».
Чемпіон Red Bull Rookies Cup 2021 року Давід Алонсо, ймовірно, замінить Діого Морейру в команді LCR, оскільки бразилець приєднається до заводської команди. Також з Moto2™ переходять Дані Холгадо та Ізан Гевара. Слідуючи за Топраком Разгатліоглу, чемпіон World SBK Ніколо Булега змінює категорію, щоб приєднатися до VR26.
Усі ці новачки означають, що серію залишають деякі гучні імена. Оскільки вайлдкард-байків не пропонують, роль тест-пілота менш приваблива порівняно з гонками на серійних мотоциклах у World SBK. Бред Біндер возз'єднується з Мігелем Олівейрою в BMW, Міллер гонятиме за Yamaha, а Франко Морбіделлі — за Ducati. Алекс Рінс і Маверік Віньялес іще мають оголосити свої плани.
04
Огляд складу гонщиків на 2027 рік
Команда
Конструктор
Гонщик
Гонщик
Red Bull KTM Factory Racing
KTM
Алекс Маркес
Фабіо Ді Джаннантоніо
Red Bull KTM Tech3
KTM
Лука Маріні
Сенна Аджус
Aprilia Racing
Aprilia
Марко Беццеккі
Франческо Баньяя
Trackhouse MotoGP™ Team
Aprilia
Енеа Бастіаніні
Рауль Фернандес
Ducati Team
Ducati
Марк Маркес
Педро Акоста
Gresini Racing MotoGP™
Ducati
Жоан Мір
Даніель Олгадо
VR46 Racing Team
Ducati
Фермін Алдегер
Ніколо Булега
Honda HRC
Honda
Фабіо Кварараро
Уточнюється
Honda LCR
Honda
Йоганн Зарко
Уточнюється
Yamaha MotoGP™ Team
Yamaha
Ай Оґура
Хорхе Мартін
Pramac Yamaha MotoGP™
Yamaha
Топрак Разгатліоглу
Ісан Гевара
05
Нові етапи та траси
У сезоні 2027 року гонщики беруться за два нові автодроми у двох улюблених країнах-господарях: Аргентина повертається, але гонка пройде в Буенос-Айресі, що замінює Термас-де-Ріо-Ондо. Це вперше, коли MotoGP™ приїжджає до столиці від 1999 року. Гран-прі Австралії залишає Філліп-Айленд заради модифікованої версії Adelaide Street Circuit — улюбленої траси фанатів V8 Supercar і фанатів Ф1 із довгою пам'яттю.
Сезон починається на тиждень пізніше, ніж у 2026-му: Таїланд приймає стартовий етап третій рік поспіль, а потім Катар наступних вихідних. Квітень містить пробіг Америками — з Бразилією, Аргентиною та Гран-прі США в Остіні, Техас.
Із травня до жовтня гонки відбуваються в європейському серці чемпіонату, починаючись у Хересі, Іспанія, і завершуючись у Портімані, Португалія, з улюбленцями фанатів, зокрема Ле-Маном, Заксенрингом, Брно, Сільверстоуном і Red Bull Ring в Австрії.
Фінішний відрізок чемпіонату світу розжарюється в Азії — з Японією, Малайзією, Індонезією та Австралією, — перш ніж традиційно завершитися у Валенсії, Іспанія, наприкінці листопада.