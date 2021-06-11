Де тренуватися на маунтинбайку, якщо гір немає поруч

Ми знаємо, що ти любиш ганяти на велосипеді, і, мабуть, утомився їздити звичайними дорогами твого міста. Можливо, час спробувати сили у маунтинбайку? Якщо ти переживаєш, що це неможливо, бо ти живеш далеко від гір — цей текст для тебе.

Не віриш, що можливо стати профі з MTB, коли ти живеш у рівнинній частині країни? Ми готові переконати тебе, що немає нічого неможливого. І головний доказ цього — місто Луцьк. Чому саме воно? Бо тут народилася і почала кар’єру атлетка Red Bull та учасниця олімпійських ігор з MTB Яна Беломоїна. І саме у Луцьку заслужена тренерка України Валентина Матвійчук-Жолнач разом із Віктором Ковальовим навчали Яну всіх тонкощів цього видовищного спорту.

Круто, звісно, коли ти живеш у гірській місцевості. Та спортсмени найвищого рівня з’являються навіть у країнах, де немає гір. Яна Беломоіна

Луцьк точно не славиться горами і є яскравим представником українських рівнин. Та, як бачиш, це не завадило Яні та Валентині досягти успіху у цій дисципліні.

Ми розпитали у Яни та її тренерки, який байк тобі потрібен, як варто тренуватися та головне — де почати займатися маунтинбайком, якщо поряд із тобою немає гір.

Яна Беломоіна легко долає підйоми © Red Bull Content Pool

Велосипед

Спершу давай розберемося, який транспорт тобі потрібен. Напевно, не стане секретом, що для маунтинбайку тобі знадобиться гірський велосипед. Та не все так просто.

«Велосипед має бути з алюмінієвою або карбоновою рамою. Потрібна також амортизаційна вилка, 2-3 передачі спереду і 7-8 ззаду, аби можна було долати легкі, середні та круті підйоми», — каже Валентина Матвійчук-Жолнач.

Заслужена тренерка України радить обирати якомога легший велосипед. До того ж зазначає: сучасні байки мають одну зірку спереду і 12 ззаду, тобто більше схожі на професійний варіант.

Що робити?

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Як ти вже зрозумів, тобі потрібен велик з великою кількість передач. І ти маєш якнайшвидше навчитися, які передачі потрібні, аби їхати вгору, а які — для спуску. Валентина запевняє: навчитися керувати передачами — це вже половина успіху в MTB.

Ще одне важливе вміння — правильно гальмувати. Коли тиснеш на гальма — потрібно «закладатися» назад, аби не перекинутися через кермо під час спуску.

Поступово ти зможеш також освоїти стрибки. Все, що для них потрібно — хоча б невелика перешкода.

Тренерка Валентина Матвійчук-Жолнач зі своїми вихованцями на змаганнях © Валентина Матвійчук-Жолнач

«Для початку це може бути навіть звичайна палиця. Потім можна замахнутися на колоду. Далі — дроп або трамплін», — каже тренерка.

Пам’ятай, що маунтинбайк — це не тільки про силу і витривалість. Велику роль у цьому спорті грає техніка. Тому намагайся чергувати тренування. Наприклад, одне — силове, друге — на витривалість і третє — для відточення техніки.

Де кататися?

Яна Беломоіна долає усі перешкоди © Red Bull Content Pool

Насправді, аби почати тренуватися на маунтинбайку, не обов’язково мати гори під боком. Яна Беломоїна народилася у Луцьку і саме там починала свою кар’єру. Яна пояснює, що перший крок до MTB — спробувати себе на бездоріжжі: у парках, лісах та полях, що є в доступі.

«Круто, звісно, коли ти живеш у гірській місцевості. Та спортсмени найвищого рівня з’являються навіть у країнах, де немає гір, — пояснює атлетка Red Bull. — Тобі буде достатньо і пагорбів, та ще краще, якщо ти зможеш працювати з різними варіантами. Тренуватися на шоссе та бездоріжжі, або ж долати готові трейли. Це допоможе краще засвоїти техніку».

Колишня тренерка Беломоїної рекомендує прокласти маршрут від кілометра до трьох. Для початку цього буде достатньо. Аби краще засвоїти шлях, варто розробити маршрут у вигляді кола і долати його раз за разом.

Ти маєш почуватися впевнено на цьому маршруті, навчитися вправно контролювати і відчувати велосипед, знати, коли краще гальмувти, а коли — налягти на педалі. Коли відчуєш себе у формі — удосконалюй коло. Роби його більшим, додавай пагорби і спуски різної довжини.

«Для старту варто обрати парк, луку, дорогу у полі або ліс, — пояснює Валентина Матвійчук-Жолнач. — У нас у Луцьку доволі рівнинна місцевість. Є тільки деякі ділянки з пагорбами. Тому ми намагаємося робити якомога більше тренувань саме на них».

Звичайно, аби відшліфувати майстерність, професіонали радять їхати у Карпати. Там часто проводять тренувальні збори і можна підібрати трейли різних рівнів складності. Та Яна Беломоїна вкотре наголошує: в Україні є безліч місць, де можна почати кататися. Просто звертай більше уваги на ліси, пагорби і парки.

Яна Беломоіна під час крутого спуску © Red Bull Content Pool

Коли починати?

Зараз. Саме зараз найкращий час, аби взяти гірський велосипед і почати втілювати мрію у життя.

Тим паче, коли на вулиці тепло і умови для катання доволі комфортні. Звісно, спортсмени ганяють на байках і взимку — та в холод є більший ризик захворіти . Тому більшість професійних спортсменів у холодні сезони їдуть туди, де тепліше. Щоправда, намагаються тренуватися на високогір’ї, аби підвищити витривалість.

Утім, Яна каже, що не потрібно чекати навіть вдалої погоди, адже гонки проводять за будь-яких умов. Сама спортсменка тренується і в сніг, і в дощ, і у велику спеку. Адже, за її словами, головне у тренуваннях — не погода, байк чи місцевість, а бажання. Тільки бажання може привести тебе до успіху.